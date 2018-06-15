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Telltale Games, Stranger Things oyunu için hazırlıklara başladı

Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things oyun oluyor. The Walking Dead ve Game of Thrones oyunları ile tanınan Telltale Games, Stranger Things oyunu için hazırlıklara başladı.
11 ay
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Oyunlar
Erhan Tan
Haber Editörü
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Daha önce The Walking Dead ve Game of Thrones gibi popüler dizilerin oyunlarını hazırlayan Telltale Games, şimdi de Stranger Things'e el atıyor. Netflix ile anlaşmaya varan Telltale Games, son yılların en sevilen dizilerinden Stranger Things'in oyununu hazırlayacak.
Netflix ve Telltale Games, şimdilik oyun hakkında herhangi bir detay paylaşmaktan kaçınsa da, hikayenin gidişatını oyunda verilen kararların belirlediği interaktif oyunları ile tanınan Telltale Games'in Stranger Things oyununda da benzer bir model kullanması bekleniyor.
Netflix; PC ve konsollar için hazırlanan oyunun kendi platformları üzerinden yayınlanmayacağını, ancak projenin pazarlama ve tanıtım çalışmalarına katkı sunacağını açıkladı.
İki şirket ayrıca Minecraft: Story Mode'da da birlikte çalışacak. Telltale Games'in hazırlayacağı Minecraft: Story Mode, beş bölümden oluşan interaktif bir oyun olacak. Oynanabilir bir dizi gibi olacağı söylenen yeni Minecraft oyunu bu sonbaharda Netflix'te yayınlanacak.
Son dönemde interaktif içeriklere önemli yatırımlar yapan Netflix; Puss in Book: Trapped in an Epic Tale, Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile ve Stretch Armstrong: The Breakout gibi çocuklara yönelik interaktif dizileri ile bu alan giriş yapmıştı.

https://www.techradar.com/news/netflix-to-add-games-to-its-service-including-stranger-things-and-minecraft Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a_y_k_u_t 11 ay
Telltale oyunladı baydı artık. Hem nerde bu 3. sezonnnnnn!
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Persona_Non_Grata 11 ay
Biraz detroitten örnek alın, ne yaparsan yap aynı sonla bitiyor bunların oyunları
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