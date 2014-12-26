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Tesla Roadster tek sarj ile 643 km gidebilecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Tesla Roadster tek sarj ile 643 km gidebilecek
Geçtiğimiz günlerde Tesla Motors'un ilk aracı RoadSter'in güncellemeden geçeceğinin haberini sizlerle paylaşmıştık. Bugün şirketin yöneticisi Elon Musk'ın twitterdan yaptığı açıklama ise bu güncellemenin araçlarda yapılacak pil değişimi olduğunu söyledi.

2008 yılında piyasaya sürülen aracın yapılacak güncelleme ile menzili 400 mile(yaklaşık 643km) ulaşacak. Model S aracı için henüz gündemde bir güncelleme olmadığı ancak ilerleyen zamanlarda benzer bir güncelleme alacabileceği de açıklandı.
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Parallel Killer 4 yıl
yıl 2014 gidin tesla nın hisse senetlerini alın, benden söylemesi
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Turbo_Şevket 4 yıl
Kapiyi açinca o benzin ve tüp kokusunu alamadiktan sonda ne anlami kaldi o işin. Sonra elektrik kaçaklari olacak birsuru insan ölecek. Tüp kacagini kokusundan filan anliyorduk, bu anlaşılmaz da.
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tahir40 4 yıl
Tesla elektrikli araç üretiminde açık ara lider, performans olarak üst seviye içten yanmalı spor otomobilleri aratmıyor ve başka hiç bir firmanın yaklayaşamayacağı menzil değerleri sunuyorlar. Ülkemizde hem otomobilden hem akaryakıttan %200e varan vergi alındığını düşünürsek niye Türkiye'de niye satılamayacağını anlamak zor değil :)
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e_capkan 4 yıl
elektirkli araçtan bile ötv alınıyor ülkemizde.(kdv alınıyor)
%3-10 arası sanırım.
beygire göre sınıflandırmışlar.
avrupada vergi bile alınmıyor sanırım

roadster güzel ama 2 kişilik olması kötü
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zdniz 4 yıl
devlet nerden para kazançak sonra benzinde yüzde 50nin üzerinde vergi var eletrige koyarlar o zamanda verginin vergisini devlet devlet digil hırsız tefeciler toplulugu.
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Kami Kaze 4 yıl
Adamlar Hakkını veriyor
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Virtual Reality 4 yıl
Türkiye içten yanmalı motora sahip araba devrini kaçırdı. Elektrikli motora sahip araba devrini de kaçıracak. Önümüzde ki 1 asır elektrikli araçların devri olacak ama Türkiye de tık yok. Devlet yetkilileri de çıkıp hala yerli otomobil üretecek bir babayiğit arıyoruz diyor. İş adamı dediğin kendini garantiye almadan otomobil üretimine girer mi? Sen devlet olarak ilk adımı atacaksın. Limana ve Ortadoğuya yakın bir bölgeye, devasal bir elektrikli otomobil üretim tesisi kuracaksın. Yurt dışındaki özellikle Almanya da ki otomobil fabrikalarında çalışan Türk mühendisleri ve Türk teknisyenleri, Almanya'nın verdiği 3 katı maaş garantisi ile bu tesiste çalışma garantisi altına alacaksın. Daha sonra ülkenin en değerli elektrik ve otomobil mühendislerini bu tesise yüksek maaş garantisi ile yerleştireceksin.
Sonra, ürettiğin teknolojilerin ve araçların patentini alıp, öncelikle Türkiye ve Ortadoğu pazarına satmaya başlayacaksın. İlk iş, Türkiye de ki ticari taksilere yerli otomobil olma zorunluluğu getireceksin ve gçiş yapanlara ciddi vergi indirimi sağlayacaksın. Vatandaşın gözü alıştıkça, yavaş yavaş yerli otomobile ısınacak ve almaya başlayacak. Sonra açılabiliyorsan dünya pazarına açılacaksın. G.Kore'yi yeniden keşfetmeye gerek yok.
Dünya pazarı çokta şart değil, Türkiye, Ortadoğu, Rusya ve Kafkasya da ki pazar, Türk malı bir otomobile yeterde artar bile.
Fakat, şuan en ufak bir çalışma yok ve görün bakın, elektrik otomobil furyasını da kaçırtacaklar Türkiye ye, böylece 1 asır daha ithal otomobillere binmek zorunda kalacağız ve ekonomi kötü gidişten kurtulamayacak.
Dediydi dersiniz.
1 Yanıt Yanıtla
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Miu 4 yıl Virtual Reality
ilker_xxx
Türkiye içten yanmalı motora sahip araba devrini kaçırdı. Elektrikli motora sahip araba devrini de kaçıracak. Önümüzde ki 1 asır elektrikli araçların devri olacak ama Türkiye de tık yok. Devlet yetkilileri de çıkıp hala yerli otomobil üretecek bir babayiğit arıyoruz diyor. İş adamı dediğin kendini garantiye almadan otomobil üretimine girer mi? Sen devlet olarak ilk adımı atacaksın. Limana ve Ortadoğuya yakın bir bölgeye, devasal bir elektrikli otomobil üretim tesisi kuracaksın. Yurt dışındaki özellikle Almanya da ki otomobil fabrikalarında çalışan Türk mühendisleri ve Türk teknisyenleri, Almanya'nın verdiği 3 katı maaş garantisi ile bu tesiste çalışma garantisi altına alacaksın. Daha sonra ülkenin en değerli elektrik ve otomobil mühendislerini bu tesise yüksek maaş garantisi ile yerleştireceksin.
Sonra, ürettiğin teknolojilerin ve araçların patentini alıp, öncelikle Türkiye ve Ortadoğu pazarına satmaya başlayacaksın. İlk iş, Türkiye de ki ticari taksilere yerli otomobil olma zorunluluğu getireceksin ve gçiş yapanlara ciddi vergi indirimi sağlayacaksın. Vatandaşın gözü alıştıkça, yavaş yavaş yerli otomobile ısınacak ve almaya başlayacak. Sonra açılabiliyorsan dünya pazarına açılacaksın. G.Kore'yi yeniden keşfetmeye gerek yok.
Dünya pazarı çokta şart değil, Türkiye, Ortadoğu, Rusya ve Kafkasya da ki pazar, Türk malı bir otomobile yeterde artar bile.
Fakat, şuan en ufak bir çalışma yok ve görün bakın, elektrik otomobil furyasını da kaçırtacaklar Türkiye ye, böylece 1 asır daha ithal otomobillere binmek zorunda kalacağız ve ekonomi kötü gidişten kurtulamayacak.
Dediydi dersiniz.

Devletin yatırım yapacak zerre gücü yok, zaten niyetide yok... Günü kurtarmaya çalışıyorlar.. 2 gün millet yakıt almasa ekonomi çöker..
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DaRKFoRCeS 4 yıl
daha dün 20 TL lik benzin aldık arabaya para yok ancak bu kadar. Böyle bir aracı ancak rüyamda görürüm. Petrole gitmek yerine evden kablo çek sarja bagla aracı. Elektrik faturası umrumda değil. Hayali yeter
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DownClock01 4 yıl
Bu araba türkiyeye gelsin elektrik %120 zamlanır haberiniz olsun :)
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obmann 4 yıl
Millet elektriklisini,hidrojenlisini sunu bunu cikardi biz hala benzinlisini cikarcaz

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Conqueror26 4 yıl obmann
obmann
Millet elektriklisini,hidrojenlisini sunu bunu cikardi biz hala benzinlisini cikarcaz



Aynen :)
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bilalöztkr 4 yıl obmann
obmann
Millet elektriklisini,hidrojenlisini sunu bunu cikardi biz hala benzinlisini cikarcaz



yerli aracın hibrit olması planlanıyor.benzinli değil.
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ugacomtr 4 yıl
Elektrikli araba konusunda başka firmalar da gelişiyor fakat tesla nın yeri ayrı... 650 km o kadar iyi bir rakam ki şehir içi 400 gitse ortalama kullanıcı için 15 gün demek... bir pazar günü şarja koydun mu degmen benim gamlı yaslı gönlüüümeeee...
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