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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın Model 3'te kullandığı batarya modülleri zarar görmüş olabilir

Tesla'nın; sabotaj iddiası ile hakkında dava açtığı eski çalışanı Martin Tripp, Model 3 bataryalarında hasar görmüş pil hücreleri kullanıldığına dair görüntüler paylaştı.
9 ay
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, haziran ayında sabotaj iddialarıyla gündeme gelmişti. İlk olarak Elon Musk'ın, Tesla çalışanlarına gönderdiği mektupla ortaya çıkan sabotaj iddiasına göre bir Tesla çalışanı şirkete ait hassas verileri sızdırmış ve basına yanıltıcı açıklamalarda bulunmuştu. Şirket ilerleyen günlerde sabotajla suçladığı eski mühendisi Martin Tripp'e dava açmıştı. 

İddiaları destekleyen görüntüler 

Martin Tripp'in şirketin izni olmadan basına yaptığı açıklamalardan birinde, Tesla Model 3'te kullanılan batarya modüllerinde zarar görmüş pil hücrelerinin kullanıldığını dile getirmişti. Tesla ise bu iddianın kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirtmiş ve Tripp'in gerçeği yansıtmayan açıklamaları nedeniyle tazminat ödemesini talep etmişti. Yargıya taşınan olay hakkında Tripp bugün önemli paylaşımlarda bulundu. Tesla'nın eski çalışanı üretim tesislerinde çektiği ve iddialarını destekler nitelikte görüntüler paylaştı.
Martin Tripp'in twitter hesabından paylaştığı ilk görüntüde Tesla Model 3'de kullanılan batarya modülü yer alıyor. Batarya modülünün ilk halinin hasarlı ve zarar görmüş bir yapıda olduğunu işaret eden Tripp, sonrasında ise modülün dış yüzeyinin yeniden işlendiğini ve söz konusu hasarlı yapının gizlendiğini ileri sürüyor. 
Bu görsellerin ardından çok sayıda Tripp, çok sayıda Araç Kimlik Numarası paylaştı. Tripp'in iddiasına göre bu listede Araç Kimlik Numarası yer alan Model 3'lerde hasarlı batarya modülü kullanıldı. Tripp kullanıcıların, araçlarının güvenliğinden emin olmaları için kendi araçlarına ait numaralarla listedeki numaraları karşılaştırması gerektiğini belirtiyor.
Martin Tripp'in Tesla'yla ters düşmesine neden olan bir diğer iddia ise hurda birikimi meselesi. Tripp, Model 3 üretimi sürecinde çok miktarda hurda biriktiğini söylemiş ve bu durumun ileride Tesla için ciddi problemlere neden olabileeğini belirtmişti. Tesla ise bu iddiayı yalanlamış ve üretim sürecinde ortaya çıkan hurda ve diğer atıkların özel depolarda tutulduğunu açıklamıştı. Bu iddiasıyla ilgili de görseller paylaşan Tripp, hurdalarla dolu olduğu tahmin edilen konteynerlerin otoparkta bulunduğunu işaret etti.
 
Martin Tripp'in iddialarını destekleyen paylaşımları karşısında Tesla, iddiaları yeniden yalanladı. Şirketin açıklamasına göre Tripp, güvenlikle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değil. Buna ek olarak Model 3'lerdeki bataryaların sorunsuz olduğunu vurgulayan şirket Tripp'in paylaştığı Araç Kimlik Numarası listesinde yer alan araçlardaki bataryaların da herhangi bir güvende olduğunu dile getirdi.

https://www.engadget.com/2018/08/15/martin-tripp-tesla-tweets/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F2673E0F4 9 ay
Gidip herkesin gözü önünde açsınlar sorunsuz çıksında şu adamın gözüne sokalım bu durumdaki bir pil büyük ihtimal bu ana kadar sıkıntı çıkarırdı.
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sniper23 9 ay
Lanet olası petrol lobisi!!
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intel7mix 9 ay
Çok satsa demek ki firma kapanacak duruma gelecek
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