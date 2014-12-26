Tesla Roadster tek sarj ile 643 km gidebilecek

2008 yılında piyasaya sürülen aracın yapılacak güncelleme ile menzili 400 mile(yaklaşık 643km) ulaşacak. Model S aracı için henüz gündemde bir güncelleme olmadığı ancak ilerleyen zamanlarda benzer bir güncelleme alacabileceği de açıklandı.
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%3-10 arası sanırım.
beygire göre sınıflandırmışlar.
avrupada vergi bile alınmıyor sanırım
roadster güzel ama 2 kişilik olması kötü
Sonra, ürettiğin teknolojilerin ve araçların patentini alıp, öncelikle Türkiye ve Ortadoğu pazarına satmaya başlayacaksın. İlk iş, Türkiye de ki ticari taksilere yerli otomobil olma zorunluluğu getireceksin ve gçiş yapanlara ciddi vergi indirimi sağlayacaksın. Vatandaşın gözü alıştıkça, yavaş yavaş yerli otomobile ısınacak ve almaya başlayacak. Sonra açılabiliyorsan dünya pazarına açılacaksın. G.Kore'yi yeniden keşfetmeye gerek yok.
Dünya pazarı çokta şart değil, Türkiye, Ortadoğu, Rusya ve Kafkasya da ki pazar, Türk malı bir otomobile yeterde artar bile.
Fakat, şuan en ufak bir çalışma yok ve görün bakın, elektrik otomobil furyasını da kaçırtacaklar Türkiye ye, böylece 1 asır daha ithal otomobillere binmek zorunda kalacağız ve ekonomi kötü gidişten kurtulamayacak.
Dediydi dersiniz.
Devletin yatırım yapacak zerre gücü yok, zaten niyetide yok... Günü kurtarmaya çalışıyorlar.. 2 gün millet yakıt almasa ekonomi çöker..
Aynen :)
yerli aracın hibrit olması planlanıyor.benzinli değil.