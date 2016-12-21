Tesla, Volvo'nun iç mekandan sorumlu mühendisini bünyesine kattı

Tesla, İsveçli otomobil üreticisi Volvo'nun en iyi mühendislerinden birini bünyesine katmayı başardı. Anders Bell, Volvo'nun Kıdemli Mühendislik Direktörü ve otomobil üreticisinin 'İç Mühendislik Şefi', bu ay eşdeğer bir rolde Tesla'ya katılıyor. Yetenekli mühendis bu değişimi geçtiğimiz haftasonu LinkedIn profilindeki bir güncellemeyle doğruladı.

Tüm kariyerini Volvo'da geçiren ve son iki yıldır ortaya çıkan iç mekan alanında konsept geliştirmeler ve tasarım üzerindeki çalışmalara liderlik yapan mühendis, Tesla'ya katılmak için İsveç'ten Kaliforniya'ya taşınacak.

Volvo'da çeşitli mühendislik programlarına öncülük eden Bell, LinkedIn profiline göre, 1998'de mühendislikten mezun olur olmaz araç üreticisinin bünyesine katılmış. 2015 model Volvo S60L'nin iç tasarımı gibi programlara liderlik eden Bell, 2015 Volvo XC90'da karşımıza çıkan yeni ön koltuk sisteminin de tasarımcısı konumunda. Volvo'nun iç mühendislik başkanlığına gelmeden önce Geely'nin üreticiyi satın alması sonrası Çin'de çalışan Bells, burada 4 senesini geçirmiş.

Son olarak Tesla'ya katılan Bell'in, diğer lüks araçlar karşısında zayıf kalan Tesla modelleri üzerinde ne gibi bir etki yaratacağını bekleyip hep birlikte göreceğiz.

https://electrek.co/2016/12/19/tesla-poach-volvo-head-interior-engineering/