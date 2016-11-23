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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'dan ilginç teklif: bir haftalığına aracınızı Model S ile değiştirin!

Tesla'dan meraklılarına özel yeni deneme bir programı; Drive to Believe. Program kapsamında şanslı kişiler 1 hafta boyunca Model S'i test etme imkanına kavuşuyor. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Elektrikli araç üreticisi Tesla geçen hafta sonu 'Drive to Believe' (İnanmak için Sür) isimli yeni programını hayata geçirdi. Program kapsamında araç üreticisi Avrupa pazarındaki araç sahiblerini davet ederek, onların araçlarını 1 haftalık süreç boyunca Model S ile takas etmelerine imkan tanıyor.
Aracın testini katılabilecek şanslı kişiler online bir çekiliş ile belirlenirken, yazılan yasal belgeye göre çekiliş yalnızca 25 yaş üzeri kişiler ve şu Avrupa ülkeleri için geçerli: Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre, Fransa, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Lüksemburg, İtalya, Danimarka ve İrlanda.
Listeye baktığımız zaman programın Model S ve Model X'in satıldığı hemen hemen bütün Avrupa ülkelerini kapsadığını söyleyebiliriz. Tesla'nın açıklamasına göre başvurular 31 Aralık 2016'ya kadar sürecek.
Programın Tesla satışlarını arttırmak adına yapıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz, hatta firma test edenlerin arabayı 1 hafta sonra ellerinde tutmak isteyeceğini bahsine de giriyor. Uygulamanın reklam olarak da önemli olduğunu söyleyebiliriz çünkü test etmeye hak eden kişilerin araçları aile ve arkadaşlarına da göstermesi büyük bir olasılık.

https://www.tesla.com/en_EU/drive-to-believe Yorum Yaz
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bende345 3 yıl en beğenilen
İnsgnia ile Van'a mermer götürecek arkadaş vardı .

Onun Almancı akrabası fala varsa , hemen elesinler . Elon'a diyeyim de .
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sadrag 3 yıl
Haberi okurken kendi kendime münazara yaptım resmen :p
- Benim aracı kabul etmezler..
- Ohoo.. Çekilişleymiş zaten.
- Lan Türkiye yokmuş ki?!
- Oğlum olsa ne olacak. Arabayı nasıl şarj edecen? 3. kattan aşağı üçlü prizmi sarkıtacan!!?
Haberi okurken kendi kendime münazara yaptım resmen :p- Benim aracı kabul etmezler..- Ohoo.. Çekilişleymiş zaten.- Lan Türkiye yokmuş ki?!- Oğ...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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L.o.T.u.S 3 yıl eulogy
eulogy


Bunları çok da yapmasına gerek yok. Zaten medya Musk abimizle ilgili tüketicilere yeterince gazı veriyor.

Elon Musk'ı mühendis sanan var, Tesla'nın motorlarını geliştirdiğini sanan var. Edison ve Nikola Tesla ile karşılaştıran var.

Edison iyi bir girişimciydi dahiydi bu doğru ama aynı zamanda dünyanın en ünlü deneyselcilerinden biridir.

Musk abimiz çok iyi bir girişimci ve deha olmasına rağmen şirketlerinin geliştirdiği teknolojilerin altında kendi icatları buluşları yok.

Ama maşallah öyle bir gazla gidiyor ki, yapılmamış şleyler öyle bir yapılmış gibi aktarılıyor ki;

Sadece teknik veri olarak ileri düzeyde arabalar üreten (daha iyi elektirikli motor, daha iyi batarya, daha iyi malzemeler, beta aşamasında olan autopilot olmayan autopilot) bir firma şimdiden büyük devrimlere imza atmış gibi lanse ediliyor.

Bir kaç yıl içinde aynı apple gibi Tesla fanatikleri ortaya çıkacak inanılmaz şeylere devrimsel buluş diyecekler.

Ben neye itiraz ediyorum? Şuna itiraz ediyorum. Adamlar inanılmaz bir şekilde agresif reklam kampanyası yürütüyorlar ve aynı apple da olduğu gibi bilinçsiz tüketiciler şimdiden olmayan şeyleri abartmaya başladı.

Elon Musk'ın girişimciliğine vizyonuna dehasına bilgisine laf yok. Benim sorum şu?

Elon Musk, şirketlerindeki teknolojilerden hangisini kendisi geliştirdi ?


Ne fark eder.Şirket ticari bir kuruluş.Adam da pazarlayan kişi.dolayısıyla mühendisten aşağı asla değil. Hatta ticari ve şirketin geleceği anlamında bakarsan mühendisten daha önemli yer işgal ediyor. Dünyanın en iyi aracını yap satamadıktan sonra ne işe yarar.
eulogyBunları çok da yapmasına gerek yok. Zaten medya Musk abimizle ilgili tüketicilere yeterince gazı veriyor.Elon Mus...
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaslar
Elon musk bir dahidir
Matematik zekasi yuksek bir kisiliktir.
Bir cok
Muhendisten daha muhendistir.
Muhendislik bir yasam tarzidir
Meslek degil
Hayati insa etmeye yarar
Yuzumuzu tekrar 0 emisyona ve yuksek guce
Dijital soft arayuze
Yazilimla gelen yuksek niteliklere cevirdigi icin tesekkurler
Vw nin bir sozu var bu gelismeleri begenmeyenler icin
Elon daha iyisini yapincaya kadar en iyisi bu
Yillarca arac gelistiren ureticiler
Tuketiciyi sadece oyaliyor her sektorde oldugu gibi
Ama apple tesla gibi markalar
Bu sacmaliklari elinin tersiyle itiyor
Araba ureticileri aynen nokia gibi direkt kabuk degistirmekte muhafazakar davranirlarsa Batacaklardir.
Hic lami cimi yok
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brokengineer 3 yıl
Bizim tanıdık vardı sitede tesla model s kullanan. Aracı şarj etmek için dairesinden priz sarkıtıyordu. Adam mahallenin üç harfli bebelerinin fişi çekmesinden baya bir mağdur. Uzun lafın kısası konu kilit olay bitmiştir.
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erkanberk 3 yıl
Musk'ı aradım temin. Bende tüplü araç var bizede oluyo mu diye. Şlak diye bi ses geldi. Alkışladı galiba.
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B J K 3 yıl
Elektrikli minibüs gördüm geçen, arabadan ses çıkmıyor.
O motor sesi çıkmadan ne zevk alınabilir ki
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zotacing 3 yıl
ÖTV düzenlemesiyle elektrikli otomobiller de hard core sahneleri gördü.
ÖTV matrahı 100 bin lirayı aşmayanlar için oran yüzde 100 olacak.
Elektrikli otomobil de ÖTV oranı %100 yani.
Tesla'da ise %160





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zotacing 3 yıl
Türkiye'de de Fiat Egea'nın 7 günlük kira bedeli 700TL
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ogameci 3 yıl
elektrikli sevmiim
bana 3.6 atmosferik porsche 911 verin
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AKTeknisyen 3 yıl ogameci
ogameci
elektrikli sevmiim
bana 3.6 atmosferik porsche 911 verin

Performans istiyorsan :)
youtube.com/...
youtube.com/...
ama ikisinin aynı sürüş zevki vermeyeceği kesin.
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XPerience 3 yıl
Geçen Ankara Anıtkabir tarafında bir Tesla model S gördüm o kadar burada mı? Çekiliş biraz zor bir tur bindirir misin?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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jubeii 3 yıl
turkler konuşur
gevur yapar
dubule yol.
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KaleyDeskop 3 yıl
böbrek ile takas etsek?
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