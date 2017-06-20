Tesla elektrikli otomobil pazarında tekel haline gelebilir

Son dönemde birçok otomobil devi hızla yükselen elektrikli otomobil pazarına yönelmiş olsa da Tesla bu alanda rakiplerinin önünde kalmaya devam ediyor. Elektrik otomobil pazarının büyümesine öncülük eden şirket, otomobil pazarındaki planlarını tamamen elektrikli araçlar ile sınırlı tutarak bu alana önemli yatırımlar yapmayı sürdürüyor.

Tesla'nın geleceği ile ilgili raporunu hazırlayan finansal yatırım şirketi Berenberg'e göre, Tesla'nın bu tek yöne odaklı stratejisi şirketin hızla büyümesine yardımcı olacak. Berenberg'e göre an itibariyle hisse başına değeri 380 dolar olan Tesla hisseleri önümüzdeki 12 ay içerisinde yüzde 30 artış gösterebilir.

Alexander Haissl'ın başını çektiği analist ekibi Tesla ile ilgili öngörülerinde oldukça iddialı. Zira Berenberg analistlerine göre Tesla çok yakında elektrikli otomobil pazarında tekel haline gelebilir. Analistler bu iddialı öngörülerini otomobil pazarında tamamen elektrikli otomobillere odaklanan tek firmanın Tesla olmasına dayandırıyor.

Diğer tüm otomobil üreticilerinin elektrikli otomobiller alanında "düşük risk, düşük yatırım" stratejisi izlediğine dikkat çeken Haissl ve ekibine göre diğer şirketlerin bu stratejisi onları Tesla'ya karşı rekabet edemez hale getirecek.

Bu otomobil üreticilerinin 2020 ortalarına kadar yüksek sayılarda elektrikli otomobil üretemeyeceğine dikkat çeken analistler, Tesla'nın bu sürede elektrik otomobil pazarında tekel oluşturarak rakiplerine şans tanımayacağı görüşünde.

https://cleantechnica.com/2017/06/16/tesla-may-win-monopoly/

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Analistler ayrıcaarasındaki başarılı ortaklığın da Tesla'nın tekel oluşturmasında etkili olacağına inanıyor. Berenberg'in raporuna göre Tesla - Panasonic ikilisinin pil ve depolama teknolojileri rakiplerinden çok daha ileride.