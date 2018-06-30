Tesla Model 3 siparişi verenler şirkete 2500 dolar daha ödemek zorunda

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2016 yılında Model 3 sahibi olmak isteyenler için ön sipariş sürecini başlatan Tesla, sipariş veren müşterilerden 1000 dolar depozito ödemelerini istemişti. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında ilk Model 3 teslimatlarını gerçekleştiren şirketin önünde depozito ödeyen yaklaşık 400 bin kişilik müşteri listesi bulunuyor. Model 3 üretimindeki aksaklıklar nedeniyle bu listedeki müşteriler otomobillerine kavuşmak için uzun bir süre daha bekleyecek ancak müşteriler ilk olarak 2500 dolar daha ödemek zorunda.





Müşteriler araçlarını dizayn edecek

Geçtiğimiz günlerde Tesla, Model 3 siparişi veren müşterilere e-posta göndererek araçlarını dizayn edebileceklerini duyurdu. E-postaya göre sipariş veren müşteriler hangi Model 3 versiyonunu satın almak istediklerini ve araçlarının renklerini seçebilecek. Bunun yanında müşteriler Tesla'nın online tasarım stüdyosunda araçları için istedikleri özelleştirmeleri de ekleyebilecek. Tüm bu işlemlerle müşteriler hayalini kurdukları araca bir adım daha yaklaşacak ancak bu işlemleri tamamlamak için 2500 dolarlık ek ödemeyi de kabul etmeleri gerekiyor. Ödemeyi yapmak için kullanıcıların üç günü var. Kullanıcılar üç gün içinde siparişlerini iptal ederek daha önce ödedikleri 1000 doları eksiksiz olarak geri alabilir.





Tabi Tesla'nın geçmiş yıllarda satışa sunduğu Model S ve Model X araçlarını için 2500 dolarlık sipariş ücreti aldığını düşünürsek kullanıcılara gönderilen e-postanın aslında pek de sürpriz olmadığını söyleyebiliriz ancak e-postanın zamanlaması şirket için çok önemli. Şirket CEO'su Elon Musk Tesla'nın kısa bir süre içinde kârlı bir şirket haline döneceğini açıklamıştı. Bu yılın ikinci yarısından itibaren haftada 5000 Model 3 üreterek kârlılık yolunda ilk adımı atmak isteyen şirketin müşterilerden alacağı 2500 dolarlık ödemelerle de finansal açıdan biraz daha rahatlayabileceği düşünülüyor.

https://www.cnet.com/roadshow/news/tesla-requiring-2500-model-3-orders-nothing-new/