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Tesla Models S, otomatik pilotta bir insanın ölümüne neden oldu

Tesla Model S, otomatik pilottayken ölümcül bir trafik kazasına karıştı. Tesla’nın resmi blogundan da kabul edilen olay, Tesla’nın otomatik pilottaki ilk ölümlü trafik kazası oldu. İşte detaylar:
2 yıl
24,7b
1
33
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla Models S, otomatik pilotta bir insanın ölümüne neden oldu
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Tesla Model S, otomatik pilotta trafikte ilerlerken bilinen ilk ölümlü trafik kazasına karıştı. 7 Mayıs 2016 tarihinde akşam saatlerinde meydana geldiği belirtilen olay, resmi kayıtlara da geçmiş durumda. Tesla’nın resmi blogundan da paylaşılan bu üzücü olay, ABD’nin Florida eyaletinde bir otoyolda yaşanmış.

Ulusal Otoyol Güvenlik İdaresi tarafından da resmiyet kazandırılan ve araştırılan olayda Tesla Model S bölünmüş bir yolda otomatik pilot modunda ilerliyordu. Bu esnada önüne dorseli bir tır çıktı. Epey uzak bir noktada tır sola dönüş yapmak için yavaşça manevra yapıyordu. Dorse üzerindeki reflektör kaplı yapı veya aşırı parlak görünen beyaz kaplaması nedeniyle araç önündeki bu kısmı parlak bir gökyüzü olarak algıladı. Bu nedenle de yoluna devam etti ve hızla giderken tırın dorsesine çarptı. Cam hizasından tırın altına giren Tesla Model S’in 40 yaşındaki araç sürücüsü üzücü bir şekilde hayatını kaybetti. Sürücünün durumu farkedip kontrolü ele alma olanağı olmasına karşın bu noktada hiçbir şey yapmamış olması da işin farklı bir boyutu.

Bilinen İlk Ölümlü Kaza

Resmi Tesla blogunda kazayla ilgili olarak üzüntülerini bizzat dile getiren Elon Musk, otomatik pilot özelliğine dair de bir takım bilgiler aktarmış. Eylül 2014’te yapılan ve Eylül 2015’te bir güncelleme ile Tesla modellerine getirilen otomatik pilot özelliği, aracın direksiyonunu kontrol etme, şerit değiştirme, fren yapma, otomatik park, trafik kurallarına uygun süratte hızlanma gibi işlevleri yerine getirebiliyor.

Tesla verilerine göre; Tesla sürücüleri bugüne kadar araçları ile otomatik pilotta 200 Milyon’dan fazla kilometre yol yapmış ve bu olay Tesla’nın bilinen ilk ölümlü trafik kazası. İstatistiklere göreyse ABD’de her 151 Milyon kilometrede bir ölümlü trafik kazası yaşanıyor. Dünya çapında ise bu oran daha düşük ve ortalama 95 Milyon kilometrede bir ölümlü trafik kazası yaşanıyor. Ülkemizde ise ölümlü trafik kazalarının %95’inin sürücü hatasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Otomatik Pilot İçin Yeni Bir Özellik Geliyor

Hem Elon Musk hem de bir çok sektörel yetkili, otomatik pilot modunda bile seyrediliyor olsa sürücünün aracın kontrolünü tamamen bırakmaması gerektiğini söylüyor. Daha önce aracı trafikte seyrederken araç içinde uyuyan Tesla sahiplerinin videolarını izlemiştik. Aslında bu durum son derece yanlış. Bunu farkeden Tesla da zaten henüz ön beta aşamasında olan bir sistem üzerinde çalışıyormuş.

Ayrıca Bkz. "Tesla sürücüsü otomatik pilottaki aracıyla otoyolda uyurken yakalandı"
Araçlara gelecek bir güncelleme ile artık Tesla modelleri, sürücünün otomatik pilotta ilerlerken kontrolü tamamen bırakıp bırakmadığını denetleyecek. Güvenlik sistemi sık aralıklarla kontroller yaparak sürücünün direksiyondaki hakimiyetini yoklayacak ve eğer sürücü kontrolü tamamen otomatik pilota bırakmışsa araç yavaş yavaş hızını düşürecek ve bir aşamadan sonra da uygun bir noktada tamamen sağa çekerek duracak. Elon Musk bu durumun buna benzer olayların önüne geçmek adına önemli bir güvenlik yöntemi olacağını söylüyor.

Tesla’nın hem elektrikli modelleri hem de otomatik pilot özelliği sektörel anlamda çok kritik bir rol üstlenmiş durumda. Belki de gelecekte otomobil dünyasında standart hale gelecek bir çok özellik Tesla araçlarında denenip yavaş yavaş sektörel bir standart halini alacak.


https://www.teslamotors.com/blog/tragic-loss Yorum Yaz
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
1- Adamın hayatını beta aşamasında bile olmayan bir sisteme teslim etmesi mallıktır açık ve net. Firmalar hayati tehlikesi olan şeyleri test ettirmek için dünya kadar para ödüyorlar tesla fanboyları bunu bedavaya yapıyor resmen.

2- Elon musk'ın her olay karşısında liseli ergenler gibi kendini savunacak tweet atması çok sinir bozucu. İlk biz yaptık diyebilmek için koydular sistemi ondan sonra biz uyarmıştık da bilmem neydi de...

3- Şimdi gelip sen nasıl laf edersin kolaysa sen daha iyisini yap diyecekler için hemen yazayım daha iyisini google yaptığı için eleştiriyorum. Adamlar müşteriyi kobay olarak kullanarak mükemmelleştirmek yerine kaç senedir arabayla gezip yapay zekanın her durumda ne yapacağını görüp düzeltmeye çalışıyorlar. Sanki google bilmiyordu müşterilere arabayı verip kocaman "BETA ÖZELLİK" diye yazmayı.
1- Adamın hayatını beta aşamasında bile olmayan bir sisteme teslim etmesi mallıktır açık ve net. Firmalar hayati tehlikesi olan şeyleri test ettirmek için düny...
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i3e 2 yıl
adamın müdahale etmeyip izlemesi=tesla fanatikliği.
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alemburda34 2 yıl
Adam emniyet kemerini takmadigindan araba otuyor diye usenmeyip aparatini aliyorsa bununda bir yolunu bulurlar.
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Virtual Reality 2 yıl
Bu konuda ağır ilerleyen, ince eleyip sık dokuyan, insanları kobay olarak kullanmayan Google'ı tebrik etmek lazım. Tesla Motor dan çok önceleri bu işe soyunduğu ve daha çok tecrübeye sahip olduğu halde, hiç bir zaman insanlığı kobay olarak kullanmayı denemedi.
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atisaca283 2 yıl
Türkiye de kaç kişide tesla varki sürekli bu firmanın haberlerini yapıyorsunuz
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interwap 2 yıl
Bu kazaya kurban giden Tesla model s videolarını yayınlayan arkadaş. Hani daha önce otomatik pilotun şeridine dalan kamyonete karşı manevra yapıp yazası özlenen sürücü.
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DemirAtlı 2 yıl
biz otomatik vitese bile allerji duyarken adamlar otomatik pilota hayatlarını teslim ediyorlar
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vhcyns 2 yıl
bizdeki gibi alçak teröre can verileceğine böyle teknolojik deneylere can vermeyi yeğlerim
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dostum kertenkele 2 yıl
İnsan gibi gözü kulağı dahası hisleri olmayan bir programa canını emanet etmek hele bugünkü teknoloji de resmen ahmaklık başka bişey değil. Kontrolü saçma sapan bir program a bırakıp arka koltukta uyumak nedir.
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teramit 2 yıl
google kendi araçlarıyla test yapıyor ama herhalde gittiğinin 100 katı yol gitsede burdaki gibi bir durumla karşılaşmazdı, sonuçta bu tip yollarda pek gitmiyor araçları.Tesla ise en iyi geliştirmenin gerçek yollarda yapılabileceğini düşünerek sürücüleri test elemanı gibi kullanıyor.Otopilot ta ellerinizi çekmeyin ne kadar densede insan bir süre sonra alışır ve makineye gereksiz bir güven duyar.Asansörün kapısını açınca kata gelmiş mi diye kontrol etmek lazım ama insan alışmış kapıyı açıp adımını atıyor işte bunu değiştirmek çok zor.
Tesla otopilot gerçek yollarda insanların yaşayabileceği sorunlara ait verileri toplamak için yapılandırılmış.Google da insanlaa teknolojiyi vermeden mükemmeleştirme peşinde ama ikisine de ihtiyaç var.Google biraz daha ileride gibi duruyor sonuçta tesla önüne çıkan yayayı bile göremiyor birçok videosunda var. Sensör tiplerini geliştiriyorlar ama güçlerini birleştirmeleri bence daha önemli.
Karşıdan güneş tam yüzüne vurunca görüş yalan oluyor bunun aynısı sensörlere de oluyordur,insan hissi davranıp yavaşlıyor sağa sola bakıp anlık durumu çözmeye çalışıyor peki otopilot ne yapar birden sensör sinyali işe yaramaz hale geldi gitsen kaza olabilir dursan arkadaki de görüş sounu yaşıyor sana çarpabilir yine kaza olur.İşleri zor valla...
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reisssss 2 yıl
suç adamda kontrolcüsü sen degilsin niye biniyosun yani boş bi deneyin uzun zaman bişey olmazsa sende bin sür.
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Serkandrgn 2 yıl
Adamlar o kadar uyarıyor sakın otomatik pilottayken uyumayın elinizi direksiyondan ~10 saniyeden fazla bırakmayın kimse %100 güvenli olduğunu iddia etmiyorken bu neyin rahatlığı?
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kadirirdem 2 yıl
bence orada suç adamın sen niye beta birşeyi öyle bir yerde deniyorsun...
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gs09gs09 2 yıl
manuel spor şanzuman olmadıkdan sonra kalan araçlar benim için bi yerden bi yere gitmek için kullanılır :D
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