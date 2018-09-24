Tesla Model 3'ün NHTSA NCAP sonuçları açıklandı!

1979'dan beri NHTSA, çarpışma senaryoları ile araçları test eden ve ABD'deki kullanıcılara rehberlik etmek için beş yıldız üzerinden not veren bir kurumdur. Bu testler, önden ve yandan çarpma ya da aracın takla atma durumu üzerine kurgulanır.



Tesla Model 3, tıpkı diğer kardeşleri Tesla Model S ve Model X gibi NHTSA'dan beş yıldız notu aldı. Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin ilk düşük maliyetli, yüksek hacimli elektrikli otomobilini Model 3'ü NHTSA tarafından şimdiye kadar test edilen en güvenli araç olma şansına sahip olduğunu iddia etti.

Elon Musk, "Tüm 5 yıldızlar aynı değil. 5 yıldız bir aracın belirli bir eşiği aştığı anlamına gelir, ancak yaralanma olasılığı istatistikleri (gerçek sayılar) size doğruları söyler. " açıklamasında bulundu. NHTSA yakında güvenlik istatistiklerini yayınlayacak. Model 3'ün, şimdiye kadar test edilmiş en güvenli otomobil olma şansı var.

Model 3 Teknik Özellikler

Model 3’ün uzun ve kısa menzilli iki farklı seçenek ile karşımıza çıkıyor. Tesla’nın kısa menzilli olarak belirttiği versiyon 354 kilometrelik menzil, 5.6 saniyelik 0-100 ve saatte 209 kilometre maksimum sürat değerleri sunuyor. Uzun menzilli seçenekte ise bu değerler 498 kilometre menzil, 5.1 saniyelik 0-100 ve maksimum 225 kilometre km/s hız olarak açıklandı. Ek olarak şarj süreleri de farklılık gösteriyor, kısa menzilli versiyon 30 dakikada 209 kilometre yol kat edebilirken, uzun menzilli olarak belirtilen Model 3 aynı sürede 273 kilometre kat edebilecek seviyeye gelebiliyor.

Model 3 Donanım Özellikleri

Tesla, tüm Model 3’lerde; 15 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, çift bölge klima, otonom sürüş için sekiz kamera, radar, 12 sensör, çarpışma uyarı ve otonom acil fren sistemi gibi parçaları standart olarak kullanılara sunuyor. Kullanıcılar otopilot özelliğiniyse ek ücret ödeyerek satın alabiliyor. Bunun dışında Model 3'ü daha çekici kılmak isteyen kullanıcılar, ayarlanabilir ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, ahşap döşeme, premium ses sistemi, LED sis farı gibi parçaları opsiyon olarak satın alabiliyor.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6192797/Staggering-slow-motion-crash-footage-shows-Tesla-Model-3-smashed-speeding-vehicles.html