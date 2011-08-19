Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Teknoloji devlerinin sahip olduğu 1993-2011 yıllarına ait mobil iletişim ile ilişkili patent grafiği yayınlandı

7 yıl
3b
1
15
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Apple ile Samsung ve HTC arasında yaşanan patent savaşı son dönemin en önemli konularından birinin patent sahibi olmak olduğunu ortaya koyuyor. Teknoloji üreten firmalar artık ya patent üretiyor ya da satın alıyor. Bunun yanında kanunlar çerçevesinde ilk patenti alan her zaman avantajlı oluyor. Google-Motorola, Google-IBM, Microsoft-Nokia anlaşmaları arka planda patente dayanan anlaşmalar. 

1993-2011 yılları arasında Chetan Sharma mobil analiz ve danışmanlık şirketinin hazırladığı firmalara ait mobil iletişim ile ilişkili patent portfolyo sayısı grafiği GigaOM sitesi tarafından yayınlandı. Grafik şaşırtıcı bilgiler veriyor. 

Grafik hem ABD hem de Avrupa’da alınan mobil iletişim ile ilişkili patent sayılarına göre hazırlanmış. Grafikteki en ilginç olan ise patent davaları ve başvurularıyla gündeme gelen Apple’ın rakipleri kadar elinde patent olmadığı.

Grafiğe göre patent sayısı bakımından lider teknoloji devi 12000 civarındaki patent sayısıyla Samsung. Sonraki firmaların grafiğe göre tahmini patent sayıları şöyle:

Nokia : 11500
Alcatel - Lucent : 10000
IBM:10000
Ericsson:9200
Sony:9100
Motorola:7100
Qualcomm:5200
Siemens:5100
Intel:5000
RIM:4800
LG:4800
Apple:900
Google:500
HTC:500
Dell:500

ABD’de en çok patent sahibi firma 9000 patent ile IBM ve 7700 patent ile Microsoft. Avrupa’da ise 8000 patent ile Alcatel-Lucent, 5000 patent ile Samsung ve Nokia.

Son dönemlerdeki yoğun şirket alım satımlarıyla bu grafiğin daha da değişeceği bildiriliyor. Grafikte mobil teknolojilerle ilgili elinde çok az bir patent olan Apple’ın hukuki açıdan zorladığı Samsung’un aslında kendinden kat kat fazla portfolyaya sahip olduğu anlaşılıyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esTFyz 7 yıl
DH Misafiri
Önemli olan işlevidiye boşuna dememişler

Katılıyorum, 5000 patent vardır puftur püftür 900 patent vardır incidir elmastır ;) yoksa Allah aşkına arkadaşlar 5000 patent ile Samsung Apple'a istese göz açtırmaz göz telefon ürettirmez ama peki niye yapamıyor e demekki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Besiktask34 7 yıl
aplle olmasaydı konuşacak neyiniz olurdu merak ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Önemli olan işlevidiye boşuna dememişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddiyetsiz 7 yıl
apple'a bak kendi malı satsın diye yapmadığını bırakmıyor. samsung ve nokia davalar açsa sektör kilitlencek. (gerçi nokia da apple ile olan bi patent kavgasından galip çıktı ama sattırmama yoluna gitmedi)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurlu 7 yıl
Samsung un elinde su an en onemli patentlerden 3g ve umts nin patentleri bulunuyor...

Bugun cikan bir habere gore samsung, apple in actigi mahkemenin sonucuna gore hareket edecekmis..Herhangi bir aksi sonucta eger ki 3g den dolayi apple a dava acarsa ortada ne iphone kalacak ne de ipad..

Apple bence fazla kasinmamali !!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fayn88 7 yıl
samsung yememiş içmemiş patente dayanmış :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ınfiniti red bull racing 7 yıl
ula samsung madem o kadar patentin var açsana bi dava daha ne duruyon.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
samsung hll olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 7 yıl
Zaten Apple elindeki patentlerin azlığından dolayı böyle çırpınıyor ya.Samsung'a o kadar yükleniyor ancak Apple ileride Samsung'a muhtaç olucak gibime geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
photo sir 7 yıl
samsung çığır açtı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tr@mmler 7 yıl
St Batuhan
Vay be Samsung aşmış, işin tuhafı Sony ve Ericsson ayrı tutulmuş bu durumda aslında birleşim sonucunda en çok patente sahip firma olduğu ortaya çıkıyor mu? Ona göre yaptıkları özgün tasarımların da buradan kaynaklı oldugunu varsayıp gülümseyeceğim :)

Birleşim değilde aralarında ortaklık var. Bu yüzden ayrı tutulmuş olabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 7 yıl
Vay be Samsung aşmış, işin tuhafı Sony ve Ericsson ayrı tutulmuş bu durumda aslında birleşim sonucunda en çok patente sahip firma olduğu ortaya çıkıyor mu? Ona göre yaptıkları özgün tasarımların da buradan kaynaklı oldugunu varsayıp gülümseyeceğim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mugurgok 7 yıl
apple bak bu kadar az patentle milletin başına bela oluyor
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3029 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, patent
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Geleceğin teknolojisi LED Aydınlatma hakkında her şey 7 yıl İşte Radeon HD 7000 serisinin çıkış tarihi [özel röportaj] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim