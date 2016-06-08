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Terör olaylarını önceden haber veren Android ve iOS uygulaması

Fransa İç İşleri Bakanlığı, UEFA Euro 2016 öncesinde terör olaylarına karşı kullanıcıları önceden bilgilendirme amacı güden bir mobil uygulama yayınladı. Detaylar yazımızda:
2 yıl
5,3b
1
40
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Terör olaylarını önceden haber veren Android ve iOS uygulaması
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Fransız hükümeti, UEFA Euro 2016 öncesinde terör olaylarına karşı son derece titiz bir çalışma yürütüyor. Güvenlik birimleri, Fransa’ya hem turistik amaçla gelmiş olan hem de ülkede yaşayan vatandaşları bilgilendirmek adına bir mobil uygulama yayınladı.

Hem Android hem de iOS sürümü bulunan yazılım, turnuva boyunca terörist eylemlere karşı kullanıcıları bilgilendirmeye çalışacak. Konum temelli olarak çalışacak olan yazılım, civardaki olası bir tehdidi kullanıcıların telefonuna bildirim göndererek haber verecek.

Kasım 2015’te Paris’te yaşanan terörist saldırılara karşı pilot olarak denenmeye başlanan bir projenin parçası olan SAIP isimli uygulama “Kitleleri Uyarma ve Bilgilendirme Sistemi” anlamına gelen Fransızca ifadenin kısaltması olarak alınmış. Kullanıcılar dilerlerse anlık konumlarıan göre isterlerse de herhangi bir lokasyondaki olaylara göre de bildirim alabiliyor.

Tehdit bildirimlerinin ve uygulamanın daha fazla kullanıcıya ulaşması adına anlık olarak sosyal medyada paylaşım özellikleri de eklenen yazılım, Fransızca ve İngilizce dil desteğine sahip. Uygulamanın Android sürümünü buradan, iOS sürümünü de buradan indirebilirsiniz.


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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Bir sonraki haber başlığını şimdiden görür gibiyim "Hackerların, SAIP uygulaması üzerinden nükleer alarm bildirimi göndermesi paniğe yol açtı."
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Patren 2 yıl
wp kullananlar ölsün diyorlar
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Guest-0D056E7F8 2 yıl
windows phone için yayınlamamışlar yine
üvey evlat sanki
1 Yanıt Yanıtla +15
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huseyinadukeeee 2 yıl
Türkiyeden kullanabilecek miyiz?
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MS4343 2 yıl
Olaya birde şu açidan bakin...wm nin yetkilileri programi saçma bulup markette yayinlanmasini istememis olabilirler
( zügürt tesellisi )
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A.F.Y.D 2 yıl
nasıl çalışıyor? doğruluğundan emin değilim.
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Stickand 2 yıl
Türkiye de çalışıyor mu?
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arel.gr 2 yıl
görüyorsun kopyaya puanda yok



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PAUL WALKER 2 yıl
Basliga bak icerige bak. Konuya tiklansin diye takla atmissiniz resmen.
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spacemonkey 2 yıl
Turkiyeye gelecek vatandaslari icin hazirlamislardir
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Kraaz 2 yıl
Böyle giderse dünya üzerinde yakında televizyonlarda , Hava durumunda sonra , Terör durumu yayınlanır.

İstanbul orta şiddetli terör saldırısı bekleniyor. Antalya da yoğunlaşan yasa dışı aktiviteler üzerine ses bombası atakları bekleniyor.
Ankara 2-3 gün içinde güçlü patlayıcılı ağır şiddetli saldırı tahmin ediliyor. Terör durumu genel müdürlüğü vatandaşlarımızı önlem almalarını için uyarıyor.

Umarım bu gibi haberleri hiç görmeyiz.
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AnadoluEfes 2 yıl
senatorts
Bizimkiler yapsaydı aynı ugyulamayı şimdi laflar peş peşe gelirdi . Böylemi korunacağız ? Bu nasıl uyarı sistemi vs vs . Ama işte modern fransa olunca iş değişiyor.

Haklısın kınıyarak ve haber yasağı getirerek terörü bitirmeye çalışan bir devletiz
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PaTRaiN1 2 yıl
Hala WP diyen var uyanın artık Microsoft bilr bir taraflarına takmıyor sistemini bırakın artık bunu yolunuza başka OS lar ile devam edin.
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tuncyal 2 yıl
Bizim ne ihtiyacımız var ki! Saray'a ya da MIT'e sorun,size nerede ve ne zaman patlayacagını hemen soylerler. Malum dunya liderimizin? masallah saglam bir istihbaratı var. Ama kendine!
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gurkanse 2 yıl
hem inatla wp kullanıyorsunuz.hemde gelmeyince ağlıyorsunuz.alışkanlık yapıyor galiba dilenci gibi uygulamaları acaba wp ye gelcekmi diye beklemek
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senatorts 2 yıl
Bizimkiler yapsaydı aynı ugyulamayı şimdi laflar peş peşe gelirdi . Böylemi korunacağız ? Bu nasıl uyarı sistemi vs vs . Ama işte modern fransa olunca iş değişiyor.
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