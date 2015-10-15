Tesla, Model S için otomatik pilot güncellemesini yayınladı

Kısa süre önce detaylarına burada yer verdiğimiz Model X ile SUV pazarına giriş yapan Tesla, bugün Elon Musk'un müjdesini verdiğini önemli bir adım gerçekleştirdi ve Model S için otomatik pilot güncellemesini yayınladı.

Geçtiğimiz Ekim ayında Model S modellerini otonom kontrol donanımlarıyla donatmaya başlayan Tesla, bugün Model S için "Tesla Version 7.0" yazılım güncellemesini yayınladı. Yeni yazılım ile Tesla Model S artık bünyesinde yer alan radar, GPS, sensör ve kameralar ile çevresini tarıyor, bu veriler ışığında da otomatik olarak şeritte kalabiliyor, fren yapabiliyor, diğer araçlara göre hızını ayarlayarak seyir gerçekleştirebiliyor, birçok benzer sistemden farklı olarak şerit değiştirebiliyor ve otomatik olarak park yapabiliyor.

Otomatik pilot güncellemesi ile uzun yolculuklarda sürücüyü dinlendirmeyi ve güvenliği arttırmayı hedefleyen Tesla, sistemin diğer araçlardan bilgiler toplayarak kendisini geliştirebildiğini belirtiyor. Ayrıca bu amacın altında firmanın kendi haritasını oluşturma isteği de bulunuyor. Elon Musk, araçlardan elde edilen gerçek zamanlı bilgilerin mevcut GPS temelli haritalardan çok daha iyi olacağına inanıyor.

Birçok büyük otomobil devinin üzerinde aktif olarak çalışmaya devam ettiği otomatik pilot sistemleri, %100 otonom kontrol için çok önemli bilgiler sağlıyor. Tesla'nın konu hakkında hazırladığı özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.teslamotors.com/blog/your-autopilot-has-arrived