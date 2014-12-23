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Tesla Roadster'in yeni modeli yıl bitmeden tanıtılacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Tesla Roadster'in yeni modeli yıl bitmeden tanıtılacak
Popüler milyarder Elon Musk 2014 yılı bitmeden Tesla Roaster aracının tanıtılacağını söylemişti. Yılın bitmesine sayılı günler kala gelen haber Tesla Motors'un CEO'su Elon Musk sözünü tutacak gibi gözüküyor.
Tesla Roadster'in yenileceği yaz aylarında duyurulmuştu, ancak yılın sonlarına yaklaşırken şirketten bir hamle gelmeyince gelecek yıla sarkacağı düşünülüyordu. Modelin "heyecan verici özellikler" ile güncelleneceği söyleniyor. Daha önce yapılan başka bir açıklamada ise CEO Tesla Roadster modelinin kapsamlı üretimine geçmek istediklerini açıklamıştı.

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DaRKFoRCeS 4 yıl
Bir de ulaşılabilir fiyatlarla bu ülkede de satilsa hiç fena olmaz. en azından vergi indirimi ile satılması lazım.
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ConCarnage 4 yıl
Muhtemelen model s d gibi çift motor ve 4 çeker olucaktır. Model s o kasaya rağmen 3.2 saniyede 100 km hıza ulaşıyordu. Roadster in hafif kasasıyla bu değer daha aşağıya düşücektir. Petrolle beslenenler elitse, tesla über elittir.
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ø 4 yıl
Petrolle beslenen elitler varken işin zor be tesla reyiz.
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Yusufigit 4 yıl ø
ø
Petrolle beslenen elitler varken işin zor be tesla reyiz.

Sıkıntı yok onların işine gelir. Petrol bittikten sonra satacak başka bişey çıkıyor işte
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highgen 4 yıl
Tesla yaptıysa olmuştur
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Thomassee 4 yıl
O değil de ben Lotus'u özledim


Onlardan bi atak bekliyorum
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umut_baris 4 yıl
Tesla varken gerisi yalan.

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