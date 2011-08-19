Teknoloji devlerinin sahip olduğu 1993-2011 yıllarına ait mobil iletişim ile ilişkili patent grafiği yayınlandı

Haber Editörü
Apple ile Samsung ve HTC arasında yaşanan patent savaşı son dönemin en önemli konularından birinin patent sahibi olmak olduğunu ortaya koyuyor. Teknoloji üreten firmalar artık ya patent üretiyor ya da satın alıyor. Bunun yanında kanunlar çerçevesinde ilk patenti alan her zaman avantajlı oluyor. Google-Motorola, Google-IBM, Microsoft-Nokia anlaşmaları arka planda patente dayanan anlaşmalar.
1993-2011 yılları arasında Chetan Sharma mobil analiz ve danışmanlık şirketinin hazırladığı firmalara ait mobil iletişim ile ilişkili patent portfolyo sayısı grafiği GigaOM sitesi tarafından yayınlandı. Grafik şaşırtıcı bilgiler veriyor.
Grafik hem ABD hem de Avrupa’da alınan mobil iletişim ile ilişkili patent sayılarına göre hazırlanmış. Grafikteki en ilginç olan ise patent davaları ve başvurularıyla gündeme gelen Apple’ın rakipleri kadar elinde patent olmadığı.
Grafiğe göre patent sayısı bakımından lider teknoloji devi 12000 civarındaki patent sayısıyla Samsung. Sonraki firmaların grafiğe göre tahmini patent sayıları şöyle:
Nokia : 11500
Alcatel - Lucent : 10000
IBM:10000
Ericsson:9200
Sony:9100
Motorola:7100
Qualcomm:5200
Siemens:5100
Intel:5000
RIM:4800
LG:4800
Apple:900
Google:500
HTC:500
Dell:500
ABD’de en çok patent sahibi firma 9000 patent ile IBM ve 7700 patent ile Microsoft. Avrupa’da ise 8000 patent ile Alcatel-Lucent, 5000 patent ile Samsung ve Nokia.
Son dönemlerdeki yoğun şirket alım satımlarıyla bu grafiğin daha da değişeceği bildiriliyor. Grafikte mobil teknolojilerle ilgili elinde çok az bir patent olan Apple’ın hukuki açıdan zorladığı Samsung’un aslında kendinden kat kat fazla portfolyaya sahip olduğu anlaşılıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Katılıyorum, 5000 patent vardır puftur püftür 900 patent vardır incidir elmastır ;) yoksa Allah aşkına arkadaşlar 5000 patent ile Samsung Apple'a istese göz açtırmaz göz telefon ürettirmez ama peki niye yapamıyor e demekki...
Bugun cikan bir habere gore samsung, apple in actigi mahkemenin sonucuna gore hareket edecekmis..Herhangi bir aksi sonucta eger ki 3g den dolayi apple a dava acarsa ortada ne iphone kalacak ne de ipad..
Apple bence fazla kasinmamali !!!
Birleşim değilde aralarında ortaklık var. Bu yüzden ayrı tutulmuş olabilir.