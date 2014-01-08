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Tek tekerlekli kaykay Onewheel bağış desteği arıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,1b
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Tek tekerlekli kaykay Onewheel bağış desteği arıyor

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte Geleceğe Dönüş filmindeki uçan kaykayların gerçekleşmesi hep beklenen bir hayal oldu. Şimdilik uçan kaykay konsepti pek mümkün görünmese de gelişen teknolojiden kaykaylar da nasibini alıyor.

Bugüne kadar elektrikli ve uzaktan kontrollü kaykay projelerine şahit olmuştuk. Onewheel ise sensör desteği sayesinde bu projeleri bir adım daha ileriye götürüyor. 

Onewheel sadece tek tekerleği olan bir kaykay projesi. Elektrikli motoru sayesinde 6-9km mesafe kat edebilen Onewheel, saatte 20km hız yapabiliyor. Kaykay üzerinde jiroskop ve akselerometre yer alıyor ve bir algoritma sayesinde kaykay kendi dengesini otomatik olarak kurabiliyor. 

Kullanıcı öne veya arkaya doğru eğilerek kaykaya hız veriyor veya hızını azaltıyor. Burada yine algoritma devreye giriyor ve denge sağlamanın dışında kullanıcının eğiliş pozisyonuna göre hızını ayarlayabiliyor. Onewheel'in bataryası hızlı şarj ile 20 dakika, standart şarj ile 2 saatte doluyor. 

Onewheel projesi 1199$ bağış karşılığında destekçilerine kaykayı hediye ediyor. Projenin tamamlanmasına kesin gözüyle bakılırken, sevkiyatlar ise en erken Eylül ayında başlayacak.  

http://www.kickstarter.com/projects/4422853/onewheel-the-self-balancing-electric-skateboard Yorum Yaz
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thinkwithbrain 5 yıl en beğenilen
Tekerleğin yukarı bakan kısmında koruyucu olması gerekmez miydi?
1 Yanıt Yanıtla +8
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Pi 5 yıl
300 dolar degil 500 dolar degil 1200 dolar. Yuh be kardesim. Yurtdisinda araba alinir o paraya.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sanki tamirhanede bizde yapabilirmişiz gibi görünüyor
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altnkrtl 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
sanki tamirhanede bizde yapabilirmişiz gibi görünüyor

Mekanik olarak yapabilirsin. Aslına bakarsan elektronik kısımlarıda halledilebilir heralde. Tek sıkıntı akü teknolojisi bence asıl meselede o zaten :)
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djoz 5 yıl
1199 dolar bu zıkkımın hayata geçirilmesi için bağışlayacağıma, bir hayır kurumuna 1 dolar bağışlasam çok daha faydalı bir iş yapmış olurum..
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FERFEROS 5 yıl
Harika bir alet. Son teknoloji olduğu için fiyatı biraz tuzlu tabi.
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Pi 5 yıl
300 dolar degil 500 dolar degil 1200 dolar. Yuh be kardesim. Yurtdisinda araba alinir o paraya.
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seven44 5 yıl
ilginç bir alet.
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lj94 5 yıl
üst tarafa koruma koymamalarının sebebi eski tip ayakla frenleme için olabilir
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thinkwithbrain 5 yıl en beğenilen
Tekerleğin yukarı bakan kısmında koruyucu olması gerekmez miydi?
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haqy 5 yıl
Segway gibi ilginç bir alet..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sertacaygun 5 yıl
Pili bittikten sonra omuzla. Ayağının altında da götüremezsin sonra.
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
Kış lastiği takmak zorunlumudur buna :D
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