Tesla Model S P100D ile 1000 km üzeri menzil rekoru kırıldı

Geçtiğimiz ay bir kullanıcının Model S aracı ile tek şarjda 901 kilometre yol yapması üzerine Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden P100D versiyon ile doğru lastik kullanılırsa 1000 km üzeri menzil yapmanın mümkün olabileceğinden bahsetmişti.

Görünen o ki İtalya'daki Tesla Sahipleri grubu Musk'ın bu sözünü kanıtlamak istemiş ve Model S P100D ile yeni bir rekora imza atmış. Önceki rekoru 176 km ileri taşıyan kullanıcı Model S P100D aracı ile tek şarjda 1.078 km yol kat etmeyi başarmış. Bu rekoru aracın bilgi ekranının görselini Twitter üzerinden paylaşarak duyuran İtalya Tesla Kullanıcıları grubu rekorun nasıl gerçekleştiğini net olarak açıklamamış.

Paylaşılan görselde rekoru kırma sürecinde aracın 98.4 kWh enerji tükettiği gözlemlenirken, oldukça etkileyici olan 91 Wh/km (144 Wh/mi) değeri de gözlerden kaçmıyor. Model S'in günlük normal koşullarda 300 Wh/mi enerji tüketimi olduğunu hesaba katarsak sürücünün aracı oldukça dikkatli ve verimli kullandığını söyleyebiliriz.

https://twitter.com/TeslaOwnersIT/status/893255144447643648