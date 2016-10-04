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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla 3. çeyrekte önceki çeyreğe göre %70 fazla araç teslimi gerçekleştirdi

Geçtiğimiz dönem uygun fiyatlı Model S 60'ı ve en hızlı modeli P100D'yi satışa sunan Tesla 3. çeyrekte %70'lik bir satış artışı yaşadı. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Ortalamanın altında gerçekleşen satışlar nedeniyle bahar dönemi Tesla için pek de iyi geçmemişti ancak yaz döneminde durum tam da tersine döndü. Amerika'lı şirket yayınladığı raporla yılın 3. çeyreğinde 24,500 elektrikli araç teslimi yaptığını duyurdu bu rakam kötü geçen ikinci çeyreğe göre %70'lik bir artışa tekabül ediyor. Bu durum aynı zamanda geçen senenin aynı döneminde gerçekleşen 11,580 adet satışın da iki katından fazlası demek. Durum sadece eldeki stoğu temizlekten ibaret de olmazken firma talebi karşılamak için önceki döneme göre üretimi %37 oranında (25,185 araca) artırmış.
Bu talep artışıyla ilgili Elon Musk ve firmadan herhangi bir açıklama yapılmazken, Tesla'nın Model S 60'ı geri getirerek araçları daha ulaşılabilir duruma getirmesi ve daha uygun fiyatlı 2 yıllık kiralama programının bu duruma katkı sağladıkları oldukça açık. Bunun yanı sıra Model S ve Model X'e gelen yeni P100D versiyonunun üst düzey gelire sahip kesimin markaya olan ilgisini artırmış olabileceği de ihtimaller arasında.
Tesla 3. çeyrekte önceki çeyreğe göre %70 fazla araç teslimi gerçekleştirdi
 
Son veriler doğrultusunda Tesla'nın yılın ikinci yarısı için hedeflediği 50bin adetlik teslimata ulaşmasının pek de zor olmayacağı söylenebilir. Yılın son çeyreği için geçtiğimiz sene kadar iyi ve hatta daha iyisini bekleyen şirketin asıl mücadelesi 2017 yılında Model 3 piyasaya sürüldüğü zaman başlayacak. Gigafactory'nin yapımını hızlandırması gereken Tesla'nın çok daha fazla araç teslimatı yapması bekleniyor.

http://ir.tesla.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=991720 Yorum Yaz
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ozmenakif 3 yıl en beğenilen
Amerikalının 1 parası bizim 3 paramıza denk olduktan sonra amerikalının yaptığı arabaya binmek için ufak çaplı fabrikan falan olması lazım. Alım gücümüz düşük. Adamlar orda aylık $2500 alıyor biz burada 2500 lira. Mesela yeni bir VW jetta ABDli bir vatandaş için $17000 iken bizim için 65000 lira(baz model). Adamlar 7 maaş ile jetta alabilirken bizde 26 aylık maaş gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor, çoooook...
Amerikalının 1 parası bizim 3 paramıza denk olduktan sonra amerikalının yaptığı arabaya binmek için ufak çaplı fabrikan falan olması lazım. Alım gücümüz düşük. ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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sdc55 2 yıl
tesla sektörde 1 numara olacak gibi
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kadirirdem 3 yıl
Helal olsun , Tesla elektrikli araçların kralı olacak gibi.
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BekirTemel 3 yıl
Gümbür gümbür
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ozmenakif 3 yıl en beğenilen
Amerikalının 1 parası bizim 3 paramıza denk olduktan sonra amerikalının yaptığı arabaya binmek için ufak çaplı fabrikan falan olması lazım. Alım gücümüz düşük. Adamlar orda aylık $2500 alıyor biz burada 2500 lira. Mesela yeni bir VW jetta ABDli bir vatandaş için $17000 iken bizim için 65000 lira(baz model). Adamlar 7 maaş ile jetta alabilirken bizde 26 aylık maaş gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor, çoooook...
1 Yanıt Yanıtla +7
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1WAUXHALL 3 yıl ozmenakif
ozmenakif

Amerikalının 1 parası bizim 3 paramıza denk olduktan sonra amerikalının yaptığı arabaya binmek için ufak çaplı fabrikan falan olması lazım. Alım gücümüz düşük. Adamlar orda aylık $2500 alıyor biz burada 2500 lira. Mesela yeni bir VW jetta ABDli bir vatandaş için $17000 iken bizim için 65000 lira(baz model). Adamlar 7 maaş ile jetta alabilirken bizde 26 aylık maaş gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor, çoooook...

Almanların yaptığı arabalara biniyoruz ya üstelik dolar euro'ya kıyasla daha ucuz mesele o değil burada soyguncu devlet politikası devreye giriyor %145 ÖTV vergisi yüzünden sen o arabaya binemiyorsun ve elbette paramız da değersiz. ALLAH BİN TÜRLÜ BELASINI VERSİN ÜLKEYİ YÖNETENLERİN!
1 Yanıt Yanıtla +3
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aycibin 3 yıl
bu arabalar türkiye'ye gelse bile ulaşmak zor.ekonomik model dedikleri model3 fiyatı bile bmw 3 serisine denk ayarlanmış demişlerdi.heralde 150-200bin civarı gelirse gelir.yani ancak resimlerine bakarız :)
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sniper23 3 yıl aycibin
aycibin

bu arabalar türkiye'ye gelse bile ulaşmak zor.ekonomik model dedikleri model3 fiyatı bile bmw 3 serisine denk ayarlanmış demişlerdi.heralde 150-200bin civarı gelirse gelir.yani ancak resimlerine bakarız :)

Tesla Model S 'nin en düşük fiyat 55.000 $ . Bu bile ABD'ye göre pahalı kalıyor.

Ama belki 35.000 $ Model 3 olabilir.

Bu arada Tesla Model S fiyatları Türkiye'de 400.000 lirayı geçiyor diye biliyorum.
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