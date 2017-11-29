Volkswagen'den 482km menzilli elektrikli araç: 2020'de piyasaya çıkıyor!

2025 yılına kadar 15 adet tamamen elektrikli araç modelini piyasaya sürme planı bulunan Volkswagen, bu planın ilk ayağı olarak I.D. Crozz konsepti tabanlı bir model piyasaya sürecek.

Sahip olduğu 83-kWh kapasiteli batarya ile 320 kilometre menzil sunan araç dilenirse 482 km menzile yükseltilebiliyor. Önde 101 beygir güç üreten bir elektrik motoru yer alan aracın arka aksında ise 201 beygirlik bir başka elektrik motoru bulunuyor. İkisi birlikte kullanıldığında toplamda 302 beygir güç üreten otomobil, bataryadan tasarruf etmek adına öndeki motoru kapatıp, yol tutuş gerektiren anlarda otomatik olarak tekrar aktif hale getirebiliyor.

Volkswagen'in Pilot sürücüsüz araç sistemi ile otonom sürüş yeteneğine sahip olan I.D. Crozz konsepti, sistemin 2025 yılından önce piyasada olamayacağı nedeniyle nihai sürümde bu özelliklere sahip olmayacak. Ancak yine de konseptteki bazı teknolojileri alması beklenen araçta, arttırılmış gerçekliğe sahip baş üstü gösterge ve kameralı geri görüş aynası gibi özelliklerin yer alması bekleniyor. Volkswagen'in sürücüye yönelik yardım sistemlerinden adaptif hız sabitleyici, kör nokta ikazı ve şeritte tutma yardımcısı gibi sistemlerin de I.D. Crozz'da yer alması oldukça muhtemel.

2020 yılında piyasaya çıkması beklenen I.D. Crozz'un ardından Volkswagen'in 2022 yılında efsanevi Microbus modelinin elektrikli olarak dönüşünü simgeleyen I.D. Buzz'un seri üretim versiyonunu piyasaya sürmesi bekleniyor.