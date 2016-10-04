Tesla 3. çeyrekte önceki çeyreğe göre %70 fazla araç teslimi gerçekleştirdi

Ortalamanın altında gerçekleşen satışlar nedeniyle bahar dönemi Tesla için pek de iyi geçmemişti ancak yaz döneminde durum tam da tersine döndü. Amerika'lı şirket yayınladığı raporla yılın 3. çeyreğinde 24,500 elektrikli araç teslimi yaptığını duyurdu bu rakam kötü geçen ikinci çeyreğe göre %70'lik bir artışa tekabül ediyor. Bu durum aynı zamanda geçen senenin aynı döneminde gerçekleşen 11,580 adet satışın da iki katından fazlası demek. Durum sadece eldeki stoğu temizlekten ibaret de olmazken firma talebi karşılamak için önceki döneme göre üretimi %37 oranında (25,185 araca) artırmış.

Bu talep artışıyla ilgili Elon Musk ve firmadan herhangi bir açıklama yapılmazken, Tesla'nın Model S 60'ı geri getirerek araçları daha ulaşılabilir duruma getirmesi ve daha uygun fiyatlı 2 yıllık kiralama programının bu duruma katkı sağladıkları oldukça açık. Bunun yanı sıra Model S ve Model X'e gelen yeni P100D versiyonunun üst düzey gelire sahip kesimin markaya olan ilgisini artırmış olabileceği de ihtimaller arasında.

Son veriler doğrultusunda Tesla'nın yılın ikinci yarısı için hedeflediği 50bin adetlik teslimata ulaşmasının pek de zor olmayacağı söylenebilir. Yılın son çeyreği için geçtiğimiz sene kadar iyi ve hatta daha iyisini bekleyen şirketin asıl mücadelesi 2017 yılında Model 3 piyasaya sürüldüğü zaman başlayacak. Gigafactory'nin yapımını hızlandırması gereken Tesla'nın çok daha fazla araç teslimatı yapması bekleniyor.

http://ir.tesla.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=991720