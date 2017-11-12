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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'ya rakip olarak gösterilen Faraday Future iflasın eşiğinde

LeEco'nun kurucusu Jia Yueting'in para musluğunu kapatmasının ardından maddi ve manevi olarak büyük bir sıkıntıya giren Faraday Future yeni bir kriz yaşıyor. Şirketten üç önemli yönetici daha ayrıldı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tasla'ya rakip olarak gösterilen ancak yaşadığı maddi sıkıntılarla zor günler geçiren Faraday Future için işler pek iyiye gitmiyor. Geçtiğimiz ay içerisinde şirketten üç üst düzey yönetici daha ayrıldı. Büyük sorunlarla boğuşan Faraday Future'ın bunlara ek olarak artık mali işler yöneticisi (CFO) Stefan Krause, teknolojiden sorumlu başkanı (CTO) Ulrich Kranz ve araç üretim sorumlusu Bill Strickland yok.
Ayrıca Bkz. "Apple'a kötü haber: Face ID sistemi özel bir maskeyle kandırıldı"
Elektirikli otomobil üretme planları yapan şirket için bu yıl resmen kabus oldu. Ocak ayında dünyanın en hızlı elektrikli otomobili olarak lanse edilen FF 91'i duyurarak büyük bir sükse yapsa da gerisi gelmedi. Nevada'da 1 milyar dolarlık mega fabrika kurma planlarını askıya almak zorunda kalan Faraday Future, 7 otomobil üretme hedefini de 2'ye düşürdü. Şirket maddi sıkıntılar yaşamaya devam ediyor ve bu da moralleri bozmuş durumda.

Stefan Krause, BMW'den gelmişti

Şirketin eski mali işler yöneticisi Deutsche Bank'ta yıllar geçirmiş Stefan Krause, BMW'den gelmişti. Kendisi durumu kurtarmak için bazı yatırımcılar bulsa da Faraday'ın en büyük finansörü LeEco'nun kurucusu Jia Yueting'in kontrolü bırakması istendi. Bu taleplerin karşılanmaması da yatırımcı adaylarını caydırdı. Hafta başında şirketin iflas başvurusunda bulunabileceğine yönelik beleger ortaya çıkmıştı. Ancak şirket belgelerin sahte olduğunu belirterek bu iddiaları reddetti.

https://jalopnik.com/faraday-futures-cfo-actually-resigned-on-oct-14-1820330275 Yorum Yaz
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Şıh Hazretleri 1 yıl en beğenilen
Suriyelilere harcadığınız kadar şunlara yatırım yapsaydınız, sadece parasal yardım bile yeterli olurdu hani o gerçek güç için. Ama nerede o zihniyet bizde? Ancak Cehape zihniyeti değil mi?
Suriyelilere harcadığınız kadar şunlara yatırım yapsaydınız, sadece parasal yardım bile yeterli olurdu hani o gerçek güç için. Ama nerede o zihniyet bizde? Anc...
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dobrasam 1 yıl
Öncelikle iyi ve geleceği olan bir ürün ortaya çıkarmak kadar bu işin reklam pazarlamasını yapmakta çok önemli bu konuda tesla gerçekten ders veriyor sürekli gündemde ve yatırım topluyor.
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BekiRoRo 1 yıl
Komik ama çevreye zararsız diye lanse edilen elektrikli araçlar mevcut teknoloji ile fosil yakıtlılardan daha çok zarar vereceği artık bir gerçek. Zira yeryüzündeki 1.000.000.000 araç elektrikle çalışsa şu an mevcut olanın 10 katı daha fazla nükleer santral gerekli.
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Vatansever Müslüman Türk 1 yıl BekiRoRo
yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji yatırımları gerekli
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lutufi123 1 yıl
Emin olun hepsini goruyorlar... Adamlar ulke icin degil kendileri icin calisiyor bu vatana yararlari dokunmaz bosuna beklemeyelim.
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muammer816 1 yıl
şirketi komple biz satın alsak çok iyi olmaz mı ? saab'ı kaçırdık mesela .( bunu ben gibi sade vatandaş görüp düşünebiliyorsa devlet büyükleri neler düşünmez(!)..
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Alioreh 1 yıl

edit:tüpçü madem çeviremicen ne artis gibi menü koymuşsun
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bamorex 1 yıl

Bizim babayiğitler şu işe el atsa ...!
Gerçekten güzel başarı hikayesi çıkabilir.
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kadirirdem 1 yıl
Keşke bizimkiler satın alsalar,mis gibi firma işte.
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Vatansever Müslüman Türk 1 yıl
gelecek sürdürülebilir enerjide fosil yakıt sadece zarar veriyor dünyaya o yuzden elektirikli araçlara tüm dünya destek vermelidir.
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OverClocK1ng 1 yıl
Tasla?
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Şıh Hazretleri 1 yıl en beğenilen
Suriyelilere harcadığınız kadar şunlara yatırım yapsaydınız, sadece parasal yardım bile yeterli olurdu hani o gerçek güç için. Ama nerede o zihniyet bizde? Ancak Cehape zihniyeti değil mi?
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