Tesla'ya rakip olarak gösterilen Faraday Future iflasın eşiğinde

Tasla'ya rakip olarak gösterilen ancak yaşadığı maddi sıkıntılarla zor günler geçiren Faraday Future için işler pek iyiye gitmiyor. Geçtiğimiz ay içerisinde şirketten üç üst düzey yönetici daha ayrıldı. Büyük sorunlarla boğuşan Faraday Future'ın bunlara ek olarak artık mali işler yöneticisi (CFO) Stefan Krause, teknolojiden sorumlu başkanı (CTO) Ulrich Kranz ve araç üretim sorumlusu Bill Strickland yok.

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Elektirikli otomobil üretme planları yapan şirket için bu yıl resmen kabus oldu. Ocak ayında dünyanın en hızlı elektrikli otomobili olarak lanse edilen FF 91'i duyurarak büyük bir sükse yapsa da gerisi gelmedi. Nevada'da 1 milyar dolarlık mega fabrika kurma planlarını askıya almak zorunda kalan Faraday Future, 7 otomobil üretme hedefini de 2'ye düşürdü. Şirket maddi sıkıntılar yaşamaya devam ediyor ve bu da moralleri bozmuş durumda.

Stefan Krause, BMW'den gelmişti

Şirketin eski mali işler yöneticisi Deutsche Bank'ta yıllar geçirmiş Stefan Krause, BMW'den gelmişti. Kendisi durumu kurtarmak için bazı yatırımcılar bulsa da Faraday'ın en büyük finansörü LeEco'nun kurucusu Jia Yueting'in kontrolü bırakması istendi. Bu taleplerin karşılanmaması da yatırımcı adaylarını caydırdı. Hafta başında şirketin iflas başvurusunda bulunabileceğine yönelik beleger ortaya çıkmıştı. Ancak şirket belgelerin sahte olduğunu belirterek bu iddiaları reddetti.

https://jalopnik.com/faraday-futures-cfo-actually-resigned-on-oct-14-1820330275