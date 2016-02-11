Tesla'nın en ucuz otomobili Model 3'ün fiyatı belli oldu

Tesla'nın kurucusu ve başkanı Elon Musk yeni otomobili bekleyenler için müjdeli haberi verdi. Model 3 adıyla piyasaya çıkacak araç 31 Mart tarihinden itibaren ön siparişe açılacak. 35 000 dolarlık fiyata sahip olacak araç aynı zamanda Tesla'nın en uygun fiyatlı otomobili olma ünvanını da kazanacak.
Aracın fiyatı, satın alınan bölgeye göre elektrikli otomobiller için uygulanan vergi teşvikiyle daha da aşağı çekilecek, bu durumda elektrikli otomobil satın almak isteyen ancak bütçesi yetersiz bir çok kişi Model 3'e yönelebilir.
Ön siparişlerin önümüzdeki ay başlaması malesef aracın hemen sürücülere ulaşacağı anlamına gelmiyor. Yeni batarya fabrikasının yapımına devam eden Tesla bu fabrikada ürettiği pilleri Model 3 otomobilinde kullanacak. Bu durumda aracın yollara çıkması ve ön sipariş verenlere ulaşmasının 2017 yılını bulması bekleniyor. Aracın fiyat avantajıyla birlikte önemli satış rakamlarına ulaşması sürpriz olmayacaktır.
http://www.engadget.com/2016/02/11/elon-musk-you-can-reserve-a-model-3-starting-march-31st/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir de alım gücümüze bakalım.
Asgeri ücret 1300 lira, 250 bin liradan 192 ayda bu aranbayı alabiliyoruz.
Örneğin amerika asgeri ücreti TRY cinsinden 2500+ lira-1250 dolar civarı oradaki fiyatı ney ? 35 bin dolar .
bu da 28 aya tekabul ediyor.
Alman vatandaşı için TRY cinsinden 4500 lira kadar asgeri ücret var 2000$ civarı tekabül ediyor (iyimser rahamlar)
18 aya tekabül ediyor.
sen 18 ay çalışıp 20 bin liraya ne alıyorsun, adam 18 aya ne alıyor.
Şimdi, arkadaşlar.
Ülkeniz kadar konuşun, bırakın bu teslayı da, kendi teslamızı yapalım ne dersiniz ?
ben söyliyim hiçbir şey demezsiniz, anca survivor-kurtlar vadisi izleyin.
yada benim yazdığımı eleştirin falan günü kurtarın.