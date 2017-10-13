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Telegram gerçek zamanlı konum paylaşımını getiriyor

Gizliliğe yönelik özellikleri ile kendi kategorisinde lider durumda olan Telegram, farklı bir yenilikle karşımıza çıktı. Uygulama artık konum paylaşımına imkan tanıyor.
1 yıl
2,1b
1
6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gizlilik odaklı olmasıyla öne çıkan mesajlaşma uygulamalarından Telegram ilginç bir yeniliğe imza attı. Kullanıcılar artık sohbetlerinde gerçek zamanlı konum bilgilerini paylaşabilecekler.

Anlık paylaşım

Yeni özelliğe göre kullanıcılar Ayarlar kısmından gerçek zamanlı olarak konum paylaşımını aktif edebilecekler. 15 dakika ve 8 saat arasında farklı süreler belirlenirken istenirse tamamen de kapatılıyor.

Ayrıca Bkz. "Dikkat! iOS işletim sisteminde şifreniz kolayca çalınabilir"

Gizliliğe önem vermesine rağmen gerçek zamanlı konum paylaşımı özelliğini getirmesi Telegram için beklenmeyen bir hareketti. Yine de karşı taraf ile buluşmak üzere olan veya eve gelip gelmediğini merak eden kullanıcılar için özellik faydalı olacaktır.

Güncelleme ile ayrıca uygulama için müzik oynatıcı MP3 gibi müzik dosyalarını daha iyi desteklemeye başladı. Ayrıca Rusça, Fransızca, Ukraynaca, Endonezyaca ve Malay dillerine de destek getirildi.

Telegram: Google Play II App Store

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ApsinteX 1 yıl en beğenilen
Tek sıkıntım kullanıcısının az olması.. Bizim millet alıştığını bırakmıyor. Arkadaş çevremde dahil bir türlü ikna edemiyorum. Bunun daha iyi olduğuna. İlk çıktığından bu yana cihazımda yüklüdür. WP büyük dosya gönderemezken, fotoğrafların kalitesini düşürürken Telegram çatır, çatır ben yaparım diyordu. Her yönüyle WP'den daha iyi ve tüm imkanları fazlası ile kullanışlı . Ama gel gör ki; millete laf anlatmak deveyi hendekten atlatmaktan daha zor..
Tek sıkıntım kullanıcısının az olması.. Bizim millet alıştığını bırakmıyor. Arkadaş çevremde dahil bir türlü ikna edemiyorum. Bunun daha iyi olduğuna. İlk çıktı...
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435 1 yıl
2 yıldır kullanırım, whatsapp'tan bin kat daha iyi. Tek sıkıntısı kullanıcısı az. Ben de tüm arkadaş çevremle birlikte kullandığım için sadece iş için whatsapp'a geçiyorum. bligisayar tablet telefon realtime sync özelliği var. fotoğrafları videoyu sıkıştırmama özelliği var. işlemciyi daha az tüketiyor, haliyle daha az batarya yiyor. sticker pack'ler çıktığı ilk günden beridir bunda vardı. sonra apple falan çıkardı. yakında whatsapp kopyalar. Telegram genel olarak ne yapsa, bir kaç ay sonra whatsapp kopyalıyor. Ayrıca opensource olduğu için asla ücretli olmayacak.
2 yıldır kullanırım, whatsapp'tan bin kat daha iyi. Tek sıkıntısı kullanıcısı az. Ben de tüm arkadaş çevremle birlikte kullandığım için sadece iş için whatsapp'...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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System32Deleted 1 yıl
WP Sİldim Telegram Daha Güzel Bin Kat iyi
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Saint Ralph 1 yıl
Çıktığı ilk günden beri kullanıyorum.
Wp direk sildim bana ulaşmak isteyen seve seve yükledi.
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Ronaldinho26 1 yıl
hangi sürümde geldi ben göremedim ayarlarda
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ApsinteX 1 yıl en beğenilen
Tek sıkıntım kullanıcısının az olması.. Bizim millet alıştığını bırakmıyor. Arkadaş çevremde dahil bir türlü ikna edemiyorum. Bunun daha iyi olduğuna. İlk çıktığından bu yana cihazımda yüklüdür. WP büyük dosya gönderemezken, fotoğrafların kalitesini düşürürken Telegram çatır, çatır ben yaparım diyordu. Her yönüyle WP'den daha iyi ve tüm imkanları fazlası ile kullanışlı . Ama gel gör ki; millete laf anlatmak deveyi hendekten atlatmaktan daha zor..
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435 1 yıl
2 yıldır kullanırım, whatsapp'tan bin kat daha iyi. Tek sıkıntısı kullanıcısı az. Ben de tüm arkadaş çevremle birlikte kullandığım için sadece iş için whatsapp'a geçiyorum. bligisayar tablet telefon realtime sync özelliği var. fotoğrafları videoyu sıkıştırmama özelliği var. işlemciyi daha az tüketiyor, haliyle daha az batarya yiyor. sticker pack'ler çıktığı ilk günden beridir bunda vardı. sonra apple falan çıkardı. yakında whatsapp kopyalar. Telegram genel olarak ne yapsa, bir kaç ay sonra whatsapp kopyalıyor. Ayrıca opensource olduğu için asla ücretli olmayacak.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Mianfei 1 yıl 435
435
2 yıldır kullanırım, whatsapp'tan bin kat daha iyi. Tek sıkıntısı kullanıcısı az. Ben de tüm arkadaş çevremle birlikte kullandığım için sadece iş için whatsapp'a geçiyorum. bligisayar tablet telefon realtime sync özelliği var. fotoğrafları videoyu sıkıştırmama özelliği var. işlemciyi daha az tüketiyor, haliyle daha az batarya yiyor. sticker pack'ler çıktığı ilk günden beridir bunda vardı. sonra apple falan çıkardı. yakında whatsapp kopyalar. Telegram genel olarak ne yapsa, bir kaç ay sonra whatsapp kopyalıyor. Ayrıca opensource olduğu için asla ücretli olmayacak.

Mesajı kendim yazdım sandım. Aynen katılıyorum. Harika ötesi saymakla bitmez artıları ve özellikleri. Cloud olarakta kullanıyorum.
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