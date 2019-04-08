Tencent’in oyun mağazası WeGame X açıldı

Birçok oyun firmasının sahibi
Tencent ismi oyun dünyasına yakın olanlar için oldukça bilinse de bazıları duymamış olabiliyor. Riot Games’in sahibi olduğunu ve Activision-Blizzard, Ubisoft vb. firmaların ortakları arasında yer aldığını belirtirsek bu haber daha anlamlı bir hal alabilir. Hatta oyun mağazası dendiğinde son zamanlarda sıkça kendinden söz ettiren Epic Games’in bile yüzde 40’ı Tencent’e ait.Ayrıca Bkz. "20.000 TL'lik PC vs Xbox One X - The Division 2 Grafik Karşılaştırması"
Anlaşıldığı kadarıyla Tencent kendi ortağı olduğu firmalarla rekabet etmekten çekinmeyip, mağazasını oyun severlere sunmaya karar vermiş. Bu bağlantı üzerinden indirebileceğiniz mağaza şimdilik erken erişim sürecinde. İngilizce dil seçeneği mevcut olsa da Çince yerlere sıklıkla denk gelebilirsiniz.
Mağaza erken erişimde olduğu için içerisindeki oyunlar oldukça kısıtlı. Sadece 17 oyun barındıran mağazanın bazı oyunları “Chinese Parents”, “My Time at Portia” ve "Forts" gibi yapımlar. Tabii ki yakın gelecekte oyun sayısının hızla arttığına şahit olabiliriz. Dünya’nın en popüler, PUBG, LoL, Fortnite vb. oyunlarında doğrudan veya dolaylı parmağı olan lider bir firmanın da oyun mağazası açması rekabeti iyice kızıştırabilir. Son olarak kayıt olmaya çalışacak okurlarımız için aktivasyon mailinin biraz geç geldiğini belirtelim.
https://www.pcgamer.com/tencent-have-launched-their-wegame-client-outside-china/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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