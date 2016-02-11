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Tesla'nın en ucuz otomobili Model 3'ün fiyatı belli oldu

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasına büyük katkısı olan Tesla yeni modelinin çıkış tarihini ve fiyatını açıkladı. Model 3 adıyla çıkacak otomobil Tesla'nın en ucuz aracı olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,5b
1
101
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Tesla'nın en ucuz otomobili Model 3'ün fiyatı belli oldu
 
Tesla'nın kurucusu ve başkanı Elon Musk yeni otomobili bekleyenler için müjdeli haberi verdi. Model 3 adıyla piyasaya çıkacak araç 31 Mart tarihinden itibaren ön siparişe açılacak. 35 000 dolarlık fiyata sahip olacak araç aynı zamanda Tesla'nın en uygun fiyatlı otomobili olma ünvanını da kazanacak.
Aracın fiyatı, satın alınan bölgeye göre elektrikli otomobiller için uygulanan vergi teşvikiyle daha da aşağı çekilecek, bu durumda elektrikli otomobil satın almak isteyen ancak bütçesi yetersiz bir çok kişi Model 3'e yönelebilir.
Ön siparişlerin önümüzdeki ay başlaması malesef aracın hemen sürücülere ulaşacağı anlamına gelmiyor. Yeni batarya fabrikasının yapımına devam eden Tesla bu fabrikada ürettiği pilleri Model 3 otomobilinde kullanacak. Bu durumda aracın yollara çıkması ve ön sipariş verenlere ulaşmasının 2017 yılını bulması bekleniyor. Aracın fiyat avantajıyla birlikte önemli satış rakamlarına ulaşması sürpriz olmayacaktır.

http://www.engadget.com/2016/02/11/elon-musk-you-can-reserve-a-model-3-starting-march-31st/ Yorum Yaz
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pranis 3 yıl en beğenilen
tesla için ucuz da, 35 bin doları hesaplayalım ne kadar yapıyor, yaklşık 100 bin lira. bayi karı falan cart curt 140bin lira galeride diyelim. 250 000 liradan galeri fiyatı olan arabanın fiyatı 750 bin liraya kadar çıkıyorsa, bu araba çok rahat 500 bini görür diyorum.

Bir de alım gücümüze bakalım.
Asgeri ücret 1300 lira, 250 bin liradan 192 ayda bu aranbayı alabiliyoruz.
Örneğin amerika asgeri ücreti TRY cinsinden 2500+ lira-1250 dolar civarı oradaki fiyatı ney ? 35 bin dolar .
bu da 28 aya tekabul ediyor.
Alman vatandaşı için TRY cinsinden 4500 lira kadar asgeri ücret var 2000$ civarı tekabül ediyor (iyimser rahamlar)
18 aya tekabül ediyor.
sen 18 ay çalışıp 20 bin liraya ne alıyorsun, adam 18 aya ne alıyor.

Şimdi, arkadaşlar.
Ülkeniz kadar konuşun, bırakın bu teslayı da, kendi teslamızı yapalım ne dersiniz ?

ben söyliyim hiçbir şey demezsiniz, anca survivor-kurtlar vadisi izleyin.
yada benim yazdığımı eleştirin falan günü kurtarın.
tesla için ucuz da, 35 bin doları hesaplayalım ne kadar yapıyor, yaklşık 100 bin lira. bayi karı falan cart curt 140bin lira galeride diyelim. 250 000 liradan ...
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4 Yanıt Yanıtla +76
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Hazan 3 yıl
35 bin dolar bizim burda 300 bin olur
3 Yanıt Yanıtla +36
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Blue_Knight 3 yıl
ilk ağaoğlu aldı elektirikli aracı vergilendirmede ne yapacaklarını bilemediler. en üst vergi diliminden vergileme yaptılar... Alın size teşvik.
2 Yanıt Yanıtla +27
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acr 3 yıl
Türkiyedeki maksimum fiyatı 120000 tl olur. Ülkemizde elektrikli araçlar için vergi teşvik uygulaması var. Gelirse çok mantıklı tercih olur.
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A.B.D(azimBora) 3 yıl
bu ülkede yaygınlaşması baya zaman alır.
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BookCenter 3 yıl
Sokacam yapacağınız ülkeye ben gidiyorum
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fthkn 3 yıl
Wozzhan
Petrol şirketleri ? bunların önüne nasıl kesmedi hayretle izliyorum.

Gereken elektrik hala petrol ile üretildiği için.
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fthkn 3 yıl
x2yk
pranis tesla için ucuz da, 35 bin doları hesaplayalım ne kadar yapıyor, yaklşık 100 bin lira. bayi karı falan cart curt 140bin lira galeride diyelim. 250 000 liradan galeri fiyatı olan arabanın fiyatı 750 bin liraya kadar çıkıyorsa, bu araba çok rahat 500 bini görür diyorum. Bir de alım gücümüze bakalım. Asgeri ücret 1300 lira, 250 bin liradan 192 ayda bu aranbayı alabiliyoruz. Örneğin amerika asgeri ücreti TRY cinsinden 2500+ lira-1250 dolar civarı oradaki fiyatı ney ? 35 bin dolar . bu da 28 aya tekabul ediyor. Alman vatandaşı için TRY cinsinden 4500 lira kadar asgeri ücret var 2000$ civarı tekabül ediyor (iyimser rahamlar) 18 aya tekabül ediyor. sen 18 ay çalışıp 20 bin liraya ne alıyorsun, adam 18 aya ne alıyor. Şimdi, arkadaşlar. Ülkeniz kadar konuşun, bırakın bu teslayı da, kendi teslamızı yapalım ne dersiniz ? ben söyliyim hiçbir şey demezsiniz, anca survivor-kurtlar vadisi izleyin. yada benim yazdığımı eleştirin falan günü kurtarın.
Üreten Ülke olmaz isen 500.000 tl değil 5.000.000 tl ye de alırsın.. Adamlar üretiyor biz de onları konuşuyoruz hiç boşuna ağlamayalım.. Boşuna kalkmayalım Amerika yı Türkiye ile karşılaştırmaya daha yıllar önce Devrim adında bir araç yapmaya kalkıyoruz tam bir hikaye rivayetlere dönüşen bir sonla bitiyor macerası Devrim in, gelelim günümüze yerli milli araç yapmaya kalkıştık yine daha ne millisi çakma Saab ı almışlar önümüze koymuşlar diye ülkemin gençliği laf atmaktan başka bir şey bilmiyor ama bir de yetmediği gibi ülkeyi yönetenlere Amerika da 20 ay da alıyorsun biz de 192 ay da alınıyor diye şikayet etmeyi biliyorsun.. Vallahi kusura bakmasın benim Türk gençliğim daha bu ülke de bir araç yapalım diye elini taşın altına koyanlara karalama aşağılama biz kimiz yapacağız diyen gençlik olduktan sonra ne Atatürk ün izinden gidebilirsiniz ne de 192 ay değil 292 ay da bile Tesla model 3 e sahip olabilirsiniz.. Atam bak gör halimizi kalk sana karşı sözümüzü tutamıyoruz demelerle, 1881-193sonsuzluk işaretini sosyal medya da paylaşmak ile olmaz maalesef gençliğim..

Şu yazdığın saçmalıklara eğer sen inanıyorsan başka bir lafa ihtiyacın yok. Adam eleştiriyor niye eleştirdin. Bu ülke ne zaman araba üretti de gençlik beğenmedi? Yok öyle bir olay. Devrimi falan geç. Türkiye atılım yapamadı. Bunu alsın senin kafan. Yoksa cemal gürsel denen zorba askerin siparişle dandik sanayi barakalarında yaptırmaya çalıştığı şey hiçbirşey değildi. Bir de filmini yapmışlar utanmadan sığınacak başka bi şeyimiz olmadığı için bununla duygu sömürüsü yaptılar. Sanki Türkiye sanayi atılımı yaptı da birileri hepsinin dibine dinamit döşedi. Saab için de aynı şey geçerli. Bu ülkenin sanayi bölgeleri tek tek gez istersen. Vicdanınla düşün. Ne var Türkiye'de? Ürettiğimiz gerçekten ne var? İzmit'e git Bursa'ya git iskenderun'a git. Otomotiv ya da teknoloji adına hiçbir şey yok. Yiyip içip ranttan geçimini sağlayan parazit dolu bu ülke. İnşaat rantı enerji rantı kırmızı et rantı petrol ürünleri rantı.
Türkiye bir muz cumhuriyetidir. Bu ne demek nerden çıkmış bu söylem biliyor musun? Tropik adalarda yetişen muzları kayda satabilmek için kağıt üstünde o adaları devlet olarak göstermekten geliyor. Üstünde insan bile yaşamayan adalar. İşte Türkiye öyle bir muz cumhuriyeti. Ötesi falan filan boş muhabbet. ?
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iso227 3 yıl
demekki daha çok varmış elektrikli arabaların yaygınlaşmasına
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clopin 3 yıl
devlet halkı enayi gibi yoldugu için bizde böyle araçlar olmaz
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shifisitert 3 yıl
Bizde sanayide elektrikli motor dönüşümü yapanlar var 25 bin TL gibi rakam mal oluyor. Hatta ankarada taksiler varmış kullanan. Ona bile destek gelmedi satamadilar bi turlu
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silversmith 3 yıl
Desenize, elektrik faturasından çok otomobilin ilk faturası ağır olacak! :D
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BatuhanXxX 3 yıl
İyi fiyat ama abd için iyi fiyat.

ABD de orta seviye birisinin maaşı 2000-3000 dolar arası. Kira + yiyecek vs gideri dışında eğer ailede 2 kişi çalışıyorsa min 1000 dolar biriktirmek mümkün. Orta sınıf bir abd yada zengin Avrupa ülkesinde yaşayan vatandaş alabilir.


1000 Euro dan 35 ayda öder.

İş Türkiye ye gelince ekstra vergi vsvs

Min fiyatı 120 000 TL yine orta sınıf iki kişinin çalıştığı aile diyelim

4000 TL gelir 1000 TL tasarruf

120 ayda alabiliyor. 10 yıl yani diğeri 3 yılda alırken 10 yıl aynı işi yapsalar bile ülkesinin durumu ve parasının değeri nedeniyle 7 yıl daha fazla ödemek zorunda.


Ve abd li benzine 0.60 cent öderken Türk 0.60*kurus değil 5.00 ödemek zorunda. 9 kat daha pahalı

Türkiye'nin kendi arabasını yapması kesinlikle şart oldu.


Dünya'daki sistem eğer uretemiyorsan ben urettigim için yolarım seni diyor. Hemde paranın takas değerini belirliyor.


40 000 TL ye 400km menzilli yerli araba olursa süper olur.
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MrKemal17 3 yıl
gbzlim
Elektirikli araçlarda %kaç vergi alınıyor bilen bi arkadaş bilgilendirirse iyi olur. Forum ahalisi 500 bine kadar çıkarmış.

KDV ve ÖTV alınıyor. KDV %18, ÖTV motor gücüne göre %3, %7, %15 olarak değişiyor. Yalnız ilk önce ÖTV ekleniyor, daha sonra vergili fiyat üzerinden KDV ödüyoruz. Yani ÖTV'nin de KDV'sini ödüyoruz. Gerçi ÖTV'nin olduğu her ürün için geçerli bu durum.
Vergiler çok yüksek aslında ama fosil yakıtlı araç vergilerinin yanında düşük kaldığı için Türkiye içinde düşündüğümüzde vergi avantajı var.
500bin diyenler desteksiz sallayanlar, ciddiye almayınız.
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