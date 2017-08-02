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Tesla'nın Powerwall'ına İsveçli Ikea'dan rakip geliyor

İsveçli mobilya devi Ikea, güneş panellerinden sonra şimdi de evler için batarya çözümleri sunmaya başlıyor. Ikea'nın Birleşik Krallık'ta satışlarına başladığı yeni bataryalar Tesla'ya rakip olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünyanın en büyük mobilya üreticilerinden biri olan Ikea, Tesla'nın Powerwall'ına rakip niteliğinde yeni ev bataryalarını duyurdu. Hali hazırda bir süredir evler için güneş paneli satışı yapan dev şirket, şimdi de müşterilerine bu güneş panellerinden elde edilen enerjiyi depolama çözümleri sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Google'dan yenilenebilir enerjiyi "tuz kullanarak" depolama planları"
İsveçli şirket, yeni bataryalarla beraber kullanıcıların güneş enerjisinden çok daha verimli bir şekilde faydalanabileceklerini belirtirken,"Evinde güneş paneli kullanan normal bir İngiltere vatandaşı, ürettiği enerjinin yalnızca %40'ından faydalanabiliyor. %60'ı ise ulusal şebekeye belli bir kayıp karşılığında satılıyor. Yeni bataryalarımızla birlikte üretilen enerjiyi daha sonra kullanmak üzere depolayabilecek ve güneş panellerinizden çok daha verimli bir şekilde faydalanabileceksiniz." ifadelerini kullanıyor.

Yatırımın karşılığını ancak 12 yıl sonra görebiliyorsunuz

İlk aşamada Birleşik Krallık'ta satışlarına başlanan bataryalar, LG tarafından üretilen lityum-iyon piller içeriyor. Ikea, yalnızca batarya satın almak isteyen müşterilerinden £3000 bir ücret talep ediyor. Hem batarya hem de güneş panellerinden oluşan full paketse £6925 seviyesinde bir fiyat etiketine sahip.

Ikea'nın internet sitesinde belirtilen ifadelere göre evlerinde hem güneş paneli hem de batarya kullanan kullanıcılar yıllık £560'a kadar tasarruf sağlayabilecek. Ancak bu miktar ürünlerin fiyatıyla birlikte düşünüldüğünde ortaya çok da avantajlı bir tablo çıkmıyor. Zira kullanıcılar yapılan yatırımın karşılığını ortalama olarak ancak 12 yıl sonra görebiliyor.

https://www.theverge.com/2017/8/2/16082494/ikea-solar-battery-storage-uk-price Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
artenis 2 yıl
12 yılda amorti, peki ya pillerin ömrü?
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fuujitsu 2 yıl
Üzerinde LG Chem yazıyor zaten bu işin IKEA ile ne alakası var tam olarak anlamadım.
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firtinax 2 yıl fuujitsu
fuujitsu

Üzerinde LG Chem yazıyor zaten bu işin IKEA ile ne alakası var tam olarak anlamadım.

Bataryayı LG'den temin ediyor demek.
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They Killed Kenny 2 yıl
Powerwallı kendinizde yaparsınız youtube diy powerwall videosuyla dolu.
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muratai 2 yıl
ingitere gibi güneş fakiri ülkede 12 yılda amorti ediyorsa, Türkiyede 7-8 yılda amorti eder.
ingilterede 12 yılda amorti demek = %8.5 geri dönüş demek. İngiltere gibi faizlerin sıfıra yakın olduğu ülkelerde %8.5 geri dönüş çok ama çok iyi bir değer.
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Kerim5100 2 yıl
Evimizin herşeyi mi?
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ardaq 2 yıl
tüm elektriğini karşılasa olurdu. bu halde çöp
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St Batuhan 2 yıl
Yine ikea yine tasarım noksanı. Özellikle yapıyorlar sanırım. Ayrıca güneş paneline göre gitmiş haber 3 tarife kullanıcılarının geri alımı nasıl oluyor? Var mı kesin olarak uygun devre? Ayrıca genel satış ne zaman? Powerwall daha iyi bir tercih gibi duruyor zira kapasite bilgisi de yok.
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