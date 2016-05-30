Tesla'nın Autopilot 2.0 sistemi gerçek dünyada test mi ediliyor?

Tesla, şu anda otonom sürüş sağlayan Autopilot sisteminin 2.0 versiyonu üzerinde çalışıyor ve yeni sürümle birlikte otomobillere tamamen otonom sürüş özelliğinin gelmesi bekleniyor.

Tesla’nın Autopilot sisteminin yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor olduğu kesin ancak sistemin tam olarak neler getireceği hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise oldukça fazla sensörle donatılmış bir Model S test aracı görüyoruz. Muhtemelen bu araç Autopilot 2.0 sisteminin denendiği bir test modeli. Yukarıdaki görselden de anlaşılacağı üzere araç üzerinde oldukça fazla ekstra ekipman barındırıyor. Bu ekipmanların Autopilot 2.0 sisteminin testi için kullanıldığını tahmin etmek de çok yanlış sayılmaz.

Özellikle Tesla olmak üzere SpaceX ve Elon Musk ile ilgili yenilik ve gelişmelerle ilgili haberler yayınlayan Teslarati sitesinde yayınlanan yazıya göre fotoğraflarda görülen Model S, makyaj operasyonu öncesine ait bir model ve makyajsız modelin özelliği olan kozmetik ızgaranın altındaki radar sensörü hala yerinde duruyor. Buna ek olarak ise araca monte edilmiş büyük bir test sensörü bulunmakta. Ayrıca gövdenin geri kalanıyla uyumlu olmayan eski tamponun ve sensör ünitesinin bilerek yerleştirildiğine yer verilen yazıda, Tesla’nın aynı anda hem yeni hem de eski sistemi test ederek geliştirme yapıyor olma ihtimalinden bahsediliyor.

Haberin kaynağı olan aracın tam olarak ne için geliştirildiği bilinmemekte. Ancak Teslarati’nin iddialarının içinde barındırdığı tutarlılık nedeniyle gerçek olmaktan çok da uzak olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Tesla’nın tamamen otonom sürüş imkanı sağlayacak Autopilot 2.0 sistemini gerçek dünya koşullarında denediğini söylemek yanlış olmayacaktır.

http://cleantechnica.com/2016/05/28/tesla-autopilot-2-0-model-s-test-mule/