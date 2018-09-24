Tesla Model 3'ün NHTSA NCAP sonuçları açıklandı!

1979'dan beri NHTSA, çarpışma senaryoları ile araçları test eden ve ABD'deki kullanıcılara rehberlik etmek için beş yıldız üzerinden not veren bir kurumdur. Bu testler, önden ve yandan çarpma ya da aracın takla atma durumu üzerine kurgulanır.
Tesla Model 3, tıpkı diğer kardeşleri Tesla Model S ve Model X gibi NHTSA'dan beş yıldız notu aldı. Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin ilk düşük maliyetli, yüksek hacimli elektrikli otomobilini Model 3'ü NHTSA tarafından şimdiye kadar test edilen en güvenli araç olma şansına sahip olduğunu iddia etti.
Elon Musk, "Tüm 5 yıldızlar aynı değil. 5 yıldız bir aracın belirli bir eşiği aştığı anlamına gelir, ancak yaralanma olasılığı istatistikleri (gerçek sayılar) size doğruları söyler. " açıklamasında bulundu. NHTSA yakında güvenlik istatistiklerini yayınlayacak. Model 3'ün, şimdiye kadar test edilmiş en güvenli otomobil olma şansı var.
Model 3 Teknik Özellikler
Model 3’ün uzun ve kısa menzilli iki farklı seçenek ile karşımıza çıkıyor. Tesla’nın kısa menzilli olarak belirttiği versiyon 354 kilometrelik menzil, 5.6 saniyelik 0-100 ve saatte 209 kilometre maksimum sürat değerleri sunuyor. Uzun menzilli seçenekte ise bu değerler 498 kilometre menzil, 5.1 saniyelik 0-100 ve maksimum 225 kilometre km/s hız olarak açıklandı. Ek olarak şarj süreleri de farklılık gösteriyor, kısa menzilli versiyon 30 dakikada 209 kilometre yol kat edebilirken, uzun menzilli olarak belirtilen Model 3 aynı sürede 273 kilometre kat edebilecek seviyeye gelebiliyor.
Model 3 Donanım Özellikleri
Tesla, tüm Model 3’lerde; 15 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, çift bölge klima, otonom sürüş için sekiz kamera, radar, 12 sensör, çarpışma uyarı ve otonom acil fren sistemi gibi parçaları standart olarak kullanılara sunuyor. Kullanıcılar otopilot özelliğiniyse ek ücret ödeyerek satın alabiliyor. Bunun dışında Model 3'ü daha çekici kılmak isteyen kullanıcılar, ayarlanabilir ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, ahşap döşeme, premium ses sistemi, LED sis farı gibi parçaları opsiyon olarak satın alabiliyor.
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6192797/Staggering-slow-motion-crash-footage-shows-Tesla-Model-3-smashed-speeding-vehicles.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
asıl kullanım zevkini veren ivmelenme. 0-100 ve ara rolling değerleri. onlarda da elektrikli araçlar avantajlı.
bir de teknoloji daha yeni gelişiyor. bir yanda 100 yıllık içten yanmalı motorlar bir yanda 5-10 yıllık elektrikli araçlar. büyük üreticiler VW gibi işin içine girince hem daha ucuz hemde daha çok çeşitli araçlar gelecek bence..
sonra bu ağırlığın taşınması için aracın genel çelik kalitesi yükseltiliyor.
tüm bu güçlendirmeler elektrikli araçları doğal olarak sağlam hale getiriyor.
bunun ispatı olarak bmw i3 ün euroncap videosuna bakabilirsiniz. aynı tesla gibi bükülmüyor.
fakat bu güçlendirmeler elektrikli araçların fiyatını benzer boyuttaki benzinli aracın 2 katı olmasına sebep oluyor.
teslanın bunu pazarlama için kullanması gayet mantıklı.
24. saniyeden sonrasını izleyin.
Ayrıca Polestar191'in dediği gibi büyük ihtimalle pili korumak adına yapılmış olan şeylerin etkisiyle böyle olmuş olmalı ama iyi midir, kötü müdür bunun oturduğumuz yerden değerlendirmesi yanlış olur...
ya bi git ya yoldaki çoğu yeni arabanın en az 4 yıldızı var bilip bilmeden konuşuyorsun
Aracın alt kısmında yer alan ağır pilin, devrilme durumunda tavanı ezmesi hadisesi vardı çok yakın zamanda
Kaza anında pilin alev alma ihtimali var ve bu öyle itfaiyenin su tutması ile sönmüyor. Yanan pile su tutulduğunda sudaki oksijeni yakarak yanmaya devam ediyor. Yine yakın zamanda böyle bir hadise yaşanmı?tı ve sürücü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can vermişti.
Daha yakın zamana kadar pilden kaynaklı ağırlaşan otomobillerin hafiflemesi için şasisi hafif üretiliyordu ve bu hafiflik güvenlikten ödün verilerek yapılıyordu ve bu araçlar kaza güvenliğinden tam not alamıyorlardı.
İçten yanmalı araçları savunuyor değilim ama doğruya doğru demek lazım. Ayrıca sınavda çıkacak soruları bildiğimiz sınav, sınav değildir diye bir söylem var ve haklı bulurum. Bu söylem tüm araçlar için geçerli...
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