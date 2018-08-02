Tesla ikinci çeyrekte rekor gelire ulaştı

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Bu yılın başından beri finansal açıdan zor bir süreçten geçen Tesla, ikinci çeyreğe(nisan-haziran) ait rakamları hissedarlarla paylaştı. Geçtiğimiz ay haftada 5000 adet Model 3 üretme hedefini yakalayan şirket, ikinci çeyrekte toplam 28.578 adet Model 3 üretirken 18.449 adet Model 3'ü sahiplerine teslim etmeyi başardı. Böylece Model 3 üretimindeki darboğaz sorununu aşıp artık Model 3'ü önemli bir gelir kapısı haline getiren şirket çeyrek bazında rekor gelire de ulaştı.





3.8 milyar dolar gelir

Şirket tarafından paylaşılan verilere göre Tesla üç aylık süre zarfına bir otomobil üreticisi olarak 3.36 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Şirket için bir rekor anlamına gelen bu gelir, geçtiğimiz yılın aynı döneminde elde edilen gelirden yüzde 46.8 oranında daha fazla. Tabi Tesla'nın iş hacminin ve gelirlerinin büyük bir kısmını otomobiller oluşturuyor olsa da Tesla aynı zamanda bir enerji şirketi. Şirket; enerji üretimi ve depolamaya yönelik hizmetleri sayesinde 374 milyon dolar gelir sağladı. Böylece ikinci çeyreği toplamda 3.8 milyar doların üstünde gelirle kapatan şirket enerji sektöründeki gelirini bir yılda yüzde 30.6 oranında artırmış oldu.





Otomobil gelirlerinde bu yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 22 daha fazla gelir elde eden şirket, ikinci çeyrekte 430 milyon doların üstünde zarar ettiğini de ekledi. Bu zarar birinci çeyreğin sonucunda 2.67 milyar dolar nakit paraya sahip olan şirketin kasasındaki paranın 2.23 milyar dolara gerilemesine neden oldu. 430 milyon dolarlık zarar şirketin bugüne kadar bir çeyrekte uğradığı en büyük üçüncü finansal zarar olsa da analistlerin zarar beklentisi daha da yüksekti. Bu nedenle Tesla zarar sorununu halen çözemese de şu an için beklentilerin üstünde bir performans sergiliyor.





Haftada 10 bin adet Model 3 üretecek

Hissedarlarla paylaşılan çeyrek raporundaki bir diğer önemli veri ise üçüncü çeyreğe yönelik tahminler. Bu ay sonuna kadar haftada 6000 adet Model 3 üretme hedefine ulaşmak isteyen şirket üçüncü çeyrekte toplam 50.000-55.000 adet Model 3 üretmeyi planlıyor. Şirketin Fremont şehrindeki üretim tesisinde son haftalarda çalışmaların giderek arttığı ve tesisin etrafında kamp kurulduğu belirtilirken artık darboğaz sorunun aşıldığı raporda vurgulanıyor. Bundan sonra üretim adedini her geçen gün artırmayı planlayan Tesla, önümüzdeki yıl haftada 10 bin adet Model 3 üretmeyi planlıyor.

https://electrek.co/2018/08/01/tesla-tsla-releases-q2-results-revenue-earnings/