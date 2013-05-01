Technicolor Color Assist FCPX, yeni sürümü ile Apple Final Cut Pro X için de kullanılabilir duruma geldi





Profesyonel ya da amatör kullanıcıların videoları üzerinde oldukça ayrıntılı renk ayarlamalarına izin veren bir eklenti olan Technicolor Color Assist FCPX, yeni sürümü ile artık Apple Final Cut Pro X için de kullanılabilir duruma geldi.

Kullanıcıların çektikleri videolar üzerinde üst seviye renk ayarlamaları ve renk doğruluğu geliştirmeleri sağlayan bir eklenti olan Technicolor Color Assist FCPX, kullanıcı dostu sade ara yüzü, hızlı renk ayarlamalarına izin veren özellikleri, piyasada çok fazla tercih edilen 25 adet hazır renk ayarları, çift monitör desteği sağlayan teknik altyapı ve tahribatsız renk düzenleme imkanları ile oldukça iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor. Artık Apple'ın yeni video düzenleme yazılım Final Cut Pro X ile kullanılabilir durumda olan ve aynı zamanda Apple Final Cut Pro 7 ve Adobe Premiere Pro CS5.5 & CS6 programları üzerinde de çalışan eklenti, popüler video formatlarını ve 2K video çözünürlüğünü de destekliyor.

Windows ve Mac işletim sistemlerine uyumlu iki farklı versiyonu bulunana eklendi 99$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Satın almadan önce eklentiyi denemek isteyen kullanıcılar ise buradan Technicolor Color Assist FCPX'in deneme sürümünü edinebilirler.

https://www.technicolorcinestyle.com/cinestyle-color-assist/