Tesla Model S P90D vs Lamborghini Aventador LP700-4

Tesla Model S’in en son performans versiyonu, 90kWh kapasiteli bataryaya sahip, 4x4/çift motorlu 762 beygir gücünde Model S P90D “ludicrous mode" ile 0-60 mil (yaklaşık 96 km/s) hıza 2.8 saniye gibi oldukça kısa bir sürede ulaşıyor.

Yeni bir Tesla Model S alırken Ludicrous Mod’a sahip olmak için 10 bin dolar fark ödenmesi gerekli. ModelS P85D sahipleri ise yükseltme için bataryalara 3 bin dolar ve “ludicrous mode" için de 10 bin dolar fark ödeyerek otomobillerini geliştirebiliyorlar.

Youtube Kanalı Draft Times da Model S P90D ‘yi Lamborghini Aventador LP700-4 ile yarıştırarak elektrikli otomobilin gücünü daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. 130 bin dolarlık Tesla Model S P90D, 400 bin dolarlık Lamborghini Aventador LP700-4’e karşı fiyatı ile orantısız güç gösteriyor.