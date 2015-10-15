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Tesla, Model S için otomatik pilot güncellemesini yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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38
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tesla, Model S için otomatik pilot güncellemesini yayınladı
 
Kısa süre önce detaylarına burada yer verdiğimiz Model X ile SUV pazarına giriş yapan Tesla, bugün Elon Musk'un müjdesini verdiğini önemli bir adım gerçekleştirdi ve Model S için otomatik pilot güncellemesini yayınladı.
Geçtiğimiz Ekim ayında Model S modellerini otonom kontrol donanımlarıyla donatmaya başlayan Tesla, bugün Model S için "Tesla Version 7.0" yazılım güncellemesini yayınladı. Yeni yazılım ile Tesla Model S artık bünyesinde yer alan radar, GPS, sensör ve kameralar ile çevresini tarıyor, bu veriler ışığında da otomatik olarak şeritte kalabiliyor, fren yapabiliyor, diğer araçlara göre hızını ayarlayarak seyir gerçekleştirebiliyor, birçok benzer sistemden farklı olarak şerit değiştirebiliyor ve otomatik olarak park yapabiliyor.
Otomatik pilot güncellemesi ile uzun yolculuklarda sürücüyü dinlendirmeyi ve güvenliği arttırmayı hedefleyen Tesla, sistemin diğer araçlardan bilgiler toplayarak kendisini geliştirebildiğini belirtiyor. Ayrıca bu amacın altında firmanın kendi haritasını oluşturma isteği de bulunuyor. Elon Musk, araçlardan elde edilen gerçek zamanlı bilgilerin mevcut GPS temelli haritalardan çok daha iyi olacağına inanıyor.
Birçok büyük otomobil devinin üzerinde aktif olarak çalışmaya devam ettiği otomatik pilot sistemleri, %100 otonom kontrol için çok önemli bilgiler sağlıyor. Tesla'nın konu hakkında hazırladığı özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.teslamotors.com/blog/your-autopilot-has-arrived Yorum Yaz
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Guhong01 4 yıl en beğenilen Sharparrow
Sharparrow
cep telefonlarında Apple ne ise otomobillerde tesla gelecekte aynı şey olabilir...

Tesla' nın Apple gibi teknolojiyi geriden takip edeceğini sanmıyorum
Sharparrowcep telefonlarında Apple ne ise otomobillerde tesla gelecekte aynı şey olabilir...Tesla' nın Apple gibi teknolojiyi...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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infom@n 4 yıl
6.1'den 7'ye geçtim.
Araba kasılıyor, hararet yapıyor, pili çabuk bitiyor. 6.1'e nasıl dönerim
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Lews Therin Telamon 4 yıl
Param olsa da alsam bir Tesla
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Firaristt 4 yıl
Istanbul'da 1 gün dayanırsa iyidir. Çukurlar ve biçimsiz yollardan dolayı sistem kafayı yer
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V4LKyR 4 yıl
Şu şirket sahiplerine bakıyorum da, gidip X6, Porsche, Range Rover falan alıyorlar. Hele şu Range Rover'i hiç anlamış değilim... Hem 700 milyar hem de salak saçma bi araba.
Şu arabaların yerine gidip bi Tesla P85D alsanıza ya. Sonuçta şirket sahibi olan biraz düşünür, doğru değil mi?
Bu bana hep ilginç gelmiştir. Benim de bir fabrikam olsa, şu konvansiyonel patronlardan olmam.
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Special Moment 4 yıl
İngiltere'de yaşıyorum daha 1 hafta kadar önce arkadaşım Tesla Model S aldı. Araç tek kelimeyle harika. Sözü geçen güncellemenin de yakın zamanda çıkacağını söylemişti. Kendisiyle birlikte denemek için sabırsızlanıyorum gerçekten.

Her şeyden önce aracın sessizliği beni çok şaşırtmıştı ve bir de bir anda hızlanırken sesin çıkmaması özellikle, epey farklı gelmişti.
1 Yanıt Yanıtla +3
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OverClocK1ng 4 yıl
"firmanın kendi haritasını oluşturma isteği de bulunuyor. Elon Musk, araçlardan elde edilen gerçek zamanlı bilgilerin mevcut GPS temelli haritalardan çok daha iyi olacağına inanıyor."
Elon Musk büyük adam. Şu lafı bile, adamın GPS lerin performansından memnun olmadığı için daha iyisini yapmak istediğini gösteriyor. Adam kötü olan bir şeyi kabul etmiyor. Daha iyi olmalı diyor. Bu yüzden de yaptığı arabalar çok iyi...
1 Yanıt Yanıtla +2
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umut_baris 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

"firmanın kendi haritasını oluşturma isteği de bulunuyor. Elon Musk, araçlardan elde edilen gerçek zamanlı bilgilerin mevcut GPS temelli haritalardan çok daha iyi olacağına inanıyor."

Elon Musk büyük adam. Şu lafı bile, adamın GPS lerin performansından memnun olmadığı için daha iyisini yapmak istediğini gösteriyor. Adam kötü olan bir şeyi kabul etmiyor. Daha iyi olmalı diyor. Bu yüzden de yaptığı arabalar çok iyi...

Apple'a Tesla mezarlığı dedi daha ne yapsın. Tesla'dan çıkarılan soluğu Apple'da alıyor.

Apple batacak ileride göreceksiniz.
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kadirirdem 4 yıl
Android 7.0 ne zaman gelecek gibi sotukar gelir
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Sharparrow 4 yıl
Guhong01
Sharparrowcep telefonlarında Apple ne ise otomobillerde tesla gelecekte aynı şey olabilir...
Tesla nın Apple gibi teknolojiyi geriden takip edeceğini sanmıyorum

hakkaten yaa.. sen ve sana + BASAN saz arkadaşlarınız çok haklısınız.. mesela 3d touch parmak izi okuyucu gibi bir çok teknoloji hep en son apple telefonlarında kullandı.. sizin kadar aklım olsaydı yeminle yaşamaktan utanır intihar ederdim.. ama biz buna ergen aklı diyor geçiyoruz... yada kısaca
yav he hee....
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EneSerhat 4 yıl Sharparrow
Sharparrow
Guhong01
Orijinalden alıntı: Sharparrowcep telefonlarında Apple ne ise otomobillerde tesla gelecekte aynı şey olabilir...
Tesla nın Apple gibi teknolojiyi geriden takip edeceğini sanmıyorum

hakkaten yaa.. sen ve sana + BASAN saz arkadaşlarınız çok haklısınız.. mesela 3d touch parmak izi okuyucu gibi bir çok teknoloji hep en son apple telefonlarında kullandı.. sizin kadar aklım olsaydı yeminle yaşamaktan utanır intihar ederdim.. ama biz buna ergen aklı diyor geçiyoruz... yada kısaca
yav he hee....

Parmak izi okuma Motorola atrix te de vardı.
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Guest-F8946C419 4 yıl
Apple'a teknolojiyi geriden takip ediyor diyenler, Apple'ın yaptığı yenilikleri ertesi yıl cihazlarına benzerini ekleyen firmaların cihazlarını kullanıyor olması da ayrı bir konu.
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The Balance 4 yıl
e_capkan
Guhong01
Sharparrow cep telefonlarında Apple ne ise otomobillerde tesla gelecekte aynı şey olabilir...
Tesla nın Apple gibi teknolojiyi geriden takip edeceğini sanmıyorum
apple teknolojiyi geriden takip etmiyorki.bazı konularda geri kaldığı oluyor ama başka teknolojilerle telafi ediyor. 3d touch ve touch örneğin elon musk ı apple a ceo yapsalar appleın yapabileceklerini hayal bile edemeyiz :)

Elon Musk'ın Apple'ın CEO'su olmasına gerek yok. Şahsen Apple'ın CEO'su olmasını istemem.
O adam arabaları iyi yapıyor ona devam etsin.
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mokinto 4 yıl
ERNCNR
Çok değil 3-5 sene sonrasının vwsi olacak şirket.(Emisyon skandalsız tabi)

Sebep nedir? Ciddi ciddi hisse senedini almayı planlıyorum(espri değil).
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toutonic 4 yıl mokinto
mokinto
ERNCNR
Çok değil 3-5 sene sonrasının vwsi olacak şirket.(Emisyon skandalsız tabi)

Sebep nedir? Ciddi ciddi hisse senedini almayı planlıyorum(espri değil).

Nasil alicaksin hic araştırdın mı. Sana satmazlar bile. Amerika da ticari bir tüzel kişiliğinin olması lazım. Yada gitcen parasını vercen türkiyede ki aracı şirketlerden yardım alcan.
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infom@n 4 yıl
6.1'den 7'ye geçtim.
Araba kasılıyor, hararet yapıyor, pili çabuk bitiyor. 6.1'e nasıl dönerim
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Sharparrow 4 yıl
cep telefonlarında Apple ne ise otomobillerde tesla gelecekte aynı şey olabilir...
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Guhong01 4 yıl Sharparrow
Sharparrow
cep telefonlarında Apple ne ise otomobillerde tesla gelecekte aynı şey olabilir...

Tesla' nın Apple gibi teknolojiyi geriden takip edeceğini sanmıyorum
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