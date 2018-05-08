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Thanos, kısa bir süreliğine Fortnite'a konuk oluyor

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Avengers: Infinity War ile tüm dünyanın sevgisini kazanan Thanos, popüler battle royale oyunu Fortnite'a konuk oluyor. Thanos, bugün itibarıyla oynanabilir olacak.
1 yıl
2,7b
1
6
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Son zamanların en popüler filmi ve en popüler oyunu bir araya geliyor. Avengers: Infinity War'un sevilen kötü adamı Thanos, kısa bir süreliğine Fortnite'a konuk olacak. 25 Nisan'da vizyona girmesiyle dünyanın her tarafında gişeleri adeta fetheden Thanos, şimdi de oyun dünyasına el atıyor.

Marvel'ın "Çılgın Titanı", bugün itibarıyla Fortnite Battle Royale'de yeni bir oyun moduyla beraber oynanabilir bir karakter olacak. "Infinity Gauntlet Limited Time Mashup'" isimli bu yeni oyun modunun, Fortnite'ın klasik Battle Royale'inden çok da bir farkı yok. Her zaman olduğu gibi yine 100 farklı kişi haritaya bırakılacak ve hayatta kalan son oyuncu turun galibi olacak. Ancak oyunun normal modundan farklı olarak bu sefer haritada Thanos'un ünlü Infinity Gauntlet'i de altı sonsuzluk taşıyla beraber bekliyor olacak. İşte bu Infinity Gauntlet'i bulan ilk kişi Thanos'a dönüşüp muhteşem güçler elde edecek.

Thanos'un ne zamana kadar Fortnite'ta kalacağı ise henüz açıklanmadı. PC, PS4, Xbox One, MacOS ve iOS platformlarında ücretsiz bir şekilde oynanabilecek olan yeni oyun modunun önümüzdeki saatler itibarıyla aktif olması bekleniyor. 

https://www.digitaltrends.com/gaming/fortnite-avengers-infinity-war-crossover/ Yorum Yaz
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theJuDGe_41 1 yıl en beğenilen
Full depo thanosum, kafamıza taş vurur ama yok, Bu forniteın heyecanı meyecanı yok
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crazywinner3 1 yıl
Aynen iyice bokunu çıkarın şu overrated filmin aynen.
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deoks 1 yıl
Oyuna girince oyuncuların yarısı ölse güzel olur :D
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crazywinner3 1 yıl
Aynen iyice bokunu çıkarın şu overrated filmin aynen.
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theJuDGe_41 1 yıl en beğenilen
Full depo thanosum, kafamıza taş vurur ama yok, Bu forniteın heyecanı meyecanı yok
1 Yanıt Yanıtla +7
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Guest-ACB48DDD7 1 yıl V4LKyR
İkisinin de türü battle royale ama oynanış bakımından oyun içi çok farklı ikisindede.
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V4LKyR 1 yıl
Fortnite ile PUBG'nin farkı nedir?
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