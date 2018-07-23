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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla’nın ilk akıllı telefonu 'Quadra' sızdırıldı iddiası

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın ilk akıllı telefonuna ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı. İşte çentikli ekran ve çerçevesiz tasarıma sahip Tesla Quadra'nın ilk görüntüleri.
10 ay
8,3b
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15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla şüphesiz ki Elon Musk'ın en başarılı ve tanınan şirketi konumunda. Musk'ın Space X, SolarCity ve The Boring Company gibi şirketlerinden sadece biri olan elekrikli otomobil üreticisi ile ilgili önemli bir sızıntı ortaya çıktı. Tesla’nın ilk akıllı telefon modelinin internete sızdırıldığının iddia edilmesi, Musk'ın gözünü akıllı telefon piyasasına diktiğine yönelik spekülasyonlara yol açtı.
Ayrıca Bkz. "HMD Global doğruladı: Nokia X5 global pazara geliyor"
Slashleaks tarafından yayınlanan görsel, "Quadra" kod adına sahip Tesla marka bir telefonu açığa çıkardı. Sızıntı telefonun ön ve arka panelleri gösterirken, tasarım açısından neler sunabileceğine yönelik fikir veriyor. Cihazın ön tasarımına baktığımızda son moda çentikli ekranla geleceğini görüyoruz. Ayrıca çerçevelerinin çok ince olduğunu belirtmek gerek.

Tesla Quadra gerçeğe dönüşecek mi?

Arka panelde sol üst köşeye konumlandırılmış çift arka kamera var. Orta kısımda Tesla logosu ve "G4" markasını görebilirsiniz. Alt tarafta ise hoparlör ızgarası için ayrılmış olabileceği belirtilen bir kısım mevcut. Teknik özellikler, fiyatlandırma veya ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda ise henüz bilgi yok.
Elbette bunun sadece bir sızıntı olduğunu ve henüz doğrulanmadığını unutmamak gerekir. Ayrıca Tesla akıllı telefondan ziyade herhangi bir akıllı telefon üreticisi ile işbirliği içerisinde piyasaya sürülecek bir ürün de olabilir. Tam olarak neyle karşılaşacağımızı tahmin etmek şimdilik zor olsa da önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

http://www.slashleaks.com/l/tesla-smartphone-quadra Yorum Yaz
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Angel of the Lord 10 ay
Teslimata beş yıl sonra başlanır artık.
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PeYLeR. 5 ay
T şeklinde bir damla çentik yapsalarmış daha iyi olurmuş
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Jon SNOW 37 10 ay
Bunlar da kendileri apple falan saniyor
Kim alsin senin telefonunu
Simdi gider 1000 dolara satar
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hanox 10 ay
Rekabet iyidir.birsürü firma çıksınki pazarda fiyatlar dengelensin.Yoksa adamlar
fiyatı yükselttikçe yükseltiyorlar. yamyamlar.
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Ohol Oula 10 ay
Tasarımı çok hoş ama tutmaz.
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Scene 10 ay
Koruyucunun olduğu çerçeve çok hoş görünüyor. İnovasyon olarak ses üzerine odaklansalar çok sevinirim.
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bilgehankalkan 10 ay
Tesla otomobilini üretsin, ona aksesuar üretsin. Telefon üreten çok firma var zaten.
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BlueDay_86 10 ay
Önümüzdeki 20 yıl iPhone’u indirebilecek bir cihaz daha gelmez
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LittleMonster 10 ay BlueDay_86
Altı boş bir yorum. Hiç belli olmaz 1yılda bile indirilebilir
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cihat52.5 10 ay
Tesla işletim sistemi yapsın bence.
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dobrasam 10 ay
Yeni bir işletim sistemi şart ve istiridye kapak cihazlar gelmesi üretilmesi çok güzel olur
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AirSupport 10 ay en beğenilen
Ön sipariş 299$ şimdi verin 5 yıl sonra kapınızda
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