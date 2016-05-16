Tesla ucuz işçi kullanmakla suçlanıyor

Mercury News'te yayınlanan bir haberle birlikte Tesla'nın Silikon Vadisi'nde inşa ettiği fabrikalar için yabancı işçi gücünü nasıl kullandığı ortaya çıktı. Gazetede yayınlanan makalede, firmanın fabrikalarını büyütmek için anlaştığı Alman firmanın vize sistemini Doğu Avrupa'dan işçi getirmek için nasıl suistimal ettiği açıklanıyor. Habere göre bu sistem içinde çalışan işçiler saatlik 5 ABD Doları kazanırlarken, aynı işi yapan Amerikalılar saatte 52 dolar kazanıyorlar. Habere Twitter'dan karşılık veren Tesla yönetim kurulu başkanı Elon Musk, durumdan henüz haberdar olduğunu, şirket içinde birçok düzeyde yanlış şeylerin gidiyor gibi göründüğünü ve bunlara binaen gerekli soruşturmanın yürütülüp, hataların düzeltileceğini, ifade etti.

Mercury News'un yayınladığı haber, 2015'in Mart ayında bir Tesla boya atölyesinin teçhizatını döşemek üzere Eisenmann şirketi tarafından işe alınan Slovenyalı elektrikçi Gregor Lesnik'in hikayesi üzerine yoğunlaşmış. Lesnik, şirket için çalıştığı süre boyunca birçok iş kazası geçirmiş; hatta bir keresinde üçüncü kattan düşüp, iki bacağını birden kırmış. Lesnik, Tesla'nın dolaylı olarak işe aldığı 140 işçiden biri ve ABD'ye turizm-iş amaçlı göçmenlik sağlamayan vize kapsamında giriş yapmış (B1/B2). Vize koşullarına göre Lesnik'in başka işçileri denetleme yetkisi var ancak Lesnik, B1/B2 tipi vizelerde belirtilenin aksine, doğrudan iş sürecinde yer almış bulunuyor.

Günde 10 saat, haftada 6 gün

Mercury News'un haberine göre Lesnik şu anda işverenlerini belirlenmemiş zararlardan ötürü dava ediyor ve dava dosyasında şirketin hem iş hem de maaş yasalarını çiğnediği iddiası yer alıyor. Lesnik dosyada bir hafta boyunca günde 10 saat olmak üzere 6 gün boyunca çalıştığını ancak buna rağmen herhangi bir fazla mesai ücreti almadığını iddia ediyor. Mercury News ile röportaj yapan işçilerin de benzer şikayetleri söz konusu ancak Lesnik'in aksine diğer işçiler durumlarından şikayetçi değiller. Geçmişte başka Silikon Vadisi şirketlerinin İşçi Departmanı tarafından benzer sebeplerle cezalandırıldığı olmuştu.

Tesla, Alman müteahhit Eisenmann ve Sloven alt-müteahhit Vuzem firmaları Lesnik'in sakatlıklarından doğan sorumlulukları reddetmiş durumdalar. Tesla, Lesnik'in anlaşma şartlarıyla hiçbir alakaları olmadığını açıkça belirtmiş durumda ve yaptığı resmi açıklamada "şirketin bazı durumlarda geçici süreli işler için üçüncü parti müteahhitlerle anlaşabileceğini, böyle durumlarda ise müteahhitlerin iş için gereken işçileri seçtikten sonra işçileri istihdam edip, işçilere uygun şekilde ödeme yapılacağını taahhüt ettiklerini" anlaşmalar kapsamında güvence altına aldıklarını söyledi. Tesla hakkında herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını ise zaman gösterecek.

http://www.theverge.com/2016/5/16/11682178/tesla-imported-labor-visas