Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla marka değerinde otomobil firmaları arasında ilk 10'a yükseldi

BrandZ firmalara ait güncel marka değeri raporunu açıkladı. Dizel skandalıyla oldukça başı ağrıyan Volkswagen marka değeri sıralamasında yerini Amerikalı Tesla'ya bıraktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,3b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kullanıcılarla yaptığı röportajlar sonucu topladığı firmaların marka değerlerini hesaplayan BrandZ güncel sonuçlarını açıkladı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın otomotiv firmaları arasında ilk 10'a yükseldiği listede Volkswagen liste dışı kaldı.
Geçtiğimiz sene 1.lik sırası için Toyota ile sıkı rekabet halinde olan firma şu anda Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi konumunda. Ancak yayınlanan listede görünen o ki Volkswagen yaşadığı dizel skandalı sonrası marka değerinde oldukça büyük bir kayıp yaşamış.
Tesla marka değerinde otomobil firmaları arasında ilk 10'a yükseldi
 
Brandz'in raporundaki otomotiv üreticileri listesinde şu anda en tepede Toyota yer alırken onu hemen arkan Alman devleri BMW ve Mercedes-Benz takip ediyor. Firmaların hisse değerinden ziyade marka değerlerinin ölçüldüğü listede Tesla; $34 milyar hisse değerine sahipken, $4.4 milyar marka değeriyle yer alıyor.
BrandZ'in bütün markaları kapsayan ilk 10 marka değeri sıralaması ise şu şekilde:
  1. Google — $229 milyar
  2. Apple — $228 milyar
  3. Microsoft — $122 milyar
  4. AT&T — $107 milyar
  5. Facebook — $103 milyar
  6. Visa — $101 milyar
  7. Amazon — $99 milyar
  8. Verizon — $93 milyar
  9. McDonald’s — $89 milyar
  10. IBM — $86 milyar

http://evobsession.com/tesla-replaces-volkswagen-brand-top-10-list/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
bence ilerde ilk 5 e girer hatta her yerde yaygınlaşırsa 1 e bile geçebilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AKTeknisyen 3 yıl
eulogy
ufo Tesla menzili 600kmye kadar uzatti. Sarji da 50dkda tamamlaniyor. O liste neye gore yapiliyor bilgi icin araştırma sirketi neye gore siraliyor arastirabilirsiniz. Millward Brown en kapsamlilarindandir.
Hocam youtube videolarında 340 kmyi günlük kullanımda geçen aracı yok. Buna tepki olarak bir kaç video izledim. En üst modelden bahsediyorum. 3 modeli ise 220 km ile 280 km arası bir yol katediyordu günlük kullanımda. Yukarıda anlatmak istediğim de buydu. Öyle uçuk bir menzil farkı yok. Şirketin kendi verdiği değerlere kalırsak... Ayrıca Tesladaki batarya teknolojileri Teslaya mı ait? Ben bilgi sahibi olmamakla birlikte zannetmiyorum.

Bu mümkün değil.Model 3 daha piyasaya çıkmadı ki günlük kullanım testi yapılsın.Olmayan bir aracın testini kim yapmışta ortalama değerleri vermiş.Hemde günlük kullanım için. Model 3 için verilen teslim tarihi 2017 sonu.Yani daha arabanın piyasaya çıkmasına daha 1.5 sene var.
Bataryaya gelince Tesla kendi btaryalarını Panosonic ile beraber kendi üretiyor.Hatta artan talep için gigafactory adında bir fabrika kuruyorlar.Onunda açılışı 29 temmuzda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 3 yıl
Bizim yerli araba Tesla'dan iyi olacağına göre 10. sıraya biz yerleşecez demektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 3 yıl
elektirikli otomobil alanında diğer firmalar kendilerini geliştirmezlerse Tesla bu gidişle zirveye bile oturabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
ilk 5 i de görür bu elektrikli araç atılımında başı çektiği için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
altyapi olsa teslayi dusunurum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 3 yıl
Bu filmde Tesla'nın hikayesi iyi bir şekilde işlenmiş...ABD hükümetininde desteklediği bu adamın ,özetle yakın tarihte yeni bir dev geliyor...





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hey 3 yıl
Amerikalılar interneti çok iyi kullanıyor burada teslaya olan bu..Marka değeri demek algı değeri demek.. DH'da bile hergün tesla haberi çıkıyor, sonucun böyle olması normal.
Bu arada şu sıralamaya bir bakın, nerdeyse tamamı hava satıyor dünyaya, biz millet olaraksa üretim yapamıyoruz diyoruz,üretimi elle tutulur birşey sanıyoruz, elle tutulan üretimi Çin yapıyor dünyada ve rekabet mümkün değil.. Anlayan anladı..
Google — $229 milyar
Apple — $228 milyar
Microsoft — $122 milyar
AT&T — $107 milyar
Facebook — $103 milyar
Visa — $101 milyar
Amazon — $99 milyar
Verizon — $93 milyar
McDonald’s — $89 milyar
IBM — $86 milyar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doom II 3 yıl
tekrar yazalım bu marka değeridir anlamanız adına şirketin isminin değerini bilinirliğinden popülariteden doğan bir rakamdır isimsiz bir ürünle o markanın farkını belirler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufo 3 yıl Doom II
@doom2

Bilinmeyen marka derken 100senelik markalar yok orda. Peugeot, fiat, aston martin, jaguar yok orda dikkatinizi cekerim. Hepsinin ustune cikmis Tesla. Ki model sayisi 1 elin parmaklari kadar ve daha 10 yillik bile degil
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 3 yıl
Tesla nın sahibi dünynın en zenginleri arasında,space nin de ayrıca sahibi...yani finansal olarak sıfırdan baslama gibi bir durum yok dolaysıyla finansal olarak zaten zengin olan bu eleman ilk ona gecmesi şaşırılacak bişey değil.
kaldıki;Amerikan hükümeti tarafından şiddetle destekleniyor her eylemi,menzil olarakta suan en uzun Tesla nın elektrikli araçlarda.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fiasco 3 yıl
wv'yi harçamışlar ya la
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 3 yıl
Ortada bir gaz durumu var sanki. Tesla bir ticari sektörün bir alanında ilk sırada. En iyi araçları yapıyor.



Lakin saldırgan bir reklam politikasıyla sektör lideri olmaktan ziyade rakiplerinin sahip olamadığı teknolojilere sahipmiş gibi gösteriliyor.



Merak ediyorum tesla'nın diğer firmalarda olmayan teknolojileri nelerdir ?

Soru basit. Malzeme mühendisliği mi ? Batarya teknolojileri mi ? Elektrik motorları mı ? Yoksa otonom teknolojiler mi?

Youtube da videolardan izliyorsun; bahsedilen menzillerin neredeyse yarısı bir mesafe günlük kullanımda. Otonom araç teknolojisinde ilk sırada değiller.

Elon Abimizin bir dahi olduğu şüphesiz ama en büyük dehası bence pazarlama stratejisi ve spacex şirketinin meziyetleri. Ben henüz model sex de çağın ilerisinde bir şey göremedim. Sadece şu an en iyisi.





1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufo 3 yıl eulogy
eulogy
Ortada bir gaz durumu var sanki. Tesla bir ticari sektörün bir alanında ilk sırada. En iyi araçları yapıyor.



Lakin saldırgan bir reklam politikasıyla sektör lideri olmaktan ziyade rakiplerinin sahip olamadığı teknolojilere sahipmiş gibi gösteriliyor.



Merak ediyorum tesla'nın diğer firmalarda olmayan teknolojileri nelerdir ?

Soru basit. Malzeme mühendisliği mi ? Batarya teknolojileri mi ? Elektrik motorları mı ? Yoksa otonom teknolojiler mi?

Youtube da videolardan izliyorsun; bahsedilen menzillerin neredeyse yarısı bir mesafe günlük kullanımda. Otonom araç teknolojisinde ilk sırada değiller.

Elon Abimizin bir dahi olduğu şüphesiz ama en büyük dehası bence pazarlama stratejisi ve spacex şirketinin meziyetleri. Ben henüz model sex de çağın ilerisinde bir şey göremedim. Sadece şu an en iyisi.







Pil ve menzil ilk sırada.

Wv cilginca duyuru yapiyor golf e nin menzilini 200km yaptım diye :)

Adam sifirdan sektore girdi su an ilk 10da. Diğerleri geriden bile gelemiyor. Sarj istasyonu olsun uretim kalitesi ve satis stratejisi olsun herseyi benzersiz
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9344 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, brandz ve
7 etiket daha Volkswagen Emisyon Skandalı marka değeri brand value Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace"
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Küresel birincil enerji tüketimi yalnızca %1 arttı 3 yıl Hitachi, kolon ve meme kanserini tespit edebilecek bir idrar testi geliştiriyor 3 yıl Dünyanın en güçlü roketi fırlatıldı: İşte o inanılmaz görüntüler 3 yıl Mobil uygulama patlaması sona erdi 3 yıl OnePlus 3 resmiyet kazandı: İnce profil ve 6GB RAM 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 için 2 Ağustos işaret ediliyor 3 yıl Apple, tüm platformlarda yeni dosya sistemine geçiyor 3 yıl Bundle, Android platformunda da hızla büyüyor 3 yıl TCG Zafer fırkateyni batırılarak emekli edildi 3 yıl Volkswagen'in başı bu sefer Kore'de dertte 3 yıl Sony Playstation VR 13 Ekim'de $399'dan satışa sunuluyor 3 yıl Microsoft ve Sony dünyanın en büyük 12 telefon üreticisi listesine giremedi 3 yıl Snapdragon 430'lu Xiaomi Redmi 3s resmiyete kavuştu 3 yıl Acer Aspire R14 "Fiyat/Performansıyla Dikkat Çeken" 2si1 arada dizüstüyü inceliyoruz 3 yıl Xbox Scorpio: Şimdiye kadar ki en güçlü konsol 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisi için 25 milyon satış tahmini 3 yıl Hava kirliliği milyonlarca kişinin ölümüne sebep olacak 3 yıl Braun’dan DonanımHaber kullanıcılarına özel ödüllü anket! 3 yıl Sony Xperia X ve XA ülkemiz fiyatları belli oldu 3 yıl Vivo'nun bir sonraki akıllı telefonu şeffaf olabilir 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla marka değerinde otomobil firmaları arasında ilk 10'a yükseldi Sonraki Perovskit piller yeni bir verimlilik rekoru kırdı 3 yıl Apple yeni sağlık özellikleriyle donatılan watchOS 3'ü tanıttı 3 yıl TvOS 10 duyuruldu 3 yıl Swift Playgrounds ile iPad üzerinde kodlama öğrenin 3 yıl Daha ince Xbox One S duyuruldu 3 yıl Apple WWDC 2016 etkinliğinde iOS 10'u tanıttı 3 yıl AMD henüz son sözü söylemedi: Radeon RX 470 ve RX 460 3 yıl Siri resmen MacOS işletim sisteminde 3 yıl WWDC 16 Canlı Yayın tekrarı: iOS 10, Mac OS ve dahası 3 yıl Devlet kurumları gerekli olduğunda internet erişimini kısıtlayabilecek 3 yıl Sevilen oyun Quake PC'ye geri dönüyor 3 yıl Fallout 4, sanal gerçekliğe adım atıyor 3 yıl Microsoft’tan şok satın alma: 26.2 Milyar Dolar! 3 yıl NASA ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden güç birliği: Beraber Mars'a gidiyorlar 3 yıl Moto Z ile Android tarafında Continuum deneyimi 3 yıl Huawei Honor 5A: Giriş seviyesine iddialı özellikler 3 yıl Symantec’den dev satın alım hamlesi 3 yıl Samsung yeni TouchWiz arayüzünü test ediyor 3 yıl İnce Xbox One modelinden ilk görsel geldi 3 yıl Galaxy Note 7 tanıtımının sızdırıldığı iddia ediliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim