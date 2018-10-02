Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın hisse değerinde rekor sıçrama

Geçtiğimiz hafta Tesla ve şirketin CEO'su Elon Musk için pek iyi geçmese de dün ABD'de borsaların açılmasıyla birlikte Tesla hisseleri saatler içinde yüzde 20'ye yakın değer kazandı.
7 ay
7,8b
1
3
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tesla'nın hisse değerinde rekor sıçrama
Tam Boyutta Gör
 

Bu yılın başından beri hedeflerini ıskaladığı ve kârlılığa ulaşamadığı için sıkça eleştirilen elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son haftalarda şirket CEO'su Elon Musk'ın davranışları nedeniyle zor günler geçiriyordu. Elon Musk, attığı yanıltıcı tweet'ler nedeniyle davalık olurken Tesla'nın hisse değeri bu yılın en düşük seviyesine bir hayli yaklaşmıştı. Son birkaç gün içinde yaşanan gelişmeler ise Tesla'nın hisse değerinde ciddi bir artış sağladı.


SEC'le yapılan anlaşma olumlu karşılandı

Geride bıraktığımız hafta sonunda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC); Elon Musk ve Tesla ile anlaştığını duyurup Musk aleyhine açtığı dolandırıcılık davasını geri çekmişti. Bunun karşılığında Musk ve Tesla 20 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum edilirken Musk'a, Tesla'daki yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa etmesi için 45 gün mühlet verilmişti. Analistlere göre şirketin yönetim kurulu başkanlığına Musk'ın dışında bağımsız bir yöneticinin getirilecek oluşu, şirket hissedarlarına güven verdi.


Öte yandan şirketin CEO'su olarak görevine devam eden Elon Musk'ın, hafta sonu şirket çalışanlarına gönderdiği mesajın da Tesla'nın geri dönüşündeki etkisi son derece önemli. Cumartesi günü itibarıyla bu yılın üçüncü çeyreği sona ererken Musk, şirketin geleceğiyle ilgili önemli bir bilgiyi Tesla çalışanlarıyla paylaştı. Musk, Tesla'nın kârlılığa çok yakın olduğunu duyurdu.


Model 3 üretiminde hedefe ulaşıldı 

İlk teslimatlar yapıldığından beri Tesla'nın Model 3 üretim hacmi eleştirilse de şirket Model 3 üretiminde de hedefine ulaşmış görünüyor. İkinci çeyrekte 28 bin 578 adet Model 3 üreten Tesla'da, şirket CEO'su Elon Musk üçüncü çeyrekte bu sayıyı 50-55 bine çekmek istediklerini dile getirmişti. Electrek tarafından paylaşılan rakamlara göre ise şirket üçüncü çeyrekte 53 bin adet Model 3 üretmeyi başardı. Bu çeyrekte şirketin ürettiği toplam otomobil sayısı ise 80 bine ulaştı.


Bağımsız yönetici, kârlılık hedefleri ve rekor Model 3 üretiminin peş peşe duyurulmasının ardından dün ABD'de borsaların açılmasıyla birlikte Tesla hisseleri adeta uçuşa geçti. Şirket hisseleri birkaç saat içinde yüzde 17'nin üstünde değer kazandı. Böylece Tesla'nın hisse değeri günlük bazda son 5 yıl içinde en büyük sıçramaya imza atmış oldu. 


https://www.reuters.com/article/us-tesla-musk-stocks/tesla-shares-jump-on-model-3-numbers-musk-deal-idUSKCN1MB2HW Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fenomenon 7 ay en beğenilen
Aç fabrika burada üretim yapalım elon reyiz. Asgari ücret zaten 250$
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V2 7 ay
Geçen ay Amerika'daydım trafikte Tesla marka araç sayısı oldukça fazlaydı. Silikon vadisinden bir arkadaş Tesladaki arkadaşlarının deli gibi çalıştığı bazı insanların şirketteki yoğunluk ve stresten işi bıraktığını felan söyledi.
Yine aslında pek bilinen bir şey değil ama San Franciscoda Apple'ın devasa bir otonom araç geliştirdiği bir tesis var. Binanın dışında hiçbir şey yazmıyor belliki gizli bir şey şekilde yürütüyorlar şu an.
Uzun lafın kısası bu elektrikli ve otonom araç işinin popüleritesi artacak yakın gelecekte.
Geçen ay Amerika'daydım trafikte Tesla marka araç sayısı oldukça fazlaydı. Silikon vadisinden bir arkadaş Tesladaki arkadaşlarının deli gibi çalıştığı bazı ins...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emre1393 7 ay
Ulan bu da haber mi, zaten geçen hafta %20 düşmüştü twit yüzünden, sorun çözülsünce geri yükseldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V2 7 ay
Geçen ay Amerika'daydım trafikte Tesla marka araç sayısı oldukça fazlaydı. Silikon vadisinden bir arkadaş Tesladaki arkadaşlarının deli gibi çalıştığı bazı insanların şirketteki yoğunluk ve stresten işi bıraktığını felan söyledi.
Yine aslında pek bilinen bir şey değil ama San Franciscoda Apple'ın devasa bir otonom araç geliştirdiği bir tesis var. Binanın dışında hiçbir şey yazmıyor belliki gizli bir şey şekilde yürütüyorlar şu an.
Uzun lafın kısası bu elektrikli ve otonom araç işinin popüleritesi artacak yakın gelecekte.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 7 ay en beğenilen
Aç fabrika burada üretim yapalım elon reyiz. Asgari ücret zaten 250$
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Roketsan Genel Müdürü: "İhraç ettiğimiz bir füzenin kilogramı 2 bin dolar” 7 ay NVLink köprüleri boy göstermeye başladı 7 ay Rekabet Kurumu’ndan Sahibinden.com’a 10 milyon lira ceza! 7 ay Dacia Duster'a 1.3 litrelik yeni benzinli motor 7 ay Yönlendirici cihazlar adeta güvenlik açığı kaynıyor 7 ay Aselsan, ULAK'ı satın aldı 7 ay Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Kasım ayında görücüye çıkabilir 7 ay Google, kötü amaçlı Chrome eklentilerine son vermek için yeni kurallar getirdi 7 ay Beklenen an geldi: 2019 BMW 3 Serisi resmen tanıtıldı 7 ay 2019 Mercedes B Serisi tanıtıldı; sınıfının en aerodinamik otomobili 7 ay Zen 2 prototip işlemciler Radeon grubunun elinde 7 ay Huawei P20 Pro'ya zam geldi! 7 ay Ripple yöneticisi: "Kullanıcıların birbirine bağlı olduğu bir ağ kurmaya odaklandık" 7 ay Instagram'ın yeni CEO'sunun Adam Mosseri olduğu açıklandı 7 ay İnşaat işlerinde çalışabilecek insansı robot 7 ay Ercan Akkaya ve Günay Sert’in geliştirdiği bulmaca oyunu Four Plus ilgi görüyor 7 ay Oyuncu klavye ve mouse devi Rapoo ülkemize resmen giriş yaptı 7 ay Çinli yatırımcı, Blockchain'e artık yatırım yapmayacak 7 ay Photobox Instagram fotoğraf ödülleri listesi paylaşıldı 7 ay BMW, kişiselleştirilebilir yeni kokpitini tanıttı 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Tesla'nın hisse değerinde rekor sıçrama Sonraki Uzay ülkesi Asgardia, ilk şehir toplantısını İstanbul'da yapıyor 7 ay LG V40 ThinQ modelinin kameraları detaylandı 7 ay Silikon Vadisi şirketlerine kadın yönetici şartı getirildi 7 ay Meizu'nun M822Q model numaralı cihazının görselleri ve özellikleri TENAA'da listelendi 7 ay Norveç okyanus kirliliği ile mücadele için harekete geçiyor 7 ay Android Pie kullanım oranı hala %0.1'in altında 7 ay Ekim ayında Netflix'e neler eklenecek? 7 ay LG'nin hibrit akıllı saati 3 Ekim'de tanıtılabilir 7 ay Yeni polimer yalıtım kaplama ısınmaları yüzde 97 oranında önlüyor 7 ay Araştırmacılar, düşünceleri beyinler arasında aktarmanın yolunu buldu 7 ay Prof. Dr. Cem Say ile Yapay Zekâ Üzerine Konuştuk 7 ay Uçak gemilerinden kalkabilen F-35B'lerin HMS Queen Elizabeth'e ilk iniş görüntüleri 7 ay Instagram'a, iPhone Xs Max ve iPhone XR ekran çözünürlüğü desteği geldi 7 ay Uyuşturucuyu özendirdikleri gerekçesiyle fenomenler gözaltına alındı 7 ay Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın fragmanı yayınlandı 7 ay Red Dead Redemption 2’den enfes bir oynanış videosu daha! 7 ay Elon Musk, Tesla çalışanlarından tam otonom sürüş sistemini test etmelerini istiyor 7 ay Netflix Türkiye’den sansürlü içerik hakkında açıklama 7 ay Macbook Pro'ya alternatif olabilir mi? "Asus Zenbook S UX391U incelemesi" 7 ay Dünya'daki ortalama sıcaklık 2100 yılına kadar 4 derece artacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim