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Telegram ve Rusya arasındaki soğuk savaşın ardında neler yaşanıyor?

Rusya hükümeti Telegram'ın uçtan uca şifreleme kodlarını istedi ancak Telegram vermedi. Bunun üzerine Rusya Hükümeti ve Telegram arasındaki ipler gerildi. Gerilimin ardından yaşananlar haberimizde:
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Rusya menşeili mesajlaşma uygulaması Telegram, son günlerde Rusya hükümeti ile ters düşmüş durumda. Rusya, Telegram’ın şifrelerini istedi. Geliştiriciler vermeyince uygulamaya erişim yasağı getirildi. Uygulamaya erişimi kesmek için 20 milyona yakın IP adresi bloke edilince Telegram dışındaki internet siteleri de bu yasağın kurbanı oldu. Uygulamanın IP bloğu sürekli değiştiği için tam olarak yasak getirilemedi. Peki, Telegram ve Rus hükümeti arasındaki gerilim nasıl başladı ve süreç nasıl ilerledi? Yaşananları teker teker ele aldık.

Nasıl başladı?

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Telegram uygulamasının uçtan uca şifreleme kodlarını kendisiyle paylaşmasını istedi. Telegram Kurucusu Pavel Durov ise bu talebi açık bir şekilde kamuoyuna duyurdu ve uçtan uca şifreleme kodlarını istihbarat teşkilatına vermenin anayasa ihlali olacağını savundu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Telegram’da terörizm içerikli mesajların paylaşılabileceği ve Rusya Federasyonu vatandaşlarının ulusal güvenliği gerekçe gösterilerek uygulamayı mahkemeye verdi. Mahkeme kararı sonucunda uygulamaya erişim yasağı getirildi.

"Gizlilik satılık değildir"

Mahkeme kararını “saçmalık” olarak tanımlayan Telegram Kurucusu Pavel Durov, kararla ilgili olarak “Telegram’da gelir akışları veya reklam satışlarını umursamama gibi bir lüksümüz var. Gizlilik satılık değildir. Açgözlülük ve korku sebebiyle insan haklarından feragat edilmemelidir.” dedi.

Rusya’nın Telegram’a özel erişim istemesinde Aralık 2017’de St. Petersburg metrosunda düzenlenen terör saldırısının etkisi bulunuyor. Çünkü yapılan araştırmalar sonucunda saldırganların eylemi Telegram üzerinden haberleşerek planladığı ortaya çıktı.

Rus yetkililer, Telegram’a erişimi kesmek için uygulamanın kullandığı IP bloğunu engelliyor. Buna karşılık Telegram da "IP hopping" olarak adlandırılan bir yöntemle sürekli IP adreslerini değiştiriyor. Rusya’nın engellediği IP bloğuna diğer web servisleri dâhil olduğunda bu bloğu kullanan Google, Amazon, Spotify gibi devlerin uygulamalarına erişim sağlanamıyor. Bunun sonucunda Ruslar isyan ediyor.

Halk Telegram’ın yanında

Rusya’nın özel hayatın gizliliğini yok sayması, uygulamaya erişim engeli getirmesi ve bu engeli getirmeye çalışırken elini yüzünü bulaştırması sonucunda Rus halkı Telegram’ın yanında saf tutmaya başladı. Moskova’da kararı protesto etmek için sokağa döküldü. 

10 bini aşkın kişiden oluşan grup, protestosunda uygulamanın sembölü olan kağıttan parçaları kullandı. Protesto alanına gitmek istemeyenler de camlarından uçurduğu uçaklarla destek verdi.

İran'da da yasaklandı

Telegram, Rusya’nın ardından İran’da da yasaklandı. Karara gerekçe olarak “ulusal güvenliğe tehdit oluşturması” gösterildi.

Yasak kararına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "İran vatandaşlarının, sosyal ağ uygulaması Telegram'la ilgili şikâyetleri ve Telegram'ın yasa dışı faaliyetlerine karşı güvenlik kuruluşlarının talepleri üzerine mahkeme uygulamanın kullanımını yasaklamıştır."

Telegram ve Rusya arasındaki gerilimin devamında neler yaşanacak merak konusu. Rusya, benzer gerilimi erişim şifresini istediği Viber vb. uygulamalarla da yaşayabilir.



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Yeşilpaltoluadam 1 yıl en beğenilen
Ülkenin çıkarları için erişim izni versen bir türlü vermesen bir türlü. Bunun bir diğer örneğine bakıyorsun; Facebook, muhtemelen Amerikan istihbaratı ile anlaşmalı şekilde kişisel verileri paylaşıyor. Başına iş geliyor. Telegram erişim izni vermiyor. Başına iş geliyor.
İlginç bir durum.
Ülkenin çıkarları için erişim izni versen bir türlü vermesen bir türlü. Bunun bir diğer örneğine bakıyorsun; Facebook, muhtemelen Amerikan istihbaratı ile anla...
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Ketsue 1 yıl
Ne desem bilemedim. İki tarafta kendine göre haklı gibi.
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helpmexxc 1 yıl
Şu putin tam faşist hiç sevmiom
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droid7399 1 yıl
Kamuoyuna sunulmus komik bir haber. Sifreleri vermeyecegiz diye reklam yapip tabi ki verecekler. Direkt verselerdi yada suphe uyandirsaydi kimse kullanmazdi. Simdi bu reklam ile kullanim sayisi artacak ;)
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astegon 1 yıl
Rus hükümetinin dediklerine katılıyorum. Terörizm ağırlıklı telegram üzerinden haberleşmekte. Durov haklı bile olsa bu tür şeyler nasıl engellenecek peki?
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muammer816 1 yıl
önemli olaylar ve tecrübeler.elbette rusya hükümeti bir yasak getiriyorsa bence keyfinden yapmıyordur bunu.çeşitli programlar açıkca bilgi topladıklarını her gün değişik haberlerde görebiliyor,duyabiliyoruz.daha geçenlerde amerika ya da ingiltere kendi vatandaşlarına istihbarat topladığını düşündüğü meşhur rus menşeili kaspersky yazılımlarını kullanmamaları yönünde bilgi paylaşmıştı.
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Yeşilpaltoluadam 1 yıl en beğenilen
Ülkenin çıkarları için erişim izni versen bir türlü vermesen bir türlü. Bunun bir diğer örneğine bakıyorsun; Facebook, muhtemelen Amerikan istihbaratı ile anlaşmalı şekilde kişisel verileri paylaşıyor. Başına iş geliyor. Telegram erişim izni vermiyor. Başına iş geliyor.
İlginç bir durum.
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bluemersini 1 yıl
cia ve mossad diğer ülkeleri yola getirmek için böyle terör saldırıları düzenliyor.
Rusya da haliyle ya terör saldırılarını durdurmayı başaracak
yada rus halkı bizim gibi teröre karşı dik durmayı öğrenecek.
prostestolar rus halkının cia ve mossad terörüne karşı dik duracaklarının bir işareti
denebilir
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zotacing 1 yıl bluemersini
Günlük 2 şehit haberine alıştırılan ve artık haberi bile yapılmayan bir dik duruş mu bu?
Merak etme sen Ruslar tarihin en dik ırklarından birisi zaten, öğrenmez öğretirler.
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bluemersini 1 yıl
çeviri yaparken bir dikkat dağınıklı olmuş sanırım
"açgözlülük korkusu" değil
"korku veya açgözlülük"
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Swonz 1 yıl
Vk'nin sahibi de bu adam sanırım
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Leipold 1 yıl Swonz
Ta kendisi, VK'nin founderı. VK'nin ofisi şu binanın tepesindeki cam kubbedir Petersburg'da.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ancak haberlere göre Amerikada sürgündeymiş bu eleman yıllardır

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