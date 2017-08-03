Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model 3, Autopilot için sürücüye bakan bir kameraya sahip

Geleceğin teknolojileri için araçlarını donanımsal anlamda hazır halde piyasaya süren Tesla, en yeni aracı Model 3'de 3. seviye otonom sürüşe yönelik sürücüye bakan kamera sunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,8b
1
4
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Model 3'leri ilk sahiplerine teslim etmeye başlayan Tesla, aracın seri üretim versiyonunu duyurduğunda araç içerisinde yer alan ve sürücüye bakan bir kameranın varlığından söz etmemişti. Hatta test sürüşü yapanların bile fark etmediği kamera, aracın resmi görselleri detaylı incelenince ortaya çıktı.
Twitter'daki WK057 kullanıcı adına sahip Jason Hughes geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla kameranın varlığını ortaya koydu. Kameranın varlığını Electrek'in sorusu üzerine onaylayan Tesla, şu anda kameranın aktif olmadığını belirtmiş. Kameranın ileride bir yazılım güncellemesi ile aktif olacağını belirten firma, daha fazla ayrıntı vermemiş.
GM'nin Supercruise otonom sürüş yeteneğine sahip Cadillac CT6 modelinde kullanacağı sürücüye bakan bu kameralar, pek çok uzman tarafından 3. seviye otonom sürüş için gerekli olarak görülüyor. Tesla'nın şu anki Autopilot sistemi 2. seviye otonom sürüş sunsa da, şu anki donanımla 3-5. seviye otonom sürüşün mümkün olacağı belirtiliyor.

https://electrek.co/2017/08/01/tesla-model-3-driver-facing-camera-autopilot-tesla-network/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
-Uzumaki Naruto- 2 yıl basartenk
basartenk
Bize gelse de biz de alsak

Paramiz varda ondan almiyoruz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
orcnd 2 yıl
burnunuzu karıştırdığınız kaydedip facebook'a koyacaklar aman tesla almayın.
bundan korkan varsa önce laptobun ve cep telefonunun kameralarını bantlasın.
eskiden cihazların kameralarını kapatan fiziksel tuşlar olurdu artık kimsenin buna vakti yok.
google analtytics üzerinden internette girdiğiniz tüm siteleri ve maillerin içeriklerini takip ediyor.
tüm bu bilgiler de amerikan hükumetinin emrinde. binlerce analist anahtar kelimelerin tetiklemesine göre kişileri kataloglayıp inceliyorlar.
bu kadar verinin içinden birkaç tesla şoförünün burununu karıştırması kimsenin umurunda olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl
Sürücünün bayılması gibi durumlarda otomatik pilotu devreye mi alacak? ACABA?
yoksa özel hayatı istismar mı edecek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
basartenk 2 yıl
Bize gelse de biz de alsak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Uzumaki Naruto- 2 yıl basartenk
basartenk
Bize gelse de biz de alsak

Paramiz varda ondan almiyoruz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Chevy Bolt menzil testinde Tesla Model S'i geçti 2 yıl Microsoft, iPad için bir kılıf hazırlıyor olabilir 2 yıl 15 Temmuz'u konu alan Kurtlar Vadisi Vatan filminin fragmanı yayınlandı! 2 yıl Nokia 2 görselleri ortaya çıktı 2 yıl Xiaomi yeniden akıllı telefon pazarında ilk beşte 2 yıl Apple Watch, 2015'ten bu yana 30 milyondan fazla sattı 2 yıl Araştırmacılar en iyi selfie için algoritma geliştirdi 2 yıl AMD Radeon RX Vega rekor "madencilik" performansıyla gelebilir 2 yıl HBO hacklendi; Game of Thrones senaryoları çalındı 2 yıl Samsung Galaxy S9'da Y-OCTA ekran kullanılacak 2 yıl Daimler'den otonom hava taksi projesine destek 2 yıl 4 çekirdekli Intel Core i3 işlemciler geliyor 2 yıl Toshiba, Western Digital'den ayrı bir üretim tesisi kuracak 2 yıl "Görünmez Adam" Android kullanıcılarının kredi kartı bilgilerini çalıyor 2 yıl Tesla, Model Y'nin üretim sürecini hızlandıracak 2 yıl İstanbul'daki sel ve dolunun bilançosu belli oldu 2 yıl Android O gelecek hafta resmen yayınlanabilir 2 yıl Çin'in sansür politikası: Baskıcı değil manipülasyon üzerine kurulu 2 yıl Tesla'nın "güneş çatıları" ilk kullanıcılarıyla buluştu 2 yıl Sony ikinci çeyreği yükselişle kapattı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla Model 3, Autopilot için sürücüye bakan bir kameraya sahip Sonraki 200 serisi çipsetler Coffee Lake işlemcileri desteklemeyecek 2 yıl Yerli drone silahı Avrupa’ya ihraç edilecek 2 yıl Mozilla'dan tek kullanımlık dosya paylaşım hizmeti 2 yıl AMD RX Vega Frontier Edition için hazırladığı yeni sürücüsünü duyurdu 2 yıl Resmen açıklandı: LG V30, 6 inç FullVision P-OLED QHD+ ekranla gelecek 2 yıl Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji ihalesini kazanan belli oldu 2 yıl Samsung Galaxy S8 satışları 20 milyonu geçti 2 yıl Tatilde çok işinize yarayacak 8 aksesuar 2 yıl Nvidia harici ekran kartı kutusunu duyurdu 2 yıl Chrome 60 ile titreşen reklamlar engellenebilecek 2 yıl Steam analizi: Windows 7 yükselişte 2 yıl Sahte Forex uygulamalarına engel 2 yıl RX Vega 56’nın oyunlardaki değerleri sızdırıldı 2 yıl Samsung'dan 20.000$ fiyatlı 88 inç 4K televizyon 2 yıl HTC U11'i güçlendirecek kapsamlı bir yazılım güncellemesi geliyor 2 yıl AMD CrossFire teknolojisini terk ediyor 2 yıl Rusya dijital para birimine sıcak bakıyor 2 yıl Casper Excalibur G650 incelemesi "Yüksek performans, sıfır gürültü" 2 yıl Turkcell SUPERBOX'la evlere özel 4.5G hızında internet geliyor 2 yıl iOS uygulamaları artık 10 bin kullanıcı ile test edilebilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim