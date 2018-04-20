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Tesla yönetiminin, fabrikadaki işçi yaralamalarını gizlediği ortaya çıktı

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren fabrikasında yaşanan işçi yaralanmalarını gizlediği belirtildi. Bu önemli gelişmenin detayları haberimizde.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla Motors'u, ürettiği yenilikçi teknolojilerle anmaya alışmıştık. Fakat şirketin Kaliforniya eyaletine bağlı Fremont şehrinde faaliyet gösteren fabrikasından pek de iç açıcı olmayan haberler geliyor. Daha önce Tesla çalışanlarının maruz kaldığı kötü muameleler haber olurken, şimdi de şirket yönetiminin işçi yaralanmalarını gizlediği ortaya çıktı.

Milyarlarca dolarlık sipariş için işçi güvenliği yok sayılıyor

Kaliforniya İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi, Tesla'nın ciddi işçi yaralanmalarını, yasal olarak zorunlu olmasına rağmen bildirmediğini ve güvenlik kayıtlarını olduğundan daha iyi göstermeye çalıştığını açıkladı. Raporda Tesla'nın özellikle üretimi hızlandırmak için işçilerine baskı yaptığı ve bunun sonucunda da yaralanmaların yaşandığı belirtiliyor.
Hakkında inceleme başlatılan Tesla'nın sözcüsü iddiaları reddederken: "Şirket tarihimizde hiçbir zaman, yaralanmalar konusunda yanlış veya eksik bir beyanda bulunmadık." şeklinde konuştu. Yasalara göre ciddi iş kazalarının ve yaralanmalarının sekiz saat içinde gerekli mercilere rapor edilmesi gerekiyor. Şirketin 2018 yılı için aldığı milyarlarca dolarlık Tesla Model 3 siparişini yetiştiremediği ve bu nedenle de işçi güvenliğini göz ardı ettiği de gelen haberler arasında.

https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/19/tesla-california-factory-investigated-safety-concerns-model-3 Yorum Yaz
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senged 1 yıl en beğenilen
Ne Teslada hissem var nede Elon Musk akrabam. Ama biraz karalama gibi geldi. He olmuş olabilir ama yaralanma dediysede tırnağı kırılmıştır, parmağı kesilmiştir, dikkatsiz yük kaldırmaktan beli incinmiştir falan. Bizde hergün olan, doğal karşılanan şeyler olduğunu düşünüyorum. Sanayide kolu bacağı kopan 15-16 yaşında çocuklar arada kaynayıp gidiyo bizde.
Ne Teslada hissem var nede Elon Musk akrabam. Ama biraz karalama gibi geldi. He olmuş olabilir ama yaralanma dediysede tırnağı kırılmıştır, parmağı kesilmiştir...
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eulogy 1 yıl
Bu haberlerin hepsi Elon Musk'ın yüzyılın dahisi olmasından, herşeyi insanlık ve çevre için yapmasından kaynaklanıyor. Elon Musk'ın yaptıklarını çekemeyen illuminati tarzı organizasyonların Elon Musk'ın önünü kesmek istemesinden kaynaklanıyor.
Dünya bir 3. köprüyü; bir de Elon Musk'ın insanoğlunu 500000 milyon yıl ileriye götüren icatlarını çekemiyor.
13.5 milyar yılda bir gelen böyle vizyoner, dahi, hümanist insanı harcamaya çalışıyorlar harcatmayız.
Edison'u kudurttunuz,
Jobs'u kanser ettiniz,
Musk'ı yedirmeyiz.
Edit: Bu mesaj popüler medya maymununu övmekte değil yermektedir.
Bu haberlerin hepsi Elon Musk'ın yüzyılın dahisi olmasından, herşeyi insanlık ve çevre için yapmasından kaynaklanıyor. Elon Musk'ın yaptıklarını çekemeyen illu...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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elcas 1 yıl
adam çarkın dişlisindeki çubuk gibi. ezecekler.
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eulogy 1 yıl
Tesla + Spacex + Hyperloop + Powerwall
Buradaki projelerin ne fikirleri elon musk'a ait, ne projelerin kendisi, ne de içinde barındırdığı icatlar, teknolojiler panteler...
Hiçbirisi elon musk'a ait değil. fikir babası bile değil.
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eulogy 1 yıl

Bu "nasa'nın yapamadığı" muhabbetine bir açıklık getirmek gerekiyor. Çünkü kendini akıllı zanneden gerzekler sürekli bu konuyu açıyor.
1- Ulaşım ve roket teknolojisi nasa'nın herhangi bir programında bütçenin ortalama (kesin değer vermek zor) %3'ünü oluşturuyor.
2- Nasa mümkün olduğunca işlerini kendi bünyesindeki ve dışarıdaki şirketlere yaptırıyor. Özel şirketlerin yapamadıklarını kendisi yapıyor. Örneğin hubble teleskobunun ünlü kusurlu aynası perkin elmer'e yaptırılmıştı.
3- Nasa 2000 yılında bir karar verdi, "artık bu roket işlerini özel şirketlere yaptıralım" dedi. 2003'te de bu kararı faaliyete geçirdiler. Sıradanlaşan teknolojileri özel şirketlere yaptırmak bir tercih. Tonla şirket ortaya çıktı, bazıları pazarlama odaklı, bazıları direk nasaya iş yapayım odaklı, bazıları zengin müşteri odaklı. Aynı her nesilde telefon firmaları yeni bir şeyler deniyor. Lg ses deniyor, samsung kamera deniyor, apple çentik deniyor. Spacex'de kullanılabilir roket denedi, reklamını yaptı pazarlıyor.
4- Nasa'nın 1978 yılından beri güneş sisteminde istediği noktaya gidecek teknolojisi var. İstediği zaman da istediği yere gider.
5- Özel şirketlerin yapıp da nasa'nın yapamayacağı bir şey yok. Yeniden kullanılabilir roketi nasa yapmıyor çünkü böyle bir dertleri yok. Ayak işlerini şirketlere yaptırıyorlar. Zaten spacex'in yeniden kullanılabilir (aslında %70'i parçaların değişiyor) roketlerinin patentleri texas'taki üniversitelerden ve teknoloji kurumlarından alınma.
6- Bugün yeni bir teknikle tırnak makası geliştirsem ve nasa yapamıyor desem bu öküzlük olur.
7- Nasa isterse 20 yıl önce de masra insan gönderirdi. olayın ne olduğunun farkında değilsiniz. İnsan göndermek ne demek az kurcalayın.
8- Nasa spacex'in en büyük kapasiteli roketinin 11 katı yükü taşıyan roketi zaten şu an yapıyor.
Mars'a insan göndermek derken Elon Musk' neden bahsediyor, nasa neden bahsediyor bir araştırın.
Nasa'nın marsa insan göndermek ile ulaşım ve mühendislik açısından bir problemi, derdi yok.
Nasa'nın yapamadığı diyerek gerzekliğin kralını yapmış oluyorsunuz. işin komiği yabancı fanatikler değil, türk fanatikler böyle bir şey uydurdu.
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eulogy 1 yıl

Bir anlık düşünün ve adamı, şirketi aklamaya çalışmayın dostlar. İyi niyetinizden şüphem yok ama gerçek şu ki;
aklınızdaki Elon Musk, medyanın yarattığı sahte bir imaj.
O kadar çok yalan, efsane, mit dolanıyor ki etrafta herkesin düşüncelerine hak veriyorum.
insanlar kurcaladıkça, araştırdıkça elon musk gerçeği ortaya çıkacak diye düşünüyorum.
hayatımda hiç bir popüler kültür öğesinden bu derece nefret etmedim, N. Tesla'dan bile.
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NextMove 1 yıl eulogy
Araştıralım, Elon Musk savunmadan araştıralım.
worldwide.espacenet.com/...
541 adet Patent bulunuyor, hepsi yayinlaniyor ve Musk diyor ki patent saklamayi birakalim, acalim patentleri, gelecek elektrik araclarda ve bu araclari gelistirmek icin bu patentleri acip oynamaniz ve gelistirip kendinize mal etmeniz durumunda kimseye dava acmayacagim
stks.freshpatents.com/...
tesla.com/...
Bunlari savunmak icin yazmiyorum, ama adam kartlari kismen de olsa acik oynuyor, nasil akilli telefonlar insanlarin hayat kalitesini arttirdi ise elektrikli arabalarin da hayat kalitesini arttiracagina inaniyor. Ve bu alani gelistirip burada rekabet edelim diyor.
Musk'a ait sadece bir firma.
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NextMove 1 yıl
Ben de bazi arabaların icinden kopmuş insan uzuvları çıkıyor sandim.
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kotukoylu 1 yıl
Yani tesla musterilerine kotu urunmu sunulmus? Gercekten bu haberin amaci nedir? Karalamadan baska bisey degil.Sendikal haklar tazminat vs ne gerekiyorsa Amerikada iscilerin haklarinin sonuna kadar sunuldugunu da dusunuyorum.
Çamur at izi kalsin.
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The Balance 1 yıl kotukoylu
Hocam Tesla hakkında bir fikrim yok fakat Call Center veya Amazon warehouse gibi sıkı çalışılan yerlerde maalesef işçi hakları diye bir şey yokmuş gibi davranılıyormuş. İnsan değil aslında robot istiyorlar. En ufak şeylere karşı tahammülleri yok. Tabi sıkı çalışma varsa (Model 3'ün geç teslimleri gibi) olabilir elbette. Neticede adamlar seni beni değil kârını düşünüyor. İşçi hakları tabi ne işe yarıyor bende anlamış değilim. Özellikle warehouse da yaşanılan olaylara bende çok zor inandım. Reddite çalışanlar gördüm daha detaylı anlattılar ancak öyle inandım. Pek karalama haberi gibi değildi.
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senged 1 yıl en beğenilen
Ne Teslada hissem var nede Elon Musk akrabam. Ama biraz karalama gibi geldi. He olmuş olabilir ama yaralanma dediysede tırnağı kırılmıştır, parmağı kesilmiştir, dikkatsiz yük kaldırmaktan beli incinmiştir falan. Bizde hergün olan, doğal karşılanan şeyler olduğunu düşünüyorum. Sanayide kolu bacağı kopan 15-16 yaşında çocuklar arada kaynayıp gidiyo bizde.
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eulogy 1 yıl
Bu haberlerin hepsi Elon Musk'ın yüzyılın dahisi olmasından, herşeyi insanlık ve çevre için yapmasından kaynaklanıyor. Elon Musk'ın yaptıklarını çekemeyen illuminati tarzı organizasyonların Elon Musk'ın önünü kesmek istemesinden kaynaklanıyor.
Dünya bir 3. köprüyü; bir de Elon Musk'ın insanoğlunu 500000 milyon yıl ileriye götüren icatlarını çekemiyor.
13.5 milyar yılda bir gelen böyle vizyoner, dahi, hümanist insanı harcamaya çalışıyorlar harcatmayız.
Edison'u kudurttunuz,
Jobs'u kanser ettiniz,
Musk'ı yedirmeyiz.
Edit: Bu mesaj popüler medya maymununu övmekte değil yermektedir.
1 Yanıt Yanıtla +12
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sn0m 1 yıl eulogy
Emin ol illuminati bu adamın önünü kesmek istese bunu en iyi şekilde yapardı. Koskoca Amerika nın başbakanını yok ettiler bunu mu yapamıyacaklar?
Ayrıca sen kim olursunda Musk'ı yedirtmiyorsun


Görende büyük bi teşkilatın başkanı sanacak.
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