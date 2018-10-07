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Tencent oyunlarında yüz tanıma kullanarak yaş sınırını kontrol edecek

Tencent oyunlarını oynayan kullanıcıların yüz tanıma ile yaş sınırı kontrolü yapılacak. Yapay zekâ tabanlı sistem açık veri tabanlarını kullanarak kimlik doğrulaması yapacak.
7 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun oynama alışkanlığı geçmiş yıllardaki harici ekran geleneğinden artık taşınabilir küçük ekranlara geçiş yaptı. Bugün oyunları taşınabilir ekranlarda oynayanların sayısı harici ekranlarda oynayanların sayısından kat be kat daha fazla.

Sektörde ilk olacak

Zaten harici ekranlara uzun süre bakmanın insan sağlığına zararlı eleştiri konusuyken taşınabilir ekranlarda bu konu daha ciddi boyutlara ulaşmış durumda. İnsanların oyun bağımlılığı rahatsızlığına yakalanması bir yana miyop olma riski de var.

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Çin’de yapılan bir araştırma 24 milyon çocuğun ciddi bir oyun bağımlılığı rahatsızlığına sahip olduğunu ortaya koyarken, ülke çapında da geniş bir miyop yaygınlığına sebep olduğunu gösteriyor. Uzmanlar 12 yaş altı çocukların en fazla bir saat ve gündüz saatlerinde oyun oynaması gerektiğini ifade ediyor. Çin hükümeti bununla ilgili oyun geliştiricilerine yönelik olarak çocukların kontrol edilmesi anlamında bazı düzenlemeler yapma ihtiyacı hissetmişti.

Dünyanın en çok kazanan oyunlarının geliştiricisi Tencent, son düzenlemeler ışığında oyunlarına yüz tanıma sistemi entegre etme kararı aldı. Oyun sektöründe bir ilk olacak bu entegrasyon ile oyuncuların yaşları ve çocukların oyun süreleri takip edilecek.

Denemeler ilk olarak firmanın popüler oyunu Honor of Kings’de yapılacak. Pekin ve Şenzen’de toplam 1000 oyuncu yüz tanıma sistemine kayıt oldu. Bu kişiler oyuna başlarken ön kamera üzerinden doğrulama isteyecek. Sistem halka açık veri tabanlarından tarama yaparak kişiyi doğrulayacak.

Hali hazırda HOnor of Kings oyununda 200 milyon kullanıcı yer alıyor. Sistem başarılı olarak testi geçtikten sonra tüm kullanıcılara uygulanmaya başlayacak. Firmanın diğer oyunlarına da bunu uygulayıp uygulamayacağı bilinmiyor.

Diğer taraftan Tencent, çocukların en fazla iki saat oyun oynayabileceği şekilde oyunlarında düzenleme yapmıştı. Yine çocuklar ekranı yüzüne çok fazla yaklaştırırsa ekran bulanıklaşıyor.  

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/04/tencent-deploys-facial-recognition-to-detect-underage-gamers-amidst-chinas-gaming-addiction-crisis/ Yorum Yaz
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TheUnReaL 5 ay
Saçma. Artniyetli.
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HIGHER 7 ay
Bütün oyunlarda olsun, ama başka işler için kullanmasınlar.
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theJuDGe_41 7 ay
Test


[DHTUBE=https://youtu.be/cofDUExi7IE#t=18m]
[DHTUBE=https://www.youtube.com/watch?v=cofDUExi7IE&feature=youtu.be]

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interwap 7 ay
Bence birinci amaç fişleme. Başka nedeni olamaz.
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levent857 6 ay interwap
bencede
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hömmgüzel 7 ay
Sonunda düşünen oldu sunu 😃
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esmerbuyucu 7 ay
Güzel düşünülmüş.
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baltalı-katil 6 ay esmerbuyucu
işe yaramaz bence kamerayı bantla kapatırlarsa işlemez...
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