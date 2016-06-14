Tesla marka değerinde otomobil firmaları arasında ilk 10'a yükseldi

Kullanıcılarla yaptığı röportajlar sonucu topladığı firmaların marka değerlerini hesaplayan BrandZ güncel sonuçlarını açıkladı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın otomotiv firmaları arasında ilk 10'a yükseldiği listede Volkswagen liste dışı kaldı.

Geçtiğimiz sene 1.lik sırası için Toyota ile sıkı rekabet halinde olan firma şu anda Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi konumunda. Ancak yayınlanan listede görünen o ki Volkswagen yaşadığı dizel skandalı sonrası marka değerinde oldukça büyük bir kayıp yaşamış.

Brandz'in raporundaki otomotiv üreticileri listesinde şu anda en tepede Toyota yer alırken onu hemen arkan Alman devleri BMW ve Mercedes-Benz takip ediyor. Firmaların hisse değerinden ziyade marka değerlerinin ölçüldüğü listede Tesla; $34 milyar hisse değerine sahipken, $4.4 milyar marka değeriyle yer alıyor.

BrandZ'in bütün markaları kapsayan ilk 10 marka değeri sıralaması ise şu şekilde:

Google — $229 milyar Apple — $228 milyar Microsoft — $122 milyar AT&T — $107 milyar Facebook — $103 milyar Visa — $101 milyar Amazon — $99 milyar Verizon — $93 milyar McDonald’s — $89 milyar IBM — $86 milyar

http://evobsession.com/tesla-replaces-volkswagen-brand-top-10-list/