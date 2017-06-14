Tesla Model X, NHTSA çarpışma testlerinden 5 yıldızla geçti

Geçtiğimiz gün çarpışma testi videoları çıkan Tesla Model X'in National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) test sonuçları açıklandı, araç bütün kategorilerde 5 yıldız alarak testlere katılan en güvenli SUV oldu. NHTSA tarafından test edilen tüm araçlardan yalnızca Tesla Model S, kazada yaralanma ihtimalinin düşük olması açısından Model X'i geçebildi.

Sonucu blogunda yaptığı açıklamayla duyuran Tesla, aracı en güvenli SUV olması için geliştirdiklerini belirtirken, NHTSA'nın araca her kategori ve alt kategoride 5 yıldız vermesinin bunun bir mevyesi olduğu söylüyor. Aracın testlerde 5 yıldız almaya hak kazanan tek SUV olduğu da vurgulanırken, Model X'in test edilen bütün SUV'lar arasında en düşük yaralanma riskine sahip olduğuna vurgu yapılıyor.

Aracın güvenli olmasındaki etkenlerden bahseden Tesla, buna neden olarak tamamen eletrikli güç ünitesine sahip olmasını gösteriyor. Batarya ünitesinin aracın tabanında yer alması nedeniyle ağırlık merkezinin oldukça aşağıda olduğundan söz edilirken, bu sayede aracın yuvarlanma ihtimalinin şu anda yollardaki SUV'lardan en düşüğü olduğu söyleniyor.

Tesla Model X'in NHTSA tarafından gerçekleştirilen çarpışma testine ait videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.