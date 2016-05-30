Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın Autopilot 2.0 sistemi gerçek dünyada test mi ediliyor?

Tesla, araçlarına tamamen otonom sürüş özelliği kazandıracak Autopilot 2.0 sistemi üzerinde mi çalışıyor? Büyük merak uyandıran test arabası, bu gelişmeyi işaret ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,1b
1
10
Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tesla, şu anda otonom sürüş sağlayan Autopilot sisteminin 2.0 versiyonu üzerinde çalışıyor ve yeni sürümle birlikte otomobillere tamamen otonom sürüş özelliğinin gelmesi bekleniyor.
Tesla’nın Autopilot sisteminin yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor olduğu kesin ancak sistemin tam olarak neler getireceği hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise oldukça fazla sensörle donatılmış bir Model S test aracı görüyoruz. Muhtemelen bu araç Autopilot 2.0 sisteminin denendiği bir test modeli. Yukarıdaki görselden de anlaşılacağı üzere araç üzerinde oldukça fazla ekstra ekipman barındırıyor. Bu ekipmanların Autopilot 2.0 sisteminin testi için kullanıldığını tahmin etmek de çok yanlış sayılmaz.
Özellikle Tesla olmak üzere SpaceX ve Elon Musk ile ilgili yenilik ve gelişmelerle ilgili haberler yayınlayan Teslarati sitesinde yayınlanan yazıya göre fotoğraflarda görülen Model S, makyaj operasyonu öncesine ait bir model ve makyajsız modelin özelliği olan kozmetik ızgaranın altındaki radar sensörü hala yerinde duruyor. Buna ek olarak ise araca monte edilmiş büyük bir test sensörü bulunmakta. Ayrıca gövdenin geri kalanıyla uyumlu olmayan eski tamponun ve sensör ünitesinin bilerek yerleştirildiğine yer verilen yazıda, Tesla’nın aynı anda hem yeni hem de eski sistemi test ederek geliştirme yapıyor olma ihtimalinden bahsediliyor.
Haberin kaynağı olan aracın tam olarak ne için geliştirildiği bilinmemekte. Ancak Teslarati’nin iddialarının içinde barındırdığı tutarlılık nedeniyle gerçek olmaktan çok da uzak olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Tesla’nın tamamen otonom sürüş imkanı sağlayacak Autopilot 2.0 sistemini gerçek dünya koşullarında denediğini söylemek yanlış olmayacaktır.

http://cleantechnica.com/2016/05/28/tesla-autopilot-2-0-model-s-test-mule/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
selahattın ısık 3 yıl
Tüm firmalar GTX1XXX serisini inceleme ile meşgul iken sabah akşam Tesla da Tesla..
Ucuz olsa her birinize bi araç hediye etiiler diyecez...
1 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AKTeknisyen 3 yıl
selahattın ısık
Tüm firmalar GTX1XXX serisini inceleme ile meşgul iken sabah akşam Tesla da Tesla.. Ucuz olsa her birinize bi araç hediye etiiler diyecez...

Bu ne aradığına bağlı.Hayatında oyun denilen şey yer kaplıyorsa senin için Nvidia GTX'in son çıkan kartı önemlidir ama benim için sıfır önem taşıyor.Laf olsun diye değil ciddi anlamda sıfır diğer yandan ise Elektrikli araç hakkındaki gelişmeler benim için önemli.Oda muhtemelen senin için sıfır önemlidir.Bu yaşına bakış açına neye nasıl baktığına bağlı.
Tabi birde nvidianın kartının senin benim toplumun hayatına ne getirdiği var.Oyun kartı bir kaç oyun bağımlısı yada oyun sever dışındaki kitleyi bağlamazken Elektrikli araç denilen nesneler toplumun hemen hemen hepsini ilgilendiren bir gelişme.İster kişisel kullanım olsun ister iş açısından isterse siyasi etkileri.Hepimizi şöyle yada böyle etkiliyor.
Nacizane tavsiyem masa başında vakit öldürmekten başka (benim görüşümdür) bir işe yaramayan oyun odaklı bir bakış açısından ziyade geleceğimizi iyi kötü etkileyecek bu tür girişimleri takip etmendir.Neticede bu ülkenin en büyük ihraç kalemlerinden biri sayılıyor otomotiv endüstrisi mamülleri.Onun başına gelebilecek radikal bir değişim hepimizi kötü etkiler.
Özetle oyun kartı haberi yapılmıyor diye eleştiri yapacağınıza bu tür haberleri destekleyin.Yoksa bir süre sonra şemşiye açılmayacak hale gelecek o zamanda ah vah etmenin değeri kalmayacak.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FromZeroToHero 3 yıl
Yemin ediyorum önüne karton bantlamışlar sandım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
yapsın yapsın insanlar işsiz kalsın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_mail 3 yıl
Benim anlamadığım uzun uzun yazmışsın ama içerik bom boş. 40 defa yazmışsın autopilot2.0 test ediliyor ama nedir ne değildir. hiç bir şey yazılmamış. Boşuna paragraf okutuyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Bir tr ye gelemedi su firma
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 3 yıl
Tüm firmalar GTX1XXX serisini inceleme ile meşgul iken sabah akşam Tesla da Tesla..
Ucuz olsa her birinize bi araç hediye etiiler diyecez...
1 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 3 yıl selahattın ısık
selahattın ısık

Tüm firmalar GTX1XXX serisini inceleme ile meşgul iken sabah akşam Tesla da Tesla..
Ucuz olsa her birinize bi araç hediye etiiler diyecez...


herkeste ekran kartı testi bekliyordu.çok önemli bir şey sanki.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5081 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, ABD ve
10 etiket daha model s model x autopilot autopilot 2.0 model 3 otonom sürüş elektrikli araçlar Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Corsair’den manyetik rulman teknolojili fan tasarımları 3 yıl Mobil reklam engelleme, geçen yıl %90 artış gösterdi 3 yıl ASUS, Computex 2016’da Zenbo robotu ile devrim yaptı 3 yıl Tüm dünyada AVM’lerin kasa anlayışını değiştirecek girişim: Paypad 3 yıl Giyilebilir cihazlara yönelik Snapdragon Wear 1100 duyuruldu 3 yıl Sony Xperia E5 artık resmi 3 yıl Şimdi sıra Lenovo ZUK Z2’de 3 yıl Dell yeni 2si1 arada dizüstü modellerini duyurdu 3 yıl Corsair’den sıvı soğutmalı Hydro GFX GeForce GTX 1080 3 yıl iPhone'larda 16GB seçeneği kalkıyor başlangıç modeli 32GB oluyor iddiası 3 yıl Intel Broadwell-E işlemciler resmiyet kazandı 3 yıl Asus ROG G31 Edition 10: İki GTX 1080’li canavar 3 yıl PayPal Türkiye, faaliyetlerini durduruyor 3 yıl Honor 7'nin yerini alacak Honor 8 önümüzdeki ay tanıtılabilir 3 yıl İran'ın yeni isteği mesajlaşma servislerini zora sokabilir 3 yıl Asus ZenFone 3 Deluxe incelemesi: "Asus telefon devlerine meydan okuyor" 3 yıl İki kardeşin hikayesi mobilde 3 yıl ARM Mali-G71: Giriş seviyesine 16 çekirdek desteği geliyor 3 yıl Bir VR sırt çantası da MSI’dan geliyor 3 yıl Casper VIA E1'in kutu içeriği ve ön incelemesi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla'nın Autopilot 2.0 sistemi gerçek dünyada test mi ediliyor? Sonraki MediaTek Pump Express 3.0: Sıfırdan 70’e 20 dakika 3 yıl ARM Cortex-A73: Tüm zamanların en küçük boyutlu üst seviye mobil işlemci çekirdeği 3 yıl Hava kirliliği ve kalp hastalıkları arasındaki ilişki ortaya kondu 3 yıl 45TL'e sınırsız 4.5G'i test ettik "özel video" 3 yıl Tier3+ Veri Merkezi nasıl olur? Telehouse İstanbul veri merkezini geziyoruz 3 yıl Asus Transformer serisi yeniden canlanıyor 3 yıl Asus ZenBook 3: Daha ince daha güçlü 3 yıl F-35 savaş uçaklarında kullanılacak SOM-J füzesi hayran bıraktı 3 yıl Asus ZenFone 3 Deluxe fiyatı ve çıkış tarihi: İlk kez DonanımHaber’de 3 yıl Asus Zenfone 3: Eksiği yok fazlası var 3 yıl Asus ZenFone 3 Ultra: Gerçekten büyük 3 yıl Asus ZenFone 3 Deluxe: Tam bir amiral gemisi 3 yıl Gigafactory resmi olarak açılıyor 3 yıl HTC One M9+ Prime Camera Edition modeli resmiyete kavuştu 3 yıl Filistin dramına bir de bu açıdan bakın 3 yıl Alfabetik Karagöz yeni kelime bulma eğlenceniz 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1070, hız aşırtmada 2GHz seviyesini yakalıyor 3 yıl Power Rangers, yedi filmlik yeni bir seriye dönüşebilir 3 yıl Logitech K400 Plus kablosuz klavye incelemesi 3 yıl Acer’dan yeni Switch ve TravelMate dizüstü modelleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim