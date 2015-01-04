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Tesla robotik bir şarj istasyonu üzerinde çalışıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Tesla robotik bir şarj istasyonu üzerinde çalışıyor

Son dönemde geliştirdiği ütopik projelerle yüzyılın en önemli girişimcileri arasında gösterilen Elon Musk, en iyi olduğu elektrikli araba sektörüne yatırım yapmaya devam ediyor. Musk'un yine çılgın bir projesi var. 

Musk bu kez Tesla elektrikli aracınızı otomatik olarak şarj edebilecek robotik bir istasyon sistemi üzerinde çalışıyor. Evlere uygulanacak olan bu sistem araç istasyona yaklaştığında kablosunu bir yılan şeklinde uzatarak şarj girişine takacak ve enerji aktarımı başlayacak. Bitiminde ise yine otomatik olarak kablosunu yuvasına geri çekecek.

Musk bu sayede sürücülerin araçlarından inmeden şarj ihtiyacını karşılayacağını belirtiyor. Ayrıca sürücü evinden çıkmadan otomatik olarak arç şarj edilmiş olarak kendisini bekliyor olacak. 

Musk bu fikri ilk açıkladığında gerçekleşmekten oldukça uzak bir projeye benziyordu. Ancak Musk fikrini hayata geçirmeye kararlı. Bununla birlikte kesin bir tarih verilmiyor. Muhtemelen sistem ekstra bir ücretlendirmeye tabi olacaktır. 

http://www.technobuffalo.com/2015/01/02/tesla-really-is-working-on-robotic-charging-plug-for-the-model-s/ Yorum Yaz
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Kulak Misafiri 4 yıl
Müthiş bir teknoloji gibi bahsedilmiş, gerçekleşmekten uzakmış falan. Ben mi hafife alıyorum yoksa haber kaynağı mı yağlayıp yıkıyor.

Araç yaklaşınca otomatik olarak şarj aletini uzatıp takmak, sonra bitince çekmek,, nasıl gerçekleşmekte uzak bir hayal diye yutturuluyor bize, anlamadım ki.

Anlamadığım birşey mi var?
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darkmehmet 4 yıl
Tesla nın resmi sitesinde 2016 da türkiyede hızlı sarj istasyonu açılacak diyor. Hadi bakalım
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Bilgisayar Bağımlısı 4 yıl darkmehmet
darkmehmet

Tesla nın resmi sitesinde 2016 da türkiyede hızlı sarj istasyonu açılacak diyor. Hadi bakalım
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Adam gibi 60-70 bin liraya bir elektrikli araç yapmadıkları sürece bir anlamı yok.100 bin euroya araba alan adam yakıtını mı düşünür
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burak23358 4 yıl
Burda olsa robotik kolu çalarlar
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swat882 4 yıl
yav şöyle b segmentte 500 km gidebilen bir elektrikli araba yapsan be hocam da tr pazarına 40 binden versen, nobel barış ödülü gelir vallaha
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mentor23 4 yıl burak23358
burak23358
Burda olsa robotik kolu çalarlar


Her şey de burda olsa şöyle olur bizde böyle olur. Avrupa da insanlar kendi insanlarını koruyup kollarken bizde Avrupa lı haksız da olsa haksız bizim millettir. Bu fikirlerden uzaklaşmalı artık insanımız. Unutmayın ki medeniyet doğudan batıya gitmiştir.
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