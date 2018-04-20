Tesla yönetiminin, fabrikadaki işçi yaralamalarını gizlediği ortaya çıktı

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla Motors'u, ürettiği yenilikçi teknolojilerle anmaya alışmıştık. Fakat şirketin Kaliforniya eyaletine bağlı Fremont şehrinde faaliyet gösteren fabrikasından pek de iç açıcı olmayan haberler geliyor. Daha önce Tesla çalışanlarının maruz kaldığı kötü muameleler haber olurken, şimdi de şirket yönetiminin işçi yaralanmalarını gizlediği ortaya çıktı.

Milyarlarca dolarlık sipariş için işçi güvenliği yok sayılıyor

Kaliforniya İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi, Tesla'nın ciddi işçi yaralanmalarını, yasal olarak zorunlu olmasına rağmen bildirmediğini ve güvenlik kayıtlarını olduğundan daha iyi göstermeye çalıştığını açıkladı. Raporda Tesla'nın özellikle üretimi hızlandırmak için işçilerine baskı yaptığı ve bunun sonucunda da yaralanmaların yaşandığı belirtiliyor.

Hakkında inceleme başlatılan Tesla'nın sözcüsü iddiaları reddederken: "Şirket tarihimizde hiçbir zaman, yaralanmalar konusunda yanlış veya eksik bir beyanda bulunmadık." şeklinde konuştu. Yasalara göre ciddi iş kazalarının ve yaralanmalarının sekiz saat içinde gerekli mercilere rapor edilmesi gerekiyor. Şirketin 2018 yılı için aldığı milyarlarca dolarlık Tesla Model 3 siparişini yetiştiremediği ve bu nedenle de işçi güvenliğini göz ardı ettiği de gelen haberler arasında.

https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/19/tesla-california-factory-investigated-safety-concerns-model-3