Tesla'nın en ucuz otomobili Model 3'ün fiyatı belli oldu

Tesla'nın kurucusu ve başkanı Elon Musk yeni otomobili bekleyenler için müjdeli haberi verdi. Model 3 adıyla piyasaya çıkacak araç 31 Mart tarihinden itibaren ön siparişe açılacak. 35 000 dolarlık fiyata sahip olacak araç aynı zamanda Tesla'nın en uygun fiyatlı otomobili olma ünvanını da kazanacak.

Aracın fiyatı, satın alınan bölgeye göre elektrikli otomobiller için uygulanan vergi teşvikiyle daha da aşağı çekilecek, bu durumda elektrikli otomobil satın almak isteyen ancak bütçesi yetersiz bir çok kişi Model 3'e yönelebilir.

Ön siparişlerin önümüzdeki ay başlaması malesef aracın hemen sürücülere ulaşacağı anlamına gelmiyor. Yeni batarya fabrikasının yapımına devam eden Tesla bu fabrikada ürettiği pilleri Model 3 otomobilinde kullanacak. Bu durumda aracın yollara çıkması ve ön sipariş verenlere ulaşmasının 2017 yılını bulması bekleniyor. Aracın fiyat avantajıyla birlikte önemli satış rakamlarına ulaşması sürpriz olmayacaktır.

http://www.engadget.com/2016/02/11/elon-musk-you-can-reserve-a-model-3-starting-march-31st/