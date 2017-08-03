Tesla Model 3, Autopilot için sürücüye bakan bir kameraya sahip

Model 3'leri ilk sahiplerine teslim etmeye başlayan Tesla, aracın seri üretim versiyonunu duyurduğunda araç içerisinde yer alan ve sürücüye bakan bir kameranın varlığından söz etmemişti. Hatta test sürüşü yapanların bile fark etmediği kamera, aracın resmi görselleri detaylı incelenince ortaya çıktı.

Twitter'daki WK057 kullanıcı adına sahip Jason Hughes geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla kameranın varlığını ortaya koydu. Kameranın varlığını Electrek'in sorusu üzerine onaylayan Tesla, şu anda kameranın aktif olmadığını belirtmiş. Kameranın ileride bir yazılım güncellemesi ile aktif olacağını belirten firma, daha fazla ayrıntı vermemiş.

GM'nin Supercruise otonom sürüş yeteneğine sahip Cadillac CT6 modelinde kullanacağı sürücüye bakan bu kameralar, pek çok uzman tarafından 3. seviye otonom sürüş için gerekli olarak görülüyor. Tesla'nın şu anki Autopilot sistemi 2. seviye otonom sürüş sunsa da, şu anki donanımla 3-5. seviye otonom sürüşün mümkün olacağı belirtiliyor.

https://electrek.co/2017/08/01/tesla-model-3-driver-facing-camera-autopilot-tesla-network/