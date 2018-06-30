Tesla Model 3 siparişi verenler şirkete 2500 dolar daha ödemek zorunda

Müşteriler araçlarını dizayn edecek
Geçtiğimiz günlerde Tesla, Model 3 siparişi veren müşterilere e-posta göndererek araçlarını dizayn edebileceklerini duyurdu. E-postaya göre sipariş veren müşteriler hangi Model 3 versiyonunu satın almak istediklerini ve araçlarının renklerini seçebilecek. Bunun yanında müşteriler Tesla'nın online tasarım stüdyosunda araçları için istedikleri özelleştirmeleri de ekleyebilecek. Tüm bu işlemlerle müşteriler hayalini kurdukları araca bir adım daha yaklaşacak ancak bu işlemleri tamamlamak için 2500 dolarlık ek ödemeyi de kabul etmeleri gerekiyor. Ödemeyi yapmak için kullanıcıların üç günü var. Kullanıcılar üç gün içinde siparişlerini iptal ederek daha önce ödedikleri 1000 doları eksiksiz olarak geri alabilir.
Tabi Tesla'nın geçmiş yıllarda satışa sunduğu Model S ve Model X araçlarını için 2500 dolarlık sipariş ücreti aldığını düşünürsek kullanıcılara gönderilen e-postanın aslında pek de sürpriz olmadığını söyleyebiliriz ancak e-postanın zamanlaması şirket için çok önemli. Şirket CEO'su Elon Musk Tesla'nın kısa bir süre içinde kârlı bir şirket haline döneceğini açıklamıştı. Bu yılın ikinci yarısından itibaren haftada 5000 Model 3 üreterek kârlılık yolunda ilk adımı atmak isteyen şirketin müşterilerden alacağı 2500 dolarlık ödemelerle de finansal açıdan biraz daha rahatlayabileceği düşünülüyor.
https://www.cnet.com/roadshow/news/tesla-requiring-2500-model-3-orders-nothing-new/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fiyat : 1000 $ ( üretim içi satın alma içerir )
1000 dolar depozito verirken sözleşme falan yapıldıysa yemezler, "isterseniz geri alabilirsiniz depozitonuzu" olayını. hukuki olarak bir açık bırakıldıysa sözleşmede onu bilemeyeceğim.
Bernard Madoff'un yaptığı gibi 50 milyar dolarlık bir vurgun olurmu acaba :D
Bunlar zaten halihazırda haftada 5000 araç satıyor
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