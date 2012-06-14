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Temple Run: Brave, Google Play Store'da yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
1
28
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Disney, büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Temple Run'ın geliştiricisi Imangi Studios ile anlaşarak Brave filminin oyununu bugün iOS'un ardından Android için de yayınladı. Disney/Pixar'ın 22 Haziran'da gösterime girecek yeni animasyon filmi, Temple Run'ın bağımlılık yapan oynanış türüyle birleşerek sinema salonlarının yanı sıra mobil aygıtlara da damgasını vurmayı planlıyor.
Temple Run: Brave olarak isimlendirilen oyunda, Prenses Merida'yı yöneteceğiz. Orijinal Temple Run'ın aksine sonu olmayan koşuşumuz, İskoç ormanlarında geçecek. Ayrıca filmin önemli karakterlerinden dev ayı Mordu tarafından kovalanacağız.
Oynanıştaki tek farklılık; karşınıza çıkan hedefleri okunuzla vurarak altın kazanabilmeniz. Oyunda özetle; telefon veya tabletinizin ekranında koşan kızıl saçlı bir kızı yönlendirerek en yüksek sonucu elde etmeye çalışacaksınız. Topladığınız altınları çeşitli güçler satın almak ya da oyun içerisinde karşınıza çıkabilecek ek yetenekleri yükseltmek için kullanabilirsiniz.
Kaliteli grafikler, Brave filminden lisanslı karakterler ve ilk oyundan tamamen farklı İskoçya'dan esinlenilerek oluşturulmuş çevreler size 0.99 Dolar'a mal olacak. Tabi ki durumu dengelemek için ödediğiniz bu ücret karşılığında size aynı değerdeki 2500 altınlık paket hediye ediliyor. İsteseniz de istemeseniz de ücretsiz bir oyun için 1.8TL'lik uygulama içi alışveriş yapmış oluyorsunuz.
Ülkemize 7 Eylül'de gelecek Brave animasyon filminin oyununu Google Play Store'daki sayfasından satın alabilirsiniz. Yalnız gerek iOS gerekse Android versiyonlarındaki incelemeler, oyunun bazı cihazlarda düzgün çalışmadığını, hatta hiç açılmadığını gösteriyor. Satın almadan önce kendi cihazınızda çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.

http://www.androidpolice.com/2012/06/14/temple-run-brave-puts-the-red-haired-heroine-from-pixars-latest-in-imangis-gauntlet/ Yorum Yaz
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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
Temple Run: Brave 1.0.apk
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DH Misafiri 7 yıl
Oyunu satın aldım fakat dil Fransızca olarak geldi... Nasıl değiştirebilirim bunu?
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0RK 7 yıl
Şu para verip alın diyenleri anlamıyorum. Zaten bedava sürümü 10 milyondan fazla indirildi. Sanarsın ekmek parasına çalışıyorlar. Parayı verip de alırsak yatları üç katlı olur, vermezsek çift katlı...

Ayrıca oyun biraz daha zevkli fakat sadece grafikleri bi de adını değiştirip piyasaya sürmüşler. Dikkat ederseniz koştuğunuz yolun da, engelin de, storedaki powerupların da sayısı önceki oyunla aynı. Para kazanmak biraz daha kolay, oklu bölümler iyi olmuş. Daha da hiç bir yenilik yok.
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Mr. 3D Waffle 7 yıl
alınn size apk. linki..

rapidgator.net/...
bu arada oyun biraz kasıyor VE FRANSIZCA

samsung galaxy s2 4.0.3 ..güncelleme ile hallolabilir.
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andersin 7 yıl
temple run önceki sürüm daha güzeldi bence
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Dexter61 7 yıl andersin
andersin

temple run önceki sürüm daha güzeldi bence

Çok sıktı be dostum
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dost1984 7 yıl
S2 i9100g lerde kasıyor standart i9100 de sıkıntı yok. ip 3gs ve ip4 de takılıyor...
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kokah 7 yıl
bugün indirip anında geri iade ettim,galaxy w 'de kasıp kasıp duruyordu,başka oyunlarda kasma yok ama bu temple run serisi harbi beş etmez
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Dexter61 7 yıl
Oyun Fransızca bide arkadaşlar
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sarkan 7 yıl
tepmle run v1.0 sürmü gibi kasmalar cabuk hızlanma var ancak güncellemeyle düzeldiydi brave de güncellemeyle düzelir
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Dexter61 7 yıl
S2 de kasıyo
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Muhibbi- 7 yıl
varsa internette apksı indirelim
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imortho0308 7 yıl
Emeğe saygı şimdi play storeden emeklerinin hakkını vererek indiriyorum..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Sualtı fotoğrafını edilebilir ucuz araç! aba.su/...
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