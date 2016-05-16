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Tesla ucuz işçi kullanmakla suçlanıyor

Elektrikli araçları ve dolayısıyla tabiatı korumaya yönelik gösterdiği çabalarla akıllara kazınan ABD'li şirket Tesla, bu sefer yabancı, ucuz iş gücünü kullanmakla suçlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Mercury News'te yayınlanan bir haberle birlikte Tesla'nın Silikon Vadisi'nde inşa ettiği fabrikalar için yabancı işçi gücünü nasıl kullandığı ortaya çıktı. Gazetede yayınlanan makalede, firmanın fabrikalarını büyütmek için anlaştığı Alman firmanın vize sistemini Doğu Avrupa'dan işçi getirmek için nasıl suistimal ettiği açıklanıyor. Habere göre bu sistem içinde çalışan işçiler saatlik 5 ABD Doları kazanırlarken, aynı işi yapan Amerikalılar saatte 52 dolar kazanıyorlar. Habere Twitter'dan karşılık veren Tesla yönetim kurulu başkanı Elon Musk, durumdan henüz haberdar olduğunu, şirket içinde birçok düzeyde yanlış şeylerin gidiyor gibi göründüğünü ve bunlara binaen gerekli soruşturmanın yürütülüp, hataların düzeltileceğini, ifade etti.
Mercury News'un yayınladığı haber, 2015'in Mart ayında bir Tesla boya atölyesinin teçhizatını döşemek üzere Eisenmann şirketi tarafından işe alınan Slovenyalı elektrikçi Gregor Lesnik'in hikayesi üzerine yoğunlaşmış. Lesnik, şirket için çalıştığı süre boyunca birçok iş kazası geçirmiş; hatta bir keresinde üçüncü kattan düşüp, iki bacağını birden kırmış. Lesnik, Tesla'nın dolaylı olarak işe aldığı 140 işçiden biri ve ABD'ye turizm-iş amaçlı göçmenlik sağlamayan vize kapsamında giriş yapmış (B1/B2). Vize koşullarına göre Lesnik'in başka işçileri denetleme yetkisi var ancak Lesnik, B1/B2 tipi vizelerde belirtilenin aksine, doğrudan iş sürecinde yer almış bulunuyor.

Günde 10 saat, haftada 6 gün 

Mercury News'un haberine göre Lesnik şu anda işverenlerini belirlenmemiş zararlardan ötürü dava ediyor ve dava dosyasında şirketin hem iş hem de maaş yasalarını çiğnediği iddiası yer alıyor. Lesnik dosyada bir hafta boyunca günde 10 saat olmak üzere 6 gün boyunca çalıştığını ancak buna rağmen herhangi bir fazla mesai ücreti almadığını iddia ediyor. Mercury News ile röportaj yapan işçilerin de benzer şikayetleri söz konusu ancak Lesnik'in aksine diğer işçiler durumlarından şikayetçi değiller. Geçmişte başka Silikon Vadisi şirketlerinin İşçi Departmanı tarafından benzer sebeplerle cezalandırıldığı olmuştu.
Tesla, Alman müteahhit Eisenmann ve Sloven alt-müteahhit Vuzem firmaları Lesnik'in sakatlıklarından doğan sorumlulukları reddetmiş durumdalar. Tesla, Lesnik'in anlaşma şartlarıyla hiçbir alakaları olmadığını açıkça belirtmiş durumda ve yaptığı resmi açıklamada "şirketin bazı durumlarda geçici süreli işler için üçüncü parti müteahhitlerle anlaşabileceğini, böyle durumlarda ise müteahhitlerin iş için gereken işçileri seçtikten sonra işçileri istihdam edip, işçilere uygun şekilde ödeme yapılacağını taahhüt ettiklerini" anlaşmalar kapsamında güvence altına aldıklarını söyledi. Tesla hakkında herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını ise zaman gösterecek.

http://www.theverge.com/2016/5/16/11682178/tesla-imported-labor-visas Yorum Yaz
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Tesla sirketini bilmem ama acaba donanimhaber ucuz isci calistiriyor mu sorusunun cevabi merak konusu
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ozkn_s 3 yıl
Yaklasik bir aydir donanimhaber sayfalarinda mili gunler resepsiyonu veriliyor.
her saat basi milli de milli baska birsey yok.
mili diye diye ....ler beynimizi.

Niye bu kadar sert konusuyorum.
sebebi cok acik ortada projeden baska birsey yok yani sadece kagit parcasi.

Milli tufek geliyor
 Nerde tufek 
yok simdilik metin2' de deniyoruz basarili olursa
Ne zaman paintball oynayacagiz bu tufekle 
Allah ne zaman kismet ederse 

Mili ucak geliyor
nerde ucak
yok once kagittan ucaracagiz basarili olursa
Peki ne zaman geliyor
allah ne zaman kismet ederse

Mili tank geliyor
Nerde tank
yok
Ne zaman gelir
Allah ne zaman kismet ederse

Milli denizalti geliyor
Nerde denizalti
Simdilik resmini cizebildik
Ne zaman suda yuzdurecen
Allah ne zaman kismet ederse

Milli araba geliyor hemde milli yazilimda hazir
Nerde araba
Yok
Ne zaman gelecek
Allah bu millete bir Babayigit gonderirse

Bende diyorum ki
Milli su tabancasi geliyor

Arkadaslar bu tarz projeler haber yapilir fakat duyuru tarzinda genellikle 2-3 satiri gecmeyecek sekilde olur.cunku projedir dolayisyla kagit ustundedir.
Ne zaman hayata gecer o zaman sayfalar dolusu yap haberini itirazimiz olmaz .bizde bu ulkenin her vatandasi gibi gururlaniriz.bizde bayraklarimizi asariz.dusman korksun dost sevinsin.

Ama bu is siyasi rant amaciyla kullanilmasin.

Milli duygulari bu hassas bu ozel hisleri kimse kullanmaya kalkmasin.

hele de bu AK ŞARLATANLAR

Bizim çin mali reis konusuyor sagda solda

TEK DEVLET
Iyi de usta bu devletin ismi yok mu.
bu devlet gayri mesru mu
Cami avlusunda mi bulduk biz bu devleti

TEK BAYRAK
Bu bayrak kimin bayragi
Cumle alem biliyor da sen mi bilmiyorsun

TEK MILLET
Adam TÜRK dememeye yemin etmis.

Sen soyleyemezsin ama ben gururla soylerim

Var olsun TÜRK DEVLETÍ

Dalgalansin goklerde şanlı TÜRK BAYRAĞI

Yaşasin TÜRK MÍLLETÍ
Boylesine şanli bir tarih şükür
TÜRK MÍLLETÍNE nasip oldu.

NE MUTLU TÜRKÜM DÍYENE

Eyyyy çin mali reis duydun mu
Yaklasik bir aydir donanimhaber sayfalarinda mili gunler resepsiyonu veriliyor.her saat basi milli de milli baska birsey yok.mili diye diye ....le...
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1 Yanıt Yanıtla +55
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TheCaliph_ 3 yıl
Kac gundur Tesla Tesla

Birader bakan size gazi bir veriyor sonra 6 ay haber yok her secim oncesi bu numurayi yiyorsaniz Tesla iscilerinden once kendinizi sorgulayin

24 Aralik 2015 te suv prototipi gosterecekti Bakan hani ?
Kac gundur Tesla TeslaBirader bakan size gazi bir veriyor sonra 6 ay haber yok her secim oncesi bu numurayi yiyorsaniz Tesla iscilerinden once ken...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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aliofage 3 yıl
Kapitalist sistem almış başını gidiyor. Ülkemizde bu durum çok daha vahim. Günlük 30 TL'ye 10 saat çalışan inşaat işçiler biliyorum bulunduğum yerde. Saatlik 1 dolar!
Markette çalışan kasiyerler var tanıdığım günde 12 saat çalışıyorlar ve hiç tatilleri yok. Pazar günü falan filan hiçbir şey yok. Ulan bu nasıl bir denetimsizliktir bu nasıl bir rezalettir. Allah hepinizin belasını versin !
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SEO-Uzmanı 3 yıl
TR de de öğrenciler Stajer işçi adı altında emekleri istismar edilmiyor mu !?
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RaptorFX 3 yıl
Bizim ülkede olan olaylar hiç yazılmıyor her nedense...
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bende345 3 yıl
Emek suistimali konusunda en son konuşma hakkına sahip ülkelerden birinin vatandaşı olarak , bize susmak düşer.
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BekirTemel 3 yıl
Tesla Hakkı'nda negatif çağrışımlı haver mi bay canına
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parker48 3 yıl
Pankartları hazırlayın millet dayanıyoruz Tesla nın kapısına
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GTS1907 3 yıl
Ne guzel
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MegaWolt38 3 yıl
Eskiden ne güzel adı gibi donanım incelemesi olurdu, ne adam gibi sistem toplama videosu var, örnek veriyorum SSD nasıl takılır, nelere dikkat edilmeli gibi ne bir rehber var, kuru boş haberlerden başka bir şey yok.
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nanoona 3 yıl
california da yasayan biri olarak, konu hakkinda bir fikrim yok, ancak 4 yillik calisma deneyimim bana bu okudugum haberin duzmece oldugunu hissettiriyor

Soyleki, california da, hic bir beyaz yakali saati 25 dolardan asagi calismaz, lakin ev kiralari zaten $1500 den basliyor,
California li bir vatandas yillik 70 80 bin dolar kazanmadigi bir ise kolay kolay girmez.
Bu bahsettiklerim elbette uni mezunu master yapmis deneyim sahibi olmus kisiler
Bunun disinda kalan amerikalilar restorantlarda falan calisir saatine minimim $10 alir. Zaten minimim saatlik gelir yasal olarak $10 dur.

Kendini gelistirememis bu kisilerin zaten baska bir secenegi yoktur. Aylik ortalama 2000 2500 kazanirlar. Hayatlari 6 gun is, pazar tatildir.

Teslanin saatlik $5 e eleman calistirmasina kesinlikle inanmam, lakin o paraya o eleman california da yasayamaz, ne kira odeyebilir, ne yemek yiyebilir.

Teslanin kime saatine $52 dolar verdigini bilmek lazim. Buyuk para cidden. Ancak yonetim kanadindakiler bu parayi kazanabilir. Lakin o durumdada saatlik ucret diye bir konu soz konusu degildir. Maaslar yillik hesaplanir, vergi dusulur ve 12 ye bolunup sabit olarak dagitilir.

Verdileri $5 den vergi dusuyorlarsa ki dusmek zorundalar eger yasal isci calistiriyorlarsa, o halde durum $4 e iner.

Sonuc olarak haberin yalan olma ihtimali cok yuksek.

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teramit 3 yıl
şirketin Ceo su bilmiyoduk bak yeni öğrendik demiş :)
işte CEO böyle olunuyor gençler.
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Wraith Todd 3 yıl
Amerika'da saati 5 dolara çalışan adam parkta ya da fabrikada yatıyordur
yalan olduğu 100 metre uzaktan anlaşılıyor.

İşin doğrusu doğu avrupa kökenli işçilerin ücreti biraz düşüktür. atıyorum abd vatandaşı saatlik 54 dolar alıyorsa avrupalılara 35 veriyorlardır. teslanın sahibinin haberi yokmuş, zaten adam duyunca inceleme başlatmış. Birileride biraz fazla atmış. 5 dolarmış
hemde silikon vadisinde
redneckler bile tarımda çalıştırdıkları hispaniklere ve siyahilere daha iyi ücret veriyordur
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kadirirdem 3 yıl
Bir zamanlar samsung vs de de vardı bu tarz haberler
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Portraitclub 3 yıl
Bi kere Amerika da saat de 52 dolar yalan. Amerika da asgari üçret saat başına 8,75 dolar aylık en fazla 45 saat mesai yapılıyor gerisi, yasak çamur at izi kalsın mantığı
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