Tesla Roadster tek sarj ile 643 km gidebilecek

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Geçtiğimiz günlerde Tesla Motors'un ilk aracı RoadSter'in güncellemeden geçeceğinin haberini sizlerle paylaşmıştık. Bugün şirketin yöneticisi Elon Musk'ın twitterdan yaptığı açıklama ise bu güncellemenin araçlarda yapılacak pil değişimi olduğunu söyledi.2008 yılında piyasaya sürülen aracın yapılacak güncelleme ile menzili 400 mile(yaklaşık 643km) ulaşacak. Model S aracı için henüz gündemde bir güncelleme olmadığı ancak ilerleyen zamanlarda benzer bir güncelleme alacabileceği de açıklandı.