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Tesla Model S P90D vs Lamborghini Aventador LP700-4

Tesla Model S'in en son versiyonu 762 beygirlik P90D, yaklaşık olarak kendinden 3 kat daha pahalı 6.5L 12 silindirli motora sahip 700 beygirlik Lamborghini Aventador LP700-4'e meydan okuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,6b
1
36
Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Tesla Model S P90D vs Lamborghini Aventador LP700-4
 
Tesla Model S’in en son performans versiyonu, 90kWh kapasiteli bataryaya sahip, 4x4/çift motorlu 762 beygir gücünde Model S P90D “ludicrous mode" ile 0-60 mil (yaklaşık 96 km/s) hıza 2.8 saniye gibi oldukça kısa bir sürede ulaşıyor.
Yeni bir Tesla Model S alırken Ludicrous Mod’a sahip olmak için 10 bin dolar fark ödenmesi gerekli. ModelS P85D sahipleri ise yükseltme için bataryalara 3 bin dolar ve “ludicrous mode"  için de 10 bin dolar fark ödeyerek otomobillerini geliştirebiliyorlar.
Youtube Kanalı Draft Times da Model S P90D ‘yi  Lamborghini Aventador LP700-4 ile yarıştırarak elektrikli otomobilin gücünü daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. 130 bin dolarlık Tesla Model S P90D, 400 bin dolarlık Lamborghini Aventador LP700-4’e karşı fiyatı ile orantısız güç gösteriyor.


https://bgr.com/2016/01/18/video-lamborghini-aventado-vs-tesla-model-s-ludicrous-mode/ Yorum Yaz
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RaptorFX 3 yıl en beğenilen
Tesla gerçek anlamda halkın arabası olma yolunda. Şirket politikalarından ürettikleri ürüne kadar her şeyiyle muazzam bir firma. Adı bile güzel...
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infom@n 3 yıl
maximus8282
Bu tesla gaza yüklenince alev topuna dönmesin.
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Bana bu güne kadar yanmamış bir araba marka ve modeli söyler misin?
maximus8282Bu tesla gaza yüklenince alev topuna dönmesin.Bana bu güne kadar yanmam...
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Vipracing 3 yıl
Normal/günlük kullanım ortam ve şartlarında Teslanın 160-170kmh civarına kadar dünya üzerinde geçemiyeği ya'da en nadirde olsa azından başa baş gidemiyeceği hiç bir araç yok.Buda onu çok özel ve eğlenceli kılıyor
Normal/günlük kullanım ortam ve şartlarında Teslanın 160-170kmh civarına kadar dünya üzerinde geçemiyeği ya'da en nadirde olsa azından başa baş gidemiyeceği h...
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scorpion1916 3 yıl
ben anlamadim beyler aventedor hep onde ?
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S A M C R O 3 yıl
Aventador'un sesi yeter
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SEO-Uzmanı 3 yıl
istanbul trafiğinde 400km hıza mı ulaşacaksınız !
saçmalamanında bir sınırı var !
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kadirirdem 3 yıl
Tesla adamdır benim oyum teslaya
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Patren 3 yıl
tesla biraz ucuzlasada ülkemize gelse
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C.CEMİL 3 yıl
otomobilleri çalıştırmak için konulan akülerin çoğunluğu 60 ah olduğunu düşünüce, 90kWh akülerin ne kadar büyük bir güç olduğu ortaya çıkıyor
elektrik motorlu araç ile diğerlerinin hızlanmasını kıyaslamak bile saçma olur ,elektrik motorlu araca güç verdiğinde müthiş bir hızlanma olacağı tartışılmaz bir gerçek

gerçi turbojet bir motoru araca koyduğunda elektrikliyi de sollar ama kontrolü çok zor olacağından o biraz hayal gibi :)
ayrıca motorun arkasına birisi geçerse biraz haşlama olur :)
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infom@n 3 yıl
maximus8282
Bu tesla gaza yüklenince alev topuna dönmesin.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bana bu güne kadar yanmamış bir araba marka ve modeli söyler misin?
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infom@n 3 yıl
freeman6161
Orijinalden alıntı: AKTeknisyen
Orijinalden alıntı: freeman6161 Lamborghini 350 kmh hıza çıkarken Tesla 250 yi bile göremiyor. Birde tesla ilk kalkışta iyi. 250 ye çıkana kadar lambo 300 ü görüp durabilir.
Göremiyor değil. Bu hız Tesla tarafından sınırlandırılmış hızdır.İsteseler bunu koymayıp çokta rahat yüksek hızları görürlerdi ama hem batarya ömrü açısından (tüketim) hemde aile arabası denilebilecek bir sedan için gereksiz bir hız bundan fazlası.Aile arabası gibi bir arabanın abartı hız yapmasına gerek var mı? 250 bile çok bence.
Yazılımla kısıtlandığını nereden okudun öğrendin bilmiyorum ama alakası yok. Tek vites oranı olması ve motor devrinin el verdiği son hız bu. Motor devirlendikçe tork bittiği için ve başka dişli oranı olmadığından daha hızlı gidemiyor araç. 12 senedir 1/10 elektrikli araçlarım var ve bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum

Elektrikli araçlarda tork her devirde yüksektir. Düşmez.
Ayrıca son sürati tork değil beygir belirler.
Tork: Yük taşıma, ara hızlanma için önemlidir. (örnek: iş makinesi kamyon ve çekicilerin beygir gücü ve tork değerlerine)
Beygir gücü ise son sürat için önemlidir. (Bakınız: spor arabaların beygir gücüne)
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freeman6161 3 yıl infom@n
infom@n

freeman6161

AKTeknisyen
freeman6161 Lamborghini 350 kmh hıza çıkarken Tesla 250 yi bile göremiyor. Birde tesla ilk kalkışta iyi. 250 ye çıkana kadar lambo 300 ü görüp durabilir.
Göremiyor değil. Bu hız Tesla tarafından sınırlandırılmış hızdır.İsteseler bunu koymayıp çokta rahat yüksek hızları görürlerdi ama hem batarya ömrü açısından (tüketim) hemde aile arabası denilebilecek bir sedan için gereksiz bir hız bundan fazlası.Aile arabası gibi bir arabanın abartı hız yapmasına gerek var mı? 250 bile çok bence.
Yazılımla kısıtlandığını nereden okudun öğrendin bilmiyorum ama alakası yok. Tek vites oranı olması ve motor devrinin el verdiği son hız bu. Motor devirlendikçe tork bittiği için ve başka dişli oranı olmadığından daha hızlı gidemiyor araç. 12 senedir 1/10 elektrikli araçlarım var ve bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum

Elektrikli araçlarda tork her devirde yüksektir. Düşmez.
Ayrıca son sürati tork değil beygir belirler.
Tork: Yük taşıma, ara hızlanma için önemlidir. (örnek: iş makinesi kamyon ve çekicilerin beygir gücü ve tork değerlerine)
Beygir gücü ise son sürat için önemlidir. (Bakınız: spor arabaların beygir gücüne)

Burda elektrikli bir araçtan bahsediyoruz alakasız bilgiler veriyorsun

Bak bakalım hız arttıkça düşmez dediğin tork nerelerde
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +1
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gs09gs09 3 yıl
tesla 100 bin lira civarlarına bi 500km menzil 8 yıl garanti versin ilk biz alalım :Darac isterse 100 beygir olsun o sıkıntı değil :D
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mokinto 3 yıl
hollowman_
iyi de Lamborghini arada frene basıyor. normalde fark atıyor sanki.

Yaptıkları diğer testlere de bakarsanız belirli bir mesafe yada birinin diğerine bariz üstünlüğü yada erken başlama durumlarında fren yapıyorlar. Kullandıkları yolda zaten kabaca bir yerde başlayıp biryerde duruyorlar.
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mokinto 3 yıl
talharo123
amsterdamda her 3 taksiden 2si tesla lol

Amsterdam'da benzinli taksi kaldı mı ya? :))
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talharo123 3 yıl mokinto
Dayi yeni kasa s500'ler falan var,orada taksiciler burada godomanlar vuruyor kirbaci lol.
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