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Tesla Model S P100D ile 1000 km üzeri menzil rekoru kırıldı

İtalya Tesla Kullanıcıları grubu Tesla Model S P100D ile yeni bir menzil rekoru kırdı. Önceki 901 kilometrelik rekoru geçen grup, yeni rekoru 1.078 kilometreye taşıdı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay bir kullanıcının Model S aracı ile tek şarjda 901 kilometre yol yapması üzerine Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden P100D versiyon ile doğru lastik kullanılırsa 1000 km üzeri menzil yapmanın mümkün olabileceğinden bahsetmişti.
Görünen o ki İtalya'daki Tesla Sahipleri grubu Musk'ın bu sözünü kanıtlamak istemiş ve Model S P100D ile yeni bir rekora imza atmış. Önceki rekoru 176 km ileri taşıyan kullanıcı Model S P100D aracı ile tek şarjda 1.078 km yol kat etmeyi başarmış. Bu rekoru aracın bilgi ekranının görselini Twitter üzerinden paylaşarak duyuran İtalya Tesla Kullanıcıları grubu rekorun nasıl gerçekleştiğini net olarak açıklamamış.
Paylaşılan görselde rekoru kırma sürecinde aracın 98.4 kWh enerji tükettiği gözlemlenirken, oldukça etkileyici olan 91 Wh/km (144 Wh/mi) değeri de gözlerden kaçmıyor. Model S'in günlük normal koşullarda 300 Wh/mi enerji tüketimi olduğunu hesaba katarsak sürücünün aracı oldukça dikkatli ve verimli kullandığını söyleyebiliriz.

https://twitter.com/TeslaOwnersIT/status/893255144447643648 Yorum Yaz
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mert107 2 yıl en beğenilen
Bizde vergi rekoru kırıyoruz üstelik hiç teknolojisiz..
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TSY 2 yıl
kesin tsi sahibidir
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DH Misafiri 2 yıl
konya ovasında o rekor egale edilir
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DH Misafiri 2 yıl
Yahu siyaset yapacağız diye vergi de vergi. Ben firma sahibiyim. Sağlam bir gelirim yok. Ama sektörüme paralel olarak bknz: hosting - domain sektörü. Türkiye'deki firma domaini 45tlden satmak zorunda iken (buradan 5tl kar kalıyor) mesela kıbrısraki bir şirket 35 tl satıyor yine 5 tl kar kalıyor. Bence dünya ile işsizliği önmelek amacıyla rekabet edebilmek için vergi kanunu düzenlenmelidir. Çin'in dev olma sebebi dev şirketlerin vergi muafiyetidir. Aynı şekilde apple'ın abd sınırları içerisinde olmaması da. Bildiğiniz gibi trump amca belirli firmalara sıfır vergi sözü vererek ülkeye geri çekme peşinde. Amaç budur. Dev şirketler gelsin, daha yüksek kar elde etsin, genişlesin, vergi yükü sebebiyle rekabetçi fiyatlar karşısında batmasın, daha fazla çalışan çalıştırsın daha çok ihracat yapsın diyedir sığ yaklaşıyorsunuz.
Konuya gelirsek; yokuş aşağıdır o.
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.Berkay. 2 yıl
162.000 € dan başlayan fiyatlarla bu aracı hangi dengesiz alır ki Türkiye'de , full modeli 227.000€ kimse almaz bence
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e_capkan 2 yıl .Berkay.
.Berkay.
162.000 € dan başlayan fiyatlarla bu aracı hangi dengesiz alır ki Türkiye'de , full modeli 227.000€ kimse almaz bence

meclis başkanı 1.700.000euro ya mercedes almıştı.

75D modeli 500bin tl civarına geliyor.
ülkemizde satışı olsa ve supercharge istasyonları olsa çok alan olur.
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thormentor 2 yıl
hemen tesla siparişlerini geçelim, toplu alımda indirim de yaparlar belki..... hangimiz önümüzdeki 20 yıl içinde pilli araba almayı düşünüyor ki... boşverin, dert etmeyin, atmosferik, tsi, lpg'li araçlarınızın yakıt tüketimlerini karşılaştırıp "en iyisi benim aracımdaki sistem" diyerek birbirinizi kırmaya devam edin,,, olur öyle...
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superegoid 2 yıl
Bu rekor mutlaka çok çok anormal bir sürüş tarzıyla yakalanmıştır..
Doğru ama şu an üretilen içten yanmalı motorlar için verilen fabrikasyon yakıt tüketim değerleri çok mu normal şartlarda test edilerek veriliyor..
Şehir için 6 yazan miktar, 9 çıkıyor..
Tesla'nın olayı başarıdır.. Gelişmedir..
Dünyada batarya teknolojisi sınırlara dayanmış durumda, bu alanda yeni bir keşif yapılmadıkça olay zor..
Telefonlarda da kapasite limitte.. Küçük hacimden büyük enerji depolama sorunu aşılamıyor ama yine de gelişmeler var..
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unixx 2 yıl
Türkiye cumhuriyeti zaten bu aracı Burda sattırmaz.Ha saatırdı diyelim en az 80.000 dolar olur. sebebleri.ekzos emıyon yok 21 molyon aracdan yılda yaklaşık 800 mılyon tl eksoz vergısı alıyor. parca ücreti kdv trijer yag bakım buji eksantrik kablolar felan unlard kayıp.En büyük kayıp Tabiki türk ekonomisin belli olan benzin vergisi 0.50 tl olan benzini 5 tl satıyor 10 katı karla benzin satıyor yılda 17 yıldar dolarda benzin zararı toplam 35 yılyar dolar zarar edıcek türkiye ekonomisi.türkiyenin toplam ekonomik ihracat olarak zaten 120 mılyar dolardır:))Batmaya cok yaklaşacak .Cok cok zorlancak türkiye.Ama dünya kazanacak ve aşavaşlar olmicak petrol icin
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Master_Evil 2 yıl
tr yollarında mümkün değil
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senersongur 2 yıl
Yakında araçlar ilerlerken kendi kendini de şarj edecek. Tekerleklerin dönüşü dinamo etkisi ile şarja aktarılacak. Sanırım bu aktarım harcanan elektrikle aynı olduğunda da araçlar şarj etmeye gerek duymadan kullanılacak.
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GloryGala 2 yıl
1078 km lık yolun yükseklik farkını paylaşmadıkça,elle tutulur bir değer olarak bakamayız.Tum yolun yükseklik ortalaması +-%5 olmalı ki doğru bil ölçüm olabilsin.
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pej 2 yıl
Vergi affını bedava mı yapıyorlar sanıyorsanız kusura bakmayın çok safsınız. Listeye bakın kimlere yapmışlar anlarsınız. Koç gibi hükümete mesafeli duranlar paşa paşa ödüyorlar ve vergi rekortmeni oluyorlar. Özellikle yandaş gazeteleri alan büyük iş adamlarının vergileri ile ilgili bir şey duydunuz mu?
Turgay Ciner örneğin.Türkiyenin sayılı zengin iş adamlarından ne kadar vergi ödemiş kim biliyor? Eski fetö yandaşı şirketler de bir şey ödemez di.
İşte bunlar yüzünden akaryakıta, telefona, elektriğe, yola, köprüye, arabaya o kadar vergi yükü biniyor. Bir de makam arabaları ve saray gibi tesisleri düşünün.
Batı bizi ekonomik ablukaya aldı derler, millet halinden şikayet etmeden paşa paşa öder ve şikayet edenleri de vatan haini ilan eder.
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