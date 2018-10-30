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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tetik tuşlarına sahip Red Magic 2 görselleri sızdırıldı

ZTE’nin oyuncu odaklı akıllı telefon sınıfında ses getirmeyi amaçladığı yeni amiral gemisi Red Magic 2 detaylanıyor. Tetik tuşları, melez soğutma, 7.1 kanal ses sistemi bunlar arasında.
6 ay
4,5b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Razer Phone ile birlikte yeniden şekillenen oyuncu odaklı akıllı telefon sınıfında çıta giderek yükseliyor. 120Hz ekran, sıvı soğutma, aydınlatma sistemi derken işin içine tetik tuşları ve 7.1 kanal ses sistemi de giriyor.

Nubia Red Magic 2 özellikleri

İlk nesil Red Magic oyuncu odaklı telefonu ile özellikle ülkesinde beğeni toplayan ZTE kısa bir süre sonra ikinci nesil telefonu da görücüye çıkaracak. Nubia Red Magic 2 daha dolu bir model olarak karşımıza çıkıyor.

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ZTE’nin bir süredir yaptığı paylaşımlar ve sızıntılar ile Red Magic 2 modeli hakkında az çok bilgi sahibi olduk. Snapdragon 845 yonga seti ile rekabete yetişecek olan telefonun hava ve sıvı karışımı ile daha verimli bir soğutma sistemi sunacağı ifade ediliyor.

10GB RAM sınırı ile dikkat çekecek olan modelde iki taraflı bir RGB aydınlatma olacağı da belirtiliyor. Ayrıca sızdırılan görsellerde iki tetik tuşunun da kenar uçlara yerleştirildiği fark ediliyor. Bu iki tuş aynı zamanda oyun performansını arttıran GameBoost özelliğini de tetikleyecek. Diğer taraftan incelik konusunda da iddialı olacak gibi.

Ses kısmında ise üst seviye DTS (Digital Theater System) 7.1 teknolojisine yer verilmiş. Sınıfında ilk olacak model ayrıca 3D surround ses ile seslerin yönünü de algılayabilmenizi sağlıyor. Yine bu ikili sahneye göre titreşim yayan 4D Shock ile en iyi hale getirilmiş.

Oyuncu odaklı telefonlar arasında liderliğe oynayacak gibi görünen Red Magic 2 modelinin ekran tazeleme hızı hakkında bir bilgi yok. 120Hz seviyesinde ise eksiği kalmamış denebilir. Telefonun 445$ başlangıç fiyatı ile yarın tanıtılması bekleniyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/29/first-live-photo-nubia-red-magic-2-shoulder-buttons/ Yorum Yaz
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maxmania 6 ay
oyuncu telefonunun rgb koyma ile alakalı olmadığını yavaşta olsa öğrenecekler. şimdi tek eksik bu telefonları zorlayacak oyunlarda. bakalım çer çöp mobil oyunlarla insanları daha ne kadar sağacaklar. işin kötüsü pc oyunculuğunu da çöp mobil p2w oyunlarına benzetmeye çalışıyorlar.
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ouzqan 6 ay
ekstra tuş takmadan telefon üzerinden bu özelliğin olması bence çok daha iyi olmuş.
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Y-ZiyA 6 ay
Bu arada şimdi fark ettim 10 GB Ram sınırı koymuşlar telefona. Önemli bir ayrıntı insanın sınırlarının olması güzel.
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Morichannnn 6 ay
Biri bir şey yapınca diğerleri de işin cılkını çıkarıyor. Artı yeter 🤢
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kymelria 6 ay
Kapasitif gibi duruyor. Nerdeeee psp, nerde bu cihazlar
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MaSSive 6 ay kymelria
Capacitive ekran daki tuşlarla,manual tuşların verdiği oyun deneyimini birmi tutuyorsun.
Telefonun, ekranındaki control ,oyun zımbırtılarından ,oynanabilirlik açısından özellikle fps oyunlar da kör noktalar daha fazla oluyor.
PSP deki oyun deneyimi derken manual ,fiziki control butonların dan bahsediyorum.
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Y-ZiyA 6 ay
Eskiden sadece Samsung bu kadar model çöplüğü gibiydi, şimdi Apple dahil herkes. Apple'ın ana özelliği senede tek bir telefon çıkarmasıyken şimdi onlar bile 3 telefon çıkarıyor.
Apple bunu yaparsa diğerlerinin bu tavırları da normal bence
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Ekrem71.5 6 ay
Ateşde ediyormu :D
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MaSSive 6 ay
Nubia Red magic,Razer ı bilmem ama,akıllı telefonlar,hâlâ bir PSP performansın da oyun deneyimi sunmaktan çok uzak.Özellikle manual tuş kombinasyonu ve ergonomi açısından.
Nokia nın Nokia olduğu zamanlarda çıkardığı modeller de oyun ve müzik adına,tasarımdan ne ödünler verdiğini birçoğu hatırlar ama nekadar sattı tartışılır.
Cep telefonu firmaları da, otomobil firmaları gibi oldu.
Yok Huawei ucuz Mate pro çıkardı,Pro lite ,Pro honor play
Mate 20 standart,Mate 20 comfort,Mate 20 elegance,Mate 20 GP diye yapta sen de kurtul bizde.Ne gerek var onca model ismine.
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CRoSSBoNeSS 6 ay
Neden bilmiyorum ancak oyuncu telefonları arasında ilgimi çeken tek telefon Asus ROG Phone oldu. Sanırım tasarımından ötürü. Çünkü Razer'in oyuncu telefonları 2005'ten kalmış gibi görünüyor, Xiaomi Black Shark serisi de sanki oyuncak telefonmuş gibi duruyor fotoğraflarda. Eh geri kalanların da adını bilen yok zaten.
Rog Phone Türkiye'ye Note 9'dan daha uygun bir fiyatla gelirse almayı düşünüyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Ekrem71.5 6 ay CRoSSBoNeSS
Telefonda ekrandaki saat ile sağ üst köşedeki saat birbirinden farklı ! :)
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