Tesla Model Y'nin yeni ipucu görseli paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Bir yandan Elon Musk’ın Twitter üzerinden attığı mesajlarla boğuşan Tesla, diğer yandan yeni kompakt SUV’u Tesla Model Y’nin dünya prömiyeri için gün sayıyor. 14 Mart’ta düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak Tesla Model Y’nin yeni bir ipucu görseli paylaşıldı.

Etkinlik için gönderilen davetiyenin bir parçası olan ipucu görseli, Tesla Model Y’nin önden silüetini gözler önüne seriyor. Mavi rengin ağırlıklı olduğu görselde daha önceki görüntülerden farklı olarak geleneksel yan aynalar bulunuyor. ABD merkezli üretici, gönderdiği davetiyede Tesla meraklılarına bir de sürpriz hazırlamış. Resmin parlaklığını arttırarak daha fazla detay görmeyi amaçlayanlar için plaka kısmında “Nice Try” yani “iyi denemeydi” ibaresi beliriyor.

Model 3 ile aynı platformu paylaşacak

Tesla Model Y hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı. Tesla CEO’su Elon Musk daha önceki açıklamalarında Model Y’nin yaklaşık %75 civarında Model 3 ile aynı parçalardan oluşacağını, aynı motor/batarya konfigürasyonlarının kullanılacağını belirtmişti. Musk, Model Y’nin sedan modelden %10 daha büyük olacağını ve %10 daha maliyetli olacağını ifade etmişti. İpucu görselinden de Model Y’nin diğer Tesla modellerinden ziyade Model 3’e benzediği göze çarpıyor.

ABD merkezli üretici ilk yaptığı açıklamada Tesla Model Y için ayrı bir platform geliştirileceğini duyurmuştu. Fakat sonrasında Model 3 ile aynı platformu paylaşacağı duyuruldu. Anlaşılan Tesla, geliştirme sürecindeki giderleri kısmak için elinden geleni yapıyor. Tesla Model Y, 14 Mart’ta şirketin Kaliforniya’daki tasarım stüdyosunda tanıtılacak.