Telegram uygulaması büyük bir güncelleme aldı

Kullanıcı sayısı gittikçe yükselen Telegram uygulamasının iOS ve Android platformlarına büyük bir güncelleme geldiği duyuruldu. Her ne kadar tüm yenilikler iki cihazda birden kullanılamıyor olsa da birçok özelliğin ortak olduğu belirtiliyor.

Telegram'ın yeni güncellemesi birçok ekstra özellik sunuyor

Telegram uygulamasına, gönderdiğiniz medya dosyasını değiştirme ve altyazı ekleyebilme seçeneği eklendi. Örneğin arkadaşınıza yanlış bir fotoğraf gönderdiyseniz, yeni özellik sayesinde bu fotoğrafı doğrusuyla değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca sesli mesaj özelliğini kullanıyorsanız, artık arkadaşlarınızdan gelen sesli mesajları x2 hızında hızlı bir şekilde dinleme şansına sahipsiniz.

okundu veya okunmadı olarak işaretleyebileceğiniz Telegram'da kişi paylaşma özelliği ile rehberinizde yer alan kişinin hangi verilerini paylaşacağınızı da belirlemeniz mümkün hale getirilmiş. Gönderilen mesajları iptal etme seçeneğinin de eklendiği bu yeni güncellemenin tüm detaylarını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz. İletileriveyaolarak işaretleyebileceğiniz Telegram'da kişi paylaşma özelliği ile rehberinizde yer alan kişininda belirlemeniz mümkün hale getirilmiş. Gönderilen mesajlarıseçeneğinin de eklendiği butüm detaylarınıinceleyebilirsiniz.

https://telegram.org/blog/unread-replace-2x