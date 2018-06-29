Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uber'i yasaklatmaya çalışan taksiciler, şimdi de Suriyeli korsan taksicilerden şikayetçi

Uzun bir süredir Uber'den yana dertli olan taksiciler, bu kez de Suriyeli mültecilerin korsan taşımacılığa başlamasından şikayetçi. Önemli gelişmenin detayları haberimizde.
10 ay
4,5b
1
97
Zamazingo
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ülkemizde uzunca bir süredir yaşanan Uber ve taksici gerilimi gündemi oldukça meşgul etmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uber'e yönelik olarak "Bu iş bitmiştir" açıklamasından sonra rahat bir nefes alan taksiciler, şimdi de korsan taşımacılık yapan Suriyeli mültecilerden yana şikayetçi.

Taksiciler: İşler çığırından çıkmaya başladı

Hürriyet'ten Mert Gökhan Koç'un haberine göre Suriyeli mülteciler, Ankara'nın çeşitli semtlerinde korsan taksicilik ve minübüsçülük yapmaya başlamış durumdalar. Son dönemde işlerinin azaldığını belirten taksici esnafı: "Son 1 yılda iş çığırından çıktı. Artık ekmeğimizi elimizden almaya başladılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’na da defalarca fotoğraflarla şikayette bulunduk ama sonuç çıkmadı." açıklamasını yaptılar.
Suriyeli korsan taksicilerin, taksi çağırma düğmelerinin etrafında beklediklerini belirten taksiciler konuyla ilgili olarak: "Düğmeye basmaya gidenleri çevirip daha ucuza götürüyorlar. Ekmeğimizi elimizden aldılar. Bunlar gelmeden mahallede araç bulamazdık çok yoğundu şimdi iş yok. Bu işi o kadar rahat yapıyorlar ki 10 TL yazacak ufak işlere gitmiyorlar bile. Ben akşam arabama 40 TL’lik LPG alıyorum, Suriyeli pompaya yanaşıp depoyu tam dolduruyor." ifadelerini kullandı.
Suriyeli korsan taksicilerin posterler ve kartvizitler bastırıp dağıttıklarını da belirten taksici esnafının, uzun bir süredir ülkemizde yasaklanmasını istedikleri Uber'in ardından, bu krizle nasıl başa çıkacakları ise merak konusu.

http://www.hurriyet.com.tr/galeri-iste-ankaranin-suriyeli-korsan-taksicileri-40880900?p=4 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Yesil Ok 10 ay en beğenilen
Helal olsun devetimizden çok mantıklı hareket. Taksicilerin karşısına kimi koyarsan koy halk onu destekler. Bu vesile ile suriyeli kardeşlerimizin tarafını tutup onlarla kaynaşacağız
Helal olsun devetimizden çok mantıklı hareket. Taksicilerin karşısına kimi koyarsan koy halk onu destekler. Bu vesile ile suriyeli kardeşlerimizin tarafını tut...
Devamını Gör
Yanıtla +148
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 10 ay
ooo bu sefer yanlış ata oynamış taksiciler, RTE dokundurmaz suriyelilerine...
Yanıtla +140
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tennozer 10 ay
suriyeli bakkal açtığında, restaurant açtığında yada başka herhangi bir dükkan açtığında ve tabiki vergi de vermiyorlar ... nasıl bu ülkenin vatandaşı zarar görüyorsa aynı hesap bu sefer de taksi hizmeti veriyorlar .. bunu o oyları verirken düşüneceksiniz .. ee düşünmediniz ... inşallah her sektöre el atarlar da herkes rahatsız olur ..
suriyeli bakkal açtığında, restaurant açtığında yada başka herhangi bir dükkan açtığında ve tabiki vergi de vermiyorlar ... nasıl bu ülkenin vatandaşı zarar gör...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +95
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Aytegbey 6 ay
E kendiniz demediniz mi ümmet çocuğu bunlar diye, herkes kendine dokunana kadar bu memlekette. İlk gün karşıydım hala karşıyım, ama o zamanlar bunlar gelmesin dediğimizde kafir ilan edilmiştik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dephyr 10 ay
taksiciler sıkıyorsa suriyelilere dalsın beter olsunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadalt 10 ay
Beter olun inşallah hatta kavgalara karışın birbirinizi doğrayında memleket bir kaç gereksiz döl israfından kurtulur. Böyle haberleri okudukça nasıl rahatlıyorum anlatamam ya 😂
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halaycibasi 10 ay
bu daha hiçbişe
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selimciv 10 ay
Bir tarafları yiyorsa onları çağırıp dövsünler bakalım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 10 ay
Bence Uber kullanmak tamamen görgüsüzlük. Bakıyorum birilerinin kapısına geliyor dev gibi simsiyah son model Mercedes minibüs. Sanırsın bakan çıkacak veya pop star çıkacak da konsere gidecek. Epi topu bir tane bildiğin vatandaş tek başına elinde de küçük bir el çantası bu kocca minibüse binip evinden iki mahalle ötedeki sinemaya gidiyor!
Böyle bir minibüs tek bir kişiyi en ucuza götürüyor ise benzini, bakımı şusu busu ile masrafını karşılayamaz ki. Ha hiç vergi vermese yine de zolanır. Var bunda bir bit yeniği ama yine de ben kapıma böyle bir minibüs çağırmam. Serdar Ortaç sanki konsere çıkıyor.
Taksiciler yok olacak diye sevinenler de avucunu yalar.
Metro geldi de minibüsçüler, AVM geldi de bakkallar mı kapandı? Herkes ekmeğini kazanır ve herkesin, en nefret edenin bile işi bile eninde sonunda taksiciye düşer.
Uberin şoförü de dünün taksi şoförü kiminle alay ediyorsunuz yahu? İthal şoförler geldi sanıyor forumun ergenleri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 10 ay
Benim anlamadığım konunun Donanım Haber ile ilgisi nedir? Ve Uber tartışmasında neden Uberden taraf yorum ve haberler yapmaya özen gösteriyorsunuz? Bu konudaki çıkarınız ve yatırımınız editörleriniz Uber Minibüslerine yatırım yaptığı için ise tabii ki bir şey diyemem ama taksiciler ile korsan taksi tartışmasının Donanım Haberde bulunmasının hala mantıklı bir tarafı yok.
Ayrıca nedir taksiciler ile derdiniz? Fakirler yoksullar az eğitimliler ve arabaları son model Mercedes minibüs değil diyorsanız o başka. Yakında pazarcılar, minibüsçüler, bakkalar için de aşağılayıcı ve alçaltıcı haberler yapmanızı bekleriz DH ne hale geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ymhaslaman 10 ay
Bunların istekleri hiç bitmiyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre D 10 ay
"Bu işi o kadar rahat yapıyorlar ki 10 TL yazacak ufak işlere gitmiyorlar bile."
İronik bir söz olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4537 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uber, taksi ve
8 etiket daha kriz suriyeli taksiciler korsan taksi Zamazingo Bilim ve Teknoloji Uğur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Asus bunu da yaptı: İşlemci için sıvı soğutma 10 ay Tamamen çerçevesiz Mi Mix 3 sızdırıldı iddiası 10 ay Apple yeni nesil iPhone'ların modemini MediaTek'ten tedarik edebilir 10 ay ISS'in yeni üyesiyle tanışın: İşte yapay zekalı 'süzülen' robot CIMON 10 ay Çocuklara yönelik TCL MOVETIME MT30 akıllı saat satışa sunuldu 10 ay Yap-işlet-devret modeli ile İstanbul’a 600 km metro hattı müjdesi 10 ay Oppo, Qualcomm yonga seti ile güçlendirilmiş Bluetooth kulaklığını duyurdu 10 ay Sony Mobile Türkiye'den çekilme iddialarına yanıt verdi 10 ay LG G7 ThinQ Türkiye fiyatı belli oldu 10 ay Fortnite'tan Mayıs ayında rekor gelir: Tam 318 milyon dolar 10 ay ABD'li senatörler Trump’ı ZTE yasağını yeniden yürürlüğe koymaya çağırdı 10 ay Kripto Para Sözlüğü | Bilinmesi gereken kelimeler ve anlamları 10 ay İnsülin iğnesi kadar etkili insülin hapı geliştirildi 10 ay AMD Ryzen 2 için atom karınca anakart 10 ay ABD'ye vergi yaptırımından hangi otomobiller etkilenecek? İşte yeni fiyatlar 10 ay Samsung Galaxy Note 9'un demo cihazını test eden editör, telefonla ilgili yeni bilgiler verdi 10 ay Ejderha gibi uçabilen yapay zeka destekli drone [Video] 10 ay İnsan gibi konuşan Google Duplex'in yeni videosu yayınlandı 10 ay Boeing sesten beş kat hızlı hipersonik yolcu jeti konseptini ortaya çıkardı 10 ay Jaguar Land Rover, elektrikli araç yatırımını 18 milyar dolara çıkardı 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Uber'i yasaklatmaya çalışan taksiciler, şimdi de Suriyeli korsan taksicilerden şikayetçi Sonraki Facebook'ta yeni veri skandalı: Yüz milyonlarca kullanıcının verileri tehlikede 10 ay Honda'nın ünlü robotu Asimo emekli oluyor 10 ay Instagram hikâyelerine artık müzik eklenebilecek 10 ay Turkcell’den Tavla Go oyunu 10 ay Alibaba, Trendyol'a ortak oluyor 10 ay Halo oyun serisi dizi oluyor 10 ay Pokemon Quest bu kez görevlere çağırıyor 11 ay Boğaziçi Üniversitesinden büyük başarı 11 ay Dünyanın ilk ticari 5G ağı hizmet vermeye başladı 11 ay Samsung Galaxy A6+, kutusunu açtık! 11 ay 32 çekirdekli Threadripper işlemcisinin fiyatı ortaya çıktı 11 ay Samsung'a kötü haber: LG, iPhone'lar için OLED ekran üretimine başlıyor 11 ay Renault Trucks, yeni nesil elektrikli kamyonlarını tanıttı 11 ay Wozniak, Blockchain'in "balon", Bitcoin'in ise hala "muhteşem" olduğunu düşünüyor 11 ay Öğrencilerin tasarladığı Golem SUV konsepti görücüye çıktı 11 ay Windows 95 akıllı telefonlarda nasıl görünürdü? [Video] 11 ay Mesajlaşma uygulaması Line'a kripto para desteği geliyor 11 ay Facebook artık reklamverenlerin kimliğini paylaşacak 11 ay TeknoSeyir'in katılımıyla Mesut Çevik ile Canlı Yayın Tekrarı 11 ay Xiaomi kablosuz şarj özelliği sunan mouse pad çıkardı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim