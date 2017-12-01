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Tesla'nın dev enerji depolama tesisi çalışmaya başladı

Tesla'nın Güney Avustralya'da çok kısa bir süre içinde kurduğu 100MW'lık enerji depolama tesisinin dün sabah saatlerinde ilk kez enerji depolamaya başladığı açıklandı.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Güney Avustralya'daki enerji sorununu çözmek için 100 gün içinde 100MW'lık bir enerji depolama tesisi kuracağını iddia eden Musk, geçtiğimiz hafta sözünü tutmuş ve Jamestown bölgesindeki tesisin kurulumu tamamlanmıştı. Fransız enerji şirketi Neoen'e ait rüzgar santraline bağlı olarak çalışan dev tesisin kurulumun ardından kısa bir süre test edileceği ve sonrasında enerji depolamaya başlayacağı açıklanmıştı. Dünyanın en büyük enerji depolama tesisi unvanını da alan tesis dün ilk kez çalıştı ve bölge halkına enerji sağladı.


 

30.000 haneye yetebilecek kadar enerji depolayabilen tesisin aslında ilk kez bugün çalıştırılması bekleniyordu ancak bölgedeki yüksek sıcaklık nedeniyle artan enerji talebi sonucunda tesis dün 1 saat boyunca çalıştı. Bir saatlik sürede tesisten, enerji ihtiyacı duyulan noktalara toplam 70MW'lık bir akış sağlandı. Tesla'nın enerji depolama aracı olan Powerpack'lerin yer aldığı tesis böylece bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebileceğini de göstermiş oldu.


Elektrik Kesintilerinde Büyük İş Düşecek 

Güney Avustralya hükümetine teklif sunan 90 şirketin arasından seçilen Tesla'nın, tesisi kurmak için 50 milyon dolar civarında bir ödeme aldığı tahmin ediliyor. Tesisin, rüzgar santraliyle eşleştirilmesi ve doğrudan bölgenin elektrik şebekesine bağlanmasının da toplamda 390 milyon dolarlık bir enerji projesi olduğu belirtiliyor. Ani bir kararla bölgedeki kömür santrallerini kapatmaya başlayan Güney Avustralya hükümeti, önümüzdeki yıl bölgede sık sık elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini belirtiyor. Kesinti anında bölge halkının elektriksiz kalmaması için Tesla'nın tesisine büyük iş düşecek.


Tabi Tesla'nın kurduğu tesis bölge için çok önemli olsa da Bloomberg'ün raporuna göre Güney Avustralya'nın elektrik kesintilerine tamamen hazır hale gelmesi için 600 MW'lık batarya gerekiyor. Yetkililer henüz yeni enerji depolama sistemleri ile ilgili bir çalışma duyurusunda bulunmasalar da hükümetin, Tesla ile olan iş birliğinin artarak devam edebileceği düşünülüyor zira Tesla'nın kurduğu sistem, fazladan üretilen elektriği ihtiyaç anında kullanılmasını sağlamak için depolarken dünyanın en pahalı elektriğini kullanan bölgelerden biri olan Güney Avustralya'yı ucuz elektrikle de tanıştırmış durumda.



https://electrek.co/2017/11/30/tesla-100mw-battery-flexes-muscles-early-this-morning-delivers-70mw-of-stored-wind-energy-shows-off-fast-switching/ Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 1 yıl en beğenilen
Şunu mu demek istediniz?
600MWh
çünkü enerji birimi olarak MWh kullanılması gerek. MW güç birimidir.
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burakk, 1 yıl
Byte Bit tarafını öğrettik de şu enerji birimlerini hala öğretemedik.
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Tugrul_512bit 1 yıl en beğenilen
Şunu mu demek istediniz?
600MWh
çünkü enerji birimi olarak MWh kullanılması gerek. MW güç birimidir.
Yanıtla +8
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