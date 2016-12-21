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Tesla, Volvo'nun iç mekandan sorumlu mühendisini bünyesine kattı

Tesla'nın iç tasarımları genellikle lüks rakiblerine göre geri kalması nedeniyle eleştirilir. Elektrikli araç üreticisi bu durumu değiştirmek için Volvo'nun iç mühendislik başkanını bünyesine kattı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tesla, İsveçli otomobil üreticisi Volvo'nun en iyi mühendislerinden birini bünyesine katmayı başardı. Anders Bell, Volvo'nun Kıdemli Mühendislik Direktörü ve otomobil üreticisinin 'İç Mühendislik Şefi', bu ay eşdeğer bir rolde Tesla'ya katılıyor. Yetenekli mühendis bu değişimi geçtiğimiz haftasonu LinkedIn profilindeki bir güncellemeyle doğruladı.
Tüm kariyerini Volvo'da geçiren ve son iki yıldır ortaya çıkan iç mekan alanında konsept geliştirmeler ve tasarım üzerindeki çalışmalara liderlik yapan mühendis, Tesla'ya katılmak için İsveç'ten Kaliforniya'ya taşınacak.
Volvo'da çeşitli mühendislik programlarına öncülük eden Bell, LinkedIn profiline göre, 1998'de mühendislikten mezun olur olmaz araç üreticisinin bünyesine katılmış. 2015 model Volvo S60L'nin iç tasarımı gibi programlara liderlik eden Bell, 2015 Volvo XC90'da karşımıza çıkan yeni ön koltuk sisteminin de tasarımcısı konumunda. Volvo'nun iç mühendislik başkanlığına gelmeden önce Geely'nin üreticiyi satın alması sonrası Çin'de çalışan Bells, burada 4 senesini geçirmiş.
Tesla, Volvo'nun iç mekandan sorumlu mühendisini bünyesine kattı
Son olarak Tesla'ya katılan Bell'in, diğer lüks araçlar karşısında zayıf kalan Tesla modelleri üzerinde ne gibi bir etki yaratacağını bekleyip hep birlikte göreceğiz.

https://electrek.co/2016/12/19/tesla-poach-volvo-head-interior-engineering/ Yorum Yaz
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swat882 2 yıl en beğenilen
Sade tasarımlar için volvo çok iyi bir tercih olmuş.
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eAkman 2 yıl
Tasarım konusunda çok geri olduklarının farkındalar demekki. Dışına da el atmazlarsa LUCID bunları darmadağın edebilir.
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umut_baris 2 yıl eAkman
eAkman
Tasarım konusunda çok geri olduklarının farkındalar demekki. Dışına da el atmazlarsa LUCID bunları darmadağın edebilir.

Neyi geriymiş acaba? Söyler misiniz?
eAkmanTasarım konusunda çok geri olduklarının farkındalar demekki. Dışına da el atmazlarsa LUCID bunları darmadağın edebilir.Ne...
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Experimentation 2 yıl
xc90'ın koltukları teknoloji kokuyor resmen
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haberelectro 2 yıl
Teslanın çizgisine uygun seçim olmuş.
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eAkman 2 yıl
Tesla şöyle iyi böyle iyi diye insanların gözüne sokunca yaptıkları her şeyin mükemmel olduğunu sanıyor koyun sürüleri. (bkz. IDiot gen2)
He bir de model 3 diye bir şey tanıttılar ki içi bomboş bir arabaya milletin ağzının suyu aktı. Bu kadar mı ruhsuzsunuz? Estetik yoksunları sizi.
Biraz İtalyanlara, İngilizlere ve nispeten Almanlara bakın da tasarım adına bir şeyler öğrenin.
Ayrıca Volvo nun bu iç mekan sorumlusu (Robin Page) geçen yıl yılın iç mekan tasarımcısı seçilmişti. Tesla iyi bir atış yaptı, sıraya Walter De Silva eklenmeli.
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Neiss 2 yıl
Herkes yanlos pencereden bakmis

Volvo nun ovundugu kisim(sanirsam tesla nin da ovunmek istedigi) ic mekan ergonomisi. Yolculari rahat ettirecek kucuk dokunuslar.diger bircok marka bunu onemsemezken Volvo bu konuda gercekten basarili
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exterminant 2 yıl
teslanın iç mekandan daha önce halletmesi gereken şeyler yok mu?
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_AsDeRf_ 2 yıl exterminant
exterminant
teslanın iç mekandan daha önce halletmesi gereken şeyler yok mu?

Bir proje icin belli bir muhendis kotasi yok ki. Herif 100 tane piller icin muhendis tutmustur bir tane de ic tasarim icin alir. Benim motorum iyi degil diyip tasarim muhendislerini isten mi cikarsin. Ne sig bir yorum
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goodorevil 2 yıl
Eski Volvo'larda (En azından tasarımı 96'ya dayanan S40'da) iç mekanda bazı problemler vardı ama görselliğe hitap etmeyen gizli iç mekan detayları da vardır.
Tüm Volvo'larda kapı iç plastiği ve orta konsol yumuşak malzemeden yapılır (yumuşak plastikten bahsetmiyorum, sağlam bir yapı yoktur) ve orta konsol adi bir izlenim verir. Ancak yandan alınan darbelerde yolcuya zarar vermemesi için bu böyledir. Hatta ön koltuklar sağlam bir borudan düzenek üstündedir ve yandan darbe alındığında koltuk altındaki tüple birlikte aracın ortasına doğru hareket ederek hem yolcunun kazadan uzaklaşmasını sağlar hem de bu bahsettiğim tüpün orta konsolu parçalayarak ekstra bir parçalanma alanı etkisi yapması sağlanır. Ve bu sistem 1991'den beri vardır.
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kadirirdem 2 yıl
Güzel yerden transfer yapmışlar...
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Şıh Hazretleri 2 yıl
O değilde şu S60L gelse ne satar burada
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BekirTemel 2 yıl
Bu tesla kadar mantıklı ilerleyen bir marka son zamanlarda görmedim. Eksiklerini değerlendirip iğneyi vuruyorlar helal olsun .
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Bluflame 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
Bu tesla kadar mantıklı ilerleyen bir marka son zamanlarda görmedim. Eksiklerini değerlendirip iğneyi vuruyorlar helal olsun .

Elon işe alacağı bütün mühendisleri direkt kendisinin şahsi olarak interview yaptığını duydum.
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yolcum 2 yıl
Volvo'da mühendis mi bitmiş ?? Hayırlı olsun Tesla'ya.

Bu arada, Volvo'nun iç tasarımına laf söyleyen arkadaşlar... Yeni XC90 ve S90'ın iç tasarımını gidip görmeden boş konuşmasınlar.
Volvo 2015'te herşeyiyle kendini yeniledi. Bu değişim içinde değişmeyen tek şey : Üst düzey güvenlik...
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