Tesla robotik bir şarj istasyonu üzerinde çalışıyor





Son dönemde geliştirdiği ütopik projelerle yüzyılın en önemli girişimcileri arasında gösterilen Elon Musk, en iyi olduğu elektrikli araba sektörüne yatırım yapmaya devam ediyor. Musk'un yine çılgın bir projesi var.





Musk bu kez Tesla elektrikli aracınızı otomatik olarak şarj edebilecek robotik bir istasyon sistemi üzerinde çalışıyor. Evlere uygulanacak olan bu sistem araç istasyona yaklaştığında kablosunu bir yılan şeklinde uzatarak şarj girişine takacak ve enerji aktarımı başlayacak. Bitiminde ise yine otomatik olarak kablosunu yuvasına geri çekecek.





Musk bu sayede sürücülerin araçlarından inmeden şarj ihtiyacını karşılayacağını belirtiyor. Ayrıca sürücü evinden çıkmadan otomatik olarak arç şarj edilmiş olarak kendisini bekliyor olacak.





Musk bu fikri ilk açıkladığında gerçekleşmekten oldukça uzak bir projeye benziyordu. Ancak Musk fikrini hayata geçirmeye kararlı. Bununla birlikte kesin bir tarih verilmiyor. Muhtemelen sistem ekstra bir ücretlendirmeye tabi olacaktır.

http://www.technobuffalo.com/2015/01/02/tesla-really-is-working-on-robotic-charging-plug-for-the-model-s/