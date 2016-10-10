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Tesla ekim ayı için iki ürün etkinliği planlıyor

Elon Musk, Tesla'nın ekim ayında SolarCity projesi lansmanı dışında 17'sinde başka bir ürün lansmanı daha gerçekleştireceğini duyurdu. Lansmanın Model 3 ile alakalı olduğu tahmin ediliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Elon Musk'ın attığı tweete göre Tesla, ekim ayında 2 tane ürün etkinliği düzenlemeyi planlıyor. CEO Musk'ın tweetine göre firma ilk olarak pek çok kişi tarafından beklenmeyen 17 Ekim'de bir ürün lansmanı gerçekleştirecek. Lansmanın Musk'ın yılın başlarında sözünü verdiği Model 3 için büyük etkinlik olabileceği düşünülüyor.
 
Elon Musk'ın Twitter'da sözünü ettiği ikinci etkinlikten ise CEO'nun attığı önceki tweetlerden dolayı bir süredir haberimiz var. Tesla ayın ikinci etkinliği olarak 28 Ekim'de konutlar için entegre bataryalı güneş paneli çatısını lanse edecek. Musk'ın Master Plan'ının ikinci bölümünün ilk maddesi olan bu proje SolarCity alımının bir parçası olarak geliştirildi.

http://www.theverge.com/2016/10/9/13218044/tesla-product-event-october-solar-city Yorum Yaz
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Kefelon 3 yıl en beğenilen
Adamın tüm yatırımları insanlığı ileri götürecek türden. Bizimkiler anşa inşaat yapsın...
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Barni Moloztaş 3 yıl
Bu adam çıldırmış olmalı
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Kefelon 3 yıl en beğenilen
Adamın tüm yatırımları insanlığı ileri götürecek türden. Bizimkiler anşa inşaat yapsın...
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redoracle 3 yıl
Yahu Elon yap şöyle patlamaz,çatlamaz,1 ay kullanım ömrü sunan(cep tel.),binlerce kez deşarz ömrü olan,birkaç dakikada şarj olan cep telefonu,elektrikli bisiklet,mause,klavye,traş makinesi vs ürünlerde kullanılabileceğimiz bataryalar da,hem artık patlayan telefon haberi görmeyelim,hem şarjım beni idare eder mi diye düşünmeyelim,elektrikli pedeclerle doyasıya gezebilelim,eski pillerle Dünya'yıda kirletmeyelim.
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