Tetik tuşlarına sahip Red Magic 2 görselleri sızdırıldı

Razer Phone ile birlikte yeniden şekillenen oyuncu odaklı akıllı telefon sınıfında çıta giderek yükseliyor. 120Hz ekran, sıvı soğutma, aydınlatma sistemi derken işin içine tetik tuşları ve 7.1 kanal ses sistemi de giriyor.

Nubia Red Magic 2 özellikleri

İlk nesil Red Magic oyuncu odaklı telefonu ile özellikle ülkesinde beğeni toplayan ZTE kısa bir süre sonra ikinci nesil telefonu da görücüye çıkaracak. Nubia Red Magic 2 daha dolu bir model olarak karşımıza çıkıyor.

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ZTE’nin bir süredir yaptığı paylaşımlar ve sızıntılar ile Red Magic 2 modeli hakkında az çok bilgi sahibi olduk. Snapdragon 845 yonga seti ile rekabete yetişecek olan telefonun hava ve sıvı karışımı ile daha verimli bir soğutma sistemi sunacağı ifade ediliyor.

10GB RAM sınırı ile dikkat çekecek olan modelde iki taraflı bir RGB aydınlatma olacağı da belirtiliyor. Ayrıca sızdırılan görsellerde iki tetik tuşunun da kenar uçlara yerleştirildiği fark ediliyor. Bu iki tuş aynı zamanda oyun performansını arttıran GameBoost özelliğini de tetikleyecek. Diğer taraftan incelik konusunda da iddialı olacak gibi.

Ses kısmında ise üst seviye DTS (Digital Theater System) 7.1 teknolojisine yer verilmiş. Sınıfında ilk olacak model ayrıca 3D surround ses ile seslerin yönünü de algılayabilmenizi sağlıyor. Yine bu ikili sahneye göre titreşim yayan 4D Shock ile en iyi hale getirilmiş.

Oyuncu odaklı telefonlar arasında liderliğe oynayacak gibi görünen Red Magic 2 modelinin ekran tazeleme hızı hakkında bir bilgi yok. 120Hz seviyesinde ise eksiği kalmamış denebilir. Telefonun 445$ başlangıç fiyatı ile yarın tanıtılması bekleniyor.