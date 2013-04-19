Tegra 4 çözümü taşıyan ilk akıllı telefon ZTE N988 olabilir





NVIDIA'nın yılın ilk aylarında tanıttığı Cortex-A15 tabanlı 4+1 çekirdekli Tegra 4 çözümü için ilk akıllı telefonun ZTE firmasından geleceği duyurulmuştu. ZTE'nin model üzerindeki çalışmalarının devam ettiği tahmin edilirken, N988 adlı bir modelin görselleri internette paylaşıldı.





Dünyanın ilk Tegra 4'lü Android akıllı telefonu olacağı belirtilen ZTE N988 modelinde iddialara göre 5.7 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran bulunuyor. 2GB RAM, 13MP çözünürlükte LED flaşlı kamera, 6.9mm kalınlık, 110gr ağırlık, Android 4.1.2 işletim sistemi diğer bilinen özellikleri.





Görselde anlatılan modelin Tegra 4'lü ilk telefon olup olmayacağı konusunda resmi bir teyit yok. Ancak şimdiden bazı eleştiriler gelmeye başlamış durumda. Özellikle 2560 x 1600 piksel çözünürlüklere kadar ekran desteği sunan yongada sistemin bu model ile tabiri caizse harcanacağı yorumları yapılıyor.





Tegra 4'lü ilk modelin neye benzeyeceği ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir konu gündeme gelmediği için görseldeki model hakkında kesin bir şey söylemek zor.

http://www.androidauthority.com/zte-n988-leaked-tegra-4-193826/