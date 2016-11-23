Tesla'dan ilginç teklif: bir haftalığına aracınızı Model S ile değiştirin!

Elektrikli araç üreticisi Tesla geçen hafta sonu 'Drive to Believe' (İnanmak için Sür) isimli yeni programını hayata geçirdi. Program kapsamında araç üreticisi Avrupa pazarındaki araç sahiblerini davet ederek, onların araçlarını 1 haftalık süreç boyunca Model S ile takas etmelerine imkan tanıyor.

Aracın testini katılabilecek şanslı kişiler online bir çekiliş ile belirlenirken, yazılan yasal belgeye göre çekiliş yalnızca 25 yaş üzeri kişiler ve şu Avrupa ülkeleri için geçerli: Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre, Fransa, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Lüksemburg, İtalya, Danimarka ve İrlanda.

Listeye baktığımız zaman programın Model S ve Model X'in satıldığı hemen hemen bütün Avrupa ülkelerini kapsadığını söyleyebiliriz. Tesla'nın açıklamasına göre başvurular 31 Aralık 2016'ya kadar sürecek.

Programın Tesla satışlarını arttırmak adına yapıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz, hatta firma test edenlerin arabayı 1 hafta sonra ellerinde tutmak isteyeceğini bahsine de giriyor. Uygulamanın reklam olarak da önemli olduğunu söyleyebiliriz çünkü test etmeye hak eden kişilerin araçları aile ve arkadaşlarına da göstermesi büyük bir olasılık.

https://www.tesla.com/en_EU/drive-to-believe