Tegra 3'lü LG-P895'e ait test sonuçları internette yayınlandı





LG, 5 inç segmenti için hazırladığı ilk cihazını memleketi Güney Kore için Mart 2012'de satışa sunmuştu. Şu sıralar Amerikan Verizon operatörü için de çıkış yapacağı konuşulan Optimus Vu'nun uluslararası versiyonuna ait ilk somut delil ortaya çıktı.

NenaMark 2 test sonuçları yayınlanan LG-P895; 1.5GHz hızında çalışan NVIDIA'nın 4+1 çekirdekli Tegra 3 çipseti, 1024 x 768 piksel 4:3 en-boy oranına sahip ekran ve Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle donatılmış.

Optimus Vu'nun Güney Kore'de satılan orijinal modeli ise; 5.0 inçlik WXGA (1024 x 768 piksel) IPS LCD ekran, 1.5GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S3 MSM8660 çipset, 1GB RAM, 32GB dahili hafıza, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, Bluetooth 3.0, Wi-Fi b/g/n, A-GPS, NFC çipi, Android 2.3.5 Gingerbread işletim sistemi ve 2080mAh pil ile geliyor. 139.6 x 90.4 x 8.5mm ölçülerindeki cihaz, 168 gram ağırlığında.

4:3 en-boy oranına sahip ekranıyla dikkat çeken LG Optimus Vu'nun teknik özellikler açısından üst seviye bir ürün olduğunu söyleyemeyiz. Buna rağmen Güney Kore'de operatörlerden bağımsız olarak 890$ civarında fiyatlandırıldığını biliniyor. İlk versiyon, fiyatını hak etmiyor olsa da uluslararası pazar için hazırlanan model çok daha iyi özelliklerle donatan LG, telefon-tablet segmentindeki yarışa dahil olmak istediğini gösteriyor.

Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve NVIDIA Tegra 3 yongasının yer aldığı P895'in ne zaman resmiyet kazanacağını bilmiyoruz. 4G LTE'siz yenilenmiş Optimus Vu olarak nitelendirebileceğimiz yeni akıllı telefonun, geçtiğimiz haftalarda internette söylentileri yayılan Optimus Vu 2 olması da mümkün. Ekranın aynı çözünürlükte kalacağını aktaran iddianın kaynağı, diğer donanım özelliklerinde bazı değişiklikler yapılarak sonbaharda Samsung'un Galaxy Note II telefon-tablet meleziyle rekabet edileceğini bildirmişti.

http://nena.se/nenamark/view?version=2&device_id=2807