Tek tekerlekli kaykay Onewheel bağış desteği arıyor





Teknolojinin gelişmesi ile birlikte Geleceğe Dönüş filmindeki uçan kaykayların gerçekleşmesi hep beklenen bir hayal oldu. Şimdilik uçan kaykay konsepti pek mümkün görünmese de gelişen teknolojiden kaykaylar da nasibini alıyor.





Bugüne kadar elektrikli ve uzaktan kontrollü kaykay projelerine şahit olmuştuk. Onewheel ise sensör desteği sayesinde bu projeleri bir adım daha ileriye götürüyor.





Onewheel sadece tek tekerleği olan bir kaykay projesi. Elektrikli motoru sayesinde 6-9km mesafe kat edebilen Onewheel, saatte 20km hız yapabiliyor. Kaykay üzerinde jiroskop ve akselerometre yer alıyor ve bir algoritma sayesinde kaykay kendi dengesini otomatik olarak kurabiliyor.





Kullanıcı öne veya arkaya doğru eğilerek kaykaya hız veriyor veya hızını azaltıyor. Burada yine algoritma devreye giriyor ve denge sağlamanın dışında kullanıcının eğiliş pozisyonuna göre hızını ayarlayabiliyor. Onewheel'in bataryası hızlı şarj ile 20 dakika, standart şarj ile 2 saatte doluyor.





Onewheel projesi 1199$ bağış karşılığında destekçilerine kaykayı hediye ediyor. Projenin tamamlanmasına kesin gözüyle bakılırken, sevkiyatlar ise en erken Eylül ayında başlayacak.

http://www.kickstarter.com/projects/4422853/onewheel-the-self-balancing-electric-skateboard