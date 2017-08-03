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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın "güneş çatıları" ilk kullanıcılarıyla buluştu

Elon Musk'ın geçtiğimiz yıl Ekim ayında tanıtımını gerçekleştirdiği güneş çatıları, Mayıs ayında ön siparişe açılmasının ardından şimdi de ilk kullanıcılarıyla buluştu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,4b
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Şu sıralar yeni otomobili Model 3 ile gündemin en çok konuşulan şirketlerinden birisi olan Tesla, çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Şirket, alternatif enerji kullanımına yeni bir soluk getireceği düşünülen yeni nesil ürünü güneş çatılarının ilk kurulumlarını geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamladı.

İlk güneş çatılarının müşterileriyle buluşması Model 3'e benzer bir şekilde gerçekleşti. Tesla'nın geçtiğimiz ay üretimine başladığı çatılar sınırlı bir şekilde üretilip aynen Model 3'te olduğu gibi yine çoğunlukla şirket çalışanlarına ve Elon Musk'ın kendisine teslim edildi.

Ayrıca Bkz. "Tesla'nın Powerwall'ına İsveçli Ikea'dan rakip geliyor"
Tesla'nın 1000 dolarlık depozito karşılığında geçtiğimiz Mayıs ayında ön siparişe açtığı güneş çatılarının stoğu yalnızca birkaç hafta içerisinde tükenmişti. Yeni sipariş veren müşterilerinden kurulum için 2018'e kadar beklemelerini isteyen şirket, şu an için yalnızca Kaliforniya eyaletinde kurulum gerçekleştirebiliyor.

Normal bir çatıdan daha şık, ucuz ve dayanıklı; ayrıca elektrik üretiyor

Alternatif enerji kullanımında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağı düşünülen güneş çatıları normal bir çatıdan ayırt edilemeyen görünüşü, her türlü hava koşullarına karşı dayanaklı olması ve ucuz maliyetiyle dikkat çekiyor. Elektrik üretimi hesaba katılmadan dahi normal bir çatıdan daha ucuza gelen çatılar, Tesla'nın açıkladığı bilgilere göre metrekare başına 235 dolarlık bir fiyata sahip olacak. Bu fiyat etiketi ABD'deki ortalama çatı kurulum maliyetlerine göre epey rekabetçi kalıyor.

Solar çatıların özellikle de her yıl 5 milyon evin çatısının değiştiği ABD'de büyük başarı yakalayacağı düşünülüyor. Tesla CEO'su Elon Musk da güneş çatılarına olan güvenini,"Yeni çatı yaptırmayı düşünen müşterilerimize teklifimiz şöyle olacak:Normal bir çatıdan daha iyi görünen, daha uzun süre dayanan, daha ucuza mal olan ve bunların yanında ayrıca bir de elektrik üreten bir çatı ister misiniz?" sözleriyle ifade ediyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-02/tesla-completes-its-first-solar-roof-installs Yorum Yaz
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brshr 2 yıl en beğenilen Pandemic
Memleketi gömmeye yer arıyorsunuz. Azcık kenara çekilin de gölge etmeyin!
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DH Misafiri 2 yıl
şimdi tüm firmalar bunun tıpkısının aynısını üretecek.
koy yerinde olurmu boyle şey askerlikten bilirem umumi çatı diyirler koyumuzu p.o.h. basacak :)
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kımyasal 2 yıl
ADB SpaceX,Tesla ve bir kaç şirketi çatısında barındıran : Elon Musk
Çin Xiaomi çatısı altında çeşitli teknolojik ürünler,hem ucuz hem kaliteli
Türkiye de neden bu tür atılımlar yapacak bir şirketimiz yok,desin kardeşim buyrun bende çatı yapıyorum 500tl pahalı ama aynısını yapıyorum desin.Yok o da yok,habere gelince gazetelerin teknoloji sayfalarında bulunan başlıklar gibi başlık atıp içeriği boş haberler yapmayın.
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KAZUYA MISHIMA 2 yıl
Bu elon musk'a ayrı bir sempatim var.Çalışanlarına ve ulkesine hizmet ediyor.
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kartal172 2 yıl KAZUYA MISHIMA
Bizim firmalarımızda ülkemizde çok iyi ama... hakkını yememek lazım... burada herkes kolay yoldan, kanunları kullanarak, insanların zaaflardan yararlanarak nasıl para kazanırım diye beyin patlatıyor, eziyor, eziyet ediyor, Suriyeli çalıştırıyor, asgari ücretten gösteriyor, KDV nin KDV sini alıyor vs vs vs..
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Görmebak 2 yıl
Clickbait tarzı haberden bir farkı yok, içeriğe birkaç paragraf eklenmiş ancak başlıklar okunsa bile yeterli, açıkçası haberin içeriğinde ne bu, nasıl bir şey sorularına cevap olarak teslanın güneş enerjisi panellerinin özellikleri,elektrik üretim kapasitesi, kendini amorti etme süresi, normal bir çatı ile fiyat karşılaştırması olmalıydı...
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LKLC 2 yıl Görmebak
Görmebak

Clickbait tarzı haberden bir farkı yok, içeriğe birkaç paragraf eklenmiş ancak başlıklar okunsa bile yeterli, açıkçası haberin içeriğinde ne bu, nasıl bir şey sorularına cevap olarak teslanın güneş enerjisi panellerinin özellikleri,elektrik üretim kapasitesi, kendini amorti etme süresi, normal bir çatı ile fiyat karşılaştırması olmalıydı...

Haklısınız ancak o tarz bilgiler hiçbir yerde bulunmuyor maalesef. Güneş çatılarını duyurulduğu günden bu yana takip ediyorum teknik özellikleri veya amorti etme süresi gibi bilgilere hiçbir yerde rastlayamadım. Olsa neden eklemeyeyim zaten.
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Pandemic 2 yıl
Öğlen taktırırsın bizim ülkede çatıyı, gece çalarlar.
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brshr 2 yıl Pandemic
Memleketi gömmeye yer arıyorsunuz. Azcık kenara çekilin de gölge etmeyin!
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DarthLuca 2 yıl
Muhtesem bir urun, hem gunes panelleri gibi cirkin durmuyor, hemde Teslanin enerji depolama urunleride cok sik ve fazla yer kaplamiyor. Burada boyle bir sistem istense hem evin butun goruntusu bozuluyor hemde enerjiyi birbirine baglanmis akulerebdepoluyorlar.
Biz anca uzaktan bakariz, resmi olarak ne arabasi gelir teslanin ne panelleri nede safj uniteleri.
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firat_kilic 2 yıl
0lay budur. Kazıkçılar hepinizi sökeceğiz !!! Tüm dünyaya mesej gönderilmiştir!!!
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El_domingo 2 yıl
Turkiye için catı maliyeti baya yuksek kalır..
12 cm kalınlıkta taşyünü dolgu malzemeli çatı sandviç panel m2 fiyatları: 25 $
Onduline Çatı Fiyatları, m2 75 TL
Membran Çatı Fiyatları, m2 85 TL
Şhıngle Çatı Fiyatları, m2 90-100 TL
Kiremit Çatı Fiyatları, m2 90-100-110 TL
1 Yanıt Yanıtla +3
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derepaca 2 yıl El_domingo
El_domingo
Turkiye için catı maliyeti baya yuksek kalır..
12 cm kalınlıkta taşyünü dolgu malzemeli çatı sandviç panel m2 fiyatları: 25 $
Onduline Çatı Fiyatları, m2 75 TL
Membran Çatı Fiyatları, m2 85 TL
Şhıngle Çatı Fiyatları, m2 90-100 TL
Kiremit Çatı Fiyatları, m2 90-100-110 TL

Türkiye'de Gecesinde hepsini sökerler..


Bu bilgiyi niye söylemiyorsun? 2 gün yerinde sabit kalır mı hele onu de..
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