Tesla’nın ilk akıllı telefonu 'Quadra' sızdırıldı iddiası

Tesla şüphesiz ki Elon Musk'ın en başarılı ve tanınan şirketi konumunda. Musk'ın Space X, SolarCity ve The Boring Company gibi şirketlerinden sadece biri olan elekrikli otomobil üreticisi ile ilgili önemli bir sızıntı ortaya çıktı. Tesla’nın ilk akıllı telefon modelinin internete sızdırıldığının iddia edilmesi, Musk'ın gözünü akıllı telefon piyasasına diktiğine yönelik spekülasyonlara yol açtı.

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Slashleaks tarafından yayınlanan görsel, "Quadra" kod adına sahip Tesla marka bir telefonu açığa çıkardı. Sızıntı telefonun ön ve arka panelleri gösterirken, tasarım açısından neler sunabileceğine yönelik fikir veriyor. Cihazın ön tasarımına baktığımızda son moda çentikli ekranla geleceğini görüyoruz. Ayrıca çerçevelerinin çok ince olduğunu belirtmek gerek.

Tesla Quadra gerçeğe dönüşecek mi?

Arka panelde sol üst köşeye konumlandırılmış çift arka kamera var. Orta kısımda Tesla logosu ve "G4" markasını görebilirsiniz. Alt tarafta ise hoparlör ızgarası için ayrılmış olabileceği belirtilen bir kısım mevcut. Teknik özellikler, fiyatlandırma veya ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda ise henüz bilgi yok.

Elbette bunun sadece bir sızıntı olduğunu ve henüz doğrulanmadığını unutmamak gerekir. Ayrıca Tesla akıllı telefondan ziyade herhangi bir akıllı telefon üreticisi ile işbirliği içerisinde piyasaya sürülecek bir ürün de olabilir. Tam olarak neyle karşılaşacağımızı tahmin etmek şimdilik zor olsa da önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

http://www.slashleaks.com/l/tesla-smartphone-quadra