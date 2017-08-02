Tesla'nın Powerwall'ına İsveçli Ikea'dan rakip geliyor

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Yatırımın karşılığını ancak 12 yıl sonra görebiliyorsunuz

Dünyanın en büyük mobilya üreticilerinden biri olan Ikea, Tesla'nın Powerwall'ına rakip niteliğinde yeni ev bataryalarını duyurdu. Hali hazırda bir süredir evler için güneş paneli satışı yapan dev şirket, şimdi de müşterilerine bu güneş panellerinden elde edilen enerjiyi depolama çözümleri sunuyor.İsveçli şirket, yeni bataryalarla beraber kullanıcıların güneş enerjisinden çok daha verimli bir şekilde faydalanabileceklerini belirtirken,"Evinde güneş paneli kullanan normal bir İngiltere vatandaşı, ürettiği enerjinin yalnızca %40'ından faydalanabiliyor. %60'ı ise ulusal şebekeye belli bir kayıp karşılığında satılıyor. Yeni bataryalarımızla birlikte üretilen enerjiyi daha sonra kullanmak üzere depolayabilecek ve güneş panellerinizden çok daha verimli bir şekilde faydalanabileceksiniz." ifadelerini kullanıyor.İlk aşamada Birleşik Krallık'ta satışlarına başlanan bataryalar, LG tarafından üretilen lityum-iyon piller içeriyor. Ikea, yalnızca batarya satın almak isteyen müşterilerinden £3000 bir ücret talep ediyor. Hem batarya hem de güneş panellerinden oluşan full paketse £6925 seviyesinde bir fiyat etiketine sahip.Ikea'nın internet sitesinde belirtilen ifadelere göre evlerinde hem güneş paneli hem de batarya kullanan kullanıcılar yıllık £560'a kadar tasarruf sağlayabilecek. Ancak bu miktar ürünlerin fiyatıyla birlikte düşünüldüğünde ortaya çok da avantajlı bir tablo çıkmıyor. Zira kullanıcılar yapılan yatırımın karşılığını ortalama olarak ancak 12 yıl sonra görebiliyor.