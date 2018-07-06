Tesla'nın otomatik park sistemi "Summon" artık Model 3'te kullanılabiliyor

Tesla'nın "Autopilot" olarak adlandırılan otonom sürüş özelliği son zamanlarda tartışma konusu olsa da, araçların en dikkat çekici özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Sistemin testlerinde yaşanan aksaklıklar ve kazalar sürücüsüz otomobil teknolojisini tartışılır hale getirse de Tesla, sürekli olarak yaptığı yazılım güncellemeleri ile araçlarındaki güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkarmak için çalışıyor.

Otomatik park sistemi Model 3'e de geldi

Ancak Tesla'nın Model X ve Model S araçları piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra heyecan verici yeni Autopilot güncellemeleri alırken, Model 3 sahipleri ise henüz bu özelliklere sahip olamamıştı. Geçtiğimiz günlerde bir Model 3 kullanıcısı, Tesla ve Elon Musk'a gönderdiği bir tweette, aracın otomatik park sistemi "Summon" ile park edildiğini gösteren bir video paylaştı.

Geçtiğimiz çarşamba günü gönderilen bu dört saniyelik video, Tesla resmi hesabından da paylaşıldı ve otomatik park sisteminin Model 3'e de geldiği duyuruldu. Summon adı verilen bu otomatik park sistemi, Tesla araç sahiplerinin araçlarının dışındayken otomobilin kendine park yeri bulmasını ve dikkatli bir şekilde park etmesini sağlıyor. Son derece sofistike olan bu teknoloji, Tesla araçlarının en dar alanlara bile rahatça park edebilmesini sağlıyor.

Summon otomatik olarak park etmenin yanı sıra, ev garajlarının kapılarını açıp, park işleminden sonra tekrar geri kapatabilme özelliğine de sahip.

https://twitter.com/Tesla/status/1014515503740567553