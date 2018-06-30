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Tesla Model 3 siparişi verenler şirkete 2500 dolar daha ödemek zorunda

2016 yılında Model 3 için ön siparişleri almaya başlayan Tesla, sipariş veren kişilerden 2500 dolar daha ödemesini istiyor. Tesla'nın bu hamlesi şirketin ikinci yarıyı kârla kapatmasını sağlayabilir.
10 ay
5,4b
1
19
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla Model 3 siparişi verenler şirkete 2500 dolar daha ödemek zorunda
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2016 yılında Model 3 sahibi olmak isteyenler için ön sipariş sürecini başlatan Tesla, sipariş veren müşterilerden 1000 dolar depozito ödemelerini istemişti. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında ilk Model 3 teslimatlarını gerçekleştiren şirketin önünde depozito ödeyen yaklaşık 400 bin kişilik müşteri listesi bulunuyor. Model 3 üretimindeki aksaklıklar nedeniyle bu listedeki müşteriler otomobillerine kavuşmak için uzun bir süre daha bekleyecek ancak müşteriler ilk olarak 2500 dolar daha ödemek zorunda.


Müşteriler araçlarını dizayn edecek

Geçtiğimiz günlerde Tesla, Model 3 siparişi veren müşterilere e-posta göndererek araçlarını dizayn edebileceklerini duyurdu. E-postaya göre sipariş veren müşteriler hangi Model 3 versiyonunu satın almak istediklerini ve araçlarının renklerini seçebilecek. Bunun yanında müşteriler Tesla'nın online tasarım stüdyosunda araçları için istedikleri özelleştirmeleri de ekleyebilecek. Tüm bu işlemlerle müşteriler hayalini kurdukları araca bir adım daha yaklaşacak ancak bu işlemleri tamamlamak için 2500 dolarlık ek ödemeyi de kabul etmeleri gerekiyor. Ödemeyi yapmak için kullanıcıların üç günü var. Kullanıcılar üç gün içinde siparişlerini iptal ederek daha önce ödedikleri 1000 doları eksiksiz olarak geri alabilir.


Tabi Tesla'nın geçmiş yıllarda satışa sunduğu Model S ve Model X araçlarını için 2500 dolarlık sipariş ücreti aldığını düşünürsek kullanıcılara gönderilen e-postanın aslında pek de sürpriz olmadığını söyleyebiliriz ancak e-postanın zamanlaması şirket için çok önemli. Şirket CEO'su Elon Musk Tesla'nın kısa bir süre içinde kârlı bir şirket haline döneceğini açıklamıştı. Bu yılın ikinci yarısından itibaren haftada 5000 Model 3 üreterek kârlılık yolunda ilk adımı atmak isteyen şirketin müşterilerden alacağı 2500 dolarlık ödemelerle de finansal açıdan biraz daha rahatlayabileceği düşünülüyor. 


https://www.cnet.com/roadshow/news/tesla-requiring-2500-model-3-orders-nothing-new/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 10 ay en beğenilen
Böyle böyle arabayı daha üretmeden parasını toplayacaklar
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Fenomenon 10 ay
Helal olsun elon reyize ticaretten iyi anlıyor.
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dr20mouse 10 ay
Bunun sanal olanı da star citizen
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DrMobile 10 ay
VW 'da yapınca 5-6 ay bekliyorsun. Tesla'da gayet normal.
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Piêr Dé Sans 10 ay
Uygulama Adı : Tesla Corp.
Fiyat : 1000 $ ( üretim içi satın alma içerir )
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haberelectro 10 ay
Oldu çay da söyleyek...
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AMD En Eyisi Moruq 10 ay
Tosun Musk
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maxmania 10 ay
karlı hale getireceğim derken haraç alacağından bahsetmiş.
1000 dolar depozito verirken sözleşme falan yapıldıysa yemezler, "isterseniz geri alabilirsiniz depozitonuzu" olayını. hukuki olarak bir açık bırakıldıysa sözleşmede onu bilemeyeceğim.
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Moving On 10 ay
Vayy Musk reis sen bu kadar çakal mıydın
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dere.beyi 10 ay
düşünsene tesla bi gece kapatmış dükkanı kaçmış off off off
Bernard Madoff'un yaptığı gibi 50 milyar dolarlık bir vurgun olurmu acaba :D
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deoks 10 ay
Yıllarca hayal sattılar. Göz boyayan reklamlarla büyük ilgi topladılar ama herşey bir yere kadar.
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1BilimAdamı 10 ay deoks
deoks
Yıllarca hayal sattılar. Göz boyayan reklamlarla büyük ilgi topladılar ama herşey bir yere kadar.

Bunlar zaten halihazırda haftada 5000 araç satıyor
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catalyst 10 ay
3 yıl beklemiş olan kim depozitoyu geri ister ki. 2500 değil 25000 ver dese millet kuzu kuzu verecek.
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BekirTemel 10 ay
tesla da az değil ha, ama kullanıcıya dizayn bırakması hoş bir şey.
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mehmedaltair 10 ay BekirTemel
Dizayn dediği Alman markalarının konfigüratörü gibi be özel bir olayı yok
Üstelik konfigüratör diye koydukları şeyde özelleştirme olarak sadece renk ve jantlar var bir de özelleştirme olarak sayarsak panoramik tavan var
Amerikan markaları bu konuda çok kötü Tesla onlardan da kötü
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