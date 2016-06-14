Tesla marka değerinde otomobil firmaları arasında ilk 10'a yükseldi

Haber Editörü
Kullanıcılarla yaptığı röportajlar sonucu topladığı firmaların marka değerlerini hesaplayan BrandZ güncel sonuçlarını açıkladı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın otomotiv firmaları arasında ilk 10'a yükseldiği listede Volkswagen liste dışı kaldı.
Geçtiğimiz sene 1.lik sırası için Toyota ile sıkı rekabet halinde olan firma şu anda Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi konumunda. Ancak yayınlanan listede görünen o ki Volkswagen yaşadığı dizel skandalı sonrası marka değerinde oldukça büyük bir kayıp yaşamış.
Brandz'in raporundaki otomotiv üreticileri listesinde şu anda en tepede Toyota yer alırken onu hemen arkan Alman devleri BMW ve Mercedes-Benz takip ediyor. Firmaların hisse değerinden ziyade marka değerlerinin ölçüldüğü listede Tesla; $34 milyar hisse değerine sahipken, $4.4 milyar marka değeriyle yer alıyor.
BrandZ'in bütün markaları kapsayan ilk 10 marka değeri sıralaması ise şu şekilde:
- Google — $229 milyar
- Apple — $228 milyar
- Microsoft — $122 milyar
- AT&T — $107 milyar
- Facebook — $103 milyar
- Visa — $101 milyar
- Amazon — $99 milyar
- Verizon — $93 milyar
- McDonald’s — $89 milyar
- IBM — $86 milyar
http://evobsession.com/tesla-replaces-volkswagen-brand-top-10-list/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu mümkün değil.Model 3 daha piyasaya çıkmadı ki günlük kullanım testi yapılsın.Olmayan bir aracın testini kim yapmışta ortalama değerleri vermiş.Hemde günlük kullanım için. Model 3 için verilen teslim tarihi 2017 sonu.Yani daha arabanın piyasaya çıkmasına daha 1.5 sene var.
Bataryaya gelince Tesla kendi btaryalarını Panosonic ile beraber kendi üretiyor.Hatta artan talep için gigafactory adında bir fabrika kuruyorlar.Onunda açılışı 29 temmuzda.
Bu arada şu sıralamaya bir bakın, nerdeyse tamamı hava satıyor dünyaya, biz millet olaraksa üretim yapamıyoruz diyoruz,üretimi elle tutulur birşey sanıyoruz, elle tutulan üretimi Çin yapıyor dünyada ve rekabet mümkün değil.. Anlayan anladı..
Google — $229 milyar
Apple — $228 milyar
Microsoft — $122 milyar
AT&T — $107 milyar
Facebook — $103 milyar
Visa — $101 milyar
Amazon — $99 milyar
Verizon — $93 milyar
McDonald’s — $89 milyar
IBM — $86 milyar
Bilinmeyen marka derken 100senelik markalar yok orda. Peugeot, fiat, aston martin, jaguar yok orda dikkatinizi cekerim. Hepsinin ustune cikmis Tesla. Ki model sayisi 1 elin parmaklari kadar ve daha 10 yillik bile degil
kaldıki;Amerikan hükümeti tarafından şiddetle destekleniyor her eylemi,menzil olarakta suan en uzun Tesla nın elektrikli araçlarda.
Lakin saldırgan bir reklam politikasıyla sektör lideri olmaktan ziyade rakiplerinin sahip olamadığı teknolojilere sahipmiş gibi gösteriliyor.
Merak ediyorum tesla'nın diğer firmalarda olmayan teknolojileri nelerdir ?
Soru basit. Malzeme mühendisliği mi ? Batarya teknolojileri mi ? Elektrik motorları mı ? Yoksa otonom teknolojiler mi?
Youtube da videolardan izliyorsun; bahsedilen menzillerin neredeyse yarısı bir mesafe günlük kullanımda. Otonom araç teknolojisinde ilk sırada değiller.
Elon Abimizin bir dahi olduğu şüphesiz ama en büyük dehası bence pazarlama stratejisi ve spacex şirketinin meziyetleri. Ben henüz model sex de çağın ilerisinde bir şey göremedim. Sadece şu an en iyisi.
Pil ve menzil ilk sırada.
Wv cilginca duyuru yapiyor golf e nin menzilini 200km yaptım diye :)
Adam sifirdan sektore girdi su an ilk 10da. Diğerleri geriden bile gelemiyor. Sarj istasyonu olsun uretim kalitesi ve satis stratejisi olsun herseyi benzersiz