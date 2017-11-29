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Volkswagen'den 482km menzilli elektrikli araç: 2020'de piyasaya çıkıyor!

Volkswagen Los Angeles Fuarında sergilediği I.D. Crozz modelini 2020'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Bu modeli 2022 yılında I.D. Buzz van izleyecek. Detaylar haberimizde...
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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2025 yılına kadar 15 adet tamamen elektrikli araç modelini piyasaya sürme planı bulunan Volkswagen, bu planın ilk ayağı olarak I.D. Crozz konsepti tabanlı bir model piyasaya sürecek.
Sahip olduğu 83-kWh kapasiteli batarya ile 320 kilometre menzil sunan araç dilenirse 482 km menzile yükseltilebiliyor. Önde 101 beygir güç üreten bir elektrik motoru yer alan aracın arka aksında ise 201 beygirlik bir başka elektrik motoru bulunuyor. İkisi birlikte kullanıldığında toplamda 302 beygir güç üreten otomobil, bataryadan tasarruf etmek adına öndeki motoru kapatıp, yol tutuş gerektiren anlarda otomatik olarak tekrar aktif hale getirebiliyor.
Volkswagen'in Pilot sürücüsüz araç sistemi ile otonom sürüş yeteneğine sahip olan I.D. Crozz konsepti, sistemin 2025 yılından önce piyasada olamayacağı nedeniyle nihai sürümde bu özelliklere sahip olmayacak. Ancak yine de konseptteki bazı teknolojileri alması beklenen araçta, arttırılmış gerçekliğe sahip baş üstü gösterge ve kameralı geri görüş aynası gibi özelliklerin yer alması bekleniyor. Volkswagen'in sürücüye yönelik yardım sistemlerinden adaptif hız sabitleyici, kör nokta ikazı ve şeritte tutma yardımcısı gibi sistemlerin de I.D. Crozz'da yer alması oldukça muhtemel.
2020 yılında piyasaya çıkması beklenen I.D. Crozz'un ardından Volkswagen'in 2022 yılında efsanevi Microbus modelinin elektrikli olarak dönüşünü simgeleyen I.D. Buzz'un seri üretim versiyonunu piyasaya sürmesi bekleniyor.

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dt1907 1 yıl
merakla bekliyoruz bu modeli bakalım nasıl olcak vw
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Father Torque 1 yıl
...Önde 101 beygir güç üreten bir elektrik motoru yer alan aracın arka aksında ise 201 beygirlik bir başka elektrik motoru bulunuyor. İkisi birlikte kullanıldığında toplamda 302 beygir güç üreten otomobil...

Ben bu matematiği anlamadım yalnız, burada çok büyük bir hesap hatası var gibi. Düşünüyorum da arka tekerlekler 201 beygirlik güç verirken zaten ön tekerlekleri de dolaylı olarak döndürüyor olacak (araç hareket ettiği için), bu nedenle ikisi toplamda 302 beygir güç üretemezler. Bence buradaki asıl nokta performans için arka motor, menzil için ön motor kullanılacak şekilde tasarlanmış gibi.
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zotacing 1 yıl
Tesla bedava reklamını ne güzel yaptırıyor her yerde.
Elon denen adama para kazandırmaya hevesli çok insan var Türkiye'de.
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superegoid 1 yıl
Araca yükleyecekleri bi yazılımla 100 km yolu 500 km gidilmiş gibi hissettirecekmiş..
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haberelectro 1 yıl
Menzil 600 km felan olsa daha iyi. Tesla her turlu silinecek zaten sikinti yok.
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elcas 1 yıl
inşallah tesla batmaz. onun sayesinde ilerleme oluyor. ama 83 kw ile 482 çok az. demek ki tüketimi çok fazla. zoe 42kw ile 400km gidiyor.
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drmelihx 1 yıl
Yavv şu teslayi şişire şişire bitiremediniz resmen Musk denen adamin fantazilerini yaşiyorsunuz..
Emperyalistlerin izin verdiği kadar üretir ve satar..Elektrikli araç bu adamdan önce keşfedildi ama size bize ulasmasini ancak vw toyota ford gibi markalar sağlayacak...
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Lumibrite 1 yıl
Donanımhaber araba forumlarını geçti.Ne kadar çok araba haberi yayınlanıyor bu ara.Dikkatimi çekti...
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blacklotus01 1 yıl
Herkes yardırmış tesla şöyle tesla böyle hani nerde tesla yıllık kaç araba üretiyor yok 1.9 saniyede 0-100 yapan roadster varmış nerde hani teslim alan var mı?
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redferrari 1 yıl
kim çizmiş o direksiyonu,, o kadar dedik, cs oynayan elemanları işe alma,,
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