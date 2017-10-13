Telegram gerçek zamanlı konum paylaşımını getiriyor

Gizlilik odaklı olmasıyla öne çıkan mesajlaşma uygulamalarından Telegram ilginç bir yeniliğe imza attı. Kullanıcılar artık sohbetlerinde gerçek zamanlı konum bilgilerini paylaşabilecekler.

Anlık paylaşım

Yeni özelliğe göre kullanıcılar Ayarlar kısmından gerçek zamanlı olarak konum paylaşımını aktif edebilecekler. 15 dakika ve 8 saat arasında farklı süreler belirlenirken istenirse tamamen de kapatılıyor.

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Gizliliğe önem vermesine rağmen gerçek zamanlı konum paylaşımı özelliğini getirmesi Telegram için beklenmeyen bir hareketti. Yine de karşı taraf ile buluşmak üzere olan veya eve gelip gelmediğini merak eden kullanıcılar için özellik faydalı olacaktır.

Güncelleme ile ayrıca uygulama için müzik oynatıcı MP3 gibi müzik dosyalarını daha iyi desteklemeye başladı. Ayrıca Rusça, Fransızca, Ukraynaca, Endonezyaca ve Malay dillerine de destek getirildi.