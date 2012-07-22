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Tegra 3'lü LG-P895'e ait test sonuçları internette yayınlandı

6 yıl
9,9b
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7
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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LG, 5 inç segmenti için hazırladığı ilk cihazını memleketi Güney Kore için Mart 2012'de satışa sunmuştu. Şu sıralar Amerikan Verizon operatörü için de çıkış yapacağı konuşulan Optimus Vu'nun uluslararası versiyonuna ait ilk somut delil ortaya çıktı.
NenaMark 2 test sonuçları yayınlanan LG-P895; 1.5GHz hızında çalışan NVIDIA'nın 4+1 çekirdekli Tegra 3 çipseti, 1024 x 768 piksel 4:3 en-boy oranına sahip ekran ve Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle donatılmış.
Optimus Vu'nun Güney Kore'de satılan orijinal modeli ise; 5.0 inçlik WXGA (1024 x 768 piksel) IPS LCD ekran, 1.5GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S3 MSM8660 çipset, 1GB RAM, 32GB dahili hafıza, 8MP arka, 1.3MP ön kamera, Bluetooth 3.0, Wi-Fi b/g/n, A-GPS, NFC çipi, Android 2.3.5 Gingerbread işletim sistemi ve 2080mAh pil ile geliyor. 139.6 x 90.4 x 8.5mm ölçülerindeki cihaz, 168 gram ağırlığında.
4:3 en-boy oranına sahip ekranıyla dikkat çeken LG Optimus Vu'nun teknik özellikler açısından üst seviye bir ürün olduğunu söyleyemeyiz. Buna rağmen Güney Kore'de operatörlerden bağımsız olarak 890$ civarında fiyatlandırıldığını biliniyor. İlk versiyon, fiyatını hak etmiyor olsa da uluslararası pazar için hazırlanan model çok daha iyi özelliklerle donatan LG, telefon-tablet segmentindeki yarışa dahil olmak istediğini gösteriyor.
Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve NVIDIA Tegra 3 yongasının yer aldığı P895'in ne zaman resmiyet kazanacağını bilmiyoruz. 4G LTE'siz yenilenmiş Optimus Vu olarak nitelendirebileceğimiz yeni akıllı telefonun, geçtiğimiz haftalarda internette söylentileri yayılan Optimus Vu 2 olması da mümkün. Ekranın aynı çözünürlükte kalacağını aktaran iddianın kaynağı, diğer donanım özelliklerinde bazı değişiklikler yapılarak sonbaharda Samsung'un Galaxy Note II telefon-tablet meleziyle rekabet edileceğini bildirmişti.

http://nena.se/nenamark/view?version=2&device_id=2807 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Lg hem fiyat hemde tasarim olarak performansida yanina eklerseniz bir cok firmayi gerode brakir.
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SSDc 6 yıl
Lg telefon yapıyormuydu :D
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efe7182 6 yıl
Önümüzdeki ceyreklerdeki satislarda güncelleme veren ile vermeyen firma arasındaki satış farkı daha hisedilir olucak.Çünkü bütün kullanıcılar cihazlarının güncel kalmasini ister.Yenisini aldirayim derken,aslında kötü reklam yapıp satışlarını baltaladigini farkedecek firmalar
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manyakurt 6 yıl
yazılımı iyi olan iyi bir firma var da sanki.. nexus alacaksın kafan rahat olacak.
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Stanislas Xavier 6 yıl
LG hep yenilikler ile karşımıza çıkan bir firma BL40 adında 21:9 oranlı geniş açı ekrana sahip telefon çıkarmıştı..Şimdi de 4:3 yapıyor her ne kadar 4:3 ün de avantajları olsa da keşke tekrar Bl40 gibi geniş açı cihazlar yapsa .. 21:9 da ekranda aynı anda iki uygulama görebiliyorsunuz,internet sitelerinde yana kaydırmanıza gerek kalmıyor ve multimedya için özellikle filmler için çok daha kullanışlı..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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efe7182 6 yıl
Lg tasarım konusunda cesur bir firma ama bu cesaretinin pek meyvesini yiyemedi..
Geçmişte düşük satışlar yaşadı bu farklı tasarımlarıyla.
Ama az satacağını düşünerek yapıyor herhalde bu tasarımları..
Keşke diğer firmalarda yeni tasarım yaratmada biraz daha cesur adımlar atabilse.
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 6 yıl efe7182
efe7182
Lg tasarım konusunda cesur bir firma ama bu cesaretinin pek meyvesini yiyemedi..
Geçmişte düşük satışlar yaşadı bu farklı tasarımlarıyla.
Ama az satacağını düşünerek yapıyor herhalde bu tasarımları..
Keşke diğer firmalarda yeni tasarım yaratmada biraz daha cesur adımlar atabilse.

kesinlikle tasarida cesur bir firma. donanim konusundada basarili ama yazilim konusunda aynisi soylenemez. ama en buyuk kusur tuketicelerden kopuk olmasi. kendi forumlarinda facebook sayfalarinda artik millet bagiriyor update diye, bir daha lg almam diyenlerden gecilmiyor ama bir sekilde bu ses ust yonetimine ulasamiyor. sonucda satislari ortada. yoksa samsungla ayni ruzgari yakalamamasi icin hic bir neden yoktu.
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