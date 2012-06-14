Temple Run: Brave, Google Play Store'da yayınlandı





Disney, büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Temple Run'ın geliştiricisi Imangi Studios ile anlaşarak Brave filminin oyununu bugün iOS'un ardından Android için de yayınladı. Disney/Pixar'ın 22 Haziran'da gösterime girecek yeni animasyon filmi, Temple Run'ın bağımlılık yapan oynanış türüyle birleşerek sinema salonlarının yanı sıra mobil aygıtlara da damgasını vurmayı planlıyor.

Temple Run: Brave olarak isimlendirilen oyunda, Prenses Merida'yı yöneteceğiz. Orijinal Temple Run'ın aksine sonu olmayan koşuşumuz, İskoç ormanlarında geçecek. Ayrıca filmin önemli karakterlerinden dev ayı Mordu tarafından kovalanacağız.

Oynanıştaki tek farklılık; karşınıza çıkan hedefleri okunuzla vurarak altın kazanabilmeniz. Oyunda özetle; telefon veya tabletinizin ekranında koşan kızıl saçlı bir kızı yönlendirerek en yüksek sonucu elde etmeye çalışacaksınız. Topladığınız altınları çeşitli güçler satın almak ya da oyun içerisinde karşınıza çıkabilecek ek yetenekleri yükseltmek için kullanabilirsiniz.

Kaliteli grafikler, Brave filminden lisanslı karakterler ve ilk oyundan tamamen farklı İskoçya'dan esinlenilerek oluşturulmuş çevreler size 0.99 Dolar'a mal olacak. Tabi ki durumu dengelemek için ödediğiniz bu ücret karşılığında size aynı değerdeki 2500 altınlık paket hediye ediliyor. İsteseniz de istemeseniz de ücretsiz bir oyun için 1.8TL'lik uygulama içi alışveriş yapmış oluyorsunuz.

Ülkemize 7 Eylül'de gelecek Brave animasyon filminin oyununu Google Play Store 'daki sayfasından satın alabilirsiniz. Yalnız gerek iOS gerekse Android versiyonlarındaki incelemeler, oyunun bazı cihazlarda düzgün çalışmadığını, hatta hiç açılmadığını gösteriyor. Satın almadan önce kendi cihazınızda çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.

http://www.androidpolice.com/2012/06/14/temple-run-brave-puts-the-red-haired-heroine-from-pixars-latest-in-imangis-gauntlet/