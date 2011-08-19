Teknoloji devlerinin sahip olduğu 1993-2011 yıllarına ait mobil iletişim ile ilişkili patent grafiği yayınlandı

Apple ile Samsung ve HTC arasında yaşanan patent savaşı son dönemin en önemli konularından birinin patent sahibi olmak olduğunu ortaya koyuyor. Teknoloji üreten firmalar artık ya patent üretiyor ya da satın alıyor. Bunun yanında kanunlar çerçevesinde ilk patenti alan her zaman avantajlı oluyor. Google-Motorola, Google-IBM, Microsoft-Nokia anlaşmaları arka planda patente dayanan anlaşmalar.





1993-2011 yılları arasında Chetan Sharma mobil analiz ve danışmanlık şirketinin hazırladığı firmalara ait mobil iletişim ile ilişkili patent portfolyo sayısı grafiği GigaOM sitesi tarafından yayınlandı. Grafik şaşırtıcı bilgiler veriyor.





Grafik hem ABD hem de Avrupa’da alınan mobil iletişim ile ilişkili patent sayılarına göre hazırlanmış. Grafikteki en ilginç olan ise patent davaları ve başvurularıyla gündeme gelen Apple’ın rakipleri kadar elinde patent olmadığı.





Grafiğe göre patent sayısı bakımından lider teknoloji devi 12000 civarındaki patent sayısıyla Samsung. Sonraki firmaların grafiğe göre tahmini patent sayıları şöyle:





Nokia : 11500

Alcatel - Lucent : 10000

IBM:10000

Ericsson:9200

Sony:9100

Motorola:7100

Qualcomm:5200

Siemens:5100

Intel:5000

RIM:4800

LG:4800

Apple:900

Google:500

HTC:500

Dell:500





ABD’de en çok patent sahibi firma 9000 patent ile IBM ve 7700 patent ile Microsoft. Avrupa’da ise 8000 patent ile Alcatel-Lucent, 5000 patent ile Samsung ve Nokia.





Son dönemlerdeki yoğun şirket alım satımlarıyla bu grafiğin daha da değişeceği bildiriliyor. Grafikte mobil teknolojilerle ilgili elinde çok az bir patent olan Apple’ın hukuki açıdan zorladığı Samsung’un aslında kendinden kat kat fazla portfolyaya sahip olduğu anlaşılıyor.