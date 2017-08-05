Tesla Model S P100D ile 1000 km üzeri menzil rekoru kırıldı

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Geçtiğimiz ay bir kullanıcının Model S aracı ile tek şarjda 901 kilometre yol yapması üzerine Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden P100D versiyon ile doğru lastik kullanılırsa 1000 km üzeri menzil yapmanın mümkün olabileceğinden bahsetmişti.
Görünen o ki İtalya'daki Tesla Sahipleri grubu Musk'ın bu sözünü kanıtlamak istemiş ve Model S P100D ile yeni bir rekora imza atmış. Önceki rekoru 176 km ileri taşıyan kullanıcı Model S P100D aracı ile tek şarjda 1.078 km yol kat etmeyi başarmış. Bu rekoru aracın bilgi ekranının görselini Twitter üzerinden paylaşarak duyuran İtalya Tesla Kullanıcıları grubu rekorun nasıl gerçekleştiğini net olarak açıklamamış.
Paylaşılan görselde rekoru kırma sürecinde aracın 98.4 kWh enerji tükettiği gözlemlenirken, oldukça etkileyici olan 91 Wh/km (144 Wh/mi) değeri de gözlerden kaçmıyor. Model S'in günlük normal koşullarda 300 Wh/mi enerji tüketimi olduğunu hesaba katarsak sürücünün aracı oldukça dikkatli ve verimli kullandığını söyleyebiliriz.
https://twitter.com/TeslaOwnersIT/status/893255144447643648 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Konuya gelirsek; yokuş aşağıdır o.
meclis başkanı 1.700.000euro ya mercedes almıştı.
75D modeli 500bin tl civarına geliyor.
ülkemizde satışı olsa ve supercharge istasyonları olsa çok alan olur.
Doğru ama şu an üretilen içten yanmalı motorlar için verilen fabrikasyon yakıt tüketim değerleri çok mu normal şartlarda test edilerek veriliyor..
Şehir için 6 yazan miktar, 9 çıkıyor..
Tesla'nın olayı başarıdır.. Gelişmedir..
Dünyada batarya teknolojisi sınırlara dayanmış durumda, bu alanda yeni bir keşif yapılmadıkça olay zor..
Telefonlarda da kapasite limitte.. Küçük hacimden büyük enerji depolama sorunu aşılamıyor ama yine de gelişmeler var..
Turgay Ciner örneğin.Türkiyenin sayılı zengin iş adamlarından ne kadar vergi ödemiş kim biliyor? Eski fetö yandaşı şirketler de bir şey ödemez di.
İşte bunlar yüzünden akaryakıta, telefona, elektriğe, yola, köprüye, arabaya o kadar vergi yükü biniyor. Bir de makam arabaları ve saray gibi tesisleri düşünün.
Batı bizi ekonomik ablukaya aldı derler, millet halinden şikayet etmeden paşa paşa öder ve şikayet edenleri de vatan haini ilan eder.
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