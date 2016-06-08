Terör olaylarını önceden haber veren Android ve iOS uygulaması

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Fransız hükümeti, UEFA Euro 2016 öncesinde terör olaylarına karşı son derece titiz bir çalışma yürütüyor. Güvenlik birimleri, Fransa’ya hem turistik amaçla gelmiş olan hem de ülkede yaşayan vatandaşları bilgilendirmek adına bir mobil uygulama yayınladı.

Hem Android hem de iOS sürümü bulunan yazılım, turnuva boyunca terörist eylemlere karşı kullanıcıları bilgilendirmeye çalışacak. Konum temelli olarak çalışacak olan yazılım, civardaki olası bir tehdidi kullanıcıların telefonuna bildirim göndererek haber verecek.

Kasım 2015’te Paris’te yaşanan terörist saldırılara karşı pilot olarak denenmeye başlanan bir projenin parçası olan SAIP isimli uygulama “Kitleleri Uyarma ve Bilgilendirme Sistemi” anlamına gelen Fransızca ifadenin kısaltması olarak alınmış. Kullanıcılar dilerlerse anlık konumlarıan göre isterlerse de herhangi bir lokasyondaki olaylara göre de bildirim alabiliyor.

Tehdit bildirimlerinin ve uygulamanın daha fazla kullanıcıya ulaşması adına anlık olarak sosyal medyada paylaşım özellikleri de eklenen yazılım, Fransızca ve İngilizce dil desteğine sahip. Uygulamanın Android sürümünü buradan, iOS sürümünü de buradan indirebilirsiniz.