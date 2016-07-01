Tesla Models S, otomatik pilotta bir insanın ölümüne neden oldu

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Tesla Model S, otomatik pilotta trafikte ilerlerken bilinen ilk ölümlü trafik kazasına karıştı. 7 Mayıs 2016 tarihinde akşam saatlerinde meydana geldiği belirtilen olay, resmi kayıtlara da geçmiş durumda. Tesla’nın resmi blogundan da paylaşılan bu üzücü olay, ABD’nin Florida eyaletinde bir otoyolda yaşanmış.

Ulusal Otoyol Güvenlik İdaresi tarafından da resmiyet kazandırılan ve araştırılan olayda Tesla Model S bölünmüş bir yolda otomatik pilot modunda ilerliyordu. Bu esnada önüne dorseli bir tır çıktı. Epey uzak bir noktada tır sola dönüş yapmak için yavaşça manevra yapıyordu. Dorse üzerindeki reflektör kaplı yapı veya aşırı parlak görünen beyaz kaplaması nedeniyle araç önündeki bu kısmı parlak bir gökyüzü olarak algıladı. Bu nedenle de yoluna devam etti ve hızla giderken tırın dorsesine çarptı. Cam hizasından tırın altına giren Tesla Model S’in 40 yaşındaki araç sürücüsü üzücü bir şekilde hayatını kaybetti. Sürücünün durumu farkedip kontrolü ele alma olanağı olmasına karşın bu noktada hiçbir şey yapmamış olması da işin farklı bir boyutu.

Bilinen İlk Ölümlü Kaza

Resmi Tesla blogunda kazayla ilgili olarak üzüntülerini bizzat dile getiren Elon Musk, otomatik pilot özelliğine dair de bir takım bilgiler aktarmış. Eylül 2014’te yapılan ve Eylül 2015’te bir güncelleme ile Tesla modellerine getirilen otomatik pilot özelliği, aracın direksiyonunu kontrol etme, şerit değiştirme, fren yapma, otomatik park, trafik kurallarına uygun süratte hızlanma gibi işlevleri yerine getirebiliyor.

Tesla verilerine göre; Tesla sürücüleri bugüne kadar araçları ile otomatik pilotta 200 Milyon’dan fazla kilometre yol yapmış ve bu olay Tesla’nın bilinen ilk ölümlü trafik kazası. İstatistiklere göreyse ABD’de her 151 Milyon kilometrede bir ölümlü trafik kazası yaşanıyor. Dünya çapında ise bu oran daha düşük ve ortalama 95 Milyon kilometrede bir ölümlü trafik kazası yaşanıyor. Ülkemizde ise ölümlü trafik kazalarının %95’inin sürücü hatasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Otomatik Pilot İçin Yeni Bir Özellik Geliyor

Hem Elon Musk hem de bir çok sektörel yetkili, otomatik pilot modunda bile seyrediliyor olsa sürücünün aracın kontrolünü tamamen bırakmaması gerektiğini söylüyor. Daha önce aracı trafikte seyrederken araç içinde uyuyan Tesla sahiplerinin videolarını izlemiştik. Aslında bu durum son derece yanlış. Bunu farkeden Tesla da zaten henüz ön beta aşamasında olan bir sistem üzerinde çalışıyormuş.

Ayrıca Bkz. "Tesla sürücüsü otomatik pilottaki aracıyla otoyolda uyurken yakalandı"

Araçlara gelecek bir güncelleme ile artık Tesla modelleri, sürücünün otomatik pilotta ilerlerken kontrolü tamamen bırakıp bırakmadığını denetleyecek. Güvenlik sistemi sık aralıklarla kontroller yaparak sürücünün direksiyondaki hakimiyetini yoklayacak ve eğer sürücü kontrolü tamamen otomatik pilota bırakmışsa araç yavaş yavaş hızını düşürecek ve bir aşamadan sonra da uygun bir noktada tamamen sağa çekerek duracak. Elon Musk bu durumun buna benzer olayların önüne geçmek adına önemli bir güvenlik yöntemi olacağını söylüyor. Araçlara gelecek bir güncelleme ile artık Tesla modelleri, sürücünün otomatik pilotta ilerlerkenGüvenlik sistemi sık aralıklarla kontroller yaparak sürücünün direksiyondaki hakimiyetini yoklayacak ve eğer sürücü kontrolü tamamen otomatik pilota bırakmışsa. Elon Musk bu durumun buna benzer olayların önüne geçmek adına önemli bir güvenlik yöntemi olacağını söylüyor.

Tesla’nın hem elektrikli modelleri hem de otomatik pilot özelliği sektörel anlamda çok kritik bir rol üstlenmiş durumda. Belki de gelecekte otomobil dünyasında standart hale gelecek bir çok özellik Tesla araçlarında denenip yavaş yavaş sektörel bir standart halini alacak.

https://www.teslamotors.com/blog/tragic-loss