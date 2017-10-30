Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'da işler yolunda gitmiyor: Model 3 krize dönüşebilir

Model 3 ile ciddi bir çıkış yakalamanın planlarını yapan Tesla'nın Model 3 üretiminde yaşadığı sorunlar şirketin hisse ve market değerini aşağıya çekmiş durumda.
1 yıl
4,6b
1
34
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tesla'da işler yolunda gitmiyor: Model 3 krize dönüşebilir
Tam Boyutta Gör
 

Tesla 1 Kasım Çarşamba günü, şirketin 3. çeyrekteki faaliyetlerini, kazançlarını ve karını ortaya koyacak olan çeyrek raporunu yayınlamayı planlıyor ancak Wall Street analistleri elektrikli otomobil üreticisinin raporu konusunda pek iyimser değil. Bu ayı başında ortaya çıkan raporlarla Tesla'nın, 1500 adet Model 3 üretmeyi planladığı 3. çeyrekte yalnızca 260 adet Model 3 ürettiği ve toplam 220 adet Model 3'ü sahiplerine teslim ettiği belirtilmişti. Şirketin, uygun fiyatı ile geniş kitlelere yayılma aracı olarak gördüğü Model 3'ün üretim kısmında yaşanan darboğaz, sadece ön siparişte bulunan yaklaşık yarım milyon müşteriyi endişelendirmekle kalmıyor, aynı zamanda Tesla'nın finansal durumunu da zora sokuyor.


Üretimdeki Sorun Riskleri de Beraberinde Getiriyor 

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından olan UBS'in analistlerinden Colin Langan da bugün yaptığı açıklama ile bu tehlikeye dikkat çekti. Model 3 üretiminde ve teslimatında yaşanan gecikmenin şirketin gelecek Model 3 hedeflerinin güvenilirliğini azalttığını açıklayan Langan, bunun yanı sıra kısa vadeli risklerin de arttığını kaydetti. Langan'ın açıklamasındaki bir diğer ilgi çekici kısım ise Model 3 üretiminin doğrudan şirketin hisse değerine yansıyacağını söylemesi oldu. Model 3 tanıtıldığında 335$ seviyelerinde olan Tesla'nın hisse değeri, eylül ayının ortasında 385$ ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Model 3 üretimindeki darboğaz açıklamasının ardından hızla değer kaybeden Tesla hisseleri şu sıralar 320$'dan işlem görüyor. 


Hisse değerindeki bu düşüşe bağlı olarak eylül ortasında 62 milyar doları bulan Tesla'nın piyasa değeri de 58 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. Tabi şirketin bu olumsuz tabloyu tersine çevirebilmesi için 3. çeyrek raporu büyük öneme sahip ancak analistler bu rapordan pek ümitli değil. Dahası Model 3'ün üretim hattında yaşanan sıkıntıların ilerleyen dönemlerde Tesla için daha büyük bir sorun haline geleceği ve şirketin ön siparişte bulunan müşterilere Model 3'lerini, iki yıl içinde teslim edemeyeceği düşünülüyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz ay açıklama yapan Elon Musk ise sorunun kısa bir süre içinde aşılacağını dile getirmişti. 


https://stocknews.com/news/tsla-ubs-reiterates-sell-call-on-tesla-inc-tsla-ahead-of/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
***Leopard*** 1 yıl en beğenilen
Haftalık Elon Musk ve onunla ilgili haberler dozumu aldım , teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Opus Diabolicum 1 yıl
Elon ve hissedarları bizim yerli üretim elektrikli aracımızın bu aralar(!) tanıtılacağını duyduğu için tutuştu. Herkes ayağını denk alsın. -arka planda mehter çalar-
Elon ve hissedarları bizim yerli üretim elektrikli aracımızın bu aralar(!) tanıtılacağını duyduğu için tutuştu. Herkes ayağını denk alsın. -arka planda mehter ...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Bizim arabayı görünce kıskançlıktan fabrikayı yakıp yıktı diyolar :/
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
2017 aralık ayının son haftası haftalık üretim 1000 adedi geçmiş. işler düzelmeye başladı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 yıl
son çeyrekte 620 milyon dolar zarar açıkladılar. Balon sönüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C4_1400 1 yıl
400.000 adet sipariş var.
Aylık 1.500 adet üretim ön görmüşler!!!!
Bu bile hiç sipariş almasan 267 ay yapar yani 23 yıl!!!
Reelde aylık 220 adet yapıyorsun. Ayda 220 adet üretimle 400.000 adet siparişi karşılamak hayal görmektir.
150 yıl falan yapıyor herhalde.
Eğer bu rakamlar doğruysa ve ön siparişlerden para alınmış ise bu şirket batmış demektir.
Geçmiş olsun eğer durum buysa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 1 yıl
Tesla'nin buyuk hissedarlari yukselen fiyatlari dusurup hisseleri tekrar ucuza toplamak icin yalan haber yayiyor da olabilirler. Hisseleri topladiktan sonra olay yalanlanir, hisseler firlar ve ikinci defa yolarlar milleti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zgbayraktar 1 yıl
Model 3 ne kadar acaba
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 yıl zgbayraktar
40 bin dolar ABD
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ykaya1983 1 yıl
Tesla inşaallah batar.O güzelim dizel ve benzinli araçlar varken bir halta yaramaz elektrikli süpürgeleri başımıza bela edecekler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TSY 1 yıl
bu bir balon ve patlayacak. bu benim için atasözü olacak nitelikte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jimhendrix 1 yıl
Abd başkanı açıkladı beyler küresel ısınma yok diye. elektirik falan boş iş.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ismail4444 1 yıl
Elon Tesla'sı milletin çenesini yormakta gene...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
butterfly_effect_53 1 yıl
Elon'un derdi beni mi gerdi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4634 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, model 3 ve
5 etiket daha Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Skoda Karoq, 2018'in ilk çeyreğinde Türkiye'ye geliyor 1 yıl Samsung da Apple Genius Bar gibi servis merkezleri kuracak 1 yıl En ucuz Nokia akıllı telefonu duyuruldu 1 yıl F-16'dan dört kat daha etkili F-35’ler 2018’de Türkiye’de 1 yıl Bakanlık, e-ticaret yapan siteleri izleyecek 1 yıl Samsung rekor kâr ve 3 yeni CEO duyurusu yaptı 1 yıl Yerli otomobil söylentileri Karsan hisselerini uçurdu 1 yıl Apple 2018'de çıkaracağı iPhone ve iPad'lerde Qualcomm bileşenleri kullanmayabilir 1 yıl Assassin's Creed Origins’deki Denuvo koruması işlemciyi yüzde 100 seviyesinde kullanıyor 1 yıl ABD’de büyük şirketlerin adını kullanarak dolandırıcılık yapan teknoloji firmalarına ceza yağdı 1 yıl iOS 11.2'nin ilk Beta sürümü yayınlandı: iOS kullanıcılarını neler bekliyor? 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 fiyatında indirim 1 yıl İnsan için ''en mükemmel'' sıcaklığı ayarlayan kıyafet teknolojisi 1 yıl Carne y Arena, Oscar kazanan ilk VR filmi oldu 1 yıl Paris Games Week 2017'de yayınlanan tüm oyun fragmanları 1 yıl Qualcomm Türkiye genel müdürlüğüne Gökhan Güleç atandı 1 yıl F1 2017 oyunu Linux'a geliyor 1 yıl Intel 10 nm yongaların üretimine bu yıl başlıyor 1 yıl Çin’den çok dikkat çekici e-ticaret hacmi istatistikleri 1 yıl Google'ın hamburger emojisi tartışma konusu oldu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla'da işler yolunda gitmiyor: Model 3 krize dönüşebilir Sonraki Bu cihaz astronotların kendi sularını ve oksijenlerini üretmelerini sağlıyor 1 yıl Asus ZenFone 4 Max inceleme videosu: "Pil performansıyla öne çıkıyor" 1 yıl Aytemiz, elektrikli hızlı şarj hizmeti sunuyor 1 yıl 24 saatte sıfırdan eTicaret sitesi kodlamayı öğreten PHP kursu: Sadece 25TL 1 yıl Akıllı telefonla çekilmiş fotoğrafa DSLR kalitesi uygulayan sinir ağı geliştirildi 1 yıl Yüz tanıma özelliğine sahip ZTE Blade A3 tanıtıldı 1 yıl iPhone X, Apple ile çalışan tüm şirketleri zengin etti 1 yıl Apple TrueDepth kamera üretimi yavaş yavaş dengeleniyor 1 yıl Selçuk İnan'dan Samsung'a S8 davası 1 yıl Bağırsak kanserini bir saniyeden kısa sürede tespit eden yapay zeka 1 yıl Bükümlü ışıkla fiberden hızlı internet çağı başlayabilir 1 yıl Yerli insansız kara aracı için çalışmalar hızlandırıldı 1 yıl Xbox One X sevkiyatlarında sorun yok, konsol 7 Kasım'da geliyor 1 yıl Seagate yapay zeka odaklı depolama sürücüsünü duyurdu 1 yıl iPhone X’in başarısı Google’a ek maliyet demek 1 yıl TP-Link’ten çerçevesiz ve Snapdragon 835’li Neffos geliyor 1 yıl Eski akıllı telefonlarınızı atmayın, sanal madencilikte kullanın 1 yıl iPhone X ön siparişleri tarihi rekor kırdı 1 yıl Sony, Pazartesi günü yedi yeni oyun duyuracak 1 yıl YouTube Red'den yeni bilim-kurgu dizisi: Origin Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim