Thanos, kısa bir süreliğine Fortnite'a konuk oluyor

Son zamanların en popüler filmi ve en popüler oyunu bir araya geliyor. Avengers: Infinity War'un sevilen kötü adamı Thanos, kısa bir süreliğine Fortnite'a konuk olacak. 25 Nisan'da vizyona girmesiyle dünyanın her tarafında gişeleri adeta fetheden Thanos, şimdi de oyun dünyasına el atıyor.

Thanos'un ne zamana kadar Fortnite'ta kalacağı ise henüz açıklanmadı. PC, PS4, Xbox One, MacOS ve iOS platformlarında ücretsiz bir şekilde oynanabilecek olan yeni oyun modunun önümüzdeki saatler itibarıyla aktif olması bekleniyor.

https://www.digitaltrends.com/gaming/fortnite-avengers-infinity-war-crossover/

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Marvel'ın "Çılgın Titanı", bugün itibarıyla Fortnite Battle Royale'de yeni bir oyun moduyla beraber oynanabilir bir karakter olacak. "Infinity Gauntlet Limited Time Mashup'" isimli bu yeni oyun modunun, Fortnite'ın klasik Battle Royale'inden çok da bir farkı yok. Her zaman olduğu gibi yine 100 farklı kişi haritaya bırakılacak ve hayatta kalan son oyuncu turun galibi olacak. Ancak oyunun normal modundan farklı olarak bu sefer haritada Thanos'un ünlü Infinity Gauntlet'i de altı sonsuzluk taşıyla beraber bekliyor olacak. İşte bu Infinity Gauntlet'i bulan ilk kişi Thanos'a dönüşüp muhteşem güçler elde edecek.