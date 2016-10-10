Tesla ekim ayı için iki ürün etkinliği planlıyor

Elon Musk'ın attığı tweete göre Tesla, ekim ayında 2 tane ürün etkinliği düzenlemeyi planlıyor. CEO Musk'ın tweetine göre firma ilk olarak pek çok kişi tarafından beklenmeyen 17 Ekim'de bir ürün lansmanı gerçekleştirecek. Lansmanın Musk'ın yılın başlarında sözünü verdiği Model 3 için büyük etkinlik olabileceği düşünülüyor.

Elon Musk'ın Twitter'da sözünü ettiği ikinci etkinlikten ise CEO'nun attığı önceki tweetlerden dolayı bir süredir haberimiz var. Tesla ayın ikinci etkinliği olarak 28 Ekim'de konutlar için entegre bataryalı güneş paneli çatısını lanse edecek. Musk'ın Master Plan'ının ikinci bölümünün ilk maddesi olan bu proje SolarCity alımının bir parçası olarak geliştirildi.

http://www.theverge.com/2016/10/9/13218044/tesla-product-event-october-solar-city