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Tesla elektrikli otomobil pazarında tekel haline gelebilir

Finansal yatırım şirketi Berenberg'in son raporuna göre, hızlı yükselişini sürdüren Tesla önümüzdeki yıllarda elektrikli otomobil pazarında tekel haline gelebilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son dönemde birçok otomobil devi hızla yükselen elektrikli otomobil pazarına yönelmiş olsa da Tesla bu alanda rakiplerinin önünde kalmaya devam ediyor. Elektrik otomobil pazarının büyümesine öncülük eden şirket, otomobil pazarındaki planlarını tamamen elektrikli araçlar ile sınırlı tutarak bu alana önemli yatırımlar yapmayı sürdürüyor.
Tesla'nın geleceği ile ilgili raporunu hazırlayan finansal yatırım şirketi Berenberg'e göre, Tesla'nın bu tek yöne odaklı stratejisi şirketin hızla büyümesine yardımcı olacak. Berenberg'e göre an itibariyle hisse başına değeri 380 dolar olan Tesla hisseleri önümüzdeki 12 ay içerisinde yüzde 30 artış gösterebilir.
Alexander Haissl'ın başını çektiği analist ekibi Tesla ile ilgili öngörülerinde oldukça iddialı. Zira Berenberg analistlerine göre Tesla çok yakında elektrikli otomobil pazarında tekel haline gelebilir. Analistler bu iddialı öngörülerini otomobil pazarında tamamen elektrikli otomobillere odaklanan tek firmanın Tesla olmasına dayandırıyor.
Diğer tüm otomobil üreticilerinin elektrikli otomobiller alanında "düşük risk, düşük yatırım" stratejisi izlediğine dikkat çeken Haissl ve ekibine göre diğer şirketlerin bu stratejisi onları Tesla'ya karşı rekabet edemez hale getirecek. 
Bu otomobil üreticilerinin 2020 ortalarına kadar yüksek sayılarda elektrikli otomobil üretemeyeceğine dikkat çeken analistler, Tesla'nın bu sürede elektrik otomobil pazarında tekel oluşturarak rakiplerine şans tanımayacağı görüşünde.
Analistler ayrıca Tesla ve Panasonic arasındaki başarılı ortaklığın da Tesla'nın tekel oluşturmasında etkili olacağına inanıyor. Berenberg'in raporuna göre Tesla - Panasonic ikilisinin pil ve depolama teknolojileri rakiplerinden çok daha ileride.
https://cleantechnica.com/2017/06/16/tesla-may-win-monopoly/ Yorum Yaz
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xiamen 2 yıl en beğenilen ultramarine caeruleum
alpay86
Hiç kimse pastanın tamamını Tesla 'nın yemesine izin vermez. Realistic bir araştırma değil. Kaldı ki hali hazırda dünyanın birçok ülkesinde yatırımcı çeken bir sürü yeni şirket var.

Zamanında Nokia, Erricsson ve Motorola vardı telefon pazarına hakim firma olarak hangisi geldi günümüze? Apple ve Samsung'un çıkışını Tesla neden yapmasın. Yeni teknolojiye ayak uyduramayanlar silinir piyasadan. Köklü firma olması herşeye deva değil.
alpay86Hiç kimse pastanın tamamını Tesla 'nın yemesine izin vermez. Realistic bir araştırma değil. Kaldı ki hali hazırda dünyanın birçok ülkes...
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DH Misafiri 11 ay
Kesinlikle , bundan sonraki devrim enerji , depolama üzerine olacak, artık kim ipi çekerse.... Dünya yeni bir çağa uyanıyor...
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DH Misafiri 2 yıl
musk denen şahıs çok akıllı biri boşuna otomotiv işine girmedi adam uzay ve enerji sektörüne oynuyor bu altyapıyı oluşturuyor ve otomobil onun sadece bu altyapının güçlenmesine yardımcı kim nederse desin adam dediğini yappıyoor ve sadece türkiye olarak görmeyelim arabanın fiyatı yüksek ama servisi daha az gerekiyor .netteki uzman görüşleri net olarak teslayı elektirikli otmobillerin ferrarisi olarak görüyor
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Father Torque 2 yıl
Elon Musk Mars'a insan göndermek için çalışmalara başlamış Tesla'nın tekel olup olmayacağı sorgulanıyor. Diğer otomobil firmalarının öncelikle bu vizyonu yakalaması gerekiyor ama arada bence en az 50 yıl fark var.
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pascalmania 2 yıl
Otomobil konusunda tekel olamaz o konuda hemfikiriz ancak Tesla'yı çok küçümsemişsiniz, Tesla sadece araba yapmıyor, güneş ve rüzgar enerjisi depolayan, temiz enerjiyle kendini idame ettiren evlere, kasabalara, şehirlere, eyaletlere, ve hatta ülkelere şehir şebekesi büyüklüğünde batarya istasyonları kuruyor ve o bataryalarda depolanan elektrik ile çok uzunca süreler fosil yakıta ihtiyaç duymadan yaşamayı sağlıyor. Çin'de ikinci fabrikasını açıyor ve Amerika'dan sonra en çok karbon salınımı yapan Çin'i fosil yakıttan rüzgar/güneş enerjisine geçirmeyi hedefliyor. Otomobil konusunda tekel olmasa bile, fosil yakıt üretimi yüzünden yeryüzünün geldiği durumu bir nebze olsun düzeltmek, küresel ısınmayı yavaşlatmak konusunda Tek El'dir günümüzde...
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haberelectro 2 yıl
BMW daha işin başında olduğu halde bu yıl 100 bin elektrikli otomobil satışı yapacak. Reno nissa grubu her yıl 300 binden fazla elektrikli otomobil satıyor. Teslanın eti ne budu ne tekel felan olmaz butik elektrikli araç üreticisi olarak kalır en fazla. kar marjı çok düşük para olmadan da şirketler büyüyemez.
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maximus8282 2 yıl
Teslayı tekel yapmazlar, otomobilin farklı herhangi bir yanı da yok, bu tarz reklamlar sayesinde, millet gözünde büyütüyor o kadar.
Hangi firma kullanıcılarını kobay faresi gibi kullansa çabuk gelişir zaten.
Aynı menzili Günsel'de sağlıyor. İçine güzel bir multimedya sistemi oldu bitti.
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Cakma Iphone 2 yıl
Bitcoin gibi degerlenebilir

Saka bi yana ustte de dendigi gibi kimse teslanin tekel olmasina izin vermez. Zaten tesla da dunyadaki milyonlarca araci kendi basina uretmesi 10yillar alir. Tekel olmasi hayalcilik ama ileride bi mercedes prestijine sahip olabilir
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KaSaTuRa. 2 yıl
hiçbir marka hiçbir pazarda günümüz dünyasında tekel olamaz öncelikle, bu yüzden çok sallama bir araştırma
diğer yandan tamamen elektrikle çalışan arabanın en azından yakın gelecek için hiçbir özelliği yok, dünyada elektrik üretiminin çoğu fosil yakıtlardan sağlanıyor, elektrikli araçlara ağırlık vermek demek santrallerin daha yüklü çalışması demek, e nükleer enerji riskinden dolayı gelişmiş ülkelerde azaltılırken de bir değişiklik olmaz hatta daha bile kötü olabilir, en mantıklı olanı en azından şu an için hybrid araçlar, hem dizelin doğaya zararı engellenebiliyor hem de minimum benzin tüketimi sağlanıyor
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kadirirdem 2 yıl
Şuan tekel bence adam gibi rakip yok.
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orcnd 2 yıl
teslanın gelecekteki rakibi olsa olsa google olur. şu an otonom sürüş olarak tesla ve google başabaş gidiyorlar.
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elektrikli otomobiller, elektrikli otomobil pazarı ve
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