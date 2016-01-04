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Tesla, son satış rakamlarını açıkladı

Hazırladığı tamamen elektrikli otomobil modelleriyle sektörde büyük bir çıkış yakalayan Tesla, 2015 son çeyrek ve toplam satış rakamlarını açıkladı. Firma yıl bitmeden güzel rakamlar elde etti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tesla, son satış rakamlarını açıkladı

Elon Musk'ın sahibi olduğu tamamen elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2015 dördüncü çeyrek satış rakamlarını açıkladı.

En yeni elektrikli otomobili Model X'in detaylarına burada, Türkiye macerasına ise burada yer verdiğimiz Tesla, geride bıraktığımız 2015 yılının dördüncü çeyreğinde 17,192 adet Model S ve 208 adet Model X teslimatı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bu değerler ile 2015'in üçüncü çeyreğini %48, 2014'ün dördüncü çeyreğinini ise %75 oranında iyileştiren şirket, 2015 yılı toplamında ise tam 50,580 araç satmayı başardı.
Tesla, 2015 yılı toplam satış rakamıyla daha önce konulan 53 bin hedefinin gerisinde kaldı ancak birçok analistin beklentisinden daha iyi bir iş yaptı. Bildiğiniz gibi firmanın en ucuz otomobil modeli şuan 75 bin dolar fiyat etiketiye satılıyor ve örnek vermek açısından ABD'de 30 bin dolar seviyesinde 2016 Model Ford Mustang satın alınabiliyor.

http://www.engadget.com/2016/01/04/tesla-model-s-sales-soar/ Yorum Yaz
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fthkn 3 yıl en beğenilen
Bu araçları şarj eden elektrik petrol ile üretilmeseydi mutlaka engellenirdi. Doğalgazlı arabaları hatırlıyorum. metreküpü 1 lirayken çıkmışlardı. Bir yıl içinde metreküp fiyatı 3 lirayı geçmişti. dünya böyledir. Hiçbir şey toz pembe değil ve nefes alma hakkımız bile tehdit altında çünkü birileri doymuyor ve asla da doymayacaklar.
Bu araçları şarj eden elektrik petrol ile üretilmeseydi mutlaka engellenirdi. Doğalgazlı arabaları hatırlıyorum. metreküpü 1 lirayken çıkmışlardı. Bir yıl içind...
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V4LKyR 3 yıl
Fazla param olsa ve kendime güzel bir araba alacak olsaydım, Range Rover, Porsche gibi markalar yerine KESİNLİKLE gidip bir adet Tesla alırdım. Performans istersen performans, aracın 0-100'ü 3 sn. ÜÇ SANİYE.
Adam iş adamı, gidiyor kendine 800 bin TL'ye Range Rover alıyor. MTV'si, yakıt fiyatı da cabası. Anlaması çok güç.
Fazla param olsa ve kendime güzel bir araba alacak olsaydım, Range Rover, Porsche gibi markalar yerine KESİNLİKLE gidip bir adet Tesla alırdım. Performans ister...
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masaüçyarımsaat 3 yıl
Param olsa bmw 760li alirim
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V4LKyR 3 yıl
Fazla param olsa ve kendime güzel bir araba alacak olsaydım, Range Rover, Porsche gibi markalar yerine KESİNLİKLE gidip bir adet Tesla alırdım. Performans istersen performans, aracın 0-100'ü 3 sn. ÜÇ SANİYE.
Adam iş adamı, gidiyor kendine 800 bin TL'ye Range Rover alıyor. MTV'si, yakıt fiyatı da cabası. Anlaması çok güç.
1 Yanıt Yanıtla +7
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umut_baris 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Fazla param olsa ve kendime güzel bir araba alacak olsaydım, Range Rover, Porsche gibi markalar yerine KESİNLİKLE gidip bir adet Tesla alırdım. Performans istersen performans, aracın 0-100'ü 3 sn. ÜÇ SANİYE.


Adam iş adamı, gidiyor kendine 800 bin TL'ye Range Rover alıyor. MTV'si, yakıt fiyatı da cabası. Anlaması çok güç.

Yurt dışında yaşarsam Tesla alana kadar köpekler gibi çalışırım.
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Pi 3 yıl
Cok iyi araba be. Adamlar yapiyor. Her ne kadar sevmesemde sunu diyebilirim. Adamlar arabanin ayponunu yapiyor. Helal olsun
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gs09gs09 3 yıl
fthkn
Bu araçları şarj eden elektrik petrol ile üretilmeseydi mutlaka engellenirdi. Doğalgazlı arabaları hatırlıyorum. metreküpü 1 lirayken çıkmışlardı. Bir yıl içinde metreküp fiyatı 3 lirayı geçmişti. dünya böyledir. Hiçbir şey toz pembe değil ve nefes alma hakkımız bile tehdit altında çünkü birileri doymuyor ve asla da doymayacaklar.

niye :D kendi şarj istasyonunu kurabilirsin güneş panelleri ile şarj edersin arabanı
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multeci 3 yıl
suslu76
benzinli araba da isimi gorur diyenler icin ufak bir karsilastirma yapacak olursak, benzer donanim ve konfor olarak toyota avalon secilebilir. tam donanimli versiyonu 40bin dolar. teslanin baz modelini alirsak o da 75bin dolar. tesla 8 sene ve 125bin mil garanti veriyor pile. avalonun ise senelik benzin masrafi 2000 dolar civari oluyor.yani +16 bin dolar odemek gerekiyor yakita. o yuzden benzinli de olur diyenler icin hala biraz ucuk bir araba tesla. Ayrica hybrid alirsaniz 42bine geliyor avalon ve benzin masrafini da 1500e filan dusurebiliyorsunuz sehir ici kullaniminiz coksa. (su da ilginc geldi, camry normalde daha ekonomik yakit anlaminda o yuzden hybridin avantaji avalonda daha cok hissediliyor ama camryde hybrid tercihi +3700 dolar maliyet getiriyor avalonda ise +2000 dolar, o yuzden ben olsam camryde hybrid secmezdim muhtemelen ama avalonda secilebilir gibi duruyor)

tesla spor bi araç bahsettiğin araçlarla kıyas yapmak çok anlamlı değil yani aslında. teslanın kitlesi tasarruf kitlesi değil yani bmw i8 gibi araçlarla kıyaslanabilir ekonomi anlamında kıyaslanacak ise.
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suslu76 3 yıl multeci
multeci

suslu76

benzinli araba da isimi gorur diyenler icin ufak bir karsilastirma yapacak olursak, benzer donanim ve konfor olarak toyota avalon secilebilir. tam donanimli versiyonu 40bin dolar. teslanin baz modelini alirsak o da 75bin dolar. tesla 8 sene ve 125bin mil garanti veriyor pile. avalonun ise senelik benzin masrafi 2000 dolar civari oluyor.yani +16 bin dolar odemek gerekiyor yakita. o yuzden benzinli de olur diyenler icin hala biraz ucuk bir araba tesla. Ayrica hybrid alirsaniz 42bine geliyor avalon ve benzin masrafini da 1500e filan dusurebiliyorsunuz sehir ici kullaniminiz coksa. (su da ilginc geldi, camry normalde daha ekonomik yakit anlaminda o yuzden hybridin avantaji avalonda daha cok hissediliyor ama camryde hybrid tercihi +3700 dolar maliyet getiriyor avalonda ise +2000 dolar, o yuzden ben olsam camryde hybrid secmezdim muhtemelen ama avalonda secilebilir gibi duruyor)


tesla spor bi araç bahsettiğin araçlarla kıyas yapmak çok anlamlı değil yani aslında. teslanın kitlesi tasarruf kitlesi değil yani bmw i8 gibi araçlarla kıyaslanabilir ekonomi anlamında kıyaslanacak ise.


tesla ile bmw i8 kesinlikle ayni kitleye hitap etmiyor, teslanin 7 kisilik opsiyonu var, digeri daha 4 kapi bile degil, sadece elektrik motorun calisma mantigindan torku aninda verip cok yuksek bir ivme ile hizlandirabiliyor araci, aks araligina da bakin isterseniz, cok amacli bir araba olabilir ama i8 ile ayni kategoriye girmesi cok zor, elbette avalon veya diger alman ureticilerin ust-orta sinif icten yanmali motorlulari ile de direk ayni kategoriye giremiyor elektrikli oldugundan ama insanlar motordan ziyade arabanin kendilerine sunduguna bakiyor, ki basta da ben zaten benzin-elektrik cok farketmez diyenler icin bir karsilastirmaya gitmistim. bana sahsen cok garip geliyor bmw i8 ile tesla arasinda kararsiz kalmis birini dusunmek
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suslu76 3 yıl
benzinli araba da isimi gorur diyenler icin ufak bir karsilastirma yapacak olursak, benzer donanim ve konfor olarak toyota avalon secilebilir. tam donanimli versiyonu 40bin dolar. tesla'nin baz modelini alirsak o da 75bin dolar. tesla 8 sene ve 125bin mil garanti veriyor pile. avalon'un ise senelik benzin masrafi 2000 dolar civari oluyor.yani +16 bin dolar odemek gerekiyor yakita. o yuzden benzinli de olur diyenler icin hala biraz ucuk bir araba tesla. Ayrica hybrid alirsaniz 42bin'e geliyor avalon ve benzin masrafini da 1500'e filan dusurebiliyorsunuz sehir ici kullaniminiz coksa. (su da ilginc geldi, camry normalde daha ekonomik yakit anlaminda o yuzden hybrid'in avantaji avalon'da daha cok hissediliyor ama camry'de hybrid tercihi +3700 dolar maliyet getiriyor avalonda ise +2000 dolar, o yuzden ben olsam camry'de hybrid secmezdim muhtemelen ama avalonda secilebilir gibi duruyor)
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Lazeran 3 yıl
Arkadaşlar petrol olayı bitiyor 30 seneye. Petrol lobiler dediğiniz en zengin rothschild, rockefeller gibi yahudi aileleri bile ellerideki petrol şirketlerini satıyor. Yani anlayacağınız dünya enerji üretimi olarak taraf deşitirmeye başlıyor 10 sene sonra zenginler 20 sene sonra orta sınıfı 30 sene sonra herkes elektirikli araba kullanacak.
Başlıca elektrik üretim kaynakları ise nükleer ve güneş enerjisi olacak. Yine elon musk'ın şirketi olan solar city %45 verimlilikte güneş paneli üretti. Almanya'nın ilk füzyon reaktörü testi başarılı oldu.
Tesla da 2017de 30bin dolarlık orta sınıf arabasını çıkaracak işte o zaman satıp satmadığını görürsünüz.
Kısacası elektrikli arabayı tartışmanın bir manası yok çünkü dediğim gibi 30 seneye tüm arabalar elektrikli dünya ise elektrik üretiminde petrol yerine daha temiz ve yüksek verimlilikli teknolojilere yönelecek.
Örneğin fransa elektrik üretirken hiç fosil yakıt kullanmıyor. %75 nükleer %16 hidro-elektrik %9termal %0.1 Diğer yenilenebilir.
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mokinto 3 yıl
Rootz.
Arabaların tipi çok hoş ya. Şunların benzinli modelleri olsa bir dakika düşünmem alırım. O motor sesini duyacam aga.

Aga bence teslanın tam güç hızlanma sesini duysan pek sorun etmezdin motor sesini(canlı olarak)
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BekirTemel 3 yıl
gayet iyi satmış bence.
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Rootz. 3 yıl
Arabaların tipi çok hoş ya. Şunların benzinli modelleri olsa bir dakika düşünmem alırım. O motor sesini duyacam aga.
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