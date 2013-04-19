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Tegra 4 çözümü taşıyan ilk akıllı telefon ZTE N988 olabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tegra 4 çözümü taşıyan ilk akıllı telefon ZTE N988 olabilir

NVIDIA'nın yılın ilk aylarında tanıttığı Cortex-A15 tabanlı 4+1 çekirdekli Tegra 4 çözümü için ilk akıllı telefonun ZTE firmasından geleceği duyurulmuştu. ZTE'nin model üzerindeki çalışmalarının devam ettiği tahmin edilirken, N988 adlı bir modelin görselleri internette paylaşıldı.

Dünyanın ilk Tegra 4'lü Android akıllı telefonu olacağı belirtilen ZTE N988 modelinde iddialara göre 5.7 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran bulunuyor. 2GB RAM, 13MP çözünürlükte LED flaşlı kamera, 6.9mm kalınlık, 110gr ağırlık, Android 4.1.2 işletim sistemi diğer bilinen özellikleri.

Görselde anlatılan modelin Tegra 4'lü ilk telefon olup olmayacağı konusunda resmi bir teyit yok. Ancak şimdiden bazı eleştiriler gelmeye başlamış durumda. Özellikle 2560 x 1600 piksel çözünürlüklere kadar ekran desteği sunan yongada sistemin bu model ile tabiri caizse harcanacağı yorumları yapılıyor. 

Tegra 4'lü ilk modelin neye benzeyeceği ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir konu gündeme gelmediği için görseldeki model hakkında kesin bir şey söylemek zor.

http://www.androidauthority.com/zte-n988-leaked-tegra-4-193826/ Yorum Yaz
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crashris 6 yıl
hocam peki sahip olduğu özellikler olarak s4 ya da one dan geri kalır yanı var mı? mesela kamera müzik performansı arayüzü internet hızı batarya performansı ne olur.sırf işlemcisi var diye tel almak istemiyorum
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-Sniper- 6 yıl
Şu kemarayı ekrana paralel bir şekilde konumlandırsalardı daha iyi olurdu sanırım (nokia lumia 920'deki gibi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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famouse 6 yıl
biraz htc biraz iphone! na benzettim git gide birbirlerine benzemeye başladı
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wolf silver 6 yıl
Bu tegranin testlerini merak ediyorum. Acaba 600 kadar var mı yada 800 kadar. Veya onları geçiyor mu?
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HatimİndirenSteveJOBS 6 yıl wolf silver
wolf silver
Bu tegranin testlerini merak ediyorum. Acaba 600 kadar var mı yada 800 kadar. Veya onları geçiyor mu?

Onlarin arasında diyelim snapdragon 725
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Be All My Sins Remembered 6 yıl wolf silver
wolf silver
Bu tegranin testlerini merak ediyorum. Acaba 600 kadar var mı yada 800 kadar. Veya onları geçiyor mu?

Antutu testlerine bir bak istersen 36000 almıştı.
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kasim33 6 yıl
720 yada 1080 olması olagan üstü bi fark yaratmıyor bence daha düne pixelleri sayılan ekranlar kullanıldıgını biliyoruz
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stalker(1979) 6 yıl
LawLess437
5.7 yerine 4.7 inç ekran olsaydı mükemmel olurdu.

Öyle olsaydı herhalde HTC ve Samsung nal toplardı:)
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TearsForFears 6 yıl
5.7 yerine 4.7 inç ekran olsaydı mükemmel olurdu.
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orientem 6 yıl
Performansı uçar bunun ayrıca hd yeterli bana göre bu ne çözünürlük sevdasıdır gözünüz doysun
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Rubisco 6 yıl
Yanında 300gr batarya da hediye veriyolarmış.
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stalker(1979) 6 yıl
2560 x 1600 piksel çözünürlüklere kadar ekran desteği sunan yongada sistemin bu model ile tabiri caizse harcanacağı yorumları yapılıyor.
Doğru söze ne denir. Millet 5 inç ekranda full hd gereksiz derken adamlar 5,7 inç ekrana 720p koymuşlar:)
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