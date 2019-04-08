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Tencent’in oyun mağazası WeGame X açıldı

Oyun sektörünün lideri konumunda olan Tencent firması kendi oyun mağazasını tüm dünyaya açtı. WeGame X adını alan mağaza hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde.
1 ay
3,2b
1
10
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Tencent’in oyun mağazası WeGame X açıldı
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Steam ve Epic Games Store arasında başlayan rekabete görünen o ki yeni firmalar da dahil olacak. Oyun sektörünün lideri konumunda olan Tencent, WeGame X mağazasını bugün itibariyle tüm dünyaya açtı. Daha öncesinde Tencent Gaming Platform adıyla sunulan mağaza, Çin’de 200 milyonun üzerinde kullanıcıya sahipti. Geçtiğimiz sene yapılan isim değişikliğinin ardından yeni hedefi artık tüm dünyadaki oyunculara ulaşmak olacak.

Birçok oyun firmasının sahibi

Tencent ismi oyun dünyasına yakın olanlar için oldukça bilinse de bazıları duymamış olabiliyor. Riot Games’in sahibi olduğunu ve Activision-Blizzard, Ubisoft vb. firmaların ortakları arasında yer aldığını belirtirsek bu haber daha anlamlı bir hal alabilir. Hatta oyun mağazası dendiğinde son zamanlarda sıkça kendinden söz ettiren Epic Games’in bile yüzde 40’ı Tencent’e ait.

Ayrıca Bkz. "20.000 TL'lik PC vs Xbox One X - The Division 2 Grafik Karşılaştırması"

Anlaşıldığı kadarıyla Tencent kendi ortağı olduğu firmalarla rekabet etmekten çekinmeyip, mağazasını oyun severlere sunmaya karar vermiş. Bu bağlantı üzerinden indirebileceğiniz mağaza şimdilik erken erişim sürecinde. İngilizce dil seçeneği mevcut olsa da Çince yerlere sıklıkla denk gelebilirsiniz.

Tencent’in oyun mağazası WeGame X açıldı
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Mağaza erken erişimde olduğu için içerisindeki oyunlar oldukça kısıtlı. Sadece 17 oyun barındıran mağazanın bazı oyunları “Chinese Parents”, “My Time at Portia” ve "Forts" gibi yapımlar. Tabii ki yakın gelecekte oyun sayısının hızla arttığına şahit olabiliriz. Dünya’nın en popüler, PUBG, LoL, Fortnite vb. oyunlarında doğrudan veya dolaylı parmağı olan lider bir firmanın da oyun mağazası açması rekabeti iyice kızıştırabilir. Son olarak kayıt olmaya çalışacak okurlarımız için aktivasyon mailinin biraz geç geldiğini belirtelim.


https://www.pcgamer.com/tencent-have-launched-their-wegame-client-outside-china/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay
çin kökenli bir firma oyunlara da ülkelerinde yaptıkları izleme teknolojilerini entegre ettiyseler tamam dır
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Colonistr 1 ay
Heh bi mağazaları eksikti onuda açtılar. Kirazoğlunun videosunda izledim adamlar neredeyse bütün büyük oyunlarda firmalarda varlar çok ilginç
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al-ozaria 1 ay
Fortnite'ı PUBG'nin elinden kurtaran, Epic'in açılışını sağlayan, şeytana pabucunu ters giydiren Tencent! Bir Ali Cengiz oyunu var da bu işte... çıkar kokusu...
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The.Mafia 1 ay
Rekabet artacak artık fiyatlar nasıl olur sitelerde zaman göreceğiz
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TearsForFears 1 ay
Şu pubg mobile emülatöründen kurtarsın bizi
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dr20mouse 1 ay TearsForFears
Oradan kurtaracak olan pubg lite sürümü ama hala ülkemizde açılmadı
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keremec 1 ay
f2p oyun launcheri gibi duruyor.
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oyun, steam ve
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