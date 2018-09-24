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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla Model 3'ün NHTSA NCAP sonuçları açıklandı!

NHTSA NCAP Tesla Model 3'ün güvenlik testlerinden aldığı sonuç açıklandı. Tıpkı diğer Tesla kardeşleri gibi Tesla Model 3, tüm kategorilerden beklentileri tam anlamıyla karşıladı.
7 ay
11,2b
1
27
Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Tesla Model 3'ün NHTSA NCAP sonuçları açıklandı!
1979'dan beri NHTSA, çarpışma senaryoları ile araçları test eden ve ABD'deki kullanıcılara rehberlik etmek için beş yıldız üzerinden not veren bir kurumdur. Bu testler, önden ve yandan çarpma ya da aracın takla atma durumu üzerine kurgulanır.

Tesla Model 3, tıpkı diğer kardeşleri Tesla Model S ve Model X gibi NHTSA'dan beş yıldız notu aldı. Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin ilk düşük maliyetli, yüksek hacimli elektrikli otomobilini Model 3'ü NHTSA tarafından şimdiye kadar test edilen en güvenli araç olma şansına sahip olduğunu iddia etti.
Tesla Model 3'ün NHTSA NCAP sonuçları açıklandı!
 
Elon Musk, "Tüm 5 yıldızlar aynı değil. 5 yıldız bir aracın belirli bir eşiği aştığı anlamına gelir, ancak yaralanma olasılığı istatistikleri (gerçek sayılar) size doğruları söyler. " açıklamasında bulundu. NHTSA yakında güvenlik istatistiklerini yayınlayacak. Model 3'ün, şimdiye kadar test edilmiş en güvenli otomobil olma şansı var.

Model 3 Teknik Özellikler 

Model 3’ün  uzun ve kısa menzilli iki farklı seçenek ile karşımıza çıkıyor. Tesla’nın kısa menzilli olarak belirttiği versiyon 354 kilometrelik menzil, 5.6 saniyelik 0-100 ve saatte 209 kilometre maksimum sürat değerleri sunuyor. Uzun menzilli seçenekte ise bu değerler 498 kilometre menzil, 5.1 saniyelik 0-100 ve maksimum 225 kilometre km/s hız olarak açıklandı. Ek olarak şarj süreleri de farklılık gösteriyor, kısa menzilli versiyon 30 dakikada 209 kilometre yol kat edebilirken, uzun menzilli olarak belirtilen Model 3 aynı sürede 273 kilometre kat edebilecek seviyeye gelebiliyor.  

Model 3 Donanım Özellikleri 

Tesla, tüm Model 3’lerde; 15 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, çift bölge klima, otonom sürüş için sekiz kamera, radar, 12 sensör, çarpışma uyarı ve otonom acil fren sistemi gibi parçaları standart olarak kullanılara sunuyor. Kullanıcılar otopilot özelliğiniyse ek ücret ödeyerek satın alabiliyor. Bunun dışında Model 3'ü daha çekici kılmak isteyen kullanıcılar, ayarlanabilir ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, ahşap döşeme, premium ses sistemi, LED sis farı gibi parçaları opsiyon olarak satın alabiliyor. 

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6192797/Staggering-slow-motion-crash-footage-shows-Tesla-Model-3-smashed-speeding-vehicles.html Yorum Yaz
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muhalif13 7 ay en beğenilen
İsterse güvenli olmasında 20-30 milyon dolar tazminatları ödemeye başlar. Orası ABD adamı tazminat manyağı yaparlar. Orada insan hayatı çok değerli bizimki gibi aman Mercedes aman Fiat bize küser diye adamları aklarlar. Mercedes sürekli otobüsleri yandı, fiat linea koltukları hatalı adamcağız ne kadar uğraştı bir tane muhatap bulamadı hatta koç holding önünde eylemler bile yaptı. Bizde Firmalar ve zenginler korunur orada vatandaşlar.
İsterse güvenli olmasında 20-30 milyon dolar tazminatları ödemeye başlar. Orası ABD adamı tazminat manyağı yaparlar. Orada insan hayatı çok değerli bizimki gib...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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Polestar191 7 ay tuago
Son zamanlarda afedersin ama ota b*ka irkcilik diyor zenciler irkcilik falan yapildigi yok 70 ler 80 ler gibi degil suan butun pis isleri yap uyusturucu vs madde kullanimi almis basini gitmis sonrada seni kinayan herkese irkci de yok oyle is arkadas
Son zamanlarda afedersin ama ota b*ka irkcilik diyor zenciler irkcilik falan yapildigi yok 70 ler 80 ler gibi degil suan butun pis isleri yap uyusturucu vs mad...
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sarkihalindekal 7 ay aycibin
Merak ediyorum saatte 210 km niye yetmiyor? Bu aracı savunduğum için falan değil genel olarak bir kompakt araçtan ne kadarlık bir son sürat istersin merak ettim?
Merak ediyorum saatte 210 km niye yetmiyor? Bu aracı savunduğum için falan değil genel olarak bir kompakt araçtan ne kadarlık bir son sürat istersin merak etti...
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rahcak 7 ay
arkadaşlar bu son hız olayını tartışmak bana biraz saçma geliyor. almanya dışında yasal olarak o hızlara çıkmak mümkün değil. avrupada amerikada hız konusunda yoğun denetimler var ve genelde kullanıcılar yasal hızlara uymaya çalışıyor. bizde bile otobanlara giriş çıkış denetimi geldikten sonra otobanda bile çok hızlı araç görmüyorum. normal şehirler arası yolda zaten 160'ı geçmek güvenlik açısından saçma. ben mesela 140 genelde gidiyorum. en fazla 160 yaparım daha da üstüne çıkmam. araba süper iyi bile olsa senin kontrol edemiyeceğin lastik, yol, diğer srücüler gibi bir çok faktör var.
asıl kullanım zevkini veren ivmelenme. 0-100 ve ara rolling değerleri. onlarda da elektrikli araçlar avantajlı.
bir de teknoloji daha yeni gelişiyor. bir yanda 100 yıllık içten yanmalı motorlar bir yanda 5-10 yıllık elektrikli araçlar. büyük üreticiler VW gibi işin içine girince hem daha ucuz hemde daha çok çeşitli araçlar gelecek bence..
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orcnd 7 ay
elektrikli araçlarda bataryanın korunmasın amacıyla batarya etrafında ciddi güçlendirmeler yapılıyor.
sonra bu ağırlığın taşınması için aracın genel çelik kalitesi yükseltiliyor.
tüm bu güçlendirmeler elektrikli araçları doğal olarak sağlam hale getiriyor.
bunun ispatı olarak bmw i3 ün euroncap videosuna bakabilirsiniz. aynı tesla gibi bükülmüyor.
fakat bu güçlendirmeler elektrikli araçların fiyatını benzer boyuttaki benzinli aracın 2 katı olmasına sebep oluyor.
teslanın bunu pazarlama için kullanması gayet mantıklı.
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firat_kilic 7 ay
aselsan neden böyle bir sivil araç yapıp satmıyor? Pentagon interneti yapmasa bu yazı bile oraya ulaşmazdı...
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interwap 7 ay
Tesla Model 3 vs Volvo S60 CRASH TEST
24. saniyeden sonrasını izleyin.

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Polestar191 7 ay interwap
Bu goruntuler tam olarak gercegi yansitmiyor hasar almamasi demek bu darbeyi tam olarak absorbe etmiyor demektir volvo bilmiyormu esnemeyen rijit bir kafes tasarlamayi yada diger ureticiler bilmiyormu olay tamamen bataryayla ilgili olarak bi tasarimin sonucu keza bi sıkışirsa patlayip surucusune verecegi zarari hayal bile edemiyorum
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sarkihalindekal 7 ay interwap
Sadece videoya bakıp ezilme ve ezilmeme üzerinden değerlendirme yapmak çok sığ ve yanlış olur. Darbenin emilmesi her zaman çok önemlidir. Bakınız smart örneği, kazada hiç ezilmiyor ama içindeki insanlar salça oluyor.
Ayrıca Polestar191'in dediği gibi büyük ihtimalle pili korumak adına yapılmış olan şeylerin etkisiyle böyle olmuş olmalı ama iyi midir, kötü müdür bunun oturduğumuz yerden değerlendirmesi yanlış olur...
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mladenbmv 7 ay
bizde de tofaş fiat reno pejo arabaları teste koysalar hiç birisi geçemez bu testi.
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sunbird 7 ay mladenbmv
youtu.be/...
ya bi git ya yoldaki çoğu yeni arabanın en az 4 yıldızı var bilip bilmeden konuşuyorsun
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dr20mouse 7 ay
Güvenliği pilleri yanana kadardır. Pilleri yanarsa R.I.P.
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interwap 7 ay
BAnlaşılan b testlerde bi 20-30 araç pert oluyor.
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darkaura 7 ay
elektrikli aracin klasik akaryakitli araclara bir artisi daha. aracin onunde buyuk motor blogu bulunmadigi icin tasarim daha esnek hale geliyor. on kisimdaki bosluk carpismanin enerjisini emecek mesafeyi fazla fazla veriyor. bu sayede rahatlikla carpisma testlerinden en yuksek puanlari alabiliyor.
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sarkihalindekal 7 ay darkaura
İçten yanmalı motor ön tarafta darbe emici görevi görür, arka tarafta ise stepne bu işi üstlenir(birçok araçta).
Aracın alt kısmında yer alan ağır pilin, devrilme durumunda tavanı ezmesi hadisesi vardı çok yakın zamanda
Kaza anında pilin alev alma ihtimali var ve bu öyle itfaiyenin su tutması ile sönmüyor. Yanan pile su tutulduğunda sudaki oksijeni yakarak yanmaya devam ediyor. Yine yakın zamanda böyle bir hadise yaşanmı?tı ve sürücü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can vermişti.
Daha yakın zamana kadar pilden kaynaklı ağırlaşan otomobillerin hafiflemesi için şasisi hafif üretiliyordu ve bu hafiflik güvenlikten ödün verilerek yapılıyordu ve bu araçlar kaza güvenliğinden tam not alamıyorlardı.
İçten yanmalı araçları savunuyor değilim ama doğruya doğru demek lazım. Ayrıca sınavda çıkacak soruları bildiğimiz sınav, sınav değildir diye bir söylem var ve haklı bulurum. Bu söylem tüm araçlar için geçerli...
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aycibin 7 ay
Son hiz berbat. onun disinda guzel ama bizde cok para derler
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sarkihalindekal 7 ay aycibin
Merak ediyorum saatte 210 km niye yetmiyor? Bu aracı savunduğum için falan değil genel olarak bir kompakt araçtan ne kadarlık bir son sürat istersin merak ettim?
1 Yanıt Yanıtla +9
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muhalif13 7 ay en beğenilen
İsterse güvenli olmasında 20-30 milyon dolar tazminatları ödemeye başlar. Orası ABD adamı tazminat manyağı yaparlar. Orada insan hayatı çok değerli bizimki gibi aman Mercedes aman Fiat bize küser diye adamları aklarlar. Mercedes sürekli otobüsleri yandı, fiat linea koltukları hatalı adamcağız ne kadar uğraştı bir tane muhatap bulamadı hatta koç holding önünde eylemler bile yaptı. Bizde Firmalar ve zenginler korunur orada vatandaşlar.
1 Yanıt Yanıtla +27
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tuago 7 ay muhalif13
Orada insan hayatı değerliymiş. Zenciler hariç deseydin bari. dünyanın en ırkçı memleketini gelmiş övüyor saftirik. amerikada böylelerini bulunca vuruyor semeri..
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