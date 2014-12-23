Tesla Roadster'in yeni modeli yıl bitmeden tanıtılacak

Popüler milyarder Elon Musk 2014 yılı bitmeden Tesla Roaster aracının tanıtılacağını söylemişti. Yılın bitmesine sayılı günler kala gelen haber Tesla Motors'un CEO'su Elon Musk sözünü tutacak gibi gözüküyor.

Tesla Roadster'in yenileceği yaz aylarında duyurulmuştu, ancak yılın sonlarına yaklaşırken şirketten bir hamle gelmeyince gelecek yıla sarkacağı düşünülüyordu. Modelin "heyecan verici özellikler" ile güncelleneceği söyleniyor. Daha önce yapılan başka bir açıklamada ise CEO Tesla Roadster modelinin kapsamlı üretimine geçmek istediklerini açıklamıştı.