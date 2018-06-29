Uber'i yasaklatmaya çalışan taksiciler, şimdi de Suriyeli korsan taksicilerden şikayetçi

Ülkemizde uzunca bir süredir yaşanan Uber ve taksici gerilimi gündemi oldukça meşgul etmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uber'e yönelik olarak "Bu iş bitmiştir" açıklamasından sonra rahat bir nefes alan taksiciler, şimdi de korsan taşımacılık yapan Suriyeli mültecilerden yana şikayetçi.

Taksiciler: İşler çığırından çıkmaya başladı

Hürriyet'ten Mert Gökhan Koç'un haberine göre Suriyeli mülteciler, Ankara'nın çeşitli semtlerinde korsan taksicilik ve minübüsçülük yapmaya başlamış durumdalar. Son dönemde işlerinin azaldığını belirten taksici esnafı: "Son 1 yılda iş çığırından çıktı. Artık ekmeğimizi elimizden almaya başladılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’na da defalarca fotoğraflarla şikayette bulunduk ama sonuç çıkmadı." açıklamasını yaptılar.

Suriyeli korsan taksicilerin, taksi çağırma düğmelerinin etrafında beklediklerini belirten taksiciler konuyla ilgili olarak: "Düğmeye basmaya gidenleri çevirip daha ucuza götürüyorlar. Ekmeğimizi elimizden aldılar. Bunlar gelmeden mahallede araç bulamazdık çok yoğundu şimdi iş yok. Bu işi o kadar rahat yapıyorlar ki 10 TL yazacak ufak işlere gitmiyorlar bile. Ben akşam arabama 40 TL’lik LPG alıyorum, Suriyeli pompaya yanaşıp depoyu tam dolduruyor." ifadelerini kullandı.

Suriyeli korsan taksicilerin posterler ve kartvizitler bastırıp dağıttıklarını da belirten taksici esnafının, uzun bir süredir ülkemizde yasaklanmasını istedikleri Uber'in ardından, bu krizle nasıl başa çıkacakları ise merak konusu.

http://www.hurriyet.com.tr/galeri-iste-ankaranin-suriyeli-korsan-taksicileri-40880900?p=4