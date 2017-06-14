Tesla Model X, NHTSA çarpışma testlerinden 5 yıldızla geçti

Haber Editörü
Geçtiğimiz gün çarpışma testi videoları çıkan Tesla Model X'in National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) test sonuçları açıklandı, araç bütün kategorilerde 5 yıldız alarak testlere katılan en güvenli SUV oldu. NHTSA tarafından test edilen tüm araçlardan yalnızca Tesla Model S, kazada yaralanma ihtimalinin düşük olması açısından Model X'i geçebildi.
Sonucu blogunda yaptığı açıklamayla duyuran Tesla, aracı en güvenli SUV olması için geliştirdiklerini belirtirken, NHTSA'nın araca her kategori ve alt kategoride 5 yıldız vermesinin bunun bir mevyesi olduğu söylüyor. Aracın testlerde 5 yıldız almaya hak kazanan tek SUV olduğu da vurgulanırken, Model X'in test edilen bütün SUV'lar arasında en düşük yaralanma riskine sahip olduğuna vurgu yapılıyor.
Aracın güvenli olmasındaki etkenlerden bahseden Tesla, buna neden olarak tamamen eletrikli güç ünitesine sahip olmasını gösteriyor. Batarya ünitesinin aracın tabanında yer alması nedeniyle ağırlık merkezinin oldukça aşağıda olduğundan söz edilirken, bu sayede aracın yuvarlanma ihtimalinin şu anda yollardaki SUV'lardan en düşüğü olduğu söyleniyor.
Tesla Model X'in NHTSA tarafından gerçekleştirilen çarpışma testine ait videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.
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small overleap testi yokmu arabayı önden yarım çarptırdıkları?
soyle dusun,
- model s alan cogu kisi yakita para vermiyor ( teslanin kendi yerinden sarj ettikleri surece); verse bile cok cok cuzi miktar benzinin yaninda
- cogu otopark ucretsiz ve ucretsiz elektrik sunuyor
- trafikte oncelik sende. aracta eger 2 veya daha fazla kisi degilseniz sol seriti kullanamazsiniz ama teslalar icin gecerli degil bu kural
- vergi - bakim gibi seyler diger araclara kiyasla daha dusuk cunku aracta icten yanmali motorlarda kullanilan cogu parca yok
- cevreye zarari yok denecek kadar az
- mukemmel ivmelenme, arabanin gucu surekli maximumda, ister 100 ile giderken ister dururken, surekli maximum tork
- yazilim destegi ile her guncellemede yeni ozellik eklenmesi ve araci yeni gibi hissettirmesi
- aracta motor olmadigi icin(cok kucuk) on taraf da bos arka taraf da, o yuzden araci kazalar icin daha guvenli tasarimda yapabiliyorlar
evet baslangic fiyati fazla(model s 70bin dolar) ama bunlari hesaba kattiginiz zaman orta vadede tesla araci karli yatirim oluyor. yeni cikacak model 3 ( 30bin dolar) ile bu fiyat sikintisinin onune gececekler zaten, o zaman orta sinif insanlar cok daha rahat alabilecekler bu arabayi ve benzinli arabaya gore cok daha hesapli ve tutumlu olacaktir.
olay şu normal otomobil firmaları teknolojiyi otomobillerde gıdım gıdım kullanıyor bi standart üzerinden devam ediyorlar üstüne uğraş yapmıyorlar ama sen kafanı çalıştırıp farklı teknolojiler farklı düşünceler ve elektrikli araç üretirsen bugün bmwden bile üstün olursun buna örnek geçmişten gelen bi firmayı söyleyelim mesela apple bilgisayar üstünde bilgileri vardı ama telefon üretimine girdiklerinde herşey farklılaştı o zamanlarda apple telefon konusunda öncüydü millet appledan kopya çekiyordu ama şimdi biraz farklı gibi
Yillarin otomobil ureticilerinin urettikleri arac bu aractan cok daha ucuz ve yilda 5-6 kat (belki 10) daha fazla uretiliyor.
Ne kadar pahali oldugunun anlasilmasi acisindan bu arac S class, Range Rover fiyatina falan satiliyor ama onlarin kadar luks degil.
Parayi verdikten sonra her turlu seyi yaparsin