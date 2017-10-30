Tesla'da işler yolunda gitmiyor: Model 3 krize dönüşebilir

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Tesla 1 Kasım Çarşamba günü, şirketin 3. çeyrekteki faaliyetlerini, kazançlarını ve karını ortaya koyacak olan çeyrek raporunu yayınlamayı planlıyor ancak Wall Street analistleri elektrikli otomobil üreticisinin raporu konusunda pek iyimser değil. Bu ayı başında ortaya çıkan raporlarla Tesla'nın, 1500 adet Model 3 üretmeyi planladığı 3. çeyrekte yalnızca 260 adet Model 3 ürettiği ve toplam 220 adet Model 3'ü sahiplerine teslim ettiği belirtilmişti. Şirketin, uygun fiyatı ile geniş kitlelere yayılma aracı olarak gördüğü Model 3'ün üretim kısmında yaşanan darboğaz, sadece ön siparişte bulunan yaklaşık yarım milyon müşteriyi endişelendirmekle kalmıyor, aynı zamanda Tesla'nın finansal durumunu da zora sokuyor.





Üretimdeki Sorun Riskleri de Beraberinde Getiriyor

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından olan UBS'in analistlerinden Colin Langan da bugün yaptığı açıklama ile bu tehlikeye dikkat çekti. Model 3 üretiminde ve teslimatında yaşanan gecikmenin şirketin gelecek Model 3 hedeflerinin güvenilirliğini azalttığını açıklayan Langan, bunun yanı sıra kısa vadeli risklerin de arttığını kaydetti. Langan'ın açıklamasındaki bir diğer ilgi çekici kısım ise Model 3 üretiminin doğrudan şirketin hisse değerine yansıyacağını söylemesi oldu. Model 3 tanıtıldığında 335$ seviyelerinde olan Tesla'nın hisse değeri, eylül ayının ortasında 385$ ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Model 3 üretimindeki darboğaz açıklamasının ardından hızla değer kaybeden Tesla hisseleri şu sıralar 320$'dan işlem görüyor.





Hisse değerindeki bu düşüşe bağlı olarak eylül ortasında 62 milyar doları bulan Tesla'nın piyasa değeri de 58 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. Tabi şirketin bu olumsuz tabloyu tersine çevirebilmesi için 3. çeyrek raporu büyük öneme sahip ancak analistler bu rapordan pek ümitli değil. Dahası Model 3'ün üretim hattında yaşanan sıkıntıların ilerleyen dönemlerde Tesla için daha büyük bir sorun haline geleceği ve şirketin ön siparişte bulunan müşterilere Model 3'lerini, iki yıl içinde teslim edemeyeceği düşünülüyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz ay açıklama yapan Elon Musk ise sorunun kısa bir süre içinde aşılacağını dile getirmişti.

https://stocknews.com/news/tsla-ubs-reiterates-sell-call-on-tesla-inc-tsla-ahead-of/