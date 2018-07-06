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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın otomatik park sistemi "Summon" artık Model 3'te kullanılabiliyor

Tesla, "Summon" adı verilen otomatik park etme sisteminin Model 3'te kullanılabildiğini duyurdu. Model 3'ler de artık içinde sürücü olmadan kendilerini park edebilecekler.
10 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Tesla'nın "Autopilot" olarak adlandırılan otonom sürüş özelliği son zamanlarda tartışma konusu olsa da, araçların en dikkat çekici özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Sistemin testlerinde yaşanan aksaklıklar ve kazalar sürücüsüz otomobil teknolojisini tartışılır hale getirse de Tesla, sürekli olarak yaptığı yazılım güncellemeleri ile araçlarındaki güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkarmak için çalışıyor.

Otomatik park sistemi Model 3'e de geldi

Ancak Tesla'nın Model X ve Model S araçları piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra heyecan verici yeni Autopilot güncellemeleri alırken, Model 3 sahipleri ise henüz bu özelliklere sahip olamamıştı. Geçtiğimiz günlerde bir Model 3 kullanıcısı, Tesla ve Elon Musk'a gönderdiği bir tweette, aracın otomatik park sistemi "Summon" ile park edildiğini gösteren bir video paylaştı.
Geçtiğimiz çarşamba günü gönderilen bu dört saniyelik video, Tesla resmi hesabından da paylaşıldı ve otomatik park sisteminin Model 3'e de geldiği duyuruldu. Summon adı verilen bu otomatik park sistemi, Tesla araç sahiplerinin araçlarının dışındayken otomobilin kendine park yeri bulmasını ve dikkatli bir şekilde park etmesini sağlıyor. Son derece sofistike olan bu teknoloji, Tesla araçlarının en dar alanlara bile rahatça park edebilmesini sağlıyor.
Summon otomatik olarak park etmenin yanı sıra, ev garajlarının kapılarını açıp, park işleminden sonra tekrar geri kapatabilme özelliğine de sahip.

https://twitter.com/Tesla/status/1014515503740567553 Yorum Yaz
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dr20mouse 10 ay en beğenilen cenkakay08
Daha bizde bireysel garajilı evler gelecekte.....
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cenkakay08 10 ay
Adamlar bu hayatı yaşıyor. Bizde izliyoruz işte.
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faniseyler 10 ay
Tam bugün tesla haberi yok mu derken geldi de rahat bi nefes aldık.
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fakiramaseksi 10 ay
çok sevindirici bir haber 20 yıl sonra bataryası ölü 100km menzilli bir tesla alırsam eğer kesinlikle bu özelliği kullanacağım.
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faniseyler 10 ay
Tam bugün tesla haberi yok mu derken geldi de rahat bi nefes aldık.
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haberelectro 10 ay
tesladan önce bu sistemi kullanan firmalar var.
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yaman06 10 ay haberelectro
Eğer kastın 7 serisi veya E serisi ise bu modellerden çok daha önce Model S/X de Summon vardı.
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cenkakay08 10 ay
Adamlar bu hayatı yaşıyor. Bizde izliyoruz işte.
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dr20mouse 10 ay cenkakay08
Daha bizde bireysel garajilı evler gelecekte.....
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kadirirdem 10 ay cenkakay08
Maalesef ki aynen öyle.
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spinattimyalnizliga 10 ay cenkakay08
TTNET kasmasa izleyeceğiz de işte. :D
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