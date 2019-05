Tencent’in oyun mağazası WeGame X açıldı

Steam ve Epic Games Store arasında başlayan rekabete görünen o ki yeni firmalar da dahil olacak. Oyun sektörünün lideri konumunda olan Tencent, WeGame X mağazasını bugün itibariyle tüm dünyaya açtı. Daha öncesinde Tencent Gaming Platform adıyla sunulan mağaza, Çin’de 200 milyonun üzerinde kullanıcıya sahipti. Geçtiğimiz sene yapılan isim değişikliğinin ardından yeni hedefi artık tüm dünyadaki oyunculara ulaşmak olacak.

Tencent ismi oyun dünyasına yakın olanlar için oldukça bilinse de bazıları duymamış olabiliyor. Riot Games’in sahibi olduğunu ve Activision-Blizzard, Ubisoft vb. firmaların ortakları arasında yer aldığını belirtirsek bu haber daha anlamlı bir hal alabilir. Hatta oyun mağazası dendiğinde son zamanlarda sıkça kendinden söz ettiren Epic Games’in bile yüzde 40’ı Tencent’e ait.

