Telegram uygulaması büyük bir güncelleme aldı

Teknoloji Editörü
Kullanıcı sayısı gittikçe yükselen Telegram uygulamasının iOS ve Android platformlarına büyük bir güncelleme geldiği duyuruldu. Her ne kadar tüm yenilikler iki cihazda birden kullanılamıyor olsa da birçok özelliğin ortak olduğu belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "Uber'i yasaklatmaya çalışan taksiciler, şimdi de Suriyeli korsan taksicilerden şikayetçi"
Telegram'ın yeni güncellemesi birçok ekstra özellik sunuyor
Telegram uygulamasına, gönderdiğiniz medya dosyasını değiştirme ve altyazı ekleyebilme seçeneği eklendi. Örneğin arkadaşınıza yanlış bir fotoğraf gönderdiyseniz, yeni özellik sayesinde bu fotoğrafı doğrusuyla değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca sesli mesaj özelliğini kullanıyorsanız, artık arkadaşlarınızdan gelen sesli mesajları x2 hızında hızlı bir şekilde dinleme şansına sahipsiniz.
İletileri okundu veya okunmadı olarak işaretleyebileceğiniz Telegram'da kişi paylaşma özelliği ile rehberinizde yer alan kişinin hangi verilerini paylaşacağınızı da belirlemeniz mümkün hale getirilmiş. Gönderilen mesajları iptal etme seçeneğinin de eklendiği bu yeni güncellemenin tüm detaylarını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.
https://telegram.org/blog/unread-replace-2x Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1.si whatsapp a göre çok daha hızlı ve seri , sadece sistem olarak değil uygulaması da aynı şekilde daha hafif ve hızlı.
2. telegram web ve telegram masaüstü uygulaması whatsapp gibi telefonunuz bağlı değil gibi sorunlar çıkartmaz bir kere aktif ettiğiniz zaman açar açmaz çalışır ve whatsapp an aksine önce pc den telefona sonra telefondan karşı tarafa iletileri göndermek yerine yazar yazmaz karşı tarafa ve telefonunuza içerikleri gönderir bu sayede whatsapp da çok fazla başımıza gelen karşı tarafın yazdıkları bize geldiği halde bizimkierlin iletilmesini bekleme sorunu ortadan kalkar.
3. istediğiniz her türlü dosyayı paylaşabilirsiniz iphone dan iphone a veya farklı markalar arası direk mp3 vb. dosyaları paylaşabilirsiniz.
4. emoji ve gif setleri çok iyi whatsapp gibi normal smile setlerini kullanmak yerine özel smile setlerini kullanabilirsiniz.
5. duyuru grubu kurabilirsiniz. 100.000 Kişiye kadar kuracağınız bu duyuru grupları ile belirlediğiniz moderatörler örnek diyelim ki donanımhaber grubu açıyorum 100.000 kişiye duyuru yapabilirim.
6. gece görüşü göz yormayan temalar
7. cep telefonunuzu vermeden biriyle sohbet etmeye başlayabilir sizi mail adresiniz ile veya nickiniz ile veya telegramın size verdiği özel URL ile ekleyebirler yani ANONİMSİNİZ.
8. web sitenize chat paneli ekleyerek ( bir web master iseniz) tek tık ile kullanıcının numaranızı görmeden sizinle sohbet etmesini sağlayabilirsiniz , yani canlı chat sistemini sitenize entegre edip whatsapp numaram şu diye yazmak zorunda değilsiniz.
aklıma gelenler şuanda bunlar.
telegramın kullanıcısı az diyenler için , biz telegram kullananlar zaten çok fazla telegram reklamı yapmıyoruz ki amele dolmasın diye örnek programın türkçe dil desteği bile yok inşallahta olmaz. Bizimkilein doldurduğu hava kurur çünkü :) Bilen adamlar aklı başında olanlar kullansın yeter.
whatspp da yokken telegramda olanlar
sesli arama , görüntülü arama , gif yollama vb. bunlar biz telegram kullanırken olan ama whatsapp a sonradan eklenen şeyler ama en en en önemlisi bilgisayarda whatsapp ın aksine sorunsuz çalışması bağlantı problemi olmaması + olarak yine whatsapp ın aksine tüm tabletlere de kurulabilmesidir.