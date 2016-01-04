Tesla, son satış rakamlarını açıkladı

Elon Musk'ın sahibi olduğu tamamen elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2015 dördüncü çeyrek satış rakamlarını açıkladı.





En yeni elektrikli otomobili Model X'in detaylarına burada , Türkiye macerasına ise burada yer verdiğimiz Tesla, geride bıraktığımız 2015 yılının dördüncü çeyreğinde 17,192 adet Model S ve 208 adet Model X teslimatı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bu değerler ile 2015'in üçüncü çeyreğini %48, 2014'ün dördüncü çeyreğinini ise %75 oranında iyileştiren şirket, 2015 yılı toplamında ise tam 50,580 araç satmayı başardı.

Tesla, 2015 yılı toplam satış rakamıyla daha önce konulan 53 bin hedefinin gerisinde kaldı ancak birçok analistin beklentisinden daha iyi bir iş yaptı. Bildiğiniz gibi firmanın en ucuz otomobil modeli şuan 75 bin dolar fiyat etiketiye satılıyor ve örnek vermek açısından ABD'de 30 bin dolar seviyesinde 2016 Model Ford Mustang satın alınabiliyor.

http://www.engadget.com/2016/01/04/tesla-model-s-sales-soar/