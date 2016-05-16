Tesla ucuz işçi kullanmakla suçlanıyor

Haber Editörü
Mercury News'te yayınlanan bir haberle birlikte Tesla'nın Silikon Vadisi'nde inşa ettiği fabrikalar için yabancı işçi gücünü nasıl kullandığı ortaya çıktı. Gazetede yayınlanan makalede, firmanın fabrikalarını büyütmek için anlaştığı Alman firmanın vize sistemini Doğu Avrupa'dan işçi getirmek için nasıl suistimal ettiği açıklanıyor. Habere göre bu sistem içinde çalışan işçiler saatlik 5 ABD Doları kazanırlarken, aynı işi yapan Amerikalılar saatte 52 dolar kazanıyorlar. Habere Twitter'dan karşılık veren Tesla yönetim kurulu başkanı Elon Musk, durumdan henüz haberdar olduğunu, şirket içinde birçok düzeyde yanlış şeylerin gidiyor gibi göründüğünü ve bunlara binaen gerekli soruşturmanın yürütülüp, hataların düzeltileceğini, ifade etti.
Mercury News'un yayınladığı haber, 2015'in Mart ayında bir Tesla boya atölyesinin teçhizatını döşemek üzere Eisenmann şirketi tarafından işe alınan Slovenyalı elektrikçi Gregor Lesnik'in hikayesi üzerine yoğunlaşmış. Lesnik, şirket için çalıştığı süre boyunca birçok iş kazası geçirmiş; hatta bir keresinde üçüncü kattan düşüp, iki bacağını birden kırmış. Lesnik, Tesla'nın dolaylı olarak işe aldığı 140 işçiden biri ve ABD'ye turizm-iş amaçlı göçmenlik sağlamayan vize kapsamında giriş yapmış (B1/B2). Vize koşullarına göre Lesnik'in başka işçileri denetleme yetkisi var ancak Lesnik, B1/B2 tipi vizelerde belirtilenin aksine, doğrudan iş sürecinde yer almış bulunuyor.
Günde 10 saat, haftada 6 gün
Mercury News'un haberine göre Lesnik şu anda işverenlerini belirlenmemiş zararlardan ötürü dava ediyor ve dava dosyasında şirketin hem iş hem de maaş yasalarını çiğnediği iddiası yer alıyor. Lesnik dosyada bir hafta boyunca günde 10 saat olmak üzere 6 gün boyunca çalıştığını ancak buna rağmen herhangi bir fazla mesai ücreti almadığını iddia ediyor. Mercury News ile röportaj yapan işçilerin de benzer şikayetleri söz konusu ancak Lesnik'in aksine diğer işçiler durumlarından şikayetçi değiller. Geçmişte başka Silikon Vadisi şirketlerinin İşçi Departmanı tarafından benzer sebeplerle cezalandırıldığı olmuştu.
Tesla, Alman müteahhit Eisenmann ve Sloven alt-müteahhit Vuzem firmaları Lesnik'in sakatlıklarından doğan sorumlulukları reddetmiş durumdalar. Tesla, Lesnik'in anlaşma şartlarıyla hiçbir alakaları olmadığını açıkça belirtmiş durumda ve yaptığı resmi açıklamada "şirketin bazı durumlarda geçici süreli işler için üçüncü parti müteahhitlerle anlaşabileceğini, böyle durumlarda ise müteahhitlerin iş için gereken işçileri seçtikten sonra işçileri istihdam edip, işçilere uygun şekilde ödeme yapılacağını taahhüt ettiklerini" anlaşmalar kapsamında güvence altına aldıklarını söyledi. Tesla hakkında herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını ise zaman gösterecek.
http://www.theverge.com/2016/5/16/11682178/tesla-imported-labor-visas Yorum Yaz Paylaş Tweetle
her saat basi milli de milli baska birsey yok.
mili diye diye ....ler beynimizi.
Niye bu kadar sert konusuyorum.
sebebi cok acik ortada projeden baska birsey yok yani sadece kagit parcasi.
Milli tufek geliyor
Nerde tufek
yok simdilik metin2' de deniyoruz basarili olursa
Ne zaman paintball oynayacagiz bu tufekle
Allah ne zaman kismet ederse
Mili ucak geliyor
nerde ucak
yok once kagittan ucaracagiz basarili olursa
Peki ne zaman geliyor
allah ne zaman kismet ederse
Mili tank geliyor
Nerde tank
yok
Ne zaman gelir
Allah ne zaman kismet ederse
Milli denizalti geliyor
Nerde denizalti
Simdilik resmini cizebildik
Ne zaman suda yuzdurecen
Allah ne zaman kismet ederse
Milli araba geliyor hemde milli yazilimda hazir
Nerde araba
Yok
Ne zaman gelecek
Allah bu millete bir Babayigit gonderirse
Bende diyorum ki
Milli su tabancasi geliyor
Arkadaslar bu tarz projeler haber yapilir fakat duyuru tarzinda genellikle 2-3 satiri gecmeyecek sekilde olur.cunku projedir dolayisyla kagit ustundedir.
Ne zaman hayata gecer o zaman sayfalar dolusu yap haberini itirazimiz olmaz .bizde bu ulkenin her vatandasi gibi gururlaniriz.bizde bayraklarimizi asariz.dusman korksun dost sevinsin.
Ama bu is siyasi rant amaciyla kullanilmasin.
Milli duygulari bu hassas bu ozel hisleri kimse kullanmaya kalkmasin.
hele de bu AK ŞARLATANLAR
Bizim çin mali reis konusuyor sagda solda
TEK DEVLET
Iyi de usta bu devletin ismi yok mu.
bu devlet gayri mesru mu
Cami avlusunda mi bulduk biz bu devleti
TEK BAYRAK
Bu bayrak kimin bayragi
Cumle alem biliyor da sen mi bilmiyorsun
TEK MILLET
Adam TÜRK dememeye yemin etmis.
Sen soyleyemezsin ama ben gururla soylerim
Var olsun TÜRK DEVLETÍ
Dalgalansin goklerde şanlı TÜRK BAYRAĞI
Yaşasin TÜRK MÍLLETÍ
Boylesine şanli bir tarih şükür
TÜRK MÍLLETÍNE nasip oldu.
NE MUTLU TÜRKÜM DÍYENE
Eyyyy çin mali reis duydun mu
Birader bakan size gazi bir veriyor sonra 6 ay haber yok her secim oncesi bu numurayi yiyorsaniz Tesla iscilerinden once kendinizi sorgulayin
24 Aralik 2015 te suv prototipi gosterecekti Bakan hani ?