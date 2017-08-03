Tesla'nın "güneş çatıları" ilk kullanıcılarıyla buluştu

Şu sıralar yeni otomobili Model 3 ile gündemin en çok konuşulan şirketlerinden birisi olan Tesla, çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Şirket, alternatif enerji kullanımına yeni bir soluk getireceği düşünülen yeni nesil ürünü güneş çatılarının ilk kurulumlarını geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamladı.
İlk güneş çatılarının müşterileriyle buluşması Model 3'e benzer bir şekilde gerçekleşti. Tesla'nın geçtiğimiz ay üretimine başladığı çatılar sınırlı bir şekilde üretilip aynen Model 3'te olduğu gibi yine çoğunlukla şirket çalışanlarına ve Elon Musk'ın kendisine teslim edildi.
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Tesla'nın 1000 dolarlık depozito karşılığında geçtiğimiz Mayıs ayında ön siparişe açtığı güneş çatılarının stoğu yalnızca birkaç hafta içerisinde tükenmişti. Yeni sipariş veren müşterilerinden kurulum için 2018'e kadar beklemelerini isteyen şirket, şu an için yalnızca Kaliforniya eyaletinde kurulum gerçekleştirebiliyor.
Normal bir çatıdan daha şık, ucuz ve dayanıklı; ayrıca elektrik üretiyorAlternatif enerji kullanımında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağı düşünülen güneş çatıları normal bir çatıdan ayırt edilemeyen görünüşü, her türlü hava koşullarına karşı dayanaklı olması ve ucuz maliyetiyle dikkat çekiyor. Elektrik üretimi hesaba katılmadan dahi normal bir çatıdan daha ucuza gelen çatılar, Tesla'nın açıkladığı bilgilere göre metrekare başına 235 dolarlık bir fiyata sahip olacak. Bu fiyat etiketi ABD'deki ortalama çatı kurulum maliyetlerine göre epey rekabetçi kalıyor.
Solar çatıların özellikle de her yıl 5 milyon evin çatısının değiştiği ABD'de büyük başarı yakalayacağı düşünülüyor. Tesla CEO'su Elon Musk da güneş çatılarına olan güvenini,"Yeni çatı yaptırmayı düşünen müşterilerimize teklifimiz şöyle olacak:Normal bir çatıdan daha iyi görünen, daha uzun süre dayanan, daha ucuza mal olan ve bunların yanında ayrıca bir de elektrik üreten bir çatı ister misiniz?" sözleriyle ifade ediyor.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-02/tesla-completes-its-first-solar-roof-installs Yorum Yaz Paylaş Tweetle
koy yerinde olurmu boyle şey askerlikten bilirem umumi çatı diyirler koyumuzu p.o.h. basacak :)
Çin Xiaomi çatısı altında çeşitli teknolojik ürünler,hem ucuz hem kaliteli
Türkiye de neden bu tür atılımlar yapacak bir şirketimiz yok,desin kardeşim buyrun bende çatı yapıyorum 500tl pahalı ama aynısını yapıyorum desin.Yok o da yok,habere gelince gazetelerin teknoloji sayfalarında bulunan başlıklar gibi başlık atıp içeriği boş haberler yapmayın.
Haklısınız ancak o tarz bilgiler hiçbir yerde bulunmuyor maalesef. Güneş çatılarını duyurulduğu günden bu yana takip ediyorum teknik özellikleri veya amorti etme süresi gibi bilgilere hiçbir yerde rastlayamadım. Olsa neden eklemeyeyim zaten.
Biz anca uzaktan bakariz, resmi olarak ne arabasi gelir teslanin ne panelleri nede safj uniteleri.
12 cm kalınlıkta taşyünü dolgu malzemeli çatı sandviç panel m2 fiyatları: 25 $
Onduline Çatı Fiyatları, m2 75 TL
Membran Çatı Fiyatları, m2 85 TL
Şhıngle Çatı Fiyatları, m2 90-100 TL
Kiremit Çatı Fiyatları, m2 90-100-110 TL
Türkiye'de Gecesinde hepsini sökerler..
Bu bilgiyi niye söylemiyorsun? 2 gün yerinde sabit kalır mı hele onu de..
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